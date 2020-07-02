2020-07-02 08:40:25 Ayasofya’yı kim yaptı? Ayasofya ne zaman yapıldı?
İstanbul’un fethinin sembolu ve Fatih Sultan Mehmed Han’ın emaneti olan Ayasofya için karar vakti. Danıştay, Ayasofya kararını bugün açıklaması bekliyordu. Danıştay'daki Ayasofya duruşması bitti. Son dakika Danıştay kararı 15 gün içerinde açıklanacak. Milyonların gözü kulağı Danıştay’a çevrilirken, Ayasofya’yı kim yaptı. Ayasofya ne zaman yapıldı? Ayasofya’nı kim müze yaptı? Ayasofya ne zaman müze oldu? gibi soruların cevabı merak ediliyor. İşte Ayasofya detayları.