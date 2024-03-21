Arı soktu mesleğini bırakıp kuyumcu oldu!

Komşusunun kuyumcu olmasında kendisinin de vesile olduğunu aktaran Köker, şu ifadelere yer verdi: “O gün benim müşterim vardı. Arkadaş geldi ve ‘fena oldum’ dedi. Arıya alerjisi varmış. Biz de ambulans çağırdık. Sedyeler dükkana sığmadığı için ben arkadaşı kucağıma alıp ambulansa koydum. Ölümden döndü. Arkadaşımızı şimdi kuyumcu yaptık. Herhalde arının da bir vesilesi var. Allah iş versin.”