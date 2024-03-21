Arı soktu mesleğini bırakıp kuyumcu oldu!

İzmir’in Konak ilçesinde bulunan Tarihi Kemeraltı Çarşısı’nda, yıllardır içecek satan şerbetçi esnafı Mehmet Güneş (40), geçtiğimiz eylül ayında şerbet içerisine düşen arıyı kurtarmak isterken parmağını arı sokması sonucu ölümden dönmüştü. Arı sokmasından 7 dakika sonra nefes almakta zorluk çeken ve yüzü kızaran Güneş, kuyumcu dükkanı olan komşusu Cem Köker’in iş yerine giderek yardım istemişti. Dükkan komşusu Köker de 112’yi aramış ve 3 buçuk dakika içerisinde ambulansın gelmesiyle Güneş’e ilk yardım yapılmıştı; o anlar anbean güvenlik kamerasına yansımıştı. Eski şerbetçi ustası Güneş, şimdi ise yıllardır sürdürdüğü mesleğini bırakıp ölümden döndüğü iş yerini kuyumcu dükkanına çevirdi ve hayatını kurtaran komşusu ile meslektaş oldu.