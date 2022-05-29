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Ekonomi
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Anlık altın fiyatları ne kadar? Gram altın fiyatı, çeyrek altın fiyatı 29 Mayıs 2022 güncel altın fiyatları:

2022-05-29 09:22:50
Anlık altın fiyatları ne kadar? Gram altın fiyatı, çeyrek altın fiyatı 29 Mayıs 2022 güncel altın fiyatları:

Altın fiyatları vatandaşlar tarafnından merak ediliyor. Fed’in faiz artırımı sonrası piyasalarda bir hayli hareketlilik söz konusu oldu. Fed”’in ardından TCMB mayıs ayı faiz kararını açıkladı. TCBM faizi mayısda da sabit tuttu. Hem Fed hem TCMB’nin faiz kararı sonrası dolar kuru başta olmak üzere altın fiyatları yukarı yönlü hareket etmeye başladı. Kur korumalı TL hesabının işleme alınmasından sonra ilk kez gram altın fiyatı 980 TL’ye dayandı. Altın yatırımcısı altın fiyatlarının ne kadar olduğu, altın düşecek mi, inecek mi? sorularını sorar oldu. Peki altın ne kadar? Altın fiyatı düşecek mi çıkacak mı? Anlık altın fiyatı ne kadar? Gram altın ne kadar kaç TL? Çeyrek altın fiyatı son durum ne? İşte 29 Mayıs 2022 güncel altın fiyatları.

#1
Foto - Altın canlı fiyatları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Altın anlık hareketi altını olan ya da yatırımını altına yapanlarca araştırılıyor. Fed’in faiz kararı sonrası dolar kuru yükseldi. Dolar kuruna paralel olarak altın fiyatları da yukarı yönlü hareket etmeye başladı. Kur korumalı TL hesabının işleme alaınmasından sonra altın fiyatları ilk kez yatırımcısının yüzünü güldürdü. Güncel altın fiyatları 29 Mayıs 2022 Pazar günü olması nedeniyle yine de araştırılıyor. Peki 29 Mayıs 2022 altın ne kadar? Gram altın fiyatı ne kadar? Canlı altın fiyatları bugün ne kadar? Çeyrek altın fiyatı ne kadar? İşte anlık, canlı, güncel altın fiyatları.

Altın canlı fiyatları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Altın anlık hareketi altını olan ya da yatırımını altına yapanlarca araştırılıyor. Fed’in faiz kararı sonrası dolar kuru yükseldi. Dolar kuruna paralel olarak altın fiyatları da yukarı yönlü hareket etmeye başladı. Kur korumalı TL hesabının işleme alaınmasından sonra altın fiyatları ilk kez yatırımcısının yüzünü güldürdü. Güncel altın fiyatları 29 Mayıs 2022 Pazar günü olması nedeniyle yine de araştırılıyor. Peki 29 Mayıs 2022 altın ne kadar? Gram altın fiyatı ne kadar? Canlı altın fiyatları bugün ne kadar? Çeyrek altın fiyatı ne kadar? İşte anlık, canlı, güncel altın fiyatları.

#2
Foto - ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.853,18, 1.854,26,

ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.853,18, 1.854,26,

#3
Foto - GRAM ALTIN FİYATI 972,09, 975,49,

GRAM ALTIN FİYATI 972,09, 975,49,

#4
Foto - SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 964,66, 965,28,

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 964,66, 965,28,

#5
Foto - ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.543,45, 1.578,24,

ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.543,45, 1.578,24,

#6
Foto - CUMHURİYET ALTINI FİYATI 6.173,82, 6.293,65,

CUMHURİYET ALTINI FİYATI 6.173,82, 6.293,65,

#7
Foto - YARIM ALTIN FİYATI 3.077,26, 3.156,48,

YARIM ALTIN FİYATI 3.077,26, 3.156,48,

#8
Foto - ZİYNET ALTINI FİYATI 6.173,82, 6.293,65,

ZİYNET ALTINI FİYATI 6.173,82, 6.293,65,

#9
Foto - ATA ALTIN FİYATI 6.427,26, 6.589,32,

ATA ALTIN FİYATI 6.427,26, 6.589,32,

#10
Foto - 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 534,37, 639,07,

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 534,37, 639,07,

#11
Foto - 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 882,60, 911,22,

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 882,60, 911,22,

#12
Foto - GREMSE ALTIN FİYATI 15.699,00, 15.902,00,

GREMSE ALTIN FİYATI 15.699,00, 15.902,00,

#13
Foto - GÜMÜŞ GRAM FİYATI 11,50, 11,53,

GÜMÜŞ GRAM FİYATI 11,50, 11,53,

#14
Foto - GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 22,08, 22,15,

GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 22,08, 22,15,

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