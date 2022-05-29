Anlık altın fiyatları ne kadar? Gram altın fiyatı, çeyrek altın fiyatı 29 Mayıs 2022 güncel altın fiyatları:

Altın fiyatları vatandaşlar tarafnından merak ediliyor. Fed’in faiz artırımı sonrası piyasalarda bir hayli hareketlilik söz konusu oldu. Fed”’in ardından TCMB mayıs ayı faiz kararını açıkladı. TCBM faizi mayısda da sabit tuttu. Hem Fed hem TCMB’nin faiz kararı sonrası dolar kuru başta olmak üzere altın fiyatları yukarı yönlü hareket etmeye başladı. Kur korumalı TL hesabının işleme alınmasından sonra ilk kez gram altın fiyatı 980 TL’ye dayandı. Altın yatırımcısı altın fiyatlarının ne kadar olduğu, altın düşecek mi, inecek mi? sorularını sorar oldu. Peki altın ne kadar? Altın fiyatı düşecek mi çıkacak mı? Anlık altın fiyatı ne kadar? Gram altın ne kadar kaç TL? Çeyrek altın fiyatı son durum ne? İşte 29 Mayıs 2022 güncel altın fiyatları.