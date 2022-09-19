2-6 yaş arası sünnet, çocuğunuzun psikolojisini bozabilir! Sünnet tek yaş, çift yaş?

Çocuk Cerrahisi Bölümü’nden Op. Dr. Mustafa Akman, sünnet konusunda dikkat edilmesi gerekenler hakkında bilgi verdi.2-6 yaş arasında sünnetin ileride çocuğun psikolojisini bozabileceğini söylen, Op. Dr. Mustafa Akman şunları dile getirdi:Erkek çocuğu olan aileler için en önemli konuların başında gelen sünnet, kültürel olarak da erkekliğe atılan ilk adım olarak kabul ediliyor. Sünnet 2-6 yaş arasında yapıldığında ileri dönemlerde olumsuz sonuçlara neden olabileceği bilindiği için, yenidoğan dönemi sünnet için en ideal zaman olarak uygun bulunuyor. Hayatın ilk günlerinde adaptasyon sürecinin daha konforlu olması düşünülerek, bebeklerde bu işlemin doğumdan sonra ilk haftanın ardından yapılması uygun görülüyor. Sünnet çocuğunuzun psikolojisini olumsuz etkilememeli Sünnet, tıbbi olarak uygun yöntemlerle her yaşta yapılabilmektedir. Ancak sünnetin erken dönemde yapılması, önemli avantajlar sağlamaktadır. Çocuğun 2-6 yaş arası özellikle de 4-5 yaş devresi psikososyal gelişme dönemleridir. Çocukların bu yaş aralığında sünnet edilmeleri ileride ciddi psikolojik sorunlara neden olabileceği için tavsiye edilmemektedir. 7 yaşından sonra durgunluğa giren psikososyal devre ergenlik çağına kadar devam etmektedir. Bu yaşlarda yapılacak sünnet, çocuğun toplumun bir üyesi olduğunu fark etmesini sağlayarak, gelişimi için önemlidir.