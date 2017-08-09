Ve Soldado Fenerbahçe'de

Soldado transferi için İspanya'ya giden Fenerbahçe yöneticisi Mahmut Uslu ve idari menajer Hasan Çetinkaya, görüşmeleri olumlu sonuçlandırdı. İspanyol golcü ve kulübü Villarreal ile her konuda anlaşma sağlandı.

Soldado birkaç gün içinde İstanbul'a gelecek ve sağlık kontrolünden geçtikten sonra Fenerbahçe ile resmi sözleşme imzalayacak.