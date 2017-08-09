Ve Soldado Fenerbahçe'de
Fenerbahçe Villarreal’de forma giyen Roberto Soldado ile anlaşmaya vardı.09 Ağustos 2017 Çarşamba 13:32
Soldado transferi için İspanya'ya giden Fenerbahçe yöneticisi Mahmut Uslu ve idari menajer Hasan Çetinkaya, görüşmeleri olumlu sonuçlandırdı. İspanyol golcü ve kulübü Villarreal ile her konuda anlaşma sağlandı.
Soldado birkaç gün içinde İstanbul'a gelecek ve sağlık kontrolünden geçtikten sonra Fenerbahçe ile resmi sözleşme imzalayacak.
Kariyeri boyunca Real Madrid, Osasuna, Getafe, Valencia, Tottenham, Villarreal takımlarında forma giyen Soldado, 406 maçta 159 gol atarken, takım arkadaşlarına 51 de gol pası verdi.