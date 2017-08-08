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Türkiye Kupası'nın statüsü resmen değişti

Türkiye Futbol federasyonu, Türkiye Kupası'nda grup maçlarının kaldırıldığını veeleme statüsüne geçildiğini açıkladı.

08 Ağustos 2017 Salı 18:00
Türkiye Kupası'nın statüsü resmen değişti

Türkiye Kupası, son 16 turuna kadar tek maçlı eliminasyon sistemiyle oynanırken son 16 turundan itibaren çift maç oynanacak.

TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada,

"TFF Yönetim Kurulu, 04.08.2017 tarih 61 sayılı toplantısında 2017-2018 Sezonu Türkiye Kupası Müsabakaları Statüsü'nü kabul etti. " denilirken detaylar da verildi ve, ilk 4 turun tek maç eleme usulü olduğu 5 tur ve daha sonra oynanacak olan son 16, çeyrek final, yarı final turlarının ise çift maç üzerinden oynanacağı belirtildi.

Final maçı ise yine tek maç üzerinden ve tarafsız sahada oynanacak.

Haber Tarihi: 08 Ağustos 2017 Salı 18:00
  1. Türkiye Futbol Federasyonu
  2. Türkiye Kupası
  3. Türkiye Kupası statüsü
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