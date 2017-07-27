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Öcalan: Kürt devletleşecek

Terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan’ın kardeşi Osman Öcalan, 'Kürt halkı Başkan Barzani’nin etrafında toplanmalı' dedi.

27 Temmuz 2017 Perşembe 18:25
Öcalan: Kürt devletleşecek

Terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan’ın kardeşi Osman Öcalan, “Kürtler, Başkan Barzani’nin eliyle devletleşecek.” dedi.

Uzun yıllar PKK’de en üst düzeyde görev yapan Osman Öcalan Hewlêr Gazetesi’ne konuştu.

Öcalan, DEAİ'e karşı Avrupa'nın Kürt devletine destek vereceğini söyledi.

Osman Öcalan şöyle konuştu:

“Kürdistan’ın özgürlük mücadelesinin merkezi her zaman Güney Kürdistan olmuştur. Güney Kürdistan, 100 yıllık özgürlük mücadelesini devam ettirdi ve bu özgürlük ateşinin sönmesine izin vermedi. Ve şimdi Kürdistan tarihi açısından en önemli girişim olan bağımsızlık hamlesi de burada atılıyor."

Öcalan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Kürdistan’ı işgal edenler, tek bir ağızdan bağımsızlığa karşı çıkıyorlar. Bağımsızlık ve devlet bizim hakkımızdır. Bu Kürdistan tarihinde vardır. Kürt milleti hep özgürlüğü için mücadele etmiştir ve bugün devletleşmek istiyor.”

"BAŞKAN BARZANİ 4 PARÇANIN DA LİDERİDİR"

25 Eylül’de Kuzey Irak Kürt yönetimi genelinde gerçekleştirilecek bağımsızlık referandumunu değerlendirmesinde Osman Öcalan, "Kürtler, Başkan Barzani’nin eliyle devletleşecek. Kürt halkı çelişkilerini bir tarafa bırakarak, yanlış bir karara yönelmeden Başkan Barzani’nin etrafında toplanmalı ve Kürdistan’ın dört parçası da Başkan Barzani’nin bağımsızlık davetine ses vermelidir. Başkan Barzani, 4 parçanın da lideridir. 25 Eylül yaklaştıkça Kürt halkı ve siyasi taraflar da Başkan Barzani’ye yaklaşıyor ve bağımsızlık referandumuna destek veriyor." şeklinde konuştu.

Osman Öcalan, batılı ülkelerin Kuzey Irak Kürt yönetimi’ın bağımsızlığıyla ilgili tutumu hakkında, ”Avrupa ve dünya Kürtlerin haklarını elde etmelerine destek veriyor ve yeni bir devletin ilan edilmesini istiyorlar.” değerlendirmesinde bulundu.

Kuzey Irak Kürt yönetimine’a komşu ülkelerin tavrıyla ilgili de konuşan Osman Öcalan şunları söyledi:

“Kürdistan’a komşu ve diğer çevre ülkeler, bugüne kadar Kürdistan’ın bağımsızlığına hazır değillerdi çünkü korkuyorlar. Ama kanaatimce Kürdistan kurulunca komşu ülkeler buna razı olacak ve Kürdistan’ı tanıyacaklardır.”

 

Haber Tarihi: 27 Temmuz 2017 Perşembe 18:25
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