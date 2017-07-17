Mauricio Isla Fenerbahçe'yle anlaştı
Transferde eksiklerini tamamlamaya çalışan Fenerbahçe, genç yetenek Elif Elmas'ın ardından Genoa'dan Şilili sağ bek Mauricio Isla ile anlaşmaya vardı.17 Temmuz 2017 Pazartesi 08:47
17 yaşındaki yetenek Elif Elmas'ı İstanbul'a getiren sarı-lacivertli kulüp, bir transferi daha bitirme aşamasına geldi.
Şili'li sağ bek Mauricio Isla ile yapılan görüşmelerde anlaşma sağlandığı aktarılırken İtalyan gazeteci Di Marzio, oyuncunun Sali günü İstanbul'a geleceğini açıkladı. Cagliari forması giyen 29 yaşındaki oyuncu daha önce Juventus forması da giymişti
Kulübüyle 2019'a kadar sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki futbolcu, Juventus'ta oynadığı dönemde sükse yaptı. Isla'nin Fenerbahçe'ye gitmek için sözleşmesini fesh ettiği ifade edildi.
- İtalya Serie A'da 191 maç oynayan Güney Amerikalı, 7 gol atıp 29 asist yaptı. Isla sadece bir kez çift sarıdan kırmızı kart gördü.. Juventus'ta beklediği şansı bulamayan Isla Cagliari'de formasını geri kazandı ve geçtiğimiz sezon 35 maçta forma giydi.