Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Mauricio Isla Fenerbahçe'yle anlaştı

Transferde eksiklerini tamamlamaya çalışan Fenerbahçe, genç yetenek Elif Elmas'ın ardından Genoa'dan Şilili sağ bek Mauricio Isla ile anlaşmaya vardı.

17 Temmuz 2017 Pazartesi 08:47
Mauricio Isla Fenerbahçe'yle anlaştı

17 yaşındaki yetenek Elif Elmas'ı İstanbul'a getiren sarı-lacivertli kulüp, bir transferi daha bitirme aşamasına geldi.

Şili'li sağ bek Mauricio Isla ile yapılan görüşmelerde anlaşma sağlandığı aktarılırken İtalyan gazeteci Di Marzio, oyuncunun Sali günü İstanbul'a geleceğini açıkladı. Cagliari forması giyen 29 yaşındaki oyuncu daha önce Juventus forması da giymişti

Kulübüyle 2019'a kadar sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki futbolcu, Juventus'ta oynadığı dönemde sükse yaptı. Isla'nin Fenerbahçe'ye gitmek için sözleşmesini fesh ettiği ifade edildi.

  • İtalya Serie A'da 191 maç oynayan Güney Amerikalı, 7 gol atıp 29 asist yaptı. Isla sadece bir kez çift sarıdan kırmızı kart gördü.. Juventus'ta beklediği şansı bulamayan Isla Cagliari'de formasını geri kazandı ve geçtiğimiz sezon 35 maçta forma giydi.

 

 

 

Haber Tarihi: 17 Temmuz 2017 Pazartesi 08:47
  1. İstanbul
  2. Fenerbahçe
  3. Amerika
  4. İtalya
  5. Güney Amerika
  6. Şili
  7. İtalya Serie A
  8. Juventus
    Yeni Akit Gazetesi 15 Temmuz Ek
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Meteoroloji'den yağış uyarısı!
    1. Meteoroloji'den yağış uyarısı!
    2. Dolar 10 ayın düşüğüne yakın..
    3. Kılıçdaroğlu İngiliz gazetesinden..
    4. Bağdadi'nin yerine Tunisi
    5. Ersan Adem Gülüm Avustralya'da
    6. Lucas Leiva Lazio'da
    7. İETT otobüsünde yangın
    8. Katar krizinin arkasından o ülke çıktı!
    9. Yalancılıkta çığır açtı! Öyle..
    10. Ümit Özdağ'dan komik iddia: Parti..
    11. Lunaparkta dehşet… Ölü ve yaralılar var!
    12. Polis evin perdelerinin hiç..
    13. Başvurmayan emeklinin ikramiye farkı..
    14. Katar ve İngiltere'den ortak tatbikat..
    15. SGK'dan müjdeli haber!
    16. Kocaeli'de yılanları çıkarmak için..
    17. Mauricio Isla Fenerbahçe'yle anlaştı
    18. Tek tip kıyafet için flaş gelişme!
    19. Teröristbaşını kudurtacak gelişme!..
    20. Olay çıkaracak müthiş iddia! Krizin..
    ’Yerim destanınızı’ diyen kadın hakkında karar çıktı
    ’Yerim destanınızı’ diyen kadın hakkında karar çıktı
    Sokak tamamen kapatıldı... FETÖ'nün ininde korku ve sessizlik hakim
    Sokak tamamen kapatıldı... FETÖ'nün ininde korku ve sessizlik hakim
    Türkiye'nin son hamlesi Almanya'yı karıştırdı
    Türkiye'nin son hamlesi Almanya'yı karıştırdı
    Fransa'dan tarihi itiraf: Bu utanç bize ait
    Fransa'dan tarihi itiraf: Bu utanç bize ait