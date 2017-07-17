Mauricio Isla Fenerbahçe'yle anlaştı

17 yaşındaki yetenek Elif Elmas'ı İstanbul'a getiren sarı-lacivertli kulüp, bir transferi daha bitirme aşamasına geldi.

Şili'li sağ bek Mauricio Isla ile yapılan görüşmelerde anlaşma sağlandığı aktarılırken İtalyan gazeteci Di Marzio, oyuncunun Sali günü İstanbul'a geleceğini açıkladı. Cagliari forması giyen 29 yaşındaki oyuncu daha önce Juventus forması da giymişti

Kulübüyle 2019'a kadar sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki futbolcu, Juventus'ta oynadığı dönemde sükse yaptı. Isla'nin Fenerbahçe'ye gitmek için sözleşmesini fesh ettiği ifade edildi.