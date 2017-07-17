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Lucas Leiva Lazio'da

Lucas Biglia'yı 20 milyon Euro karşılığında Milan'a satan Lazio, Liverpool'un Brezilyalı oyuncusu Lucas Leiva'yı transfer etti.

17 Temmuz 2017 Pazartesi 09:20
Lucas Leiva Lazio'da

Liverpool'un başarılı orta sahası Lucas Leiva, İtalya'nın güçlü ekiplerinden Lazio'ya transfer oldu.

Her transfer döneminde ismi Türk takımları ile anılan ve son olarak Beşiktaş'ın transfer listesinde bulunan Brezilyalı orta saha oyuncusu, sakatlıklar nedeniyle sıkıntı yaşıyordu. Lucas Biglia'nın Milan'a gitmesinin ardından orta sahasına katkı yapmak isteyen Lazio'lu yöneticiler Leiva'ya teklifini sundu ve tecrübeli futbolcu resmi sözleşmeye imza atmak için İtalya'ya geldi.

  • 30 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz sezon Premier Lig'de 24 maça çıktı ve 3 asistlik performansa imza attı. Leiva, Liverpool kariyerinde 346 maça çıktı ve 7 gol, 21 asistlik performans sergiledi.
Haber Tarihi: 17 Temmuz 2017 Pazartesi 09:20
  1. Beşiktaş
  2. İtalya
  3. Brezilya
  4. Milan
  5. Lazio
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