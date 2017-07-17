Lucas Leiva Lazio'da

Liverpool'un başarılı orta sahası Lucas Leiva, İtalya'nın güçlü ekiplerinden Lazio'ya transfer oldu.

Her transfer döneminde ismi Türk takımları ile anılan ve son olarak Beşiktaş'ın transfer listesinde bulunan Brezilyalı orta saha oyuncusu, sakatlıklar nedeniyle sıkıntı yaşıyordu. Lucas Biglia'nın Milan'a gitmesinin ardından orta sahasına katkı yapmak isteyen Lazio'lu yöneticiler Leiva'ya teklifini sundu ve tecrübeli futbolcu resmi sözleşmeye imza atmak için İtalya'ya geldi.