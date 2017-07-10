İşte ateist olduğunu açıklayan oyuncular! İslam'a ve Müslümanlara hakaret edenler de var

İlyas Salman İçkili araç kullanırken yakalanmasından sonra bir galaya gittiğinde bir arkadaşının içmişsin demesi üzerine: “Evet içtim. Arkadaş ‘niye içiyorsun’ dedi. Dedim ben 60-70 yıllığına dünyadayım. Boş bir beyinle 62 bin yıl yaşayacağıma dünyayı tanıya tanıya, değiştire dönüştüre yaşamak için bana bir yıl yeter. Ben ateistin tekiyim. Kendi yaratığım şeye tapacak kadar aptal değilim.”dedi. Bunun yanı sıra bir çok yerde kendi ağzı ile inanmadığını dile getirmiş hatta hakaret ettiği de olmuştur.

Levent Üzümcü Evrimi destekleyen bir videoa oynadı ve evrime inandığını açıkladı. Ve inancı olan insanların tümününün cahil olduğunu söyledi...

Emin Gürsoy Evrimi destekleyen bir videoda oynadı ve evrime inandığını açıkladı. Ve inancı olan insanların tümününün cahil olduğunu söyledi.

Pelin Batu: “Ateistim ama, çoğu insandan dindarım”

Erkan Can Evrimi destekleyen bir videoa oynadı ve evrime inandığını açıkladı. Ve inancı olan insanların tümününün cahil olduğunu söyledi.

Sivas'ta Madımak Provokasyonu'yla elim bir olayın fitilini ateşleyen Aziz Nesin de ateist olduğunu bir çok yerde söyledi.

Celal Şengör (Jeoloji profesörü) “Ben bir ateistim. Tüm dinlerin insanlığa büyük zararlar verdikleri kanaatindeyim.” (Ahmet Hakan’a yazdığı mektup)