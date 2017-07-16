İsmail Balaban altın kemeri taktı
656. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde dereceye girenlere ödülleri verildi. Başpehlivan İsmail Balaban altın kemeri taktı.16 Temmuz 2017 Pazar 23:11
656. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin Başpehlivanı Antalyalı İsmail Balaban oldu. Kırkpınar alanında düzenlenen törende Başpehlivanlara ödüllerini Spor Bakanı Çağatay Kılıç ve Belediye Başkanı Recep Gürkan ve Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim birlikte verdi. Başaltı pehlivanlarında derece girenlere ödüllerini ise Edirne Valisi Günay Özdemir ve milletvekilleri verdi. 656. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde dereceye girenler şöyle sıralandı:
Başpehlivan
1-İsmail Balaban
2-Orhan Okulu
3-Şaban Yılmaz
Hamza Köseoğlu
BAŞALTI
Okan Acar
Kürşat Şevki Korkmaz
Hüseyin Gümüşalan
Semih Turgut
BÜYÜK ORTA BOY
Tolga Turan
Özkan Yılmaz
Gökhan Öz
Oğuz Kara
KÜÇÜK ORTA BÜYÜK BOY
Metin Alpaslan Temizce
Menderes Saltık
Hüseyin Karakoyun
Mustafa Taş
KÜÇÜK ORTA KÜÇÜK BOY
Mehmet Ali Avcı
İlhan Kırmızıkan
Semih Bayram Yılmaz
Salih Biçer
DESTE- 3 (Deste Büyük)
Nail Seyyar
Samed Uysal
Mehmet Can Kaya
Okan Şahin
DESTE- 2 (Deste Orta)
Ramazan Sarı
Arif Özen
Süleyman Kozakoğulları
Abdubaki Kara
DESTE- 1 (Deste Küçük)
Osman Kan
Kerem Kahya
Engincan Akşit
Kadir Keskin
AYAK
İhsan Derin
Samet Özdemir
Emre Ayyıldız
Emircan Aslan
TOZKOPARAN
Eray Yılmaz
Eren Kalkan
Tuncay Pırıldak
Mustafa Ali Çıldan
TEŞVİK- 2
Mahsun Bilgiç
Erkan Şahin
Ömer Faruk Kırat
Görkem Yasin Şefik
TEŞVİK- 1
Görkem Karabıyıklıdan
Semih Tomaş
Burhan Karabulut
Muhammet Şeref Akay
MİNİK- 2
Cengizhan Ramazan Doğan
Muhammet Enes Özcan
Onur Keskin
Engin Atar
MİNİK- 1
Osman Nuri Çıldan
Abdullah Top
Kutay Çökeren
Turgut Rasim Demir
EN İYİ PEŞREV
Tansel Umut
Yiğit Gider
Çetin Mekeş