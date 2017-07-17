Irak'tan flaş petrol kararı! Dev şirketlerin iştahı kabardı

Ekonomi Bakanlığının 'Ekonomi Blog'unda yer alan habere göre, Irak Petrol Bakanı Jabar Ali Al-Luaibi tarafından yapılan açıklamada, petrol gelirlerinin artırılmasını teminen, bir ihale açarak Irak’ın İran ve Kuveyt sınırında bulunan toplam 9 bloğunu, uluslararası petrol şirketlerinin yatırımına açılmasının planlandığı, söz konusu sahaların 5’inin İran, 3’ünün Kuveyt sınırında bulunduğu, 1’inin de Basra Körfezinde yer aldığı belirtildi. Ancak ihale tarihi ve detayları hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.



Geçtiğimiz günlerde Fransız petrol şirketi Total ile İran arasında doğalgaz sahalarını geliştirmek için 4.8 milyar dolarlık anlaşma imzalanmıştı. Anlaşma İran'a yaptırımların yumuşutaılmasından sonra yapılmış batı kaynaklı en büyük yatırım olarak değerlendirildi.



Kaynaklarını dünya devlerine açmayı planlayan Irak, 153,1 milyar varil petrol rezervi ile dünyada dördüncü sırada yer alıyor.