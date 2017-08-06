İdlib için kritik açıklama

YENİAKİT.COM.TR - Suriyeli Muhalif grup heyetül Tahrir'i Şam'ın İdlib'in kontrolünü ele geçirmesi ile birlikte ABD ve Rusya ''terrörizm bahanesi'' ile kentte saldırmayı planlıyor.

Deaş bahanesi ile Suriye'nin kuzeyini terör örgütü PKK/PYD'ye işgal ettiren ABD'nin bu planına karşı kenti yöneten İdlib konseyinden açıklama geldi.

Açıklamada, ''İdlib, herhangi bir askeri hizip izlemeyen bağımsız bir şehirdir. Yerel konsey tarafından yönetilir.'' İfadeleri kullanıldı.

Kentte haftalar önce Ahrar-u Şam ve Heyetül-Tahirr-i Şam muhalif grupları arasında şiddetli çatışmalar yaşanmıştı.

Kaynak: www.yeniakit.com.tr