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İdlib için kritik açıklama

Muhaliflerin kontrol altında tutuğu Suriye'nin İdlib kenti yönetim birimi bir açıklamada bulunarak kentte yönelecek askeri herhangi bir müdahaleyi desteklemeyeceklerini açıkladı.

06 Ağustos 2017 Pazar 00:03
İdlib için kritik açıklama

YENİAKİT.COM.TR - Suriyeli Muhalif grup heyetül Tahrir'i Şam'ın İdlib'in kontrolünü ele geçirmesi ile birlikte ABD ve Rusya ''terrörizm bahanesi'' ile kentte saldırmayı planlıyor. 

Deaş bahanesi ile Suriye'nin kuzeyini terör örgütü PKK/PYD'ye işgal ettiren ABD'nin bu planına karşı kenti yöneten İdlib konseyinden açıklama geldi. 

Açıklamada, ''İdlib, herhangi bir askeri hizip izlemeyen bağımsız bir şehirdir. Yerel konsey tarafından yönetilir.'' İfadeleri kullanıldı.

Kentte haftalar önce Ahrar-u Şam ve Heyetül-Tahirr-i Şam muhalif grupları arasında şiddetli çatışmalar yaşanmıştı.  

Kaynak: www.yeniakit.com.tr 

 

Haber Tarihi: 06 Ağustos 2017 Pazar 00:03
  1. İDLİB
  • abdoabdo57 dk önce
    mesele yahudilerin büyük ısrael projesidir. esas baş çıban perde arkasındaki terörist ısrael vede içimizdeki yahudi vatan hainleridir. gerek abd ,england ve bazı ab ülkeleriısraeilin sömürgesidir yahudilerin yönetimindedir. yeni seçilen trump ve dış işleri bakanı yahudidir. gerek daeş-ışid-pkk-fatöş-ypg vesaire terör örgütleri bunların ve ab nin besleyip , tc nin vede orta doğunun başına bela ettikleri.....
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