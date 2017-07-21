Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

'Hero' değil 'eşekler' sürüsü

Hero değil, eşekler sürüsünü tanıyalım. İşte FETÖ firarileri...

21 Temmuz 2017 Cuma 17:15

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik yürütülen soruşturmalar ve açılan davalar sebebiyle çareyi yurt dışına kaçmakta bulan ve haklarında yakalama kararı olan birçok şüpheli yurtdışında bulunuyor. 

Haklarında yakalama kararı olan Fetullah Gülen, Emre Uslu, Ekrem Dumanlı, Hakan Şükür, Arif Erdem, Akın İpek'in yanı sıra örgütün medya, yargı, TSK, polis, eğitim ve iş dünyasındaki uzantıları da yer alıyor.

Haber Tarihi: 21 Temmuz 2017 Cuma 17:15
  1. Hero
  2. Eşekler sürüsü
  3. Cuntacı hainler
  4. duruşma salonu
  5. fetö firarileri
  • AhmetAhmet44 dk önce
    Bunları doğru hamama gönderin.
Yeni Akit Gazetesi 15 Temmuz Ek
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Alışveriş yaparken kendinden geçen sevimli bebek
  1. Alışveriş yaparken kendinden geçen..
  2. Adıyaman Gölbaşı Sanayi Sitesi'nde..
  3. Çarpıcı itiraf geldi: O paralarla..
  4. Siyonist işgalci Kudüs'ü adeta askeri..
  5. Mescid-i Aksa'da şehit edilenlerin..
  6. Katar terör yasalarında değişikliğe..
  7. Paslı testere nasıl yenilenir?
  8. Görenleri şaşkına çevirdi! Oltaya..
  9. Türkiye'den terör devleti İsrail'e..
  10. HDP'li ismin vekilliği düşüyor
  11. Eşinden şiddet gören kadının intikamı..
  12. Mescid-i Aksa'ya giremeyen binler Cuma..
  13. Oda terörü
  14. Dünyanın en derin havuzuna tüpsüz daldı
  15. Türkmenistan'daki FETÖ'cülere ceza yağdı
  16. 'Hero' değil 'eşekler' sürüsü
  17. Çin'deki gaz patlaması kamerada
  18. Kızı ihraç edilen AK Partili vekilden..
  19. Burhan Kuzu’dan Kılıçdaroğlu’nun..
  20. Büyükada'daki toplantıda 4 kişiye..
Ulusalcı yazar dayanamadı, patladı… Kılıçdaroğlu’na çok sert sözler! ‘Kişiliksiz oldukları için…’
Ulusalcı yazar dayanamadı, patladı… Kılıçdaroğlu’na çok sert sözler! ‘Kişiliksiz oldukları için…’
O Ülke Erdoğan'ın bu sözünü konuşuyor
O Ülke Erdoğan'ın bu sözünü konuşuyor
Erdoğan'dan net mesaj: Türkiye artık seyirci kalmayacak
Erdoğan'dan net mesaj: Türkiye artık seyirci kalmayacak
Kürt İslam Cephesi: Afrin düşerse...
Kürt İslam Cephesi: Afrin düşerse...