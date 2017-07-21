'Hero' değil 'eşekler' sürüsü

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik yürütülen soruşturmalar ve açılan davalar sebebiyle çareyi yurt dışına kaçmakta bulan ve haklarında yakalama kararı olan birçok şüpheli yurtdışında bulunuyor.

Haklarında yakalama kararı olan Fetullah Gülen, Emre Uslu, Ekrem Dumanlı, Hakan Şükür, Arif Erdem, Akın İpek'in yanı sıra örgütün medya, yargı, TSK, polis, eğitim ve iş dünyasındaki uzantıları da yer alıyor.