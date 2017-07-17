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Galatasaray'da yılın bombası Samir Nasri

Geçen sene Beşiktaş yerine Sevilla’yı tercih eden Fransız yıldız Sneijder’in boşluğunu doldurması için düşünülüyor. Cimbom, Manchester City’ye kiralama teklifini sundu

17 Temmuz 2017 Pazartesi 10:38
Galatasaray'da yılın bombası Samir Nasri

Wesley Sneijder'i yollayarak tepkileri üzerine çeken sarıkırmızılı yönetim, taraftarı tribüne çekecek ismi buldu: Samir Nasri. Nasri Galatasaray flörtünde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Geçen sezon Beşiktaş'ı reddeden Fransız oyuncuyla 20 gündür süren görüşmelerde sona gelindi. Nasri'nin menajeri Alain Migliaccio ile Cenevre'de yapılan toplantıda prensip anlaşmasına varıldığı ve sarı kırmızılıların yıldız oyuncuya maç başılarla birlikte 4.5 milyon Euro ödemeye hazır olduğu öğrenildi.

SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALIK GELECEK

Türkiye'ye gelmeye ikna olan 30 yaşındaki Nasri'nin transferinde teknik direktör Tudor ısrarcı. Başkan Dursun Özbek de bu transferi bitirmesi için sportif direktör Cenk Ergün'e tam yetki verdi. Ergün, Manchester City ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunan Nasri'yi satın alma opsiyonuyla kiralamaya çalışacak. Galatasaray, İngiliz ekibini ikna etmek için kiralık sözleşmeye maç sayısına bağlı olarak satın olma zorunluluğu maddesi koyacak.

Kaynak: Sabah

Haber Tarihi: 17 Temmuz 2017 Pazartesi 10:38
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