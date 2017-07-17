Galatasaray Mariano'yu sağlık kontrolünden geçirdi

Galatasaray'ın yeni transferi Mariano'yu sağlık kontrolünden geçirdi. Mariano bugün saat 14.30'da resmi sözleşmeye imza atacak.

İki gün önce görüşmelere başlandığını KAP'a bildiren Galatasaray, Mariano'yu İstanbul'a getirmişti.



Oyuncu ile yapılan son görüşmeler de olumlu sonuçlandı. 31 yaşındaki sağ bek, bugün kendisini Galatasaraylı yapacak sözleşmeyi imzalayacak.



Brezilyalı yıldız, bugün sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçti.



