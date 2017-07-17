Formayı giydi Beşiktaşlılar heyecanlandı

Beşiktaş'ın forvet transferi listesinde ilk sırada bulunan Diego Costa, sosyal medyadan yaptığı hamleyle taraftarları heyecanlandırdı.

Atletico Madrid'e transfer olması halinde Beşiktaş'ta 6 ay kiralık olarak oynaması planlanan futbolcunun sosyal medya hesabındaki canlı yayında Atletico forması giymesi "Costa, İspanyol ekibiyle anlaştı" şeklinde yorumlandı.

Chelsea'den ayrılmak istediğini ve eski takımında oynamak istediğini belirten Diego Costa, iki kulüp arasında anlaşma sağlanması halinde 6 ay başka bir takımda oynayacak. Menajer Jorge Mendes'in Beşiktaş'la kurmuş olduğu iyi ilişkiler sayesinde futbolcunun 6 aylığına kiralanabileceği konuşuluyor.