Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Formayı giydi Beşiktaşlılar heyecanlandı

Beşiktaşlı taraftarların en az siyah beyazlı yönetim kadar transfer edilmesi için uğraş verdiği Diego Costa, taraftarları heyecanlandırdı.

17 Temmuz 2017 Pazartesi 11:00
Formayı giydi Beşiktaşlılar heyecanlandı

Beşiktaş'ın forvet transferi listesinde ilk sırada bulunan Diego Costa, sosyal medyadan yaptığı hamleyle taraftarları heyecanlandırdı.

Atletico Madrid'e transfer olması halinde Beşiktaş'ta 6 ay kiralık olarak oynaması planlanan futbolcunun sosyal medya hesabındaki canlı yayında Atletico forması giymesi "Costa, İspanyol ekibiyle anlaştı" şeklinde yorumlandı.

Chelsea'den ayrılmak istediğini ve eski takımında oynamak istediğini belirten Diego Costa, iki kulüp arasında anlaşma sağlanması halinde 6 ay başka bir takımda oynayacak. Menajer Jorge Mendes'in Beşiktaş'la kurmuş olduğu iyi ilişkiler sayesinde futbolcunun 6 aylığına kiralanabileceği konuşuluyor.

Bilindiği üzere Atletico Madrid, transfer yasağı sebebiyle Ocak ayına kadar yaptığı transferleri oynatamıyor.

Diego Costa, Instagram'da açtığı canlı yayında Atletico Madrid forması giydi.
Diego Costa, Instagram'da açtığı canlı yayında Atletico Madrid forması giydi.
Haber Tarihi: 17 Temmuz 2017 Pazartesi 11:00
  1. Chelsea
  2. Diego Costa
  3. Beşiktaş
  4. Atletico Madrid
  5. Madrid
    Yeni Akit Gazetesi 15 Temmuz Ek
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bakın o 'hödük' kime sığındı!
    1. Bakın o 'hödük' kime sığındı!
    2. Yardım edeyim derken aracın altında..
    3. Alın size bir idamlık!
    4. Şarkıcı Sıla'dan şaşırtan '15 Temmuz'..
    5. ’Suikast timi’ sanığı araçtan inmek..
    6. İran'dan dikkat çeken Rusya kararı
    7. ABD şok etti! Tam 4 trilyon dolar...
    8. Bu kazanın sebebine şaşıracaksınız!
    9. Dağ 2'nin yapımcısından özel harekat..
    10. OHAL uygulamasında flaş gelişme!
    11. Kamyonun kapakları açılınca ortaya..
    12. Hükümet müjdeyi verdi: Daha da düşecek
    13. HDP'li vekile hain paylaşım sonrası..
    14. Rusya ve Türkiye arasında 'şehitlik'..
    15. Yeni ortaya çıktı! Türkiye’nin en..
    16. O ilimizdeki görüntüler Erdoğan'ı..
    17. AB'den Esed rejimine büyük şok!
    18. PKK'lı teröristler yaşlı çobanı infaz..
    19. Resmen açıklandı''teklif aldık..
    20. Olayın ardından Terim ilk kez ortaya..
    Elif Akçit yaşamını yitirdi
    Elif Akçit yaşamını yitirdi
    AB'den bir şantaj daha! İdam gelirse...
    AB'den bir şantaj daha! İdam gelirse...
    ’Yerim destanınızı’ diyen kadın hakkında karar çıktı
    ’Yerim destanınızı’ diyen kadın hakkında karar çıktı
    Meydanları görünce yine yüzleri düştü!
    Meydanları görünce yine yüzleri düştü!