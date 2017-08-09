Fenerbahçe'den ikinci bomba!Soldado'dan sonra şimdide 10 numara...

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın, "Bu hafta iki futbolcunun transferini açıklayacağız" ifadesi sonrası bu isimlerin kim olduğu ortaya çıktı.

Santrafor ve forvet arkası bölgelerine takviye yapmaya planlayan Sarı-Lacivertliler, ilk olarak İspanyol golcü Roberto Soldado ile anlaşmaya varırken, diğer oyuncunun da Brezilyalı oyuncu Giuliano olduğu belirtildi.

TRT Spor'un haberine göre, Galatasaray'ın eski teknik patronu Roberto Mancini'nin çalıştırdığı Zenit'te forma giyen Sambacı'nın Fenerbahçe'nin 2. bombası olacağı vurgulandı.

Rus kulübünün 2016 yılında Gremio'dan 7 milyon Euro karşılığı transfer ettiği 27 yaşındaki Giuliano, geçen sezon 38 resmi karşılaşmada sahaya çıktı ve 17 gol- 13 asist ile oynadı.

Tam adı Giuliano Victor de Paula olan yıldız futbolcu, bu sene ise 4 müsabakada boy gösterdi.