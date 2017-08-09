Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Fenerbahçe'den ikinci bomba!Soldado'dan sonra şimdide 10 numara...

İspanyol golcü Soldado ile anlaşmaya varan Fenerbahçe, 10 numara bölgesi için ise Giuliano'yu kadrosuna katmaya yakın.

09 Ağustos 2017 Çarşamba 13:39
Fenerbahçe'den ikinci bomba!Soldado'dan sonra şimdide 10 numara...

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın, "Bu hafta iki futbolcunun transferini açıklayacağız" ifadesi sonrası bu isimlerin kim olduğu ortaya çıktı.

Santrafor ve forvet arkası bölgelerine takviye yapmaya planlayan Sarı-Lacivertliler, ilk olarak İspanyol golcü Roberto Soldado ile anlaşmaya varırken, diğer oyuncunun da Brezilyalı oyuncu Giuliano olduğu belirtildi.

TRT Spor'un haberine göre, Galatasaray'ın eski teknik patronu Roberto Mancini'nin çalıştırdığı Zenit'te forma giyen Sambacı'nın Fenerbahçe'nin 2. bombası olacağı vurgulandı.

Rus kulübünün 2016 yılında Gremio'dan 7 milyon Euro karşılığı transfer ettiği 27 yaşındaki Giuliano, geçen sezon 38 resmi karşılaşmada sahaya çıktı ve 17 gol- 13 asist ile oynadı.

Tam adı Giuliano Victor de Paula olan yıldız futbolcu, bu sene ise 4 müsabakada boy gösterdi.

 
Haber Tarihi: 09 Ağustos 2017 Çarşamba 13:39
  1. fenerbahçe
  2. giuliano
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    AK Parti'den 'erken seçim' açıklaması
    1. AK Parti'den 'erken seçim' açıklaması
    2. FETÖ'nün yüzbinlerce doları bakın..
    3. İran'da kadın devrimi! 3 kadın bakan..
    4. Kıbrıs Rum Yönetimi'nden skandal..
    5. Müftü nikahına destek verdi diye..
    6. Katar'dan flaş hamle! Tam 80 ülke...
    7. Kurtulmuş’tan Kemal Kılıçdaroğlu’na..
    8. Dortmund resmen açıkladı!
    9. Amerikan ordusundan ayrılıp PKK'ya..
    10. Allah şeriat ile idare olunmayı..
    11. HDP'den tarihi itiraf!
    12. O hastalar için yeni ilaç Türkiye’den..
    13. İdmana çıkmadı, Beşiktaş'a transfer..
    14. 'Emrederse asker gibi savaşmaya hazırım'
    15. Pınar Karşıyaka'dan transfer adımı!
    16. Yahudileri çıldırtan karar
    17. Katar'dan 80 ülkeye müjdeli haber!
    18. Kazdağları'nda 4 ayrı noktada orman..
    19. Dev hastaneler zincirine bir şok daha!
    20. Kendinden büyük balığı yutarken..
    İstanbul'da kulak çubuğu yuva yıktı!
    İstanbul'da kulak çubuğu yuva yıktı!
    Türkiye'den flaş İran hamlesi! Yapımına başlandı...
    Türkiye'den flaş İran hamlesi! Yapımına başlandı...
    Televizyonlar yayınlarını kesti… Korkulan oluyor! Dünya savaşı çıkmak üzere…
    Televizyonlar yayınlarını kesti… Korkulan oluyor! Dünya savaşı çıkmak üzere…
    Trump'tan sert açıklama: Dünyanın görmediği dehşeti göreceksiniz!
    Trump'tan sert açıklama: Dünyanın görmediği dehşeti göreceksiniz!