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Fenerbahçe Kjaer için Sevilla ile anlaştı

Fenerbahçe, İspanyol ekibinin yaptığı 10 milyon Euro’luk teklifini kabul etti. Kjaer’in yeni takımıyla 4 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

28 Temmuz 2017 Cuma 09:59
Fenerbahçe Kjaer için Sevilla ile anlaştı

Simon Kjaer’in iki senelik Fenerbahçe macerasında sona gelindi. Sarı-Lacivertliler, adı birçok kulüp ile anılan Danimarkalı yıldızının satışı konusunda Sevilla ile anlaşmaya vardı.

10 MİLYON EURO

İspanyol ekibinin yaptığı 10 milyon Euro’luk teklif, yönetim tarafından kabul edildi. Fenerbahçe, normalde Kjaer’den daha fazla gelir elde etmeyi planlıyordu. Ancak Milan ve Liverpool’un 28 yaşındaki oyuncudan vazgeçmesi; Kanarya’nın forvet transferinin aciliyet kazanması nedeniyle yönetimin pazarlıkları daha fazla uzatmadığı kaydedildi.

Simon Kjaer’in önümüzdeki günlerde İspanya’ya giderek sağlık kontrollerinden geçeceği kaydedildi. Danimarkalı oyuncunun, bu kontrollerin ardından Sevilla ile 4 yıllık sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Fanatik

Haber Tarihi: 28 Temmuz 2017 Cuma 09:59
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