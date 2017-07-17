Ersan Gülüm'den sürpriz transfer!

Geride kalan sezon Beşiktaş'ın devre arasında Çin ekibi Hebei China Fortune'dan kiraladığı Ersan Adem Gülüm'ün yeni takımı resmen belli oldu.

Avustralya takımı Adelaide United, Ersan Adem Gülüm'ü kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı. Açıklamada, Melbourne doğumlu olan 30 yaşındaki futbolcunun yabancı oyuncu statüsünde olmadığının altı çizildi. Ayrıca Ersan'ın Manisaspor'dan önce Avustralya'da Hume City'de oynadığı belirtildi.

ERSAN ADEM GÜLÜM: "SABIRSIZLANIYORUM"

Ersan Adem Gülüm, transferinin ardından yaptığı açıklamada "Adelaide United ile anlaşma yapmaktan çok mutluyum ve başlamak için sabırsızlanıyorum. Avustralya futbolu bana çok şey kattı, çok çalışarak, bunun bedelini geri ödemek için buradayım" dedi.

MARCO KURZ: "ERSAN HARİKA TRANSFER"

Adelaide United'ın Alman teknik direktörü Marco Kurz, Ersan için "Ersan Adem Gülüm oldukça tecrübeli bir futbolcu. Türkiye'de kendini ispatladı, kaptanlık yaptı, açıkça bir lider olduğunu gösterdi. Avrupa'da Beşiktaş forması giydi ve kulübümüz için mükemmel bir transfer olduğunu söyleyebilirim. Beşiktaş'ta oynadığı dönemde siyah-beyazlı takımda forma giyen bir Alman oyuncu ile konuştum ve Ersan için oldukça övgü dolu sözler söyledi" ifadelerini kullandı.

ADELAIDE UNITED'DA CARRUSCA DA OYNUYOR

Bu arada bir dönem Galatasaray'da oynayan Marcelo Carrusca, 5 sezondur Adelaide United forması giyiyor.