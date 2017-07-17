Ersan Adem Gülüm Avustralya'da

Beşiktaş'tan 2015-16 sezonunun devre arasında Hebei China Fortune'a 7 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan Ersan Adem Gülüm'ün bu sezon oynayacağı yeni takımı belli oldu.

Milli futbolcu, Avustralya'nın Adelaide United takımına kiralandı. Ersan Adem Gülüm, geçtiğimiz sezonun devre arasında Beşiktaş'a kiralanmış ve burada siyah beyazlılarla şampiyonluk yaşamıştı. Ersan Gülüm geçen sezon Beşiktaş formasını bir dakika bile giyemedi.

Avustralya vatandaşlığı bulunan Ersan Gülüm, yeni kulübü Adelaide United'a transfer olmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi.