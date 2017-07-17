Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Ersan Adem Gülüm Avustralya'da

Çin'in Hebei China Fortune takımında forma giyen ve Beşiktaş'ın geçtiğimiz sezonun devre arasında kiraladığı futbolcu Ersan Adem Gülüm, yeni sezon öncesinde Avustralya takımı Adelaide United'a kiralandı.

17 Temmuz 2017 Pazartesi 09:21
Ersan Adem Gülüm Avustralya'da

Beşiktaş'tan 2015-16 sezonunun devre arasında Hebei China Fortune'a 7 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan Ersan Adem Gülüm'ün bu sezon oynayacağı yeni takımı belli oldu.

Milli futbolcu, Avustralya'nın Adelaide United takımına kiralandı. Ersan Adem Gülüm, geçtiğimiz sezonun devre arasında Beşiktaş'a kiralanmış ve burada siyah beyazlılarla şampiyonluk yaşamıştı. Ersan Gülüm geçen sezon Beşiktaş formasını bir dakika bile giyemedi.

Avustralya vatandaşlığı bulunan Ersan Gülüm, yeni kulübü Adelaide United'a transfer olmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi.

  • "Adelaide United ile anlaşmaktan dolayı mutluyum ve başlamak için sabırsızlanıyorum. Marco gibi bir teknik direktörle çalışmayı dört gözle bekliyorum. Başarılı bir sezon geçirmek için Adelaida'yle katıldım ve bunun için elimden geleni yapacağım. Avustralya futboluma çok şey kattı ve ben bu katkıları geri vermek için buraya geldim."

 

Haber Tarihi: 17 Temmuz 2017 Pazartesi 09:21
  1. Beşiktaş
  2. Avustralya
    Yeni Akit Gazetesi 15 Temmuz Ek
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Meteoroloji'den yağış uyarısı!
    1. Meteoroloji'den yağış uyarısı!
    2. Dolar 10 ayın düşüğüne yakın..
    3. Kılıçdaroğlu İngiliz gazetesinden..
    4. Bağdadi'nin yerine Tunisi
    5. Ersan Adem Gülüm Avustralya'da
    6. Lucas Leiva Lazio'da
    7. İETT otobüsünde yangın
    8. Katar krizinin arkasından o ülke çıktı!
    9. Yalancılıkta çığır açtı! Öyle..
    10. Ümit Özdağ'dan komik iddia: Parti..
    11. Lunaparkta dehşet… Ölü ve yaralılar var!
    12. Polis evin perdelerinin hiç..
    13. Başvurmayan emeklinin ikramiye farkı..
    14. Katar ve İngiltere'den ortak tatbikat..
    15. SGK'dan müjdeli haber!
    16. Kocaeli'de yılanları çıkarmak için..
    17. Mauricio Isla Fenerbahçe'yle anlaştı
    18. Tek tip kıyafet için flaş gelişme!
    19. Teröristbaşını kudurtacak gelişme!..
    20. Olay çıkaracak müthiş iddia! Krizin..
    ’Yerim destanınızı’ diyen kadın hakkında karar çıktı
    ’Yerim destanınızı’ diyen kadın hakkında karar çıktı
    Sokak tamamen kapatıldı... FETÖ'nün ininde korku ve sessizlik hakim
    Sokak tamamen kapatıldı... FETÖ'nün ininde korku ve sessizlik hakim
    Türkiye'nin son hamlesi Almanya'yı karıştırdı
    Türkiye'nin son hamlesi Almanya'yı karıştırdı
    Fransa'dan tarihi itiraf: Bu utanç bize ait
    Fransa'dan tarihi itiraf: Bu utanç bize ait