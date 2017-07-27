Devlet başkanı: Seçimlerde Trolleri kullandım

Filipinler Başkanı Rodrigo Duterte, geçtiğimiz yıl gerçekleştirdiği başkanlık kampanyası sırasında sosyal medya trollerinden oluşan bir ordu kullandığını kabul etti. Açık sözlülüğüyle bilinen ve çok fazla tartışmaya sebep olan siyasetçi, Oxford Üniversitesi’nin kendisi hakkında yaptığı araştırmanın sonuçları üzerine konuştu. Oxford’un araştırması, hem otomatik hesapların hem de insan trollerin sosyal medyada Duterte için çalıştığını açıklamıştı.

Bir basın toplantısında konuşan Duterte “Ben mi 10 milyon (Peso) harcamışım? Ben? Belki seçimler için olabilir… Hepsi kampanya sırasındaydı.” ifadelerini kullandı. Başkan olduktan sonra bir sosyal medya ordusu kullanmayı bıraktığını söyleyenDuterte, seçim sırasında böyle bir trol ordusundan faydalandığını kabul etmiş oldu.

Duterte “Artık bana yöneltilen saldırılardan korunmaya ihtiyacım yok. Nasıl olsa tekrar seçilemiyorum.” ifadelerinde bulundu. Filipinler’de başkanlar altı yıl boyunca görev yapıyor ve ikinci kez seçilemiyor.

“Oxford’a aptallar gidiyor”

Başkan ayrıca Oxford için “Aptal insanların gittiği bir okul” ifadesini kullandı. Oxford Üniversitesi’nin çalışması, organize sosyal medya manipülasyonunu inceledi ve 28 ayrı ülkeden farklı siyasi parti ve adayların stratejileri üzerinde çalıştı. Çalışmada sosyal medya botlarının pek çok ülkede belirli partilerin mesajlarını yaymak için kullanıldığı görüldü. Bu botların kullanılmasının amacı, yapay bir popülerlik algısı oluşturmak, fikirlere ivme kazandırmak ve gündeme taşımak olarak belirlendi.

Duterte’nin sosyal medya kullanımı konusunda, siyasetçinin sosyal medya yöneticisi 400-500 kişinin bazı fikirleri ‘kuvvetlendirmek’ için kullanıldığını ifade etti. Bu kişiler Facebook gibi platformlarda her biri yüzlerce hatta yüz binlerce takipçiye sahip grupları yönetiyordu.

Sansasyonel bir başlık yeterli

Campaign Asia’da yayınlanan habere göre, Duterte’nin sosyal medya ekibi, bot hesaplar kullanıldığı iddiasını yalanladı. Bir Amerikan gazeteci, sadece muhalefeti lanetleyen ya da Duterte’yi destekleyen bir başlık atmanın yeterli olduğunu, çoğu kişinin haberin içeriğini okumadan, başlıkta yazılanlara göre konuyu değerlendirdiğini kaydetti.

Çalışmada, Duterte’nin politikalarını yaymak için çalışan ekibin, seçim kazanıldıktan sonra da çalışmaya devam ettiği ifade edildi ancak Duterte’nin ekibi bu iddiaları reddetti.