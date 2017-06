Çocuk aşılarına dikkat! Bütün dünyanın başı dertte

Uluslararası Medikal Aşı Konseyi (The International Medical Council on Vaccination); medikal doktorlar, lisanslı hemşireler ve diğer nitelikli medikal profesyonellerin kurdukları bir sivil toplum kuruluşudur. Konsey, ilaç firmaları, hükümetler ve medikal ajansların aşıların güvenli, etkili ve zararsız olduğu iddiasına karşı gerçekleri açıklama amacı gütmektedir. 83 tıp doktoru, medikal eğitimi almış hemşirelerden oluşan bilim insanı bu belgeye imzalarını atmışlar.

Daha önce yayınlanmış yazılarımızda: “Giderek artan miktarda kanıt gösteriyor ki çocuklara yapılan ve sayısı aşırı derecede artan aşılar, aşı üreticilerini zengin ederken çocukları da sağlıksızlaştırıyor. İstatistikler çocukların giderek daha çok hastalandığını gösteriyor.” Ifadeleri ile mevcut aşı uygulamaları hakkında endişelerimizi belirtmiştik. Bizi adeta teyid eden bu belgeden alıntılarımızı da dikkatinize sunuyoruz.

Aşılar ile ilgisi olduğu belgelenmiş bazı hastalıklar:

Alerji ve egzama, Arterit, Astım, Otizm, Reflü, Kanser, Diyabet (bebek ve çocukluk), Böbrek hastalıkları, Çocuk düşürme, Nörolojik ve bağışıklık sistemi hastalıkları, Ani bebek ölümü sendromu (SIDS)

Medikal literatürde bilinen bazı aşıların yan etkileri belgelenmiştir. Bunlar:

Kan pıhtılaşma zorluğu, kalp krizi, kanama; Kulak enfeksiyonları; Bayılma ; Diyaliz gerektiren böbrek kayıpları; Felç/epilepsy; Ürtiker ve anafilaksi gibi ciddi alerjik reaksiyonlar; Ani Ölümler

Hasta olduğunuzda, ilaç firmaları, sigorta firmaları ve medikal sistem zengin olmaktadır.

Aşılar yaşam boyu bağışıklık sağlamamaktadır. Bu nedenle ilave aşılar tavsiye edilmektedir.

Her ilave aşı yan etki riskini arttırmaktadır

Aşıların yan etkileri hayatınızın kalan kısmında sizleri hasta yapabilmektedir. Ayrıca, pek çok ilacın yan etkisi aşılar nedeniyle olmaktadır.

Amerika’da, ne ilaç firmaları nede doktorlar aşılardan meydana gelen olumsuz olaylardan dolayı yargılanamamaktadır. Her ikisi de 1986 Ulusal Çocuk aşısı sakatlık yasası ile korunmaktadırlar. Bu yasa Ronald Reagan tarafından imzalanarak uygulamaya konulmuştur; ” Hiçbir ilaç üreticisi, ilaca bağlı yaralanma ve ölümlerden gelen zararların hukuki davalarının tazmininden sorumlu değildirler.” (Public Law 99-660)

Pek çok doktor ve sağlık hizmetleri personeli aşı yaptırmazlar ve çocuklarının da aşı olmasını istemezler. Neden?

Aşıların güvenli ve etkili olduğunun kanıtı bulunmamaktadır.

Aşıların tehlikeli bileşenleri içerdiğini bilmektedirler.

Aşıların ciddi sağlık problemlerine neden olduklarını biliyorlar.

Aşıların hastalara yan etkileri olmaktadır.

Sizlerin sağlıksız olmasından fayda sağlayanlar

İlaç firmaları; medikal okullarından, tıp dergilerine, hastanelerden, kliniklere ve yerel eczanelere kadar tüm sağlık sistemine sızmış ve kontrolü altına almıştır. Doktorlar aşılamayı herhangi bir sorgulama yapmadan körü körüne yapılması inancına sahiptir. Hatta bir doktorun gözü önünde aşının zararlı etkisini gösteren bir olay olsa, genelde bunun aşıdan geldiğini düşünmekten kaçınmaktadırlar. “kirlenmemiş” bilim ve tıp, aşıları reddetmesine rağmen,diğer taraf, bu şekilde düşünmek profesyonel kariyeriniz için intihar olarak değerlendirilebilmektedir. Bu dokümanı cesurca imzalayanlar, sizleri ve çocuklarınızı riske atmak isteyenleri önlemeye çalışmaktadırlar.

Hastaneler, hastaneye yatırma işleminden ve testlerden fayda sağlamaktadırlar.

İlaç firmaları, ilaçlardan milyarlarca dolar kazanmaktadırlar.

İlaç firmaları, aşıların neden olduğu ve yaşam boyu süren hastalıklardan ve yan etki tedavilerinden on milyarlarca dolar para kazanmaktadırlar.

Aşılar medikal sistemin belkemiğidir. Aşısız sağlık masrafları aşağı düşmektedir çünkü daha sağlıklı bir toplum oluşmaktadır. Suçiçeğini otizm ile gribi astım ile kulak iltihaplarını diyabet ile değiştirdik. Liste uzayıp gitmektedir. Nispeten iyi huylu mikropları uzaklaştırmak için yaygın ve uzun sureli hastalıkların, fonksiyon bozukluklarının veya işlev bozukluklarının maalesef ticareti yapılmaktadır.

Aşı sayısı nedir?

Eğer Amerika’da bir çocuk, aşıların bütün dozlarını alırsa, 35 iğneden 113 farklı hastalık partiküllerini, 59 farklı kimyasalı, 4 tip hayvan hücresi/DNA’yı, düşük yapılmış cenin dokularından ve insan albüminden elde edilen insan DNA’sı enjekte edilmiş olur.

Eğer çocuklarınızın yaşı büyük olduğu için aşılarla alakalı endişeye gerek olmadığını düşünüyorsanız, tekrar düşünmeniz gerekmektedir. Çünkü önümüzdeki birkaç sene içerisinde 20’den fazla aşının üretimi tamamlanacak ve bunların çoğunun hedefi gençler ve yetişkinlerdir.

Bazı Aşı Hammaddeleri: Aşıların sağlığa zararlı olmaması nasıl mümkündür?

Hayvan kültür hücrelerinden rasgele alınan virüsler ve bakterilerle aşıları yapmak mümkündür

Cıva, nörotiksin olarak bilinmektedir ve hala tüm dünyada grip aşılarında kullanılmaktadır. Bununla birlikte diğer aşılarda eser miktarda kalmaktadır.

Alüminyum kemik iliği ve beyin hasarına neden olan bir zehirdir.

Maymunlardan, köpek böbreğinden, tavuktan, sığırdan ve insandan elde edilen hücreler bulunmaktadır.

Formaldehit (mumyalama sıvısı), kanserojen olarak bilinmektedir ve kullanılmaktadır

Polysorbate 80, dişi farelerde kısırlığa neden olduğu ve erkek farelerdede testislerde azalmaya neden olduğu bilinmektedir ve kullanılmaktadır.

Sığırlardan ve domuzdan elde edilen Jelatin’in anafilaksi reaksiyonlarına neden olduğu bilinmektedir.

Zona hastalığı, suçiçeği ve MMR aşılarında bol miktarda bulunmaktadır.

Monosodyum Glutamat (MSG) grip aşılarında bulunmaktadır ve metabolik bozukluklara (diyabet gibi), felç ve diğer nörolojik düzensizliklere neden olduğu bilinmektedir.

Aşılanmış ve aşılanmamış çocuk arasındaki farkı gösteren bir araştırma var mı?

Generation Rescue sponsorluğunda the Cal-Oregon projesi için yapılan anket araştırmasında çocukların aşılanma ve aşılanmaması üzerine bir çalışma yapılmıştır. Bu anket çalışmasında 17,674 çocuk değerlendirilmiş ve sonuçlar aşağıdaki gibi görülmüştür:

Aşılanmış erkek çocukların , aşılanmamış erkek çocuklara nazran düçar olduğu risk oranları şöyledir:

Aşılanmış çocuklar %120’den fazla astım oluyor

%317’den fazla dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğuna sahip oluyor

%185’inden fazla nörolojik bozukluğa sahip oluyor

%146’sından fazla otizm görülmüştür.

Ankette kız çocukları toplam sayının yalnızca %20’sini temsil etmektedir.

Amerika’da aşı muafiyetleri

Reddetme hakkına sahipsin. Kullanmalısın.

Çocuklarınız devlet okullarında okumak için aşılanmasına gerek yoktur.

İstenmeyen aşıları reddetme ile ilgili her eyalet farklı istisnalara sahiptir.. http://exemptmychild.com/10752

Sizin tercihinize saygı duyan bir sağlık hizmetleri sağlayıcısını www.vaccinationcouncil.org/providers.pdf adresten bulun

Pek çokları aşıya hayır diyerek sağlıklarını ve güvenliklerini kurtarmışlardır

Çeşitli inanışlara sahip pratisyenler, ebeveynler ve gruplar aşı yaptırmamaktadırlar.

Çocukları aşı olmayan anne babalar, çocuklarının sağlıklarının dirençli olduğu bildirmektedirler. Bu ifadeleri pek çok sitede bulabilirsiniz.

Aşılama kararı sizin ve eşinizin elindedir. Başka bir kimsenin bunu bilmesine gerek yoktur. Bu diğer aile üyelerinin, komşularınızın veya diğer akrabalarının işi değildir.

Sağlıklı bir yaşama sahip olmak için bazı önemli bilgileri öğrenme girişimlerine başlamanız gerekmektedir.

Aşılara hayır demek güvenli bir seçimdir

Sadece çocuğunuzun ağırlığını ölçmek, ölçüm yapmak ve aşı yapmak için çocuk doktoruna ihtiyacınız yoktur.

Bebekler kuvvetli ve doğal savunma sistemleriyle doğarlar. Eğer bu şekilde olmasaydı, doğumdan kısa bir süre sonra ölürlerdi. Kompleks bağışıklık süreci ilk ağlama ile başlamaktadır. Bu doğal olarak meydana gelmektedir.

Aşı ile önlenebilir hastalıklar ile ilgili daha fazla bilgi edinin. Çocuğunuz bu hastalıkların pek çoğu ile karşılaşmayacaktır. Ancak ilerde bir şekilde karşılaşacak olursa, bu hastalıkları aşısız çocuklarında atlatabileceğini aklımızdan çıkarmayalım. Sağlık bir iğne ile elde edilecek bir şey değildir.

Ateş’in önemi, evde nasıl tedavi edebileceğinizi ve ne zaman doktorunuzu aramanız gerektiği ile ilgili bilgileri öğrenin.

Çocuğunuzu aşı yaptırdığınız halde önlenmesini beklediğiniz pek çok hastalığın devam ettiğini görebilmektesiniz. Aşılar insanların umduğu şekilde koruma sağlamamaktadır. Sağlık bir iğne ile elde edilecek bir şey değildir.

Sağlığın temel anahtarları; Helal gıda, temiz su, yeterli uyku, rutin egzersiz ve mutluluktur. Bunu öğrenin.

Vitaminler ile ilgili basit bazı bilgileri öğrenin. Özellikle Vitamin D3 hakkında önemli bilgileri öğrenin. Hastalıkların tedavisi için bazı temel bitkiler ve homeopati hakkında bilgileri öğrenin.”

Uluslararası Medikal Aşı Konseyi Belgesinden alıntıladığımız yazı burada bitiyor. Yıllardır üzerinde durduğumuz iddilarımızla bu bilgiler de %yüz örtüşmektedir. Ne yapalım da bu aşı mafiyasından kurtulalım?

Çözüm. Kendi aşımızı kendimiz yapmalıyız.

İslam Konferansı Örgütü (İKÖ) toplantısı nedeniyle Malezya’nın başkenti Kuala Lumpur’da bir araya gelen 57 ülkenin temsilcisi, hastalıkların yayılmasını önlemek için Müslümanların tereddüt etmeden kullanabileceği ‘helal’ aşıların üretilmesine karar verdi.

Aşı üretmede kullanılan alkol, domuz yağı,domuz katkı ürünleri ve bazı hayvansal yağlar İslam dinine uygun olmadığı için uzun süredir Müslüman ülkelerde tartışma konusuydu. Dünya Sağlık Örgütü (WHO)’nün raporlarına göre, tartışmalı Batı kaynaklı aşılar, 19 İslam ülkesinde halen kullanılıyor.

Bu haberin yayınlanmasından tam 8 yıl geçmesine rağmen 57 islam ülkesinin devletlerinin kontrolunda olan , bugüne kadar da bu ülke müslümanlarına bir tek hayırları dokunmayan bu kurum, bu konuda da bir hayırlı netice koyamamıştır. Batının uluslararası ilaç mafiasının ahtapot kollarından müslüman çocuklarımızı kurtaramamış, kendileri de kurtulamamışlardır.

Anne babalara, çocuklarına sayısı kafa karıştıracak çokluktaki bu riskli ve şüpheli aşıları vurdurma zorunluluğunu getirmeden önce resmi makamlarımız bu aşıların sağlık ve inanç bakımlarından güvencesini laf olarak değil bilimsel belgelerle açıklamak zorundadırlar. Bütün dünyada etrafında bu kadar şaibe bulunduran bir konuda müslüman anneler babalar zorunlu tutulamazlar. Bu en kutsal ve temel tüketici hakkımıza devlet kurumları öncelikle saygı göstermelidir. En kısa zamanda ilgili resmi makamlar yönettikleri insanların can ve inanç emniyetini öncelikle sağlamak zorundadırlar.

Bugün karşı karşıya kaldığımız ilaç ve aşılar üzerine GİMDES, kamuoyunu gerçekler hakkında bilgilendirmek amacı ile birçok makale yayınladı. Bu makalelerimizin linklerini yazımızın sonunda bulabilrsiniz.

KAYNAK: GIDA RAPORU