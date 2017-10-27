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CIA ajanıyla Metin Topuz aynı dosyada!

Darbe girişimi sırasında eski CIA ajanı Henri Barkey’in de katıldığı Büyükada’daki toplantıyla ilgili soruşturmaya Metin Topuz da dahil edildi.

27 Ekim 2017 Cuma 09:16
CIA ajanıyla Metin Topuz aynı dosyada!

Darbe girişimi sırasında eski CIA ajanı Henri Barkey'in de katıldığı Büyükada'daki toplantıyla ilgili soruşturma, 17-25 Aralık kumpasında FETÖ'cü polis müdürlerine kim ya da kimlerin talimat verdiğine ilişkin yürütülen soruşturmayla birleştirildi. Geçtiğimiz günlerde gözaltına alınan Ortadoğu Stratejik Araştırmalar Merkezi (ORSAM) Başkanı Doç. Şaban Kardaş'ın bu kapsamda gözaltına alındığı öğrenilirken, ABD Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz ve işadamı Osman Kavala da aynı dosyada şüpheli...

GEZİ, DARBE VE BÜYÜKADA...

Başsavcılık, 17/25 Aralık soruşturmasına, Gezi ve darbe girişimlerinin yanı sıra 15-16 Temmuz 2016'da Büyükada'da yapılan toplantıyı da dahil etti. Aralarında eski CIA ajanı Henri Barkey'in de bulunduğu çoğu yabancı 17 kişi, Büyükada'daki bir otelde toplantı yapmış, işadamı Doğan Kasadolutarafından toplantıya katılanlar hakkında suç duyurusunda bulunulmuştu. Toplantıya katılan isimlerden biri de geçtiğimiz günlerde gözaltına alınan Şaban Kardaş'tı. Geçmişte FETÖ'ye bağlı Zaman gazetesinde yazıları çıkan, Kara Harp Okulu'nda dersler veren Kardaş'ın, her iki soruşturmanın birleştirilmesi nedeniyle hakkında gözaltına alındığı öğrenildi.

PENSİLVANYA ÇANI

Eski CIA ajanı Henri Barkey, 17 Temmuz'da ayrılmadan önce otel görevlilerine üzerinde 'Pensilvanya' yazan bir çan bıraktığı ortaya çıkmıştı.

Sabah

Haber Tarihi: 27 Ekim 2017 Cuma 09:16
  1. Henri Barkey
  2. Darbe girişimi
  3. Doç. Şaban Kardaş
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