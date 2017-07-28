Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Avusturya'da Potuk şov

Aykut Kocaman’ın gelişiyle performansı artan Alper Potuk, Sturm Graz maçının adamıydı. Başarılı futbolcu beraberlik golünü hazırladı, hücumdaki etkili futboluyla ayakta alkışlandı.

28 Temmuz 2017 Cuma 09:37
Avusturya'da Potuk şov

Pereira ve Dick Advocaat dönemlerinde bir türlü beklenen patlamayı yapamayan ve istikrarsız bir görüntü çizen Alper Potuk, 2017-2018 sezonuna damga vurmaya hazırlanıyor... Kamp döneminde çok formda olan, Aykut Kocaman’ın teknik adamlık görevine gelmesiyle adeta küllerinden doğan Alper, Sturm Graz deplasmanında şov yaptı. Hücumda çok etkili olan ve sürekli dikine oynayan başarılı futbolcu, 29. dakikada golün hazırlayıcısı oldu. Sağ kanattan müthiş bindiren, rakiplerini eksiltip topu içeri çeviren Alper, Maresic’in topu kendi filelerine göndermesini sağladı. Özellikle ilk yarında sağ taraftan bindiren ve rakibin bu kanadını ‘felç’ eden Alper, ikinci yarıda da çok etkiliydi.

Forvet arkasında oynadı

Merkezde Ozan Tufan-Josef ikilisinin önünde görev yapan Alper, Avusturya’daki maçta tartışmasız Fenerbahçe’nin en iyi ismiydi. Maç sonunda teknik direktör Aykut Kocaman’ın da özel olarak tebrik ettiği yıldız futbolcu, lige de çok etkili başlayacağının sinyalini verdi.

‘Özgüvenimiz yerine geldi’

Maç sonunda açıklamalarda bulunan Alper Potuk, “Fiziksel olarak çok iyi hazırlandık. Aykut hocanın gelişi ile moralimiz ve özgüvenimiz yerine geldi. İlk resmi maçımızda galip geldik. Çok mutluyuz. Gol posisyonunda ise sağda bir verkaç yapmıştım orada Ahmethan boştu, topa ona atmak istedim ancak Maresic ayağını soktu ve golü kendi kalesine attı” dedi.

Haber Tarihi: 28 Temmuz 2017 Cuma 09:37
  1. Fenerbahçe Haberleri
  2. Fenerbahçe
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tam inişe geçerken fırtınaya yakalanan uçak...
    1. Tam inişe geçerken fırtınaya yakalanan..
    2. Tarihi çınar devrildi!
    3. 'Samanlık devrimcisi' Ertuğrul..
    4. Tamirciler doldu taştı! Cam sıkıntısı..
    5. Kadrolu pravaktör o kadının 26 yıl..
    6. Gündeme oturan fotoğraf! Suların..
    7. TFF yeni hocayla görüşmelere başladı!
    8. Terim'e büyük şok! İsmi oradan..
    9. Yatmamaya çare mi var? Burada ne..
    10. Dikkat sizin de başınıza gelebilir!..
    11. İbrahim Kalın müjdeyi verdi: Bu iş..
    12. Üst düzey PKK'lı teslim oldu!
    13. FETÖ o kıtadaki ülkelerde yeni üsler..
    14. Resmi Gazete'de yayımlandı! Yüzde 20..
    15. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mustafa..
    16. Trabzonspor'da yılın bombası Sissoko
    17. Jandarma vatandaşla el ele horon tepti
    18. O ülkede başbakanı görevden alındı!
    19. Bir tencere makarnayı çiğnemeden yuttu!
    20. Hortum ile rodeo yaptı
    Rusya'dan şok tehdit: Canınızı acıtırız!
    Rusya'dan şok tehdit: Canınızı acıtırız!
    İlahi adalet! ABD askerleri tek tek intihar ediyor
    İlahi adalet! ABD askerleri tek tek intihar ediyor
    Cezaevinden firar eden Nişanyan...
    Cezaevinden firar eden Nişanyan...
    Hindistan'a cihat ilan edildi
    Hindistan'a cihat ilan edildi