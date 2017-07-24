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ABD helikopteri düşürüldü

Taliban ülkenin kuzeyinde Kabil hükümeti ile çatışmaya ve Kunduz'a ilerlemeye devam ediyor.

24 Temmuz 2017 Pazartesi 00:14
ABD helikopteri düşürüldü

Afganistan'ın kuzeyinde yer alan Kunduz'da çatışmalar devam ediyor. Taliban'ın il merkezine ilerleyişi sürerken savaş günden güne şiddetleniyor.

Taliban bugün Kunduz şehir merkezinin doğusunda yer alan Hanabad'da bir saldırı helikopteri düşürdüğünü açıkladı. Hanabad'daki çatışmalara ABD kuvvetlerinin de Kabil hükümetini desteklemek üzere katıldığı belirtiliyor.

Çatışmalar esnasında Taliban tarafından hedef alınarak düşürülen ABD helikopterinin 2 kişilik mürettebatı olan küçük bir saldırı helikopteri olduğu ifade edildi. Kunduz çevresinde savaş sürerken Taliban'ın "yavaş ve kararlı bir biçimde Kunduz'a ilerlediği" yorumları yapılıyor.

Öte yandan ülkenin güneyinde de savaş hız kesmiyor. Kandahar ilinin Niş ilçesinde yaşanan çatışmalarda Kabil hükümetinin üç askeri kontrol noktası Taliban'ın eline geçerken 25 asker ve polisin öldürüldüğü açıklandı. Niş ilçesi Kandahar ilinin kuzeyinde yer alıyor.

Taliban sözcüsü Zebihullah Mücahid, aynı zamanda çok sayıda silah ve mühimmata da el koyulduğunu açıkladı. Yerel kaynakların aktardığına göre çatışmalarda Kabil hükümetine bağlı çok sayıda asker ve polis de yaralandı. Yaralılardan bir kısmının da Taliban tarafından yakalandığı ifade edildi.

Mepa News

Haber Tarihi: 24 Temmuz 2017 Pazartesi 00:14
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