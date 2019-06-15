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Yüzlerine tükürülecek gazeteciler!

15 Haziran 2019 Cumartesi

“Akitçi dövüldü mü?” diye haber yapıyor, karanlık oda..

Sorsanız, kendilerini “Gazeteci” olarak tanıtırlar..

Sorsan iki Barış’a..

“Abi, biz gazeteciyiz ya” derler..

Gazeteci gibi kendilerini tanıtıyorlar ama.

Bir gazetecinin kafasına, beyzbol sopası ile vurulmuş..

Boynuna, sırtına vurulmuş.

Tek kişilik değil, dört kişilik bir saldırı gerçekleştirilmiş..

Haydi “bir kişiye dört kişinin saldırısı”nı da bir kenara koyalım..

Cuma namazına giderken bir gazeteciye saldırılmış..

Daha da ötesi..

6 yaşındaki çocuğunun yanında bu alçaklık yapılmış..

Bir günde üç tane Murat Alan haberi yapan karanlık oda, hala “Akitçi dövüldü mü?” başlığını kullanıyor..

Hani ortada sadece anlatım vardır..

Görüntü yoktur..

“Gazetecilik şüphe mesleğidir. Bu gazeteciler de, şüphe haklarını kullanmışlar” deriz..

“Yaptığınız ahlaksızlık” deriz ama..

“Fotoğraf görmeden inanamamışlar” deriz..

Bakıyorsunuz..

Murat Alan’ın beş dikiş atılmış kafasından akan kanlı yüzünün fotoğrafını kendileri yayınlamışlar..

Hâlâ, “Akitçi dövüldü mü?” diye başlık atıyorlar..

Böylesine bir rezilliğe imza atanlar, ilk görüldükleri yerde, yüzlerine tükürmeyi hakediyorlar mı?

Fazlası ile..

Ki, aktarmak zorundayım..

Son bir ay içinde..

İki ayrı gazeteciye daha saldırı oldu..

Onların yanlarında küçük çocukları da yoktu..

Buna rağmen..

Her iki olayda da..

“Muhalif gazeteciler dövülüyor. Yıldırılmaya çalışılıyor” şeklinde algı oluşturmaya çalışıldı..

“O gazeteciler dövülmeyi haketmişler” anlamında söylemiyorum ama.

O iki gazeteci, sabıka kayıtlarını göstersinler.. Her ikisinin de, onlarca mahkumiyeti vardır..

Bir de.. Murat Alan göstersin adli sicil belgesini..

Tek sabıkası yok..

Buna rağmen, Murat Alan’a önce web sitelerinde hedef gösteren yayınlar yaptılar..

Sonra da tetikçileri marifeti ile..

Alçak saldırıyı gerçekleştirttiler..

Ardından da, “Akitçi dövüldü mü?” diye başlık attılar..

Bunlara sözüm söz..

Bu kirli gazeteciliği protesto için..

Gördüğüm yerde, önce yüzlerine tüküreceğim..

Sonra da.

“Karanlık odacıların yüzlerine mi tükürüldü?” diye haber yapacağım..

Olayın gerçekleşme sebebi karanlık odanın tahrikleri ve çarpıtmaları gibi görünse de..

 Saldırının bir muhtemel şüphelisi daha var..

Bir valiye, “İt” diyebilecek kadar saldırganlaşan, sinirlerini aldırmış pozunda halkın karşısına çıkıp, daha önce de Akit TV muhabirini ve bir yerel gazeteciyi dövdürten.. Karakol basıp, ordaki polisleri tehdit eden Ekrem İmamoğlu..

Gerek malvarlığı-AVM ortaklığı ile ilgili haberlerimizin, gerekse yargılandığı Bakırköy 7. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki nitelikli dolandıcılık suçu dosyasından verdiğimiz haberlerin, Ekrem İmamoğlu’nu rahatsız ettiği, bir gerçek..

Diyebilirsiniz ki..

“Bir tek siz yapmadınız ki, o haberleri..”

Doğrudur..

Sadece Akit yapmadı o haberleri.

Ama Akit’in haber müdürünü dövdürterek, aynı konuda haber yapan diğer gazetecilere de mesajınızı yolladığınız gibi..

Akit haber müdürüne karanlık oda üzerinden yapılmış çarpıtma haberler sebebi ile, başka bir gerekçe ile saldırılmış olma kamuflesi sayesinde..

Kendinizi asli failler arasından çıkartmış da olabilirsiniz..

Yani hem saldırırsınız.

Hem fatura ödemekten kurtulabilirsiniz..

Dolayısı ile, bize düşen, muhtemel failleri hatırlatmak.

Gizleneni ile, açıkta olanı ile, göstermek..

Gerisi emniyetin işi..

Ama lütfen..

İki tane tetikçiyi önümüze koyup..

“Bunlar yapmışlar” denilmesin..

 Aylık geliri bile olmayan iki tane elemanı gösterip, Audi arabayı kimin kiraladığını, hangi para ile kiraladığını, Ankara’dan İstanbul’a nasıl geldiğini, kimlerle irtibatlı olduklarını, ev adresini kimden aldıklarını, Murat Alan’ın o saatte evden çıkacağını nereden bildiklerini ve daha birçok bilinmeyeni deşifre etmeden, iki kişiyi önümüze atıp..

“İşte bunlar failler” denilmesin..

Bu işin karanlık oda tahrikçiliği yanı var..

Bu işin FETÖ destekli sosyal medya ayakları var..

Sosyal medyada kullanılan kimliği belirsiz hesap sahipleri var..

Tabii ki bir de, Ekrem İmamoğlu cephesi yönü var..

Tüm ayrıntıları ile, olay soruşturulmalı..

Gerçek ortaya çıkarılmalıdır..

Bu vesile ile..

Artık şu sosyal medya hesaplarına da, bir çekidüzen verilmelidir..

Bakıyorum, saldırı sonrasında dahi..

Hâlâ kimi hesaplarda..

Tahrik dolu, hakaret dolu, tehdit dolu ifadeler var..

Nasıl olsa “fake hesap” deyip..

Saldırıyorlar ha saldırıyorlar..

O hesabın açılmasına fırsat veren site sorumlularından, bilgi istendiğinde..

“Biz ABD kanunlarına tabiyiz” diye bir cevapla karşılaşıyorsunuz..

Bugün Murat Alan’a yapılan..

Yarın bir başkasına da yapılır.

Bugün Murat Alan’a yapılan tehdit ve saldırıyı normalleştiren paylaşımların sahiplerini hesap vermesini engelleyenlere destek verirsen..

Yarın bizzat sana yapılan saldırıyı normalleştirenlere karşı da mücadele edemezsiniz..

Haber müdürümüz Murat Alan’a geçmiş olsun derken, gerek yargı organlarını, gerek emniyet birimlerini, gerekse kamuoyunu, sosyal medya saldırıları konusunda hassasiyete davet ediyorum..

Twitter imiş, Instagram imiş, Facebook imiş..

Hiçbirisi, Türkiye’den büyük değil..

Suçluları koruyorlarsa..

Suçlulara, dandik hesaplar açtırarak, ülkelerin iç huzurunu bozma noktasında destek veriyorlarsa..

Elbirliği ile, bu sosyal medya kaynakları ile mücadeleyi başlatmalıyız..

Bu işin sağcısı, solcusu yok..

Bu işin suçluları ve mağdurları var!

 

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YORUM YAZ

  • engineerengineer8 dk önce
    unkapanında 10 kişi bir kişiyi sıkıştırmış dövecekler, elebaşları demiş ; arkadaşlar, Haydar'da karakolumuz var, Vefa'da tayfamız var, bir kişiye on , kişi Allah'da bizimle beraber vurun arkadaşlar, not: Haydar ; Unkapanın'da(fatih'te) bir semt , Vefa; meşhur Vefa semti.
  • A.Kadir DOĞRULARA.Kadir DOĞRULAR27 dk önce
    Bu olayı yapanlar ve azmettirenler insanlıktan nasibini almamış mahluklardır lafa gelınce mangalda kül bırakmazlar bre şerefsizler bir kişiye dört kişi saldırmak en acısı ufak savunmasız çocukların yanında sizdehiç ALLAH korkusu yok son söz son kelam it ürür kervan yürür...
  • Zıya Zıya 47 dk önce
    Onların yüzüne tükürsen cok şükür yağmur yağdı derler tukuruyume yazık onlar yahudi-hristiyan cocuklari unutmayın kendilerine yapilinca basin susturuluyor inançlı birine yapılınca dovuldumu oluyor satilmis köpekler
  • ZIR CAHILZIR CAHIL1 sa önce
    Hukumet ve cumhurbaskani olabilirsiniz ama hic bir zaman iktidar olmadiniz ve olamazsiniz.Emperyalist buna izin vermez.Bu konuda direnen ve basini kaldiran butun Turklerin basini ezdigi gibi emperyalist(GLADIO) bundan sonra da basini kaldiran Turklerin basini hic acimadan ezecektir.Ornek:Murat Alan in basi.Onun icin Turklerin boyunu asan islere kalkismamasi gerekir ve sadece kendilerine soyleneni yapmalari gerekir,aksi taktirde mokoko....olene kadar.Emperyalist bu duzenegi 1923 de kurana kadar anasindan emdigi burnundan geldi..Siz ise dahadunun cocuklari,kalkmis bu duzenegi hemen degistirip kendi lehinize cevirebileceginizi saniyorsunuz! Cok cocukca bir dusunce......Ve bedeli de oluyor.
  • Ak sevdalı Ak sevdalı 1 sa önce
    Sevgili ali bey isterseniz bizde onlara dünyanın kaç bucak olduğunu güsterelim hiç biri bu ülkede bir saat bile kalamaz hep demişimdir it ile it mücadelesi vereceksinmeydanı boş buldular krallarına eyvallah etmeyiz sol cebimizden çıkartırız çöpe atarız
  • Mehmet Ay Mehmet Ay 1 sa önce
    Bizim, yönetimimizde, bizim iktidarimizda sayin baskanimiz Erdogan bu yapilanlara sahip ciksin.Vatan sagolsun........
  • AkinAkin2 sa önce
    Ergenekonun balyozun kumpas olduğunu hâlâ kabullenemiyorsun ergenekondan yıllarca yatacak iken diyorsunlutf etti padişahımız çıkarttı hapisten bu kadar mı kalemini satar insan yaziklar olsun
  • Ebu Harun Ebu Harun 2 sa önce
    Abi lütfen benim yerime de tükür.. Vesselam
  • ÖzkanÖzkan2 sa önce
    Kim olursa olsun hiç bir gazetecinin dövülmesi tasvip edilemez. Kaba kuvvet bana göre aciz insanların başvurdukları ilkel bir yöntem. Fikirlerimizi ortaya koyalım,yumrularımızı değil. Yıllar önce Zaman gazetesine, Cumhurriyet gazetesini de saldırılar olmuştu... Bırakın gazete ve gazetecilere saldırıyı, farklı düşünceler zenginliktir.
  • 31 Mart 2019 seçiminde oralarda 2 tane milli görüşçü yok muydu?31 Mart 2019 seçiminde oralarda 2 tane milli görüşçü yok muydu?2 sa önce
    “Erbakan Hoca’ya atfedilen bir seçimde 2 milli görüşçü olsa biri aday olur diğeri ona oy verir.” sözünü ilke edinen Saadet’e soru:31 Mart 2019’da pekçok yerde Başkan adayı çıkarmadınız. Oralarda 2 tane milli görüşçü yok muydu? Elbette vardı. Sonuç: ilkenizi çiğnediniz. İBBB’ye gelince. Millet, Ak Parti’ye gitmesi muhtemel oyların önünü kesmek gayesiyle adayınızı çekmediğinizi iyi biliyor. İslam için yapılan siyaset bu ise yazıklar olsun.Saadet’e oy vermiş seçmen şimdi vicdanıyla başbaşa.
  • FETÖ iziFETÖ izi3 sa önce
    Çarpıt-haber yap -kışkırt -saldır. Bunlar sütübozuk. Bu kadar soysuza bir Soylu yeter.
  • sakaryalıgürcüsakaryalıgürcü3 sa önce
    Muhalif gazetecilerin sabıkaları iktidara yağdanlık olmamak,politikalarını desteklememek mi?Herkes sizin gibi düşünmek zorunda mı?Desteklemeyenler köteği haketmis olabilir mi?Bakalımbu saldırganlar diğerleri gibi trafik tartışmasıyla serbest bıralılacak mı yoksa HALKI KİN VE NEFRET SÖYLEMİYLE BÖLMEYE CALIŞMAK vb kanun maddeleriyle içeri tıkılacak mı?Eğri oturup doğru konuşmak lazım.
  • AndızAndız4 sa önce
    Hukukun, orman kanununa, yani güçlünün hukukuna hizmet ettiği bir ülkeye dönüştük. Adaleti uygulamak yerine, adam döveni, dövülene göre över bile olduk. Murat Alan'dan önce dövülenlere, yazarın tepkilerine bakın!.. 
  • Zekeriya GÖKÇE Zekeriya GÖKÇE 4 sa önce
    Zevkle okuduğum bir gazeteye saldırıyı lanetliyorum. Allahım bütün zalimleri sana havale ediyorum.
  • kibarcikkibarcik4 sa önce
    memet özürün kabahatınden büyük senın zaten sevdıgınden adam cıkmaz ıyıkı ıtıraf eddın veselam kardeşimze gecmiş olsun yapanlarda yapancıkar veselam
  • FeritFerit4 sa önce
    Bazen ciddi mi yazıyorsunuz, ironi mi yapıyorsunuz çözemiyorum Ali bey.
  • DermanDerman4 sa önce
    Yorumcu kardes iyi soru ,aslinda baskanda olmasa akp , bence hayatini ortaya koymaya degmez,adalet deriz derler bize keriz esit deyiliz,derler biz hallederiz baski korku entese var dersin devlet guclu derler .korkuyu vatandasa,ne gerek var savasayeni akit cezalandirilsada biz bunu hazmedemiyoruz gercegi haykiran susturulamaz vijdani susmaz butun kanunsuzluklari lanetliyorum.
  • ZeynepZeynep5 sa önce
    Allahtan şifa diliyorum Murat beye. Ben bu tiplerin bu kadar alçalacağına şaşırmıyorum. Bunlar insan olmadığı için her türlü pisliği yapacak tiynetteler. Ancak iktidar cephesinde bu haysiyet düşmanlarının yaptığı habere önünü arkasını araştırmadan inanma gafletine anlam veremiyorum. Ve yargı sisteminede gıram inancim olmadığı için bu işlerin azmettiricilerinin hiçbir ceza alacağına inanmıyorum. Adam size kağıttan kaplan dediğinde ona gıkınız çıktımı. Bu yargı kemalistlere sonsuz güvenli alanlar açmış kadılık makamının hakkını vermeyen bu tarz insafsızlarıda Allahın adaletine havale ediyorum. Rabbim müslüman milletimizi korusun.
  • ilhan celikilhan celik6 sa önce
    Sizin arkasında durdugunuz canhıraş savundugunuz akp nerde ???Ne bir kınama var Ali ihsan abi. Murat beye çok geçmiş olsun.
  • DermanDerman6 sa önce
    Her haber yapan gazeticimi,karanlik isler ceviren,bunlara tukursen odul,sayar.bazi kirminal olaylarda.kisi yakinini olduruyor ve cok sakin,emniyete yada bir tv de duyuruyor uc bes gundur kaiyip ,savci veya emniyet kayip yakini kayibi bildirdin fakat bulundumu diye sormadin megerse gercek suclu ve katil kayip ilani ile habersiz olduklarini,bukaranlik oda ,doguldumu diye yazmasa sagir sultan duydu,bunlar haberci olamaz ancak ajanve organize isletr tetikci mafya vari isler tam bunlara gore gazetecilikmi bir simge ona bakma tahsilathesap kitap.
  • 7 sa önce
  • Recep NamliRecep Namli8 sa önce
    ÇOk gecmıs olsun bunu yapanları Allah kahhar ismiyle kahru perisan etsin inşallah
  • P eriP eri8 sa önce
    Televizyon programinin ardindan evinin onunde dovulen, darp edilen gazeteciyi, kamera kayitlarina ragmen "Trafikte bir tartisma oldu" diye serbest birakilan saldirganlari bilmesek sizi bile ciddiye alacagiz ama...
  • Çukurova fatih'i Çukurova fatih'i 8 sa önce
    İçişleri bakanımız soylu ve vatanını sevensavcılar hakimler sizleri göreve davet ediyoruzrasgele iyiki varsın Akit ailesi Allahişini rast getirsinin
  • ArifcikArifcik9 sa önce
    Murat Alan kardeşime Allah âcil şifalar ihsan etsin. Rabbim ülkemizin huzuruna kastedenlere emân vermesin... Aynı hassasiyeti... düşüncesi ve dünya görüşü ne olursa olsun tüm insanlar için geçerli olduğunu düşünüyorum... Kim şiddet uyguluyorsa rabbim onu ıslah eylesin... Islahı kabil değilse bildiği gibi eylesin...

Ali Karahasanoğlu

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