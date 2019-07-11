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Yeni parti kuracaklar, söyleyin bu da mı Tayyip beyin suçu?

11 Temmuz 2019 Perşembe

 

Beraber yürünülen insanlar, “Olmuyor.. Olmuyor” diyorlar ya..

17 yılın 15 yılında bakanlık yapmış isimler, “Aidiyet hissim kalmadı” diyorlar ya..

Bir üniversitede, binlerce profesörden birisi iken, önce Dışişleri Bakanlığı koltuğuna, sonra da Başbakanlık koltuğuna oturtulan isimler, “Bugün susma vakti değildir, yeni bir siyaset anlayışına ihtiyaç var” diyor ya..

Hepsine bir çağrım var..

Yüzlerce sorunumuz arasında..

Sürekli ötelenen..

“Sonra hallederiz” denilen..

“Bir ara bakarız” gözü ile geciktirilen..

“Ama şimdi Darwin’cilerin hepsini üzerimize saldırtırız” diye korkulan..

“Solcular mümkün değil, bu işe ‘Peki’ demezler.. Bu konuya biraz daha çalışmamız, kamuoyu desteği almamız lazım..” denilen..

Ders kitaplarındaki ateist bakış açısına bir neşter vuralım..

Bir haftadır, haberlerimiz sürüyor..

Bugün de, “Biyoloji ve kimya ders kitaplarında da zehir saçıyorlar” diye aktarılıyor.

Yarım asırlık eğitimci kimliği ile, yazarımız Ali Erkan Kavaklı araştırıp aktardı..

Muhammet Uzun haberleştirdi..

Kendi oğlumun, imam hatip ortaokul ders kitabında gördüğümde, şaşkınlık yaşamıştım..

"Omurgalı hayvanlar" başlığı altında..

"Balıklar" başlığı vardı..

"Kurbağalar" başlığı vardı. 

"Sürüngenler" başlığı vardı.. 

"Kuşlar" başlığı vardı.. 

"Memeliler" başlığı vardı..

Ama eşref-i mahlukat olan "insan" yoktu..

“İnsan nerde” diye soracak olursanız..

"Memeli hayvanlar"ın içinde bir  alt başlık imiş..

Bu rezaleti 17 yıldır değiştiremeyen bir AK Parti karşımızda..

Biz yazıyoruz..

Haber yapıyoruz..

Milli Eğitim Bakanlığı’ndan yetkililerle görüşüyoruz..

Zaman zaman, konuşmalarında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın iğnelemelerine şahit oluyoruz..

Ama ders kitaplarındaki pozitivist bakış açısını değiştiremiyoruz.

Ateist bakış açısına neşter vuramıyoruz..

Milli Eğitim Bakanlığı’na, dindar insanları oturtuyoruz..

Bürokratları alnı secdeli insanlardan seçebiliyoruz..

Talim Terbiye’ye..

Ders kitaplarını inceleyen komisyonlara..

Allah inancını içselleştirmiş bilim adamlarımızın atamasını yaptırabiliyoruz...

Ama ders kitaplarındaki o ateistliği sonlandıramıyoruz..

“İnsan”ı, hayvan olarak gösteren tasnifi değiştiremiyoruz..

Sonra içimizdeki insan kisveli bazıları, hamile kadının bulunduğu araca saldırıp, arabanın üzerine çıkıp tepindiği zaman..

“Bu ne hayvanlık” diyoruz..

Afedersiniz beyler..

O insanlara, daha arabanın üzerine çıkıp tepinmeden, ilkokulda onlara “Hayvansınız” diyenler sizsiniz..

Ders kitaplarında insanı hayvan olarak tanımlayanlar bizleriz..

Ne bekliyoruz, bu insanlardan?

İşte tam bu noktada, çağrım, “Gidişat iyi değil” diyenlere..

“Aidiyet hissim kalmadı” diyenlere..

“Artık susmayacağım” diyenlere..

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, ders kitaplarındaki bu insanı hayvanlaştıran bakış açısından rahatsız olmadığını söyleyebiliyorsanız..

Ben de size katılayım..

Ama sizler de kabul edersiniz ki..

Ders kitaplarındaki ateistlik propagandasından, Darwinist felsefenin bilim diye yutturulmasından, yaratılış düşüncesine ters teorilerin tek bilimsel gerçeklik gibi öğretilmesinden en büyük rahatsızlığı, Tayyip Erdoğan duyuyor, rahatsız oluyor..

Ama değişmesini gerçekleştiremiyor..

Haydi, yeni arayış içinde olan abilerimiz, kardeşlerimiz..

Bir el versinler..

Bir omuz versinler..

AK Parti iktidarında bile, sürdürülen şu soytarılığa bir son verelim..

Evrenin kendiliğinden oluştuğu saçmalığını bize dayatanlara, “Haydi ordan” diyelim..

Gençlerimizin kafa karışıklıklarını önleyelim..

Küçücük çocuklarımızın bile, sorgulama anlamında takdir ettiğim, “Bizi Allah yarattı ise.. Peki Allah’ı kim yarattı” sorusunu okullarımızda cevaplamadığımızın vebalini içimizde hissedelim..

Bunu soran çocuklarımızın yaşı 7’dir, 8’dir, 9’dur..

“Sorguladıkları için” de, onları alınlarından öperim..

“Allah, yaratılmadığı için zaten Allah’tır. Yaratılmış olsa idi, zaten o da; başı olan, sonu olan, bizim gibi bir varlık olurdu” cevabımızı onlara veririz..

Ama ders kitaplarını yazan koca koca adamlara, kadınlara..

“Evren tesadüfen yaratılmıştır..” diyenlere cevap vermek için..

Bu materyalist felsefenin çocuklarımıza dayatılmasını engellemek için niye adım atmıyoruz?

“Evren tesadüfen yaratılmış ise, bu tesadüf niye bir defalık olmuştur? Niye başka tesadüfler olmamaktadır? Bir tesadüf ile, bu kadar ince bir planlama nasıl oluşmuştur, tabiattaki denge nasıl oluşabilmiştir” sorgulamalarını, ders kitaplarını yazan ateist kafalılara soramıyoruz..

Ama “İmam hatiplerin sayısı da çok fazla oldu.. Bu kadarı da biraz fazla” diyoruz..

Veya..

“İmam hatipteki öğrencilerin kafaları boş.. İmam hatip sayısına değil, niteliğine bakmamız lazım” eleştirilerini yapıyoruz.

“AK Parti iktidarı, maneviyatta ne yapmış ki?” diyebiliyoruz..

Haydi hodri meydan..

Sizler, taşın altına elinizi koyun..

Medya olarak biz sizlere destek verelim..

Bölerek değil, destek vererek..

Ümmeti parçalayarak değil, solcuların dayatmalarına karşı dik durarak..

Birbirimize çelme takarak değil, birbirimize omuz vererek, şu ateist yapılanmayı kıralım..

Ahmet Davutoğlu’nun da, bu çorbada suyu olsun..

Ali Babacan’ın da, bu çorbada tuzu olsun..

 El birliği ile, çocuklarımızı materyalizmden kurtaralım..

Ekonomi mi?

Teknoloji mi?

Huzur mu?

Refah mı?

Şu “hayvandan geldik” propagandasından kurtulalım..

Hayvanlaşmaktan kurtulalım..

Diğerleri çocuk oyuncağı sorunlar..

Çözeceğimiz sorunun yanında, devede kulak sorunlar!

 

Günün Özeti

YORUM YAZ

  • Yunus 16 Yunus 16 58 dk önce
    TEK KELİME İLE KOLTUKÇULAR! TEK KELİME YETMEDİ! ÇIKARCILAR, yetmedi MENFAATÇİLER! yetmedi NANKÖRLER! yetmedi KALLEŞLER! tek kelime yetmiyor ÜÇ KALLEŞLER! DAVA YA İHANET EDEN ERDOĞAN I SIRTINDAN HANÇERLEYEN BU KALLEŞLERİ hala çok sevip takdir eden birisi var! Siz bilirsiniz onu! BÜTÜN TÜRKİYE BİLİYOR! Adının baş harfi BÜLENT ERSOY değil herhalde! O bir VATANSEVER dir İHANET ETMEZ! Yeni İSTİŞARE KURULUNA GİRDİ, İÇERİDEN KEMİRİYOR!
  • AHMET AHMET 1 sa önce
    helalllllllllllllllllllllllllllllll islamiyet olursa maddiyatta olur gavurlar bazı islami kuralları tatbik ettikleri için dünyevu saadeti kazanıyorlar mesela faizler neredeyse sıfır.
  • çetinçetin1 sa önce
    Ümmetçilik Müslüman ülkelerin felaketi oldu Peki nedir bu Ümmetçilik? Gerçekten Müslümanlara daha iyi bir idari ve yaşam tarzı mı sunuyor? En basit tanımı ile Ümmetçilik; insanlar arasında hangi milliyete mensup olduğuna bakılmaksızın İslam dinine inanan insanların bir araya gelerek oluşturdukları bir çatı. Ümmetçilikte Müslüman olmak dışında hiçbir şart aranmaz. Daha ileri ki safhalarda ise bütün dünya Müslümanları bir araya gelerek bir halife seçip, İslami kurallara göre bir devlet kurup, halifelerinin idaresinde yaşamlarını sürdürmektir. Öne sürdüğü tezler ise insana dünya da cenneti yaşatmaktır. Peki gerçek ne? Tarih boyunca Müslüman ülkelerde iktidara gelen ümmetçi partiler bunun ne kadarını gerçekleştirdi.?Tarih boyunca ümmetçilik, yaygın olduğu toplumların felaketi olmuştur.Mısır, Türkiye, Afganistan, Afrika Ülkeleri buna en güzel örnektir.Ümmetçilik siyasal İslam’ın başlangıç noktası olup, sözde İslami terör örgütlerinin de alt yapısını oluşturur. IŞID, İBDA-C, FETÖ ve Hizbullah ve bunun gibi daha onlarca sözde İslami terör örgütlerinin dayandığı temel görüş ümmetçiliktir. Allah-u Ekber diyerek Müslüman kafası kesmek bu örgütler için bir ibadettir.Ümmetçiliğin Müslüman toplumlara verdiği zararları daha iyi anlamak için Türkiye Mısır ve Afganistan'ın son 20 yılını incelemek yeterli olacaktır. Türkiye'de ümmet fikrini savunan sözde İslami cemaatlerin para ve makam hırsları devlete ne kadar zarar verdiğini son 20 yılda açık açık gördük. Devletten maaş alan kamu görevlilerinin iş yapmak bir yana şeyhinden emir alıp masum insanları nasıl katlettiğini, devletin kaynaklarını nasıl hortumladığını, bunları yaparken de "ümmete hizmet" bahanesine sığındığını ibretle izledik. İslam adına insanları domuz bağı ile boğan, hükümetten istediği makam ve ihaleleri alamayan FETÖ yapılanmasının bir gecede devletin verdiği silahla kendi vatandaşlarını katleden sözde ümmetçi İslami cemaatlerin yaptıklarının hep birlikte izledik.Kısaca Millet olamayan bir toplum ümmet olmaya kalkarsa kendi felaketini kendisi hazırlar.AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın savunduğu ümmetçiliğin gerek ekonomik gerek siyasal ahlak açısından Türkiye'yi getirdiği noktaya başlıklarla baktığımızda görülen şu manzara itiraz eden olmaz sanırım.Şimdi okuyacağınız satırlar artık AKP iktidarına yakın gazeteci ve siyaset bilimciler tarafından bile açık açık konuşulmaya başlandı.İktidarı, gücü, devleti ele geçiren İslamcılar makam ve paraya hükmedince kısa sürede bozuverdi.İktidara gelmeden önce mücahit olanlar, iktidara gelince müteahhit oluverdiler.Müslümanlar süslüman oluverdiler.Dün Mazlumdular bugün zalim oluverdiler.İslamcılar kul hakkı, haram, rüşvet, faiz yiyen, çalıp çırpan, hakkı olmayana el uzatan, komşusu açken tok yatan, gösteriş, şatafat, israf içinde yaşayan, işi ehline vermeyip cemaat kontenjanından kifayetsiz adamlara verilen makamlar, ayaküstü kırk yalan söyleyen, ahlaksızlığı yaşam tarzına dönüştüren, vicdansız, merhametsiz, adaletsiz, zalim insanlar haline geliverdiler.İlahiyatçıların İmamların tecavüz davalarında yargılanıp ceza alırken, bir bakanın bir kereden bir şey olmaz deme ücreti göstermesi ise anlamsızlığın boyutunu anlatmaya yeterde artar bile.Müslüman aleminde hukuksuzluk mezhebi en büyük mezhep oldu. Bendensen ceza yok sal gitsin, muhalifse tutuklayın anlayışı artık yadırganmaz hale geldi. Artık iktidar sahipleri bile adalete olan güvenin yerle bir olduğunu inkar etmiyor. Konu ile ilgili veriler ise vahim. Halkın yüzde 80'i hukuk bağımsız diyorsa tablonun korkunçluğunu düşünmeye bile gerek yok.Müslüman bir ülkede, Müslümanın zulmünden kaçan Müslümanların Hıristiyanların adaletine sığınmak için okyanuslarda boğuluyorsa burada bir terslik var demektir. Neden Müslüman, Müslümanın adaletinden kaçar ki? Hani Hz. Ömer'in adaleti?Ümmetçiler iktidara gelirken bütün vaadlerinin tam tersini yaparlar.Güya İslamcıların iktidarı diğer iktidarlardan farklı olacaktı.Güya İslamcıların iktidarında adil düzen kurulacaktı.Güya İslamcıların iktidarında adaletsizliğin yerini adalet alacaktı.Güya İslamcıların iktidarında ahlaksızlığın yerini ahlak alacaktı.Güya İslamcıların iktidarında zalimliğin yerini müşfiklik alacaktı.Güya İslamcıların iktidarında Harun gibi gelenler Karun gibi olmayacaktı.Güya İslamcıların iktidarında rüşvet, yolsuzluk olmayacaktı.Güya İslamcıların iktidarında çalıp çırpma, hırsızlık olmayacaktı.Güya İslamcıların iktidarında iş ehline verilecek; adam kayırmacılık, torpilcilik olmayacaktı.Güya İslamcıların iktidarında komşusu açken tok yatılmayacaktı.Güya İslamcıların iktidarında kimsesizlerin kimsesi olunacaktı.Güya İslamcıların iktidarında ihtiyaçlarından fazlasına sahip olanlar, ihtiyaçlarından fazlasını ihtiyacı olanlara dağıtacaklardı.Güya İslamcıların iktidarında toplumsal barış sağlanacak, farklılıklar bir arada barış içinde yaşayacaktı.Güya İslamcıların iktidarında ahlak, dürüstlük, adalet, vicdan, merhamet, infak, müşfiklik, iyilik, paylaşma en yüce değerler olacaktı.İktidarda İslamcılar olup da böyle olan bir Müslüman ülke var mı?Ne acıdır kiHristiyanlar, Yahudiler, Şintoistler, Budistler, Hinduistler, ateistler, deistler bilimsel, teknolojik buluşlar yaparlarken, Ümmetçiler niçin bilimsel, teknolojik buluşlar yapamıyor. Dünyanın en zengin petrol kaynaklarına sahip İslam ülkeleri neden üretimde en son sıradalar. İnsan hakları, demokrasi, adalet, kısaca insan yaşamında güzele dair hiçbir alanda örnek teşkil ediyor mu?Şu kısa ekonomik veriler bile ümmetçiliği anlatmaya yeter63 İslam ülkesinde, 1 milyar 700 milyona yakın nüfusun toplam üretimi, 80 milyonluk nüfusa sahip Almanya’nın üretimine bile yetişmiyor.Dünya uyuşturucu ve erin üretiminde 1. Sırayı bir İslam ülkesi paylaşıyor.İşte Erdoğan'ın "ümmeti bölme" hikayesinin altında yatan sır. Cahil Müslüman toplumları kitleler halinde bir partiye kanalize etmenin yolu Ümmetçilik ve boş hamasi nutuklardır. Ümmetçilik her dönem cahil Müslüman toplumlar için sihirli bir söylemdir.Ümmetçiliğin panzehiri ise başta millet bilincini savunan Türk Milliyetçiliği ve daha geniş anlamda Gelişmiş Demokrasidir.
  • DoğruDoğru1 sa önce
    O bahsi geçen adamlar tarihin kara sayfasında yerini bulacak.
  • engineerengineer1 sa önce
    yeni partiler kurulur, millete kurtarıcı diye yutturulur, yeni gelen yeni düzen olur, düzülen daima Millet olur, kimi besmeleyle düzer, kimi besmelesiz, ama bu Millet bir gözünü açacak hani maymun gözünü açtı olacak ve kendini kandırıp düzenleri bir bir düzecek, eski ve yeni düzücüler ergeç bununla yüzleşecekler, Devleti zenginleşme yeri olarak görenler yediklerini bir bir kusacaklar, ama bu dünyada ama Ulu divanda yedikleri Millet ve Kul haklarının hesabını verecekler, yeni parti eski parti diye Milleti uyutmaya devam, yok aslında birbinizden farkınız ama siz osmanlı bankasımısınız?
  • LeylaLeyla2 sa önce
    Bu çorak iklimde sadra sifa yazılar için binlerce teşekkür aile meb iyice zıvanadan çıktı danışman larne ise yariyor erdoğan bu gavurun dayattığı sapkın anlayışa neden dur demiyor
  • Ayşe Ayşe 2 sa önce
    ALLAH senden razı olsun kardeşim akit ise nin ve birkaç imanlı cesur yazar bey kardeşim için okuyoruz hele bu akit de bile abdurrahmanözüdür gibi insanların yazdığısinsiligi kabul etmezken sizin içimizi soğutan yazilari iz şifa oluyor atana rahmet
  • AYDIN KESKİNAYDIN KESKİN2 sa önce
    OSMAN TÜRK İSİMLİ YORUMCU.. İYİNİYETİNİZE HAYRAN OLDUM. 23 HAZİRAN SEÇİM GÜNÜ OY KULLANIRKEN ABDULLAH ÜL'ÜN SÖZLERİNE BAKIN.. SORDUĞUNUZ SORUYA NE KADAR NET CEVAP VERİYOR, GÖRÜRSÜNÜZ
  • mehmet cetın ızmırmehmet cetın ızmır2 sa önce
    yenı partı kuranlar vaktı zamanında erdogan sayesınde o makamlarda bulundular secmenın erdogan a sevgısı ve vesayet karsısında dık durmasından davos ta one mınute cekmesınden tum dunyaya hakkı hakıkatı soylemesı nedenıyle o gorevlerı yaptılar zannedıyorlarkı pertı kurup ıkı uc puan ak partıden oy kayması saglarsak bız hukmederız ancak bu alemde her olus kulun planıyla olmaz bırde allahın takdırı vardır eger ak partının ıktıdar olmasını takdır eden hz allah mutlak hakımıyet sahıbıdır ve ıktıdarı nasıp ettıgı partıde bır bozulma degısme cokme varsa elınden alır hıc bır sey ıla nıhaye devam etmez uzun surebılır buda hukmettıgı topşuma adıl davranırsa olur bugun ak partı yonetıcılerı ıstanbul secımlerını ıyı analız edıp yapılan hatarı telafı edıp secmenın nıcın boyle bır tercıh yaptıgını anlarsa karsısındakılerın hıc sansı yok ınsallah anlarlarda ulkemıze guzel hızmetlerıne devam ederler ulkemız yukselıse gecmısken tekrar duraklama donemıne gırmez
  • ReisimizReisimiz2 sa önce
    Eski yoldaşlar düşman olmuş, eski düşmanlar ise yoldaş diye çevreyi sarmış. Bu durumda bir gariplik yok mu? Akp kurucu üyeleri birer birer reisin etrafından ayrılırken, zamanında hakaret derecesinde sözler söyleyen Devlet Bahçeli ve Süleyman Soylu gibi şahsiyetler reisin en büyük destekçisi. Bu garipliği bir tek ben mi görüyorum?
  • AlkanAlkan2 sa önce
    Ali bey kanun değiştirecek güçde iktidarda olursunuz önemli olan muktedir olmaktır. Şimdiye kadar davut oglu babacan ve diğerleri bir ve beraber değimiydi. Hiç bir adım atamayan lar şu an itibariyle bir arada olsalardı değişen hiçbir şey olmayacaktır. Erbakan hocam NATO mermer NATO kafa derdi böyleleri için. AB kafa ve AB uyum yasalarıyla yapacaklarını bundan iyi olamaz. Hatta darbeci anayasalardaki maneviyata yapılan baskılar ve İslama aykırı düzenlemelere bile rahmet okutacak düzenleme ve kanunları bugün ANLI secdeli ler eliyle uygulanır haleveldi. AB uyum yasaları adı altında zina serbest bırakıldı ibneler için kanun çıkarıldı. İstanbul sözleşmesi etcepgibi uygulamaları yapan zihniyet darvinizim den niye rahatsız olsunki. Şeh uçmaz müritleri uçurur düşüncesiyle siz saray dalkavuklarıda erdogan şeriatı getirecek ama solcular laikler ve gavurlar müsaade etmiyor demek acziyetlik ve laf cambazlıgından vaz geçip ne zaman hakka tabi olacaksınız.
  • DermanDerman2 sa önce
    Sayin osman turk bir askeri deniz alti oldugunu biliriz denizin derinliklerinde yol alir onu fark etmek cok zor nebir siren sesi duyarsin nede hareketinden fark edemezsin ama yok diyemezsin oyle ajanlari gercek halk bilemez her yerde olsada kimse ondan supelenmez.
  • Rafet SorucanRafet Sorucan2 sa önce
    Hocam dünyamıza bakıyoruz, her şeyin bir ustası var, örneğin bir duvar kendiliğinden oluşmaz onu ören bir usta var. Peki bir kaleme ne demeli? Mutlaka onu yapan bir yapıcı var değil mi. E öyleyse insan kadar mükemmel bir varlığın mutlaka bir yaratıcısı olmalı, o da Allah, değil mi? Peki insan kadar mükemmel bir varlık kendiliğinden olamayacağına göre, onu yaratan Allah insandan da daha mükemmeldir, o yüzden onun da bir yaratıcısı olması gerekmez mi? Allah kadar mükemmel bir varlık kendiliğinden yani bir yaratıcıya muhtaç olmadan var olabiliyorsa demek ki yaratılmadan var olmak mümkün oluyor. Üstelik o herşeye gücü yeten bir varlıktır, yani mesela istese tüm evreni bir anda yok edip tekrar yaratabilir, istese havada taş yaratıp dünyaya yağdırabilir, Lut kavmine olan budur. Taşların da büyüklüğüne Allah kendi karar verir. Herşeye gücü yeten yaratıcımız her taşı da kaldırabilecek güçtedir. Peki çok çok çok ağır bir taş yaratabilir mi? Yani kendi kaldıramayacağı kadar ağır bir taş yaratabilir mi? Yaratamazsa demek ki o taşı yaratmaya gücü yetmez, kaldıramayacağı kadar ağır taşı yaratır ama kaldıramazsa o zaman da herşeye gücü yetmemiş olur. İşte çocuklarımızı bu sorulardan uzak tutmalıyız. İnsanın aklı herşeye yetmez. İnsan kadar mükemmel varlık yaratıcısız olmaz deyip Allah'ın varlığını ispat edip durmalıyız. Ama Gül ve Babacan'ın yeni parti kurması gencecik beyinleri ateizme yönlendirebilir. Gelsinler el ele verelim gençlerimizi bu sorulardan kurtaralım. Yani yeni bir parti değil de yeni bir gençlik derneği kursunlar.
  • 8. Sekizinci 8. Sekizinci 2 sa önce
    FABRİKASI OLUP LÜKS ARABASI OLMAYAN İŞ ADAMLARI VAR. BU ADAMLARIN ÇOCUKLARI BAŞARILI OLUYOR NEDEN.
  • 8. Sekizinci 8. Sekizinci 2 sa önce
    İyi Baba evladlarına nekadar varlıklı da olsa yokluğa alıştırandır. ÇOK LÜKSE İSRAFA ALIŞAN DOYMAZ ARTIK DOOYMAZ.
  • alkanalkan3 sa önce
    Ali bey kılavuzu AB olanın icraat larıda AB müktesebatına uygun olur. AB medeniyet projesi diyen İslam birliğinde değilde AB yerimizi alacağız diyen AB ilerleme raporundan olan ve tc ne dayatılan 76 başlıktan 66 sını yerine getirdik kalanlarda yerine getireceğiz diyen er dogan bu darvinist yapıdan ençok o rahatsız oluyor demek iş kişinin aynasıdır lafa bakılmaz düstüruna göre söylediğiniz sözün dogruluk payıda yoktur algı ve yandaşlık noktasında size verilen görevi layık ile yerine getiriyorsunuz. Milli eğitim bakanı başka sorun yokmuş casına köpekle köpeklerin geleceğinde okul bahçelerinde bakılabileceğinin hayalinde. Erdogan bu darvinist eğitim sisteminin değiştirilmesi için hangi adımları attıda kimler engel oldu. SONUÇ AB KAPISINDAN AYRILIP ALLAH VE RESULÜNE TABİ OLMASSAK DÜM DEĞER YARGILARIMIZI VE ÜLKEMİZİ KAYIP ETME NOKTASINDAN UZAKLAŞAMAYIZ. Lafla eyt üyt demekle işler çözülmüyor. Şurlazım şuur.
  • DermanDerman3 sa önce
    Bir umumhane karisina istedigin hakareti hayironun fitratinda kaninda var, bir avrupaliya anasina kufret ne kadar para kazanmistir der ama bir namusu seref bilen oylemi,nanusum der ar eder dunyayi dar eder
  • Osman TürkOsman Türk3 sa önce
    Sayın üstadım, mesele aidiyet veya prensip meselesi değil. Her konuda yıllardır “Abdullah Gül, Abdullah Gül” deyip duruyoruz. Peki Abdullah Gül’ün açık ve net bir çıkışını duydunuz mu ? Bir konuda kati şekilde AK partiye karşı veya başka bir partiye karşı açıklamada bulundu mu ? Yok. Adam parti kurma talimatı veriyor, genel başkanı bile olmuyor ! İlginç değil mi ?Hep ne denildi ? “Adam Cumhurbaşkanı olmuş, en üst devlet konumu. Bundan sonra başka görev alamaz. Herkesi kaplayan partiler üstü bir yeri var adamın”. Bu söylem ne tesadüf, ne de Abdullah Gül’den başkası tarafından ortaya atılan bir söylem. Hesap kolay ve matematiksel: 2023’te nasıl Cumhurbaşkanı olurum ?Bunu başarabilmek için Tayyip karşıtı bloktan “Tayyip’i ancak ve ancak ben yenerim” diyerek “çatı aday” bir daha ortaya koymak. Ama tabi ki yetmez. Onun için parti kurduruyor ve parti Cumhur İttifakı’ndan oy almak olacak, özellikle AK partiden. Böylece %52 oranını kendine çekerek Cumhurbaşkanı olacak. Davutoğlu boşuna MHP ile yapılan ittifaka karşı değil. Çünkü bilfiil MHP ile yapılan ittifakla Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı seçiliyor. Bunu görelim artık, üstadım. Ve ona göre de planlarımız olsun.
  • Zekeriya Gökçe Zekeriya Gökçe 3 sa önce
    1-Arı oğul vermeye niyet etmiş. Gözü hep dışarıda kovanda bal yapmaz artık. 2- buda chp muhalefetinden kurtulmak İçin Erdoğan’ın fikri diyor chp liler. :)))
  • Salih sariSalih sari4 sa önce
    Deizim imam hatipliler arasında daha fazla yayılıyor birde bürokratların çocukları torunları imamhatipte okumuyorneden?
  • Yunus 16 Yunus 16 5 sa önce
    ÜÇ KALLEŞLER DEN BİR HAYIR GELMEZ! ALİ AHMET ABDULLAH. ASIL BÜYÜK TEHLİKE! AĞACIN İÇİNDEKİ KURT! BARINÇ, İKİLİ OYNUYOR! "ALİ AHMET ABDULLAH I ÇOK SEVİYOR TAKDİR EDİYOR". ERDOĞAN I FAZLA SEVMEZ, ELEŞTİRİR DURUR, GÜÇ ERDOĞAN DA OLDUĞU İÇİN YANINA SOKULUR
  • AdaşAdaş5 sa önce
    Helal be Ali abi , ancak bu iş bu kadar özetlenir...
  • Eşref Kızılkale Eşref Kızılkale 5 sa önce
    Üstad gönlüne kalemine sağlık insanı hayvan katagorisinde değerlendirenlere verecek cevap yok..!
  • DermanDerman6 sa önce
    Ben iki hususa dikkat cekmek.istiyom birincisi ,yeni partinin kurulma tarihi,zamani15 temmuz kalkisma ve darbe zamanina,uyarlanmasi ,ikincisi ders kitaplari .kucuk cocuklara insanlarin hayvandan geldigini ,dayatmaya calisiyor olmalari.bir cocuk babasina biz hayvandanmi turedik gibi bir soruya babasi hayir oglum biz hayvandan deyil Allahu teala bizi topraktan yaratdi hayvani da hayvan olarak yaratdi bizim atamiz adem a,s dir .cocuk annem oyle demiyor biz hayvandan geldik diyor.oglum biz o aileye karismiyok.insanlar Allahi gokyuzune bakarak ararken bize sahdamarimizdan,yakin oldugunu akil edemiyor.
  • AbdiAbdi7 sa önce
    Ya hu çok güzel ifade etmişsiniz hadi buyrun yapın, yine yapmayacaksınız... Çünkü cihad aşkını kaybettik, kuşun kanadına;ağaca ;kayaya hak yol İslam yazacağız derken kendimizi başka işlerde başka başka dünyalarda bulduk...Ak parti bunu 17 yıl erteledi, şimdi ise Erteleyenler helak oldu kaidesi gereği imtihanı daha da zorlaşacak...o halde derhal zarardan dönmeli ve özüne geri gelmeli....
  • Süleyman Sırrı DinçerSüleyman Sırrı Dinçer8 sa önce
    Güzel..ve..yerinde..bir..yazı..daha..Kaleminize..sağlık.Sevgili..Ali..İhsan..Karahasanoğlu..Kardeşim.
  • vatandas sabrivatandas sabri8 sa önce
    SAP DONER KESER DONER GUN GELIR HESAP DONER..SAYIN YAZAR BEYIMbosuna uzulme onlar yanlistan donmezler.beslenmeye basladilar..besle kargayi oysun gozunu.daha ne istedinizde vermedi .birinizi bakan.birinizi basbakan .birinizi cumhurbaskani .yaziklarolsun .yaziklar olsun .yaziklar olsun.bir fincan kahvenin 40 yil hatiri vardir..bu ne ihtiras bu ne hiyanet.bu ne nankorluk. bu ne pis siyaset.birde bunlar muhafazakar. dinibutun. fetoden kursmu aldiniz.dersmialdiniz.

Ali Karahasanoğlu

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