Yeni parti kuracaklar, söyleyin bu da mı Tayyip beyin suçu?

Beraber yürünülen insanlar, “Olmuyor.. Olmuyor” diyorlar ya..

17 yılın 15 yılında bakanlık yapmış isimler, “Aidiyet hissim kalmadı” diyorlar ya..

Bir üniversitede, binlerce profesörden birisi iken, önce Dışişleri Bakanlığı koltuğuna, sonra da Başbakanlık koltuğuna oturtulan isimler, “Bugün susma vakti değildir, yeni bir siyaset anlayışına ihtiyaç var” diyor ya..

Hepsine bir çağrım var..

Yüzlerce sorunumuz arasında..

Sürekli ötelenen..

“Sonra hallederiz” denilen..

“Bir ara bakarız” gözü ile geciktirilen..

“Ama şimdi Darwin’cilerin hepsini üzerimize saldırtırız” diye korkulan..

“Solcular mümkün değil, bu işe ‘Peki’ demezler.. Bu konuya biraz daha çalışmamız, kamuoyu desteği almamız lazım..” denilen..

Ders kitaplarındaki ateist bakış açısına bir neşter vuralım..

Bir haftadır, haberlerimiz sürüyor..

Bugün de, “Biyoloji ve kimya ders kitaplarında da zehir saçıyorlar” diye aktarılıyor.

Yarım asırlık eğitimci kimliği ile, yazarımız Ali Erkan Kavaklı araştırıp aktardı..

Muhammet Uzun haberleştirdi..

Kendi oğlumun, imam hatip ortaokul ders kitabında gördüğümde, şaşkınlık yaşamıştım..

"Omurgalı hayvanlar" başlığı altında..

"Balıklar" başlığı vardı..

"Kurbağalar" başlığı vardı.

"Sürüngenler" başlığı vardı..

"Kuşlar" başlığı vardı..

"Memeliler" başlığı vardı..

Ama eşref-i mahlukat olan "insan" yoktu..

“İnsan nerde” diye soracak olursanız..

"Memeli hayvanlar"ın içinde bir alt başlık imiş..

Bu rezaleti 17 yıldır değiştiremeyen bir AK Parti karşımızda..

Biz yazıyoruz..

Haber yapıyoruz..

Milli Eğitim Bakanlığı’ndan yetkililerle görüşüyoruz..

Zaman zaman, konuşmalarında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın iğnelemelerine şahit oluyoruz..

Ama ders kitaplarındaki pozitivist bakış açısını değiştiremiyoruz.

Ateist bakış açısına neşter vuramıyoruz..

Milli Eğitim Bakanlığı’na, dindar insanları oturtuyoruz..

Bürokratları alnı secdeli insanlardan seçebiliyoruz..

Talim Terbiye’ye..

Ders kitaplarını inceleyen komisyonlara..

Allah inancını içselleştirmiş bilim adamlarımızın atamasını yaptırabiliyoruz...

Ama ders kitaplarındaki o ateistliği sonlandıramıyoruz..

“İnsan”ı, hayvan olarak gösteren tasnifi değiştiremiyoruz..

Sonra içimizdeki insan kisveli bazıları, hamile kadının bulunduğu araca saldırıp, arabanın üzerine çıkıp tepindiği zaman..

“Bu ne hayvanlık” diyoruz..

Afedersiniz beyler..

O insanlara, daha arabanın üzerine çıkıp tepinmeden, ilkokulda onlara “Hayvansınız” diyenler sizsiniz..

Ders kitaplarında insanı hayvan olarak tanımlayanlar bizleriz..

Ne bekliyoruz, bu insanlardan?

İşte tam bu noktada, çağrım, “Gidişat iyi değil” diyenlere..

“Aidiyet hissim kalmadı” diyenlere..

“Artık susmayacağım” diyenlere..

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, ders kitaplarındaki bu insanı hayvanlaştıran bakış açısından rahatsız olmadığını söyleyebiliyorsanız..

Ben de size katılayım..

Ama sizler de kabul edersiniz ki..

Ders kitaplarındaki ateistlik propagandasından, Darwinist felsefenin bilim diye yutturulmasından, yaratılış düşüncesine ters teorilerin tek bilimsel gerçeklik gibi öğretilmesinden en büyük rahatsızlığı, Tayyip Erdoğan duyuyor, rahatsız oluyor..

Ama değişmesini gerçekleştiremiyor..

Haydi, yeni arayış içinde olan abilerimiz, kardeşlerimiz..

Bir el versinler..

Bir omuz versinler..

AK Parti iktidarında bile, sürdürülen şu soytarılığa bir son verelim..

Evrenin kendiliğinden oluştuğu saçmalığını bize dayatanlara, “Haydi ordan” diyelim..

Gençlerimizin kafa karışıklıklarını önleyelim..

Küçücük çocuklarımızın bile, sorgulama anlamında takdir ettiğim, “Bizi Allah yarattı ise.. Peki Allah’ı kim yarattı” sorusunu okullarımızda cevaplamadığımızın vebalini içimizde hissedelim..

Bunu soran çocuklarımızın yaşı 7’dir, 8’dir, 9’dur..

“Sorguladıkları için” de, onları alınlarından öperim..

“Allah, yaratılmadığı için zaten Allah’tır. Yaratılmış olsa idi, zaten o da; başı olan, sonu olan, bizim gibi bir varlık olurdu” cevabımızı onlara veririz..

Ama ders kitaplarını yazan koca koca adamlara, kadınlara..

“Evren tesadüfen yaratılmıştır..” diyenlere cevap vermek için..

Bu materyalist felsefenin çocuklarımıza dayatılmasını engellemek için niye adım atmıyoruz?

“Evren tesadüfen yaratılmış ise, bu tesadüf niye bir defalık olmuştur? Niye başka tesadüfler olmamaktadır? Bir tesadüf ile, bu kadar ince bir planlama nasıl oluşmuştur, tabiattaki denge nasıl oluşabilmiştir” sorgulamalarını, ders kitaplarını yazan ateist kafalılara soramıyoruz..

Ama “İmam hatiplerin sayısı da çok fazla oldu.. Bu kadarı da biraz fazla” diyoruz..

Veya..

“İmam hatipteki öğrencilerin kafaları boş.. İmam hatip sayısına değil, niteliğine bakmamız lazım” eleştirilerini yapıyoruz.

“AK Parti iktidarı, maneviyatta ne yapmış ki?” diyebiliyoruz..

Haydi hodri meydan..

Sizler, taşın altına elinizi koyun..

Medya olarak biz sizlere destek verelim..

Bölerek değil, destek vererek..

Ümmeti parçalayarak değil, solcuların dayatmalarına karşı dik durarak..

Birbirimize çelme takarak değil, birbirimize omuz vererek, şu ateist yapılanmayı kıralım..

Ahmet Davutoğlu’nun da, bu çorbada suyu olsun..

Ali Babacan’ın da, bu çorbada tuzu olsun..

El birliği ile, çocuklarımızı materyalizmden kurtaralım..

Ekonomi mi?

Teknoloji mi?

Huzur mu?

Refah mı?

Şu “hayvandan geldik” propagandasından kurtulalım..

Hayvanlaşmaktan kurtulalım..

Diğerleri çocuk oyuncağı sorunlar..

Çözeceğimiz sorunun yanında, devede kulak sorunlar!