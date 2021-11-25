Yeni Osman Kavala’lara hatırlatıyorum, ağlamayın sonra!

2013’teki Gezi isyanında aldığı rol sebebi ile şu an cezaevinde olan Osman Kavala’yı, 2021 dolar kuru oynaklığında insanları sokağa çıkarmaya çalışan yeni Osman Kavala’lara hatırlatalım..

Ne yapmışlardı, 2013 Gezi isyanında?

Emniyet müdürlerinin yarıdan fazlasının FETÖ’cü olduğuna güvenerek..

Savcıların, hakimlerin, özellikle de kilit noktalardaki yargı mensuplarının büyük çoğunluğunun FETÖ’cü olduğuna güvenerek..

İşler ters giderse..

Son kale olması açısından, askeriyedeki generallerin yarısının FETÖ’cü olmasına güvenerek..

Gençleri sokağa çıkarmışlardı..

Üç tane ağacın yeri değişecek diye, bu ülkenin gencecik çocuklarının ölümüne sebep olmuşlardı..

Emniyet mensuplarından şehitler vardı..

Yine aynı olaylar üzerinden, bir savcının adliyede görevi başında şehit edilmesine yol açacak kadar, belli kesimleri devlete düşman etmişlerdi..

Üzerinden 8 yıl geçmiş..

Şu an ki z kuşağı diyebileceğimiz gençlerin yarısı, o günleri bilmez..

14-15 yaşlarındaki çocuklar, okullarındaki dersleri terkettirilip, sokaklarda gösterilere katılmaya çağrılıyor, tahrik ediliyorlardı..

Organizasyon dört dörtlüktü.

“Öğrenciler, acıkır, sokakları terkedebilirler” endişesi ile..

“Çapulcuyum” tişörtleri giyen işadamlarının sponsorluğunda, sokaktaki gençlere yiyecek, içecek servisleri yapılıyordu..

Üniversitelerde sene sonu imtihanları iptal edilip, gençler Gezi Parkı’ndaki eylemlere gitmeye teşvik ediliyordu..

“Artık bitti” diyorlardı..

“Yeter artık, istemiyoruz, git” diyorlardı..

Bugünlerde Meral Akşener’in dediğini, o günlerde Gezi’ciler çok daha yüksek sesle, “Abbas yolcu” diye dillendiriyorlardı..

Elhamdülillah..

O oyunların hepsinin üstesinden gelindi..

Sadece görünen organizatörleri değil..

FETÖ’cü emniyet müdürleri ile, FETÖ’cü hakim ve savcıları ile..

Yeni yeni de olsa..

Kendisini gizleyen işadamları ile..

Hepsinden hesap sorulmaya başlandı..

Devam ediliyor..

Bu kapsamda..

2013’te gençleri sokaklara çağıran, onlarla birlikte alanlarda taşkınlıkların yapılmasına cesaret vermek için, etrafındakilerle boy gösteren Osman Kavala’lar.

Vakıf çatısı altında düzenledikleri toplantılarla, sokak hareketlerinin arka planını dizayn etmeye çalışan Osman Kavala’lar..

Şimdi hakim önünde hesap veriyorlar..

Hayır, hayır..

Gezi isyanının hemen ertesi günü gözaltına alınmadı Osman Kavala..

Bir yıl sonra değil, iki yıl değil, üç yıl değil..

6 yıl sonra..

Hatta..

15 Temmuz darbe girişimi sonrasında, CIA mensupları ile lokantalarda buluşmalarının da hemen sonrasında değil..

O buluşmaların da 3 yıl sonrasında ancak, Osman Kavala gözaltına alındı..

Olaylar taze iken, emniyet müdürü FETÖ’cü idi..

Savcı FETÖ’cü idi..

Hakim FETÖ’cü idi..

Generallerin yarısı FETÖ’cü idi..

Hepsi devletten temizlendi..

Sonra Osman kavala gözaltına alınabildi.

Şimdi Gezi isyanının bir benzeri..

Dolar kurundaki oynaklık sonrasında tekrarlanmaya çalışılıyor.

Tayyip Erdoğan’ın, Gezi isyanında, 28 Şubat’a da gönderme yaparak sarfettiği “Tencere tava. Hep aynı hava” sözleri, şimdi tekrar sahnelenmek isteniyor..

Bize de, geçmişte yaşananları hatırlatmak düşüyor..

Şunun şurasında, seçime 1.5 yıl var..

Siyasi iktidarı istemiyorsanız..

Sandıkta oyunuzu kullanırsınız.

Ama asla..

Sandıkta iktidarı değiştirme dışında, ayak oyunları içeren operasyonları aklınızdan bile geçirmeyin..

Gezi isyanının benzerine soyunmayın..

Dış güçlerin sahneye koyduğu dolar operasyonunun içerdeki uzantısını kurgulayarak, meşru hükümeti sokakta devirmeye kalkışmayın..

Ben şimdiden hatırlatayım..

Devleti yönetenler, hukuk devleti dışına tabii ki çıkılmaz..

Ama..

“Gezi isyanına karışanların başına bir şey gelmedi ki” diye düşünüyorsanız..

“15 Temmuz darbecilerinin bir kısmı çıktı bile.. 15 Temmuz darbecilerinin diğerlerini de, ‘Rütbesizdi, askeri öğrenciydi’ bahaneleri ile, CHP+İP ittifakı aklama sözü çoktan verdi” diye cesaretleniyorsanız..

Ben hatırlatayım..

Gezi isyancılarının başına gelenlerin 1000 katı..

15 Temmuz darbe girişimine başvuranların başına gelenlerin 10 katı, şimdi dolar üzerinden operasyon çekmek isteyenlerin başına gelir..

FETÖ’cü emniyet müdürü kalmadı ki, size sahip çıksın..

FETÖ’cü savcı kalmadı ki, sizi sorgulamadan serbest bıraksın..

FETÖ’cü hakim kalmadı ki, tutuklamaksızın, sizi evinize yollasın..

Yaptığınız her illegal eylemin hesabı sorulur..

Bir gencin burnu kanarsa..

“Ben mi yaptım, bana ne? Ben sadece sokağa çıktım” diyemezsiniz..

Toplu olarak yapılan tüm eylemlerde..

Sonuçlar da, toplu olarak katılanların üzerine yüklenir..

Hele hele..

“Hatırlatmalar”a rağmen..

“Dağılın” ikazlarına rağmen..

Siz geceyarıları sokaklarda gösteriler yapmaya kalkarsanız..

Mahkemelerde bir Osman Kavala değil..

Yüz Osman Kavala yargılanır..

Cezaevinde bir Osman Kavala değil..

Yüz Osman Kavala olur..

Ben hatırlatmış olayım..

Gerisi kendilerine kalmış.

Bu vesile ile, Milli Görüş’çü kardeşlerimize de bir hatırlatma yapalım..

Siz, faizi bir tuşa basıp, saniyesinde kaldıracağınızı mı sanıyorsunuz?

Ki..

Faizi peyderpey kaldırmak isteyen Cumhurbaşkanı’na destek vermek yerine..

Faizcilerin ciyaklamasına boyun eğiyorsunuz, hatta onlara destek veren açıklamalar yapıyorsunuz?

Faiz indirildikçe onlar bağıracaklar..

Oyunlar tezgahlayacaklar..

Kolay mı; milyarlarca liranın avuçlarının içinden kayıp gittiğini, dakika dakika görüyorlar.. Saniye saniye takip ediyorlar..

Direnecekler..

Daha fazla kaybetmemek için, bir miktar paralarını kaybetmeyi göze alıp, tezgahlar kuracaklar..

Doları çıkartacaklar.. Spekülasyon yapacaklar..

Çünkü biliyorlar ki.. Tekrar faizi yükselttirirlerse.. Çok daha fazlasını kazanacaklar..

Hatırlatayım, Erbakan Hoca faizi indirme bile değil.. Sadece havuz sistemini kurdu diye.. Darbe ile indirildi..

Şimdi Erdoğan faizi indirirken,aynı faizciler “Çok teşekkürler” mi diyeceklerdi?