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Yargıtay bir bozmuş, Mansur istemiş, bir daha bozmuş!

18 Mart 2019 Pazartesi

İki haftadır tartışıyoruz..

Cevabını alamıyoruz..

Soru çok basit: “600 bin dolarlık senedin sebebi ne?”

Bu soruyu bile cevaplayamayanlar, Ankara’ya Büyükşehir Belediye Başkanı olmaya çalışıyor..

Oysa, muhatabımız onu cevaplasa.

Sırada diğer sorular var..

Mesela..

“Seyit Çavdar kimdir?”

“Mansur Yavaş ile tanışıklığı nedir?”

Birinci soruya cevap vermediğine göre..

Bu sorulara da cevap vermeyecektir.

O zaman biz yardımcı olalım, kendisine..

Seyit Çavdar, 600 bin dolarlık senedin verilmesine sebeb olan davanın bozma kararına imza atan, Yargıtay 19. Hukuk Dairesi’nin o dönemki başkanıdır..

Aslında bir bozma da değil..

İki bozma kararı vermiştir..

“Nasıl olmuş o?” diyeceksiniz..

 Anlatayım..

Bir bozma kararı vermiş..

Sonra..

O bozma kararını beğenmemiş, bozma kararını düzeltmiş, daha sağlam olsun diye, bir bozma daha vermiştir..

Bu nasıl oluyor diyeceksiniz..

Hani bazıları hatırlatır..

“Hukuk lastiğe benzer” diye..

Bu da o hesap..

Çektikçe uzar.. Bırakırsınız kısalır..

Seyit Çavdar başkanlığındaki 19. Hukuk Dairesi de.. 2009’da Kayseri Şeker Fabrikası’nın kasasından milyonlarca lira çıkmasını gerektirecek bir bozma kararı vermiş.. 

Karara itiraz edildiğinde..

Ben diyeyim benzer yargı süreçlerinde..

Yani tashihi karar aşamasında..

İstatistiki ortalaması onbinde bir olacak şekilde..

Siz deyin, “yirmibinde bir” olacak şekilde..

İstatistiki olarak bu kadar küçük bir ihtimal dahilinde olan kararı verip, kararı önceki bozmadaki gerekçeye başka cümleler de ekleyerek ikinci bozma ile Mansur Yavaş irtibatlıların alacağı parayı perçinleştirmiş..

4 ay önce verdiği bozma kararı, bir ilave bozma gerekçesi ile taçlandırılmış..

Mansur Yavaş’ın yanında duran taraf lehine, “Hem kâr mahrumiyeti alması gerekir.. Hem de cezai şart almalı” denilmiş..

Ohhh ne güzel kebap bu..

Basitinden özetleyeyim..

Sözleşme bozulmuş..

Bozulma sebebi olarak, iki tarafın da kusuru var..

Mansur’un tarafı, “Sözleşme bozuldu.. Ben 10 sene boyunca şu kadar para kazanacaktım.. Bunu istiyorum” diyor.

Haydi diyelim, kusurun büyüğü sizde değilse, haklılık payı var.

Sözleşmenin devam edeceği ilerki yıllarda kazanılan tüm parayı talep etme hakkınız var..

Bir de fazladan..

Sözleşmenin bozulmasından kaynaklı, astronomik cezai şart ne oluyor?

Uğraşmadan. Didinmeden. Oturduğunuz yerden.. Sözleşme varmış gibi.. Önümüzdeki yıllarda kazanacağınız parayı, karşı taraftan alıyorsunuz..

Bir de yanına, cezai şart ekliyorsunuz..

“Bir koyundan, iki post çıkarmak” denir buna..

Eeee. Koyun yerine konulan, Kayseri Şeker Farikası olunca.. 

“Özelleştirmeyelim, birlikte yiyelim” denilen bir işletme olunca..

Kayseri Şeker Fabrikası, koyun yerine de konulur, kuzu yerine de..

Mansur’un savunucuları hemen çıkışacaklar..

“Ha ha ha.. Seyit Çavdar sol görüşlü birisi.. Mansur Yavaş ise ülkücü..”

Ben de, “He he” diye cevap vereceğim..

Ne Seyit Çavdar’a deyin ki, kökten solcu..

Ne de Mansur Yavaş’a deyin ki, tam ülkücü..

Hatırlatayım, Türkiye; FETÖ operasyonları ile çalkalanıyor iken..

HSYK’da istediği gibi at oynatan, Yargıtay’da nerede ise tüm dairelerde çoğunluğu sağlamış olan FETÖ..

Yargıtay birinci başkanvekilliği seçimlerinde..

İki sosyal demokrat üye ve bir muhafazakar aday arasında öyle bir taktik izliyor ki..

Akıllar duruyor..

Muhafazakar adayın zaten seçilme ihtimali zayıf..

FETÖ’cüler de, iki solcu adaya, yarı yarıya oy vererek, ikisinin de seçilmesini engelliyor.. Bu arada da, pazarlıkları sürdürüyor..

İki aday da, bu sebeble seçilemiyor..

En sonunda ne oluyor?

Solcu Seyit Çavdar’a, görünmeyen bir el tarafından tılsımlı bir dokunuş geliyor..

Ve iktidarın desteklediği solcu aday yerine..

Diğer solcu Seyit Çavdar, Başkanvekili seçiliyor..

O tarihlerde merak ediliyor..

Bu destek nereden diye..

Araştıranlar, bir ipucu yakalıyor ama..

Sonunu getiremiyor..

Nedir o ipucu?

Seyit Çavdar ismi, FETÖ’nün dinlediği yüksek hakimler listesinde çıkıyor..

Diyeceksiniz ki.

“Al işte ispatı.. FETÖ’cüler, düşmanlarını dinler.. Demek ki, Seyit bey de FETÖ’nün karşıtı imiş!”

Düz mantık bunu söylüyor da.

Birçok olayda gördük, önce dinleme, sonra muhatabına şantaj, sonra teslim alma..

Bu olayda da, benzeri olmasın sakın?

“Sonuç ne?” diyeceksiniz..

Kimseye bir suçlama yapmayalım..

Herkes çıksın kamuoyunun önüne..

Gerçekleri anlatsın..

Bozma kararı nasıl verilmiştir. Niçin ikinci defa bozma verme ihtiyacı hissedilmiştir. Benzer olaylardaki içtihadlarla aradaki farklılık nereden kaynaklanmaktadır? Mansur Yavaş, “600 bin dolarlık senedi, birinci bozma için mi, ikinci bozma için mi, yoksa ikisi için birden mi almıştır?”

Seyit Çavdar, bu senetten haberdar mıdır?

 

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YORUM YAZ

  • karamanlıkaramanlı10 dk önce
    Ali bey; çağırın tv nize, yada birçok kanal var ülke, a haber vb...sorun o zaman , gelmezse de çıkın bildirin. tabi izin alıp çağırabilirseniz
  • Kemal Kemal 55 dk önce
    Yeryüzünde Yaşanmış En Haksız Ve Kanlı Savaşın,En Haklı Zaferini Bize Yaşatan Başta Ulu Önder Mareşal Gazi Mustafa Kemal Paşa Ve Silah Arkadaşlarını,Vatan Uğruna Gözlerini Kırpmadan Can Veren Şehit Mehmetçiklerimizi Ve Gazilerimizi Çanakkale Zaferinin 104.Yılında Saygı, Minnet Ve Rahmetle Anıyoruz. RUHLARI ŞAD OLSUN. ÇANAKKALE GEÇİLMEZ !...
  • ORHAN İNANORHAN İNAN1 sa önce
    ELİNİZE SAĞLIK. YAZMAYA DEVAM.ALTINDAN ÇOK BÜYÜK PİS KOKULAR GELİYOR.PİSLİK ORTAYA ÇIKMADAN BIRAKMAYIN.SEÇİM BİTSE DE BU TÜR ASALAKLARIN TEMİZLENMESİ VATAN BORCU.
  • kalelikaleli1 sa önce
    kereste kalas ...çek senet ...bu işler bizi aşıyor.
  • RamazanRamazan1 sa önce
    Teke tekte izledim dün Mansur Yavaş ın sekreteri Atatürk hastanesinde çalışıyor gözüküyor maaşını devlet ödüyor ama yıllardır Mansur yavaşın bürosunda sekreterlik yapıyor. Konuyu hemen kapattılarbu nasıl iş anlamadım
  • FatmaFatma1 sa önce
    Birde şupara karşılığı milletin hayatını karartan savcı ve hakimleri ifşa etseniz cennetlik olursunuzAdalet sarayları malesef adalet dağıtamıyorAdalet bakanlığı uyuyormuMahkemelerde para ile dava satanların çantacıları cirit atıyor
  • Erdoğan Erdoğan 1 sa önce
    Ali Bey yine tilkiyi kuyruğundan yakalamisin
  • Mehmet AliMehmet Ali2 sa önce
    Mansur Yavaş, Dün Habertürk, Fatih Altaylı'nın konuğuydu. Açık açık anlattı, belgeleriyle. MansurYavaş'a kendini savunma hakkı verdiği için, Fatih'i nasıl cezalandıracaklar, göreceğiz beraber.
  • BilalBilal2 sa önce
    Adaylarin bile kucuk kirli işlerinde trilyonlar cebe indirilmiş o zaman daha ust siyasetcilerin vurgunlarini hesap makinesi bile zorlanir hesaplamaya:) ama gunun sonunda tum tv lerde biz var ya biz ahhh biz tum dusmanlari denize doktuk bir turk dunyaya bedel ahanda bugun canakkale gecilmedi tum dusmanlari mahvettik perişan ettik derler secim meydanlarinda kur-an sallayan akp de iki ayet bir hadis ile destek verir ve tum vatandaşlar pamuk gibi yumuşacik oluveririz ve yastiga basimizi koydugumuz gibi mişil mişil uyuruz.
  • temel çeküçtemel çeküç2 sa önce
    Bu hakimlere bu hukuka nasıl güvenilir halk arasında hukukun örümcek agına benzedigi bal arılarının takılıp eşek arılarının delip geçtigi söylenir bu işlere aşina olanlar ise taksim meydanında eşek gibi anırmaktan söz ederlerdemekki keramet eşekte

Ali Karahasanoğlu

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