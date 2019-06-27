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Unutana unutturana aldığı nefes haram olsun!

27 Haziran 2019 Perşembe

İddia şu idi:

“Belediyede büyük bir israf var!”

İddia şu idi:

“Belediyede büyük yolsuzluklar var!”

İddia şu idi:

“Vakit yetmedi.. Ne yapacaktım biliyor musunuz? Sadece özel kaleme ait araçları Yenikapı’daki büyük alana dizecektim. Medyayı da çağıracaktım. ‘İşte benim arabalarım’ diyecektim. Modelleri ile tüm bilgileriyle gösterecektim. Bir genel sekreterin 3 arabası olur mu? Yazlık, kışlık, baharlık... Bakın bu israf.”

İddia şu idi:

“Biz 17 günde suya indirimi, akbile indirimi gerçekleştirdik. Tekrar seçilirsek, bakın daha neler yapacağız. Dar gelirliye ekmek, süt bedava.”

Haydi taahhütü bire bir kendi ağızlarından verip, mealen aktarım sırasında çarpıtma yapma ihtimalini sıfırlayalım: 

“Hiç geliri olmayan ya da açlık sınırı altında gelirle yaşamaya mahkum edilen her aile Halk-Ekmek ve Halk-Süt satış noktalarından ihtiyacına göre ücretsiz ekmek, süt alabilecek. Ücretsiz damacana suyu alacak.”

Bu vaadler yapıldı mı?

Yapıldı!

Daha başka vaadler de vardı..

İddialar ve o iddialar eşliğinde verilen sözler böyle böyle gidiyordu..

CHP adayı, 807 bin oy farkı ile başkan seçildiğine göre..

Sıra icraata geldi..

“Sorun, seçimin iktidar tarafından kabullenilip kabullenilmeyeceğidir. AK Parti’nin seçim kaybettiğinde, sonucu kabul edip etmeyeceğidir” çıkışı yapanlar, hiçbir itirazla karşılaşmadılar..

“AK Parti kazanana kadar seçim mi yapacağız” diyerek, halkın üzerine sis bombası atıp, gerçekleri gizlemeye çalışanlar..

Algıyı çok iyi oluşturdular..

Başardılar..

Seçimden galip ayrıldılar..

AK Parti’nin, yenildiğinde.. “Biz kazanana kadar seçim yapılacak” demediği ortaya çıktı..

Şimdi bir başka sürece geçtik..

Bugünden itibaren artık yapılması gereken ne?

Sülün Osman’dan örnek verecek olursak..

Satılıp, parası ödenen Dolmabahçe Saat Kulesi’nin tapu kaydına bakmak.. Dolmabahçe Saat Kulesi’ne bakıp, saatini ayarlayanlardan para toplama imkanı var mı, bunu test etmek.. Para vermeyenden tahsil etme hakkı var mı, görmek..

Galata Kulesi’nin kime ait olduğuna bakmak. Galata Köprüsü’nün sahibinin resmi kayıtlarda sahibine bakmak.. 

Sülün Osman’ın sözleri doğru mu, değil mi görmek..

Buyrun 23 Haziran öncesinde söylenilenleri, taahhütleri takip edip, icraatları görelim..

Dolandırıldık mı anlayalım..

Nelere bakacağız?

Büyükşehir’deki genel sekreterin baharlık, kışlık ve yazlık olmak üzere üç makam aracı var mı, yok mu, takipçisi olacağız.. Yenikapı’da gösterilmesini her daim hatırlatacağız..

Madem ki büyükşehirde 1700 makam aracı olduğu iddia edilmiştir..

CHP’li başkanın, o makam araçlarını Yenikapı’ya çektirip, tüm Türkiye’ye göstermesinin takipçisi olacağız..

Su bedelindeki indirim devam edecek mi, etmeyecek mi, takipçi olacağız..

Su indirimi geri alınmadan devam edildiğinde, İSKİ icraat yapamaz duruma düşecek mi, düşmeyecek mi takipçi olacağız.

Öğrenciye akbil ücretinde indirime destek verdik..

Ama devam ettirilecek mi, ettirilmeyecek mi, takip edeceğiz..

Halk Ekmek, geliri olmayan ailelere ekmek dağıtacak mı?

Süt dağıtılacak mı?

Asgari ücret net 2.020 TL iken.. CHP Genel Başkanı’nın talimatı ile.. Belediyelerde asgari net ücret 2.200 TL olacağı vaad edildiğine göre..

Bunu da bir kenara yazdık..

Bunu ve diğer tüm vaadlerini..

Hepsini not ettik..

Takip edeceğiz.

Unutmak da yok.. 

Unutturmak da..

“Bu icraatlar yanlıştır, onun için not ettik” demiyorum..

Bu icraatlar olması gereken icraatlardır..

Ama..

Başka illerde CHP’li başkanların gerçekleştirmeyi düşünmediği, hiç gündeme bile getirmediği icraatlardır..

“İzmir’de bizim rakibimiz yok ki, uçuk vaadler yapalım” rahatlığı ile..

İzmir’de çok daha az, bedava ekmek ve süt dağıtılacak insan olduğu halde..

İzmir CHP adayının böyle bir vaadde bulunulmadığını hatırlatıp..

İstanbul’daki CHP adayının..

Halkı kandırmak için gerçekleştireceğini söylediği, bu yalan vaadleri not ediyoruz.. 

Halkı kandırmaya yönelik vaadler olduğunu belirtiyoruz...

Tek hedefleri; belediye başkanlığını hakkı ile yapacak adayı kazandırmamak olanların, işkembeden salladıkları vaadler olduğunun altını çiziyoruz...

Bunun için de..

Tüm vaadleri, madde madde not aldık..

Hepsinin takipçisi olacağız..

Unutmak da yok.

Unutturmak da yok..

Görüyorum ki..

Ekrem medyası, şimdiden yan çizmeye başladı..

Kenardan kenardan..

“Büyükşehir’in borcu 26 milyar” haberleri ile..

Verilen vaadleri gerçekleştirmemenin altyapısını hazırlamaya koyuldular..

Beylikdüzü Belediyesi’nin borcu 700 milyon liraya varmış iken..

Beylikdüzü belediyesi, İstanbul’un 39 ilçesinden biri olduğuna göre..

Beylikdüzü’nün borcunu 39 ile çarparsak..

Büyükşehir’in borcundan fazlasına ulaşırız.

Demek ki..

Ekrem İmamoğlu’nün Beylikdüzü’nde yaptığı borç..

Oransal olarak. Büyükşehir’in borcundan fazla..

Dolayısı ile..

Kimse, “Büyükşehir’in borcu vardı, onun için yapılan indirimler geri alındı, yapılan vaadler gerçekleştirilemedi” bahanesine sığınmaya hazırlanmasın..

Takipteyiz..

Ensenizdeyiz..

 

Günün Özeti

YORUM YAZ

  • ahmetahmet35 dk önce
    sayın yazarBU VAATLERİN TAKİPÇİSİ OLMANIZ ÇOK GÜZELAMA BİRDE 24 YILDIR BUNLAR NEDEN YAPILMIYOR DİYE GERİYE DÖNÜK TAKİP BAŞLATIRSANIZ SİZİN OBJEKTİF BİR YAZAR OLDUĞUNUZU GÖRÜP YAZILARINIZI DA BİZ TAKİP EDELİM
  • veliveli36 dk önce
    Beylikdüzü'nü düzledi şimdi sıra İstanbul'da.
  • ErcanErcan47 dk önce
    Bu vaatlerin takibini parti ayırımı yapmadan bütün belediyeler ile hükümet nezdinde de yapmanı beklerim. Ayrıca hükümetin muhalefet belediyelerinin çalışmasını engellemek için atacağı hukuk dışı adımlara da dikkat etmenizi beklerim. Çünkü sen hukukçu olduğunu iddia ediyorsun.
  • BEDİRHANBEDİRHAN50 dk önce
    ------------------------------------------------------------------------------Celladına aşık olmuşsa bir millet ,İster ezan, ister çan dinlet ,İtiraz etmiyorsa sürü gibi illet, Müstehaktır ona her türlü zillet.------------------------------------------------------------------------------------
  • BEDİRHANBEDİRHAN55 dk önce
    ----------------------------------------------------------------------------------------Celladına aşık olmuşsa bir millet, İster ezan, ister çan dinlet, İtiraz etmiyorsa sürü gibi illet, Müstehaktır ona her türlü zillet.!----------------------------------------------------------------------------------------
  • KUL HAKKI KUL HAKKI 1 sa önce
    Allah rızası için şunların ipini bırakın... Bunlar kul hakkı yemede bizimkileri tersinden okutur. Yiyecek bir şey bulamazlarsa birbirlerini yerler. Ama bizim cenah yine yanlış yapıyor. Mağdur pozisyona sokmayın şunları... Yok atamalar engellendi, yok eli ayağı bağlandı. Bakın bu yapılanların neden yapıldığını da seçimin ertelenmesi gibi anlatamazsınız ve herifler mağdura yatar. Dört yıl sonraki seçim yıkım olur. Allah rızası için şunları rahat bırakan ama denetim ve kontrolü sıkı tutun. Bırakın icraat yapsınlar. Yapacakları, heykel dikmek, park açmak, festival düzenlemek, ibnelere onursuz yürüyüş gibi haklar vermek ve yolsuzluk. Bu işlerin kitabını yazdılar yine yazarlar. Bi rahat bırakın... Suçlu biz olmayalım.
  • Rıfat Rıfat 1 sa önce
    Kamalist rejim iş yapmaz, çünkü kamalistler hizmet istemezler, çünkü kamalistler sadece kamalizm isterler, o yüzden CHP ye oy verirler, o yüzden CHP eşşeği aday gösterse gider yine ona oy verirler!...
  • abdullah birisiabdullah birisi1 sa önce
    DEĞERLİ KARDEŞİM,bizler 1969 bağımsız haraketi ve1975 k.maraş M T T B NİN KURUCULARINDANIZ.SEZAİ Beyin yıkılmaya görsün bir medeniyet yazısını çok okumak lazım, Masal Şiirini çok okumak lazım.150yıl sonra iktidaR OLDUK .1989 YILINDA K.MARAŞ TA300 GİBİ OY FARKI İLE BELEDİYE SEÇİMLERİNİ KAZANDIK.Dürüst ve namuslu belediyecilik yapıldı.Millet ak partiye Türkiye yiemanet etti.İKTİDARIN nimetlerinden ayrı kalamayanposası çıkmş sağcı Lİberal parti vurguncuları,AK PARTİYE HÜCUM ETTİ.Onlar rantı rüşveti partimize taşıdılar..Din iman dürüstlkük rafa kalktıUTUCULAR PARTİYİ İSTİLA ETTİ. BUNLARIN DİNİ İMANI PARAAA.AK PARTİ TEŞKİLATLARI SANAL. Onların calışması ile oy alınmıyor.Parti teşkilatı ittihat terakki partisi GİBİsenin oğlan , benim oğlan,i bizim damattan kurulu, HALkta karşılığı yok.ZÜPPE GENÇLER , DEKOLTE KIZ KURULARI BU PARTİNİN İLÇE VE GENÇLİK KOLLARININ OLUŞTURUYOR..bu teşkilatların halkta karşılığı yok.K.MARAŞTAREFAH PARTİSİNİNAK PARTİSİNİN İÇİNDEKİ OYOY ORANI YÜZDE 60 KADARDIR.ama parti yönetimindeonanlar yok.ONLAR analık çoçukları .ONLARIN GÖREVİ ALLAH rızası için oy vermek.ama malısağcı lieral partilerden gelme harami zedeler götürüyor.BU HAİNLERİN KENDİLERİNİN BURULARINDAN GELSİN.K.Maraşta 31 mart seçimlerinde 170 bin oy kaybı var.İnanın bizler son anda yahudiye ve tırampa karşı olduğumuz için oy verdik.yoksa ana sütü gibi helal olsun diye vermedik . KERHEEN VERDİK .k.maraş gibi bir şehiirdeCHPNİN MARAŞLI DÜŞMANI MEZHEPÇİ, MİLİTANADAYI OYLARINI YÜZDEYEDİDEN ,, YÜZDE 30A ÇIKARIYOR BAYRAM EDİYOR. K.MARAŞIN MUHAFAZAKAR MLLİYETÇİDÖNGEL KÖYÜNDEN 3 OY alan chp 150 oy alıyor.AK PARTİDEN İNANMIŞ İNSANLAR TASVİYE OLUNCA OMURGASI ALINMIŞ P.ELTEYE DÖNÜYOR. SANKİ ABDÜLHAMİT HANIN SON GÜNLERİ GİBİ.Belediyeler dairedekiler bizim insanlarımız deeeğiiil. tayip uyan uyaaan kendine gel ana avrat partisi gibi olma yanındaki haramizadelerigönder. şehirlerden sağlıklı rapor al kısaca anadoludaki müslüman ları dinle. Eskiden azımız çok oluyordu.Şimdi çoğumuz az o0ldu ÖLÜ YÜZÜ PUTRALAMAKLA DİRİLMEZ. M. T. T. BLİ KARDEŞİN
  • Laik kemalist rejim yavaş yavaş bitiriyorLaik kemalist rejim yavaş yavaş bitiriyor1 sa önce
    Bu rejim ve eğitim sistemi müslümanları bitiriyor. Adını okuma koyarak hiçbir edep ve ahlak olmayan bu okulları açmamak açmaktan daha iyi idi. Medreseleri kapatan zihniyet bu okulları niye açtı onu düşünmek lazım.
  • SamiSami1 sa önce
    Şu 100 günlük icraatta olan 3600 üde yaz vi kenaraBaşkanlıkla uçacağımızı daİlk 10 ekonomiye gireceğimizi de
  • BEDİRHANBEDİRHAN1 sa önce
    ÖZET İLE !--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Celladına aşık olmuşsa bir milletİster ezan, ister çan dinletİtiraz etmiyorsa sürü gibi illetMüstehaktır ona her türlü zillet. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  • tnntnn1 sa önce
    beton ekrem bu, her tür alavere mevcut.ip cambazı, babasını katleder, sonra tatlı tatlı sebep sıralar.ikna eder. kandırır. maharetidir. kandırır.her türlü metod var.TEK YANLIŞ VARDI :AKİT TE BOY BOY chp adayının haberleri vardı. 30 haberin 17si chp adayı hakkında.TARİHİ VE METODOLOJİK HATA.
  • Mehmet AliMehmet Ali1 sa önce
    Başkanlık sistemi gelince uçacaz kaçacaz demişti. O sözlerin de takipçisi ol da adam diyelim.
  • kartalizmakartalizma1 sa önce
    POLAT rümüzlu arkadaş şimdi sana bir soru şu anda ekonomik bir kriz varmı varsa Maarif vakfına 460trilyon parayı neden veriyoruz bıktık bu abuk sabuk harcamalardan maarif vakfına para var palet fabrikasına para yok öylemi keşke hiç olmasaydınızda çöpler koksaydı sizin siyasetiniz kadar kokmazdı
  • kemaleddinkemaleddin1 sa önce
    İstanbul Bayrampaşa Cezaevi nin yıkılıp Etrafı bilboardlarda kapandı. üzerine de''Bayrampaşalılar kazanıyor, kazandı'' yazılı afişlerinde belediye başkanının sırıtan bir fotoğrafı...Bilboardlar kalktı ne çıktı şapkadan ? Lüks Konutlar..Hangi Baprampaşalılarbunu kazananlar? bir duyurusu bir fırsat eşitliği var mı yok..Ama kazandılar onlara göre..Bir hastane bir park deprem alanı değil...bir cemiyetin ihitaycını karşılayan bir çalışma değil..niyayetinde burası da bir kamu alanıydı.. Geçtik..2) Ombusman bilirkişiler (!) her yerde.. her devrin adamı bu herfiler çevrelerini kendilerine göre şekillendirdi ve işi liyakatlı olanlar yerine kendi çevrelerine verdiler..yani çe ha penintaşaronlarına. Bugün bakarsan kültür aş nin pek çok adamının işine devam ettiğini görürsün...işsiz çıkacakları da bir güzel semirdikten sonra delinen leğenden kaydılar.. geçtik..ne kaldı..Bu kadarı bile yeter aslında..davaymış neyin davası..indiregandi davası mıydı bu?madem kapitalist sistemdeyizbence müslümanları bu sistemin kirli işlerine alet edip bu kapitalizmin pisliklerine alet edilmesin...''Herşey çok güzel olacak'' bir hırsızın hikayesiydi..eceza deposunu soyan karakterin sloganıydı. seçim çalışmasını yapanlar bunu bile görmediler.. bilardoda sote kalmak yani kolay poziyon tabiri vardır. usta bilardocu buradan yüzlerce sayı çkartır sandalyede bekletirdi..
  • GökmenGökmen1 sa önce
    Ali abi Allah Teala sizin ve sizin gibi olanların yardımcısı olsun amiiinn
  • kaybetmekkaybetmek2 sa önce
    Sayın yazar,Soru :Ak parti neden kaybetti? neden 806.000 oy farkı nasıl doğdu? cevap basit,1- Ekonominin kötü gidişatı2- Suriyelilere yapılan yardımlar,3- Eyt4-3600 ek gösterge5-"oylar çalındı"denildi.Peki hırsız kim? Cevap yok dolayısıyla hiç inandırıcı bulunmadı.6- Ekrem İmamoğlu'nun kazandığı halde başkanlığının elinden alınması.7-Medyanın yaranmak için saçma sapan haberlerle Akp yi göklere çıkarması.8- Kibir, ayrıştırıcı dil kullanımı, yanlış adamlarla çalışılması.Hele şimdi de Bakanlık kararnamesi"Yetki Devri" ile Chp başkanlarına iş yaptırmamak için yeni arayışlar içinde bulunmak Akp ye değil 806.000 oy farkı Akp nin bitişini izlersiniz.
  • MuratMurat2 sa önce
    Ali bey sizi takdir ediyorum şurada rüzgara kapılmadan doğruları yazdığınız için siz İktidarın yanlışlarını çok yazdınız çizdiniz burada sıkıntı yok sıkıntı burada belediyeyi cehape zihniyetine teslim etmenin ötesinde daha kötü birşey var oda ben inançlıyım diyen sözümona kesimin gidip oy vermesi her ne sebeple olursa olsun artık olan oldu şimdi mesele şudur belediye geçti karşı tarafa şeyh edepalinin sözünü bugüne uyarlarsak ey bunlara kızgınlıkla oy veren inançlıyız diyen kesim yarın birgün inancınıza hakaret aşağılama size bunu size reva görenlere takdir sunmak bize biz hata yapmışız demek size yedi yeddinizi yadetmek bize e demokratik bir ülkede yaşıyoruz her sakallıyı dedemiz sanmayacağımız gibi her kafasına başörtü takanıda safça inançlı saymayacağız değilmiki fami önünde şampanya patlatanlarla başı kapalılar aynı karedeydi yapacak birşey tok maslesef
  • Ekrem EROLEkrem EROL2 sa önce
    Hangi vaadini yerine getirebilecek ki? HDPKK'ya, İP'ye, 25 yıldır belediye iktidarı yolu gözleyen CHP'li yamyamlara (Çankaya Bld.Bşk. öyle söylüyordu) SP  diyet ödemekten hangi vaadini yerine getirecek ki? İSPARK paralarına göz diken HDPKK, otopark ücretlerini PARKOMAT cihazına yüklemeden Kandil'e aktarır herhalde. Bizim birşeye benzemeyen solak seçmenim de vaad beklesin dursun!
  • engineerengineer2 sa önce
    yorumcu "polat" bey, 1 trilyon dolar boru kim ödesin? reisle ikiniz bir olur ödersiniz, çün ki insanlara su bile vermeyelim diyorsunuz ölsünler,böylece herkes ölürreisle ikiniz kalırsınız, mutlu mesut yaşarsınız, Cenab-ı Hak hırsızın, arsızın ,gavurun, inananın inanmayanın, müslümanın hıristiyanın, hatta ve hatta Allah düşmanlarının bile içtiği suyu kesmiyor, ama hesap var ve bu hesap gerçekten çetin, bu dünyada 1 trilyon dolar borcun hesabını vermeye benzemez öbür taraftaki hesap, kimse Hak Divanından kurtulamaz, Ahkam-ı İlahiye yerine ab uyum yasaları adı altında ab nin lgbti-ib... ne kanunlarını Müslüman milletimize dayatanlar bunun hesabını Hak Divanında veremeyecekler,
  • samimsamim2 sa önce
    sn Karahasanoğlu doğru söylüyorsunda bunlar sağdan soldan onun bunun arabasını üzerine sahte plaka koymak kaydı ile yeni kapıya bu arabaları dizerse derseki ahada arabalar o zaman zor duruma düşersiniz chp bu yaparmı yapar her durumda işin içinden yüzsüzce çıkarmı çıkar çünkü ne yaparsak yapalım onların algısına kapılmış insanlar varmı var aman dikkat bunlar adama şeytanın pabucunu ters giydirir
  • ayşe gülayşe gül2 sa önce
    randevu almak için tayyip beye yalvarıyorlar ya hani, tayyip bey , bunların yapacakları hiç bir şeye engel olmasın, yardımcı olup yol yordam da göstermesin. bırakalım misket oynasınlar.
  • eminemin2 sa önce
    Polat bey çok güzel yazmışsın. Gerçekten reis bu millete çok fazla hizmet yaptı. Bu HDP kürtleri, CHP ve diğer tayfalar bu hizmeti hak etmiyorlar. Sen hepsini güzel güzel özetledin. İstanbul seçimini kaybetmek bana resmen koydu. HDP kürdistanı kurmak istiyor doğuda ve Gdoğuda. Bakıyorum son seçimde ankara, İstanbul, izmir, adana, mersin ve Antalya için canla başla çalıştılar. Ben de bir kürtüm ama bu HDP kürtlerini hiç anlamadım ve asla da anlamayacağım. Ben van da çalışıyorum. Bir çok insanla konuşuyorum silme HDP liler bunlar. İstanbul ankara, izmir ve Antalya yı mesken etmişler bütün yatırımlarını orada yapıyorlar soruyorum onlara size oy veren insanlar burada işsiz ve aç. Resmen ölsünler diyorlar. Biz oralarda keyfimize bakıyoruz. Bakıyorum HDP yetkilileri nerelerde yaşıyorlar ankara, İstanbul, izmir ve Antalya. Sadece seçimlerde doğu ve G doğuya uğruyorlar. Bu millet bunlara oy vererek anyayı ve konyayı görecekler.
  • reis 1453reis 14532 sa önce
    çok az kaldı bekleyin. mazbatayı alsın hele. :) siz imkan varken bol bol yazın ali bey :)
  • takipçiniztakipçiniz3 sa önce
    Polat kardeş tam da bizim söylemeye çalıştıklarımızı az bile döktürmüşsün. Tabi ki halkın tercihine saygı göstereceğiz. Ancak öldük bittik havasıyla ne bu kadar şikayet kardeşim. Bilmeyen birine söylesen 17 yıldır bu ülkede hiçbir icraat yapılmadı zanneder. Siyaseti bırakın Allah bu nankörlüğü çok görür.
  • Mustafa ÇelikMustafa Çelik3 sa önce
    İnternette çıkan haberlerden öğrendiğim İstanbul yeni levent semtinde bulunan askeri lojmanlarda oturanların oy kullandığı sandıklarda chp ye çıkan % 80 oyların analizini yapmanızı istiyorum. Devletimizden aylık 6,000 ile 13,0000 tl arasında maaş alan bu insanların dönüp dolaşıp pkk ile aynı sandığa çalışan ve aylık 300-400 lira lojman kirasına en lüks semte oturanların analizini yapmanızı istiyorum.Cumhurbaşkanımızın bunu bilmesini ve acilen bu lojmanların satılması gerektiğine inanıyorum içindeki oturanlarla birlikte.Teşekkür ediyorum.
  • tuncay kahvecituncay kahveci3 sa önce
    18 yıldıriktidardayızdahaöncelaikçiyobazlar zamanındaişe alımlarda merkezbankasında işealınacaklarınevlerine giderlerdi evlerdeayetvarmıduavarmı diyeevlerindeayetduaasılanlar işealınmazdı elenirlerdi ...dincidiye...şu anda 18 yıldır iktidarız merkez bankasının hele helebanknot matbaasının kadrolarında%75 c,ivarı reise 7/24küfür edenlervar geziolaylarında buradanpolise taş atmaya kızılaya gidenlervar.. ve bunlar Türkiye cumhuriyetinin parasınıbasıyorlar sabahtanakşama kadar küfür ediyorlar....18yıldır kadrolardeğişmesigerekirken bunlarla dolu ne yazıkki....selamveduaile
  • erhanerhan3 sa önce
    sen hala olayın belediye ve başkanlığıboyutundasın. Ve rutin hizmetleri zaten kim olsayapar ,Asıl mesele ,nankörlük, döneklik, ahmaklık ve karşı tarafın algı operasyonlarına kanağanlık.Bakıyoruzbu insanların savunma sanayindeki onca atılımlar hiç umurlarındadeğil "illa patates,poşet " diyen insanlar. Ve kimlere ne haklar ve iyileştirmeler yapılmışsa, hemen AKP karşıtı oluşlar.Hele bir memurlar net te ki yorumlara bak,% 99 u AKP karşıtlığı.
  • DERS ÇIKARTMAKDERS ÇIKARTMAK3 sa önce
    Ali bey, İstanbul seçmeni Sayın, İmamoğlu'nun sunmuş olduğuvaatleri veya Ak partisinitenkit ettiği vs. için oy vermedi. Seçmenin 31 Martta CHP ye oy vermesinin sebebikibir, ayrımcılık, Eyt, Suriyeliler vs 23 Haziran da CHP ye oy vermesinin sebebi 31 Martta seçimleri kazandığı halde hakkının yenildiğini düşündüğü için oy verdi. Bugünden sonra Sayın İmamoğlu bir de vaatleriyerine getirirse 4 yıl sonra inanınkesinlikle Cumhurbaşkanı olur.Keşke"takipteyiz ve ensesindeyiiz"cümlesini Akp içinde söyleyebilseydiniz de Akp bugünkü durumlara düşmeseydi.
  • Hileye dikkat Hileye dikkat 3 sa önce
    HDP elemanları CHP kimliği ile belediyede görev alacak mı? Sezai nin dediğine görev alacak. Dikkatle izleyelim. İYİ P. daha iyi izlesin. Yanıbaşınızdaki adamın kim olduğunu iyice araştırın. Şehitler hakkı için?
  • aliali3 sa önce
    polat rumuzlu kardeşime tam destek sadece istanbul değil doğu ve güneydoğudaki yardımları da kessin millet iyilikten anlamıyor gitsinler oy verdikleri partiden umut beklesinler
  • ekrem ekrem 4 sa önce
    gecen gün çıkarilan yasayı da yazsana köşene. artik belediye şirketlerine il meclisi atama yapacak,belediye başkanlarının yetkileri alındi filan diye.
  • MemedMemed4 sa önce
    Ali bey, sizin yılmaz bir takipçi ve su katılmamış bir vatansever olmanızdan dolayı Osman Öcalan’ın TRT’de röportajı skandalı konusunu da takip etmenizi rica ediyorum. Tabii ki seçim öncesinde teröristbaşının açıklamalarından medet umulmasını da. Size güveniyoruz.  807 bin oy farkını düşündükçe çıldırasım geliyor. Selam ve dua ile.
  • Vatan TuranVatan Turan5 sa önce
    Adam göreve başlamadan vurmaya başladınız. Göreve başlasın, Erdoğan da önlerine engel koymayı bıraksın, ne yapıp yapamayacağını görelim, sonra eleştirelim. Seçim sonuçlarının en önemli sebebi " denize düşen,yılana sarılır" mantığıdır..
  • Kaya Kurt Kaya Kurt 5 sa önce
    Size tek bir soru: Ekrem İmamoğlu seçim döneminde sözünü verdiği bu vaadleri unutup "Atı alan Üsküdar'ı geçti kardeşim" derse nasıl cevap verirsiniz?
  • İçki yasak hemşerimİçki yasak hemşerim5 sa önce
    “Yasağa devam demiş” İmamoğlu. Sözünde duruyor mu? Göreceğiz. Ne demişti: “Ben yalan söylemem” . El mi yaman bey mi yaman. Göreceğiz
  • DermanDerman5 sa önce
    Yorumcu polat guzel siralamis.unutana unutturma .degerli polat,sayin ali beyin ,soylemek istdini fazlasiyla hatirlatilmis,bir misal vereyim verilen  bahsedilen hizmet halka ganimet verilen ikram devamli olunca hak kabul ediliyor.birgun bizim evde tel,yurtdisi konusmaliev telefonu 300 mark fatura gelirken konusanin kim oldugu kime tel,acildigi belli ,tel faturasi bana gore yuksek bir iki hatirlattik degisen birsey yok bir arkadasim sifilari kapattir yurtdisi kinudulmasin bu sefer benim hakkim elimden alindi diyor .devletin vermis oldugu hizmet kesildigindeikram ihsan dan cikiyor hak elde etmis oluyor diyelim siz birine mecmur olmadigin halde duzenli para veriyon birgun o para kesildiginde hakkini gapsetmis suclanmis oluyorsun.yorum mukemmel nankor olmamak lazim diyelim en buyuk fedakarligi siz yapiyorsunuz sizin bu fedakarlik karsiliginda ,hic fedakarlik yapayana karsi bir engel koydugunda,seninle hic fedakarlik yapmayan aradinda bir fark kalmiyor encok bu konulari halka kisilere hatirlatmakda gorsel yayinlarda egitmek lazim diye dusunuyom.
  • jakejake5 sa önce
    Agam aQram mudafaa cok onceden oynanmis ve tutmus ehmed nejdet sezer hikayesini hatirlatiyor....rahmetsiz ezevit bile sonradan katakulliye getirldiklerini itiraf etmisti.birileri aQram mudafayi fena halde istanbula kasti,millette maalesef yedi...hayirlisi InsaAllah.
  • İçki yasak hemşerim İçki yasak hemşerim 5 sa önce
    İmamoğlu, IBBB Sosyal tesislerinde içki yasağı devam edecek demiş.
  • Hem kel hem fodulHem kel hem fodul5 sa önce
    Parti’nin bankası olmaz diyen adam. Uzayda yaşıyor olmalı. Bir de başkasına geri zekalı diyerek hakaret ediyor. Banka-Parti ilişkisi yok diyen “dahi” adama şapka çıkaralım.
  • Siz kazanınca demokrasi kazandıSiz kazanınca demokrasi kazandı5 sa önce
    Biz kazanınca diktatör kazandı. Sevsinler sizin demokrasi anlayışınızı
  • Çukurova fatih'i Çukurova fatih'i 5 sa önce
    Ali abim allah yokluğu vermesin yolun açık olsun allah sizlere uzun ömür versin iyiki varsın abim
  • CeyhunnnCeyhunnn6 sa önce
    İmamoğlunu halk seçti. İcraatların takipçisi olacaktır. Bizde biat kültürü yok, yanlışın üzerini örtmek de yok. Hata yaparsa eleştirilir uyarılır, aynı hatayı yine mi yapıyor, halk gerekeni yapar. Ancaaak, her kim ki belediye meclisi kanalıyla, khklarla, yasa değişiklikleri ile halkın seçtiği bu adamın çalışmasını engellemeye kalksın, bilsin ki o 9 puanlık var en az 29 olur.
  • Şuayb OğuzŞuayb Oğuz6 sa önce
    SİZİN ÇABALARINIZI FATİN VE DİLİPAK BERBAT EDİYOR SELAMLAR
  • PolatPolat9 sa önce
    REİS YAPMA KES ARTIK. 1- Sn Başkanım emekliye verdiğin ikramiyeyi kes.2-Bakıcılara verdiğin desteği kes.3-Yaşlılara ve engellilere verdiğin tüm desteği geri çek.(Çünkü tanıdığım bildiğim insanlar var hem yaşlı hem engelli) Paraları alıp 7/24 küfür ediyorlar...4-Öğretmenlere verdiğin hakları geri al ...(eskisi gibi limon satıp ayakkabı boyasınlar)5-Hastaneleri eski haline getir randevu sistemini kaldır herkes her hastaneye gidemesin, doktor seçemesin, her eczaneden ilaç alamasın. (Sabahın 03:00'de kuyruğa girip beklesinler)6-Doğalgazı kes, boşuna Rusya'ya para vermeyelim.(eskisi gibi kömür yakmak istiyoruz)7-Suları ayda bir akıt(Tankerle su dağıtsın belediyeler)8-Yol falan yapma artık zaten kimse yol istemiyor.9- Sokakları çöp dağları ile doldur (istanbul nostalji yaşamak istiyor) 10- Uçaklara fakirler binmesin. Bazi anne- Babalar bu dünyada uçağa binemeden öldüler.(Halkın yerden uçağı seyretmesi yeterli)11-Yaptığın üniversiteleri garibanlara ev olarak dağıt .12- IMF den borç al halkımız kemerlerini sıkmak istiyor.( IMF ülkemizden defol diyesokaklarda bağırıp çağırmayı özledik)13- Enflasyonu %75 e çıkar. Bakıyorum millet özlemiş o günleri. 14- Faizleri 30 lara 40 lara çıkar..Hani ülkede kriz var ya o bakımdan.15- Bırak öyle her ile ilçeye havalimanı yapmayı.16- Her ile ilçeye, köylere barajlar göletler yapmayı bırak lütfen, yağmur suları neyimize yetmiyor ki bizim.17- Çok ayıp; o ne öyle bütün şehirleri örümcek ağı gibi hızlı tren rayları ve hızlı trenlerle donatmak, 8-10 saatlik mesafeleri 2-3 saate düşürmek, yapma böyle şeyler.İnsanımız belki eskisi gibi saatlerce kara tren yolculuğu ile nostalji yapmak istiyor. Bu zevkimizle bari oynamasaydın.18- Sayın Başkanım, ne diye durmadan dağları taşları delip tüneller yapıyorsun, olmuyor ki böyle; halkımız belki yokuşları tırmanmak, engebeli arazilerde, yollarda maceralı yolculuk yapmak istiyor değil mi.?Onları bu zevkten mahrum etmeye hiç hakkınız yok.19-Neden inatla okullarda akıllı tahtalar, masaların üzerinde okullar açılmadan hazırlanan bedava kitaplar, çocuklarımıza dağıtılan tabletler, taşımalı sistemler falan; Sayın Başkanım, belki biz kitaplarımızı kırtasiyelerde elimizde liste o kırtasiye senin bu kırtasiye benim dolaşarak kendi paramızla almak istiyoruz.20-3-4-5 km lik okul yollarını kar,kış,yağmur çamurda yaya yürüyerek gitme hakkımızı elimizden alıyorsun, buna hakkın yok. 21- Bütün yerleşim yerlerini parke taşları ile döşedin, ne güzel köyümüzde her tarafta çöpler uçuşuyor, kokuşuyordu. Sen tuttun her noktaya konteynırlar koydurtarak bizi bu kokuşmuşluktan mahrum bıraktın, olmaz ki ama.Biz 15-20 yıl önceki gibi yaşamak istiyoruz.22- Neden her hafta doktor gönderiyorsun ayağımıza ve bedava ilaç yazdırtıyorsun belki bizler ilacımızı paramızla almak istiyoruz değil mi? Belki hastane kuyruklarında beklemek hoşumuza gidiyor....23- Eskiden öyle köle gibi uyuşuk uyuşuk, benliğinden özünden yoksun yaşamak varken ne diye bizi gafletten uyandırıyorsun be Başkan.24- Yetmiyor Amerika'ya, israil'e kafa tutuyorsun. Avrupaya kafa tutuyorsun, Milli silahlar, milli ihalar, sihalar, tanklar, roketler, Milli araba Milli yazılımlar üretmekte neyin nesi. 25- Hele şu konuda çok yanlış yaptın:Her ile ilçeye doğal gaz getirdin.Biz tezek yakardık, kömür yakardık, yıkanacağımız suyu TÜP GAZ üstünde güğümle ısıtırdık; bizleri ondan da mahrum ettiğini bilmiyorsun değil mi?Bakınız Sn Cumhurbaşkanım;Hataların saymakla bitmez iyisi mi burada keselim...LÜTFEN HATALARINIZDAN VAZGEÇİN. BU ÜLKEYİ 20 YIL ÖNCESİNE GERİ DÖNDÜRÜN.BİZ DE RAHAT EDELİM SİZ DE.
  • 9 sa önce

Ali Karahasanoğlu

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