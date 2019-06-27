Unutana unutturana aldığı nefes haram olsun!

İddia şu idi:

“Belediyede büyük bir israf var!”

İddia şu idi:

“Belediyede büyük yolsuzluklar var!”

İddia şu idi:

“Vakit yetmedi.. Ne yapacaktım biliyor musunuz? Sadece özel kaleme ait araçları Yenikapı’daki büyük alana dizecektim. Medyayı da çağıracaktım. ‘İşte benim arabalarım’ diyecektim. Modelleri ile tüm bilgileriyle gösterecektim. Bir genel sekreterin 3 arabası olur mu? Yazlık, kışlık, baharlık... Bakın bu israf.”

İddia şu idi:

“Biz 17 günde suya indirimi, akbile indirimi gerçekleştirdik. Tekrar seçilirsek, bakın daha neler yapacağız. Dar gelirliye ekmek, süt bedava.”

Haydi taahhütü bire bir kendi ağızlarından verip, mealen aktarım sırasında çarpıtma yapma ihtimalini sıfırlayalım:

“Hiç geliri olmayan ya da açlık sınırı altında gelirle yaşamaya mahkum edilen her aile Halk-Ekmek ve Halk-Süt satış noktalarından ihtiyacına göre ücretsiz ekmek, süt alabilecek. Ücretsiz damacana suyu alacak.”

Bu vaadler yapıldı mı?

Yapıldı!

Daha başka vaadler de vardı..

İddialar ve o iddialar eşliğinde verilen sözler böyle böyle gidiyordu..

CHP adayı, 807 bin oy farkı ile başkan seçildiğine göre..

Sıra icraata geldi..

“Sorun, seçimin iktidar tarafından kabullenilip kabullenilmeyeceğidir. AK Parti’nin seçim kaybettiğinde, sonucu kabul edip etmeyeceğidir” çıkışı yapanlar, hiçbir itirazla karşılaşmadılar..

“AK Parti kazanana kadar seçim mi yapacağız” diyerek, halkın üzerine sis bombası atıp, gerçekleri gizlemeye çalışanlar..

Algıyı çok iyi oluşturdular..

Başardılar..

Seçimden galip ayrıldılar..

AK Parti’nin, yenildiğinde.. “Biz kazanana kadar seçim yapılacak” demediği ortaya çıktı..

Şimdi bir başka sürece geçtik..

Bugünden itibaren artık yapılması gereken ne?

Sülün Osman’dan örnek verecek olursak..

Satılıp, parası ödenen Dolmabahçe Saat Kulesi’nin tapu kaydına bakmak.. Dolmabahçe Saat Kulesi’ne bakıp, saatini ayarlayanlardan para toplama imkanı var mı, bunu test etmek.. Para vermeyenden tahsil etme hakkı var mı, görmek..

Galata Kulesi’nin kime ait olduğuna bakmak. Galata Köprüsü’nün sahibinin resmi kayıtlarda sahibine bakmak..

Sülün Osman’ın sözleri doğru mu, değil mi görmek..

Buyrun 23 Haziran öncesinde söylenilenleri, taahhütleri takip edip, icraatları görelim..

Dolandırıldık mı anlayalım..

•

Nelere bakacağız?

Büyükşehir’deki genel sekreterin baharlık, kışlık ve yazlık olmak üzere üç makam aracı var mı, yok mu, takipçisi olacağız.. Yenikapı’da gösterilmesini her daim hatırlatacağız..

Madem ki büyükşehirde 1700 makam aracı olduğu iddia edilmiştir..

CHP’li başkanın, o makam araçlarını Yenikapı’ya çektirip, tüm Türkiye’ye göstermesinin takipçisi olacağız..

Su bedelindeki indirim devam edecek mi, etmeyecek mi, takipçi olacağız..

Su indirimi geri alınmadan devam edildiğinde, İSKİ icraat yapamaz duruma düşecek mi, düşmeyecek mi takipçi olacağız.

Öğrenciye akbil ücretinde indirime destek verdik..

Ama devam ettirilecek mi, ettirilmeyecek mi, takip edeceğiz..

Halk Ekmek, geliri olmayan ailelere ekmek dağıtacak mı?

Süt dağıtılacak mı?

Asgari ücret net 2.020 TL iken.. CHP Genel Başkanı’nın talimatı ile.. Belediyelerde asgari net ücret 2.200 TL olacağı vaad edildiğine göre..

Bunu da bir kenara yazdık..

Bunu ve diğer tüm vaadlerini..

Hepsini not ettik..

Takip edeceğiz.

Unutmak da yok..

Unutturmak da..

•

“Bu icraatlar yanlıştır, onun için not ettik” demiyorum..

Bu icraatlar olması gereken icraatlardır..

Ama..

Başka illerde CHP’li başkanların gerçekleştirmeyi düşünmediği, hiç gündeme bile getirmediği icraatlardır..

“İzmir’de bizim rakibimiz yok ki, uçuk vaadler yapalım” rahatlığı ile..

İzmir’de çok daha az, bedava ekmek ve süt dağıtılacak insan olduğu halde..

İzmir CHP adayının böyle bir vaadde bulunulmadığını hatırlatıp..

İstanbul’daki CHP adayının..

Halkı kandırmak için gerçekleştireceğini söylediği, bu yalan vaadleri not ediyoruz..

Halkı kandırmaya yönelik vaadler olduğunu belirtiyoruz...

Tek hedefleri; belediye başkanlığını hakkı ile yapacak adayı kazandırmamak olanların, işkembeden salladıkları vaadler olduğunun altını çiziyoruz...

Bunun için de..

Tüm vaadleri, madde madde not aldık..

Hepsinin takipçisi olacağız..

Unutmak da yok.

Unutturmak da yok..

•

Görüyorum ki..

Ekrem medyası, şimdiden yan çizmeye başladı..

Kenardan kenardan..

“Büyükşehir’in borcu 26 milyar” haberleri ile..

Verilen vaadleri gerçekleştirmemenin altyapısını hazırlamaya koyuldular..

Beylikdüzü Belediyesi’nin borcu 700 milyon liraya varmış iken..

Beylikdüzü belediyesi, İstanbul’un 39 ilçesinden biri olduğuna göre..

Beylikdüzü’nün borcunu 39 ile çarparsak..

Büyükşehir’in borcundan fazlasına ulaşırız.

Demek ki..

Ekrem İmamoğlu’nün Beylikdüzü’nde yaptığı borç..

Oransal olarak. Büyükşehir’in borcundan fazla..

Dolayısı ile..

Kimse, “Büyükşehir’in borcu vardı, onun için yapılan indirimler geri alındı, yapılan vaadler gerçekleştirilemedi” bahanesine sığınmaya hazırlanmasın..

Takipteyiz..

Ensenizdeyiz..