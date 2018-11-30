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Türk yargısının iflası mı, FETÖ ihanetinin tescili mi?

30 Kasım 2018 Cuma

 

Akın İpek pek bir sevindirik..

İngiltere’de sulh ceza mahkemesi (bilen bilir, en alt seviyede tek hakimli bir mahkeme) Türkiye’nin iade talebini geri çevirmiş..

“Melek annesi”nin oğlu da, hemen müjdelemiş haberi: “Bugün; tarafsız, bağımsız yargı bir karar verdi; Dava ve suçlamaların tamamı siyasi.. Hukuken ortada bir dava yok. Çatı çöktü..”

Oysa Melek Annesi onun için üç sene önce ne diyordu: 

“Oğlum Akın, İngiltere’ye bir toplantı için gitti.. Toplantısını yapıp, hemen dönecek.. Üç güne kalmaz, Türkiye’ye döner. Oğlum için kaçtı diyenler, yalan söylüyorlar.”

Üç gün geçti.. Üç hafta geçti.. Gelen yok..

Üç ay geçti, gelen yok.

Nihayet geçtiğimiz eylül ayı itibari ile üç yıl geçti..

Hâlâ gelen yok..

Melek annesi oğlunu bekliyor mu, yoksa bekliyor gibi mi yapıyor, bilmiyorum.

Ama Türkiye’nin “gelsin” davetine, ısrarla “Beni yollamayın” diye savunmalar yapıp, İngiliz hakimlerden ricalarda bulunduğuna göre..

İngiliz hakim de, “İade etmiyoruz” kararı verdiğinde, çok çok sevindiğine göre..

Melek Anne, gözleri kapıda, oğlunu daha çok bekleyecek..

Ama bu arada da..

Ya annesine bile yalan söyleyen bir oğul portresi tescillenmiş olacak..

Ya da..

Anne-oğul, ailecek yalancı bir fotoğraf  kesinleşmiş olacak..

**

Akın abisi müjdeyi verir de..

Tayyip Erdoğan iktidarında şişindikçe şişinip, en sonunda da güç zehirlenmesi yaşayıp, küçük dağları biz (haşa) yarattık havasına girip, binde birini tanımadıklarını iddia ettikleri polislerle siyasi iktidarı devirmeye kalkışan FETÖ’nün medya dünyasındaki sözde vakfı olan, Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı’nın tepesindeki adamları Mustafa Yeşil boş durur mu?

O da hemen kendisi hakkındaki müjdeyi vermiş:

“Değerli dostlar; Kendim ile ilgili 16 Eylül’de başlayan ‘iade talebi dosyası, iki ağır ceza mahkemesi iddianamesi incelemesi sonrası; iadeyi gerektiren bir suç bulunmadığı gerekçesi ile iade talebi REDDEDİLDİ. Gerek Akın İpek dosyası ve gerek bu dosya RTE yargısının iflasının ilanı!”

Meğerse, Mustafa Yeşil de, elebaşı Fetullah Gülen gibi, yeşil doların merkezi ABD’yi değil..

Akın İpek gibi, İngiltere’yi tercih etmiş.. 

Artık, bu tercihin arkasında ne yatıyorsa?

Akın İpek ve grubu, Tarık Toros ile Erhan Başyurt ile.. Bank Asya hissedarı Ali Çelik ile İngiltere’ye..

Yargıdaki FETÖ’cüler, Zekeriya Öz’ü ile Celal Kara’sı ile muhtemelen Muammer Akkaş’ı ile.. 

Almanya’ya..

Elebaşları Fetullah Gülen ve örgütün üniversite ağı da, ABD’ye yerleşmişler..

Bölüşüm böyle imiş demek ki..

Üç devlet aralarında bölüşmüşler, FETÖ’cüleri..

 Ve İngiltere, niyetini açık etmiş oldu..

“Fetöcüleri iade etmeyeceğiz!”

Hani itirazı falan var da..

Benim bir güvenim yok..

Adam, kendi elemanını nasıl iade etsin?

Ne desin de iade etsin?

“Bizimle uyumlu çalışıyorlardı.. Beceriksiz herifler, bir iktidarı deviremediler.. Vereyim Türkiye’ye de, cezalarını çeksinler mi” diyecek..

Becerememiş olsalar bile..

Mecbur kendi ellerinde tutacaklar..

Ama fotoğrafı, “Biz baktık.. Dosyada bir delil göremedik. İade edilmeleri için bir sebeb göremedik. Onun için Türkiye’nin talebini reddettik” diye dizayn edecekler..

Onun için diyorum ki..

Mustafa Yeşil, hâlâ kendilerini dini kimlikli insanlar olarak gören tabandakilere haklı gibi göstermek için çaba sarf etmesin..

“Bak suçumuz yokmuş ki.. İngiltere bizi iade etmiyor” havasına girmesin..

İngiltere’nin iade etmemesi..

Akın İpek’i, Mustafa Yeşil’i, İngiltere’den isteyen Türk yargısının gösterdiği delillerin zayıflığından değil..

Kısacası..

Türk yargısının iflası değil..

FETÖ’cülerin hainliğinin tescilinden kaynaklanıyor..

**

Ne diyordu, Akın İpek: “Bir gülümsemesine, bütün servetimi veririm.”

Bunu söylediği adam ABD’nin Pensilvanya’sında..

Akın İpek ise..

Emperyalistlerin kendi aralarındaki bölüşümü gereği..

İngiltere’de..

Bir gülümsemesini görmek için, aklından Pensilvanya’ya gitmek, hiç gelmiyor..

Zaten servet falan da hikaye idi..

Servet aslında Fetullah Gülen’in topladığı paralardı..

Akın İpek, emanetçi idi..

“Servetimi feda ederim” derken..

“Servet zaten onun” demek istiyordu..

“Üzerine yatmam” mesajı yolluyordu..

Şimdi de biri Pensilvanya’dan.. Diğeri Almanya’dan.. Öbürü İngiltere’den, hainliklerine devam ediyorlarsa..

Yurtdışına kaçırdıkları ve hakimiyetlerinde tuttukları paranın kokusundandır..

ABD, Almanya, İngiltere onlara bırakırsa..

Heveslenmeye devam etsinler..

Hâlâ kuyruğu dik tutmaya devam etsinler..

250 şehid verilmiş 15 Temmuz darbesindeki hainliklerinin, unutulacağını sansınlar..

Her geçen gün..

Unutulmayı bir kenara bırakın..

Giriştikleri ihanetlerin delileri daha net ortaya çıkıyor..

“Adanmış ruhlar” edebiyatı ile..

“Bir ceketim bile yok” mavalları ile..

Ellerinde tuttukları 150 milyar dolarlık servetin ayrıntıları, her geçen gün delilleri ile ispatlanıyor..

O servetin nasıl elde edildiği..

Himmetlerle..

Yerine ulaştırılmayan zekat-fitrelerle..

Kesilmeyen kurbanlarla.

Çökülen şirketlerle.

Bir gün gelecek, hepsi yüzlerine vurulacak..

Şimdilik sevinsinler..

“İngiltere bizi Türkiye’ye vermedi” diye kahkahalar atsınlar..

Ama aldattıkları saf insanlar, “Biz denizlerden geçerken boğulurken, bunlar hangi ara, İngilterelere, Almanyalara, ABD’lere gidiverdiler” diye..

Sormaya ve sorgulamaya başladılar..

 

YORUM YAZ

  • ali ihsanali ihsan22 dk önce
    KEŞKE DERS ALABİLSELER. DOLARLARI ÇUVALLARINLA GÖTÜRENLER ABD, ALMANYA ve İNGİLTEREDE EL ÜSTÜNDE TUTULURKEN CEPLERİNE OKUNMUŞ 1 DOLAR SIKIŞTIRILAN ZAVALLILAR Bİ UYANSALAR. HER ŞEY HALLOLUR. TOPLUM OLARAK UYANALIM DİN TÜCCARLARINA KARŞI. ÖLÇÜ BELLİ " KİTAP-SÜNNET-İCMA-KIYAS " BİRİLERİNİN RÜYASI DEĞİL.
  • GulbahceGulbahce32 dk önce
    Bide kabatas yalani vardi kaaaaac cuma gecti hala aciklanacak.!!!!!
  • asiasi33 dk önce
    Türkiye de adalet var mı buna inanıyorsanız sizde faşistsinuz sizde başkana bağlısınız siz de günahkarsınız..
  • AhmetAhmet45 dk önce
    Dini hassasiyetlerimden dolayı bir derneğe gitmiştim. 3-4 sefer de 17/25 aralıktan sonra gittim. Bylok eagle vs hiç birşeyden haberim yoktu ama 6 yıl 3 ay aldım. Buna rağmen en ağırıma giden şey Allah ile aldatılmam oldu. 1 kuruş himmet burs vs vermedim, devlet içindeki yapılanmalarından gerçekten haberim yoktu kendi halimizde dindar insanlarız. Alnı secdeli insanlardan zarar gelmez dedik aldandık. Fetullah ve aveneleri bunun hesabını nasıl verecek? Türkiyeye iade etseler apo gibi beş yıldızlı adalarda yine hayatlarını yaşayacaklar. Bunları idam etmedikten sonra gelseler ne gelmeseler ne? Saf ibadet tabakasını öne sürdü kendi hain p.çlerini gizlemek için.. Hem adalete olan güveni sarsmak için yaptı bunu hem akpartiyi yıpratmak için ama en önemlisi dine zarar vermek için yaptı bunu. Halen daha yurt dışındakiler zehirlerini saçmaya devam ediyorlar ki hukuk normale dönemesin ve sıra kendilerine gelmesin.. Ama şunu unutmasınlar yarın Allah'ın mahkemesi var ve orada hiç bir yalanları işe yaramayacak, oradan kaçarak da kurtuluş yok.. Bunu unutmasınlar..Bir gün muhakkak o hainlerin de hesabı sorulacak.
  • MüslümMüslüm1 sa önce
    Bırak bunları sayın yazar artık yeni haberi ver liderimizin oğlu Fatih Erbakan parti acti
  • TunahanTunahan1 sa önce
    Birileri gelde bitsin bu hasret, der birileri servetim feda olsun der demekki neymis iki yanlisin carpismasi imis 15 Temmuz!
  • Bilal B.Bilal B.1 sa önce
    ABD'nin 2 emir kulundan 1.cisini seviyorsunuz toz kondurmuyorsunuz Erdogan ha Erdogan diyorsunuz, PEKİ ABD'nin 2.ci kulunu niye sevmiyorsunuz o da ABD kulu değil mi?
  • ŞaşkınŞaşkın1 sa önce
    Özellikle ...  "haçlı" dünyasına sığınmaları ( F.Gülen ve nice Gaslar/Şeyhler) pek de sürpriz değil artık. Genel uygulamalara bakınca, bu FETÖcülerin dönmeme nedeni, kendilerine "iktidar eliyle sunulan mevkileri beğenmemeleri" olabilirmi diye düşünmeden edemiyor insan. FETÖ ile bir şekilde temaslı görüntüsü veren taze milletvekillerine, bakanlara, büyük elçilere, birer birer "aklanan" FETÖcü para babalarına bakınca siz ne düşünürsünüz?
  • mustafa coşkunmustafa coşkun1 sa önce
    Çok güzel bir makale olmuş kaleminize sağlık. Burada sayın Başbakan ın suçu ne devlet memurunu işten atma yetkisi mi vardı?
  • TurgayTurgay1 sa önce
    Anlaşılan ülkemizdeki Fetö davalarını takip etmiyorsunuz. Para babalarının,damatların,eniştelerin paçayı yırttığı bunların kardeşlerinin bakan ,büyükelçi veya üst düzey devlet görevlisi olduklarından ama garip gureba olanların müebbet hapisle yargılandıklarından haberiniz bile yok. Zannederim hukuk eğitimi aldınız hangi fetö davasını siz veya sizin cenahtan hukukçular izliyor. O işi de yine zamanında Ergernekoncu diye fetöcü hainlerle birlikte suçlayıp içeri atıldıklarında bir zil takıp oynamadığınız kalan insanlar yapıyor.
  • Yunus 16 Yunus 16 1 sa önce
    TESADÜF DEĞİL, KAÇAKLARIN SIĞINDIKLARI ÜLKELER. M16 AJANLARI İNGİLTERE YE SIĞINDI YANİ AKIN İNGİLİZ GOLDIN. BND AJANLARI ALMANYA YA SIĞINDI YANİ ZEKERİYA ALMAN KURDU. YUNANİSTAN A SIĞINANLAR BND KORUMASINDA (yunan kendi kıçını toplayamıyor.) AMERİKAN IN DOĞURDUKLARI CIA BESLEMESİ AMERİKAN KÖPEKLERİ
  • vatandas bekirvatandas bekir1 sa önce
    Oncelikle sayın ali bey kardeşime .yorum yapan mehmet beye soran adam.sami Zeybek molla Niyazi .melih Ertuğrul .raşit Taha beyefendi kardeşlerim teşekkür ediyorum .iyiki varsınız .""sahipsiz bir ülkenin batması haktır .biz sahip çıkarsak bu vatan batmayacaktir "" inanıyorsak yüce allah bize yardım edecektir .bu ülkenin dahili haini çoktur .tarihimizi lütfen araştırın .para ile .mal ile .Bu hainleridevsiriyorlar .en büyük şeytan ABD.benim sehit Polislerimizin .askerlerimin .yüzbinlerce sağcı solcu gençlerimiz .yüzbinlerce vatandaşımız .katili sorumlusu .esas faili abd denilen terör devletidir .abd uluslar adalet Divanının yargilanmadikca dünyada terör ..kalamar. icsavaslar bitmeyecektir . Emperyalizmin kuralı halklar birbiriniyesin biz emperyalist er dünyayı somurelim biz rahat yaşayalım .köpek abd benim sınırlarına karakol kuracakmis .yarın birgün pkk .yayada pydye teslim edecek .plan çok ingilizde ...bizlerde aziz nesin dediğisözüm ona aptaliznasılsa .tek yürek olamayız .hain çok bizde fetocu .pkk li.tikkocu .dhcbk ci .İrlandalıingiliz muhribi .maocu .Ne ararsan var .ver ellerine silah .karnıni doyurcebine 3 5 dolar koy ver uyuşturucuyu gönder nereye istersen .vurun kırsin doksun yaksin
  • varmivarmi2 sa önce
    türkiyede adalet varmiki iflas etsin olmayan birşey iflad edermi
  • Vatan TuranVatan Turan2 sa önce
    ... ABD koruması altında Türk milletinin devletini, dinini, dilini, ekonomisini yok etmektir...
  • UykucuUykucu2 sa önce
    Paranin kopegi bati.
  • Eski öğretmen Eski öğretmen 2 sa önce
    ...burdan hemen kaçan serefsizleri savunduğumu çıkarmayın ... inançlı biri değilim artık ama dinsiz dediginiz kâfir dediginiz adamlar sizden daha iyi hakki adaleti savunuyorlar peki onlar mi gerçek Allaha inanıyor yoksa sizmi
  • MemetMemet2 sa önce
    Zamanın ruhuna göre insanımızbu memleketlere sığınmayı tercih eder, zamanında takunyalı şevki yılmaz abimiz,can dündar almanyayı seçmiş, yunan aşığı fesli kadir ingiltereyi seçenlerden, fetö pi.leri dünyaya yayıldı, balyoz kumpası mağdurları salak gibi hapis yattı, beğenmediğiniz selo başkan bile paşa paşa hapis yatıyor, gün gelip devran döndüğünde daha kimler nerelere kaçacak Allah ömür verirse görücez, vatansız kansızlar bir bir deşifre oluyor!
  • Soran adam Soran adam 2 sa önce
    Darbenin hemen arkasından, darbecilerinağzı burnu dağılmış boy boy fotoğrafları gazetelerde yayınlanmıştı. Bu fotoğraflar darbecilere işkence yapıldığının somut kanıtlarıydı. Bu resimleri görünce hiç bir batı devleti elindeki fetöcüleri vermez artık demiştim.
  • Sami zeybek Sami zeybek 3 sa önce
    FETÖ nün paralı olanları Ingiltere ye, paraya hükmetmeyen ıdareciler Amerika 'ya,yalaka tetikçileri de Almanya-da
  • Molla NiyaziMolla Niyazi3 sa önce
    Sömürdükleri ülkelerin insanlarını "karın tokluğuna hayat hakkı tanıyıp; aç, sefil, perişan... hastalıklar ve ölümle pençeleşmeye mahkum eden" sömürgeci, vicdansız, zalim devletlerden adalet mi beklenir!?.. Bu dünyada onlara, İslam Dini'nin "Adalet Mülkün Temelidir" Düsturu'nu uygulayacak Hz. Ömer'ler lazım!.. Ve, iyi ki, İlahi-Adalet'in gerçekleşeceği Mahşer-Günü var... "Yaşasın zalimler için Cehennem"!..
  • MelihertuğrulMelihertuğrul6 sa önce
    Durmak yok yola devam
  • Raşit TahaRaşit Taha8 sa önce
    Ne diyordu Akın İpek: bir gülümsemesine servetimi veririm. ... Dün dündür bugün bugündür deyince herşey düzelivermiyor. ...

Ali Karahasanoğlu

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