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Teos Tatil Köyü’ne cumburlop atla, babanın suçunu kabul etme!

01 Şubat 2019 Cuma

Medeni Kanun ile başlayalım..

“Yasal mirasçılar, Kan Hısımları, Altsoy” başlıklı 495. madde şöyle:

“Miras bırakanın birinci derece mirasçıları, onun altsoyudur. Çocuklar eşit olarak mirasçıdırlar.”

Demek ki ne imiş?

Mevcut miras hukukunun temel ilkesi, çocukların babaya, eşit olarak mirasçı olmaları imişler..

Medeni Kanun böyle..

Peki vatandaşlık kanunu nasıl?

Türk Vatandaşlık Kanunu’nun 7. maddesi “Soybağı” diye başlıyor..

“Türkiye içinde veya dışında Türk vatandaşı ana veya babadan evlilik birliği içinde doğan çocuk Türk vatandaşıdır.”

Demek ki çocuklar, sadece Medeni Kanun gereği olarak babalarının (annelerinin) mirasına hak kazanmıyorlar..

Vatandaşlığı da, babaları (anneleri) sayesinde kazanıyorlar.. 

Bitti mi?

Vergi hukuku açısından da düzenlemeyi aktarayım..

Vergi Usul Kanunu bakalım, ne diyor? “Mirasçıların sorumluluğu” başlıklı 12. maddesi şöyle: “Ölüm halinde mükelleflerin ödevleri, mirası reddetmemiş kanuni ve mansup mirasçılarına geçer.” 

Demek ki ne imiş?

Vergi sistemimizde, babanın borcundan, oğlu da sorumlu imiş..

Mirası reddederseniz, işte o zaman, borçtan sorumlu olmazsınız.

Ama, red halinde, babanın mallarından da yararlanamazsınız..

“Baba-oğul” arasındaki mirasçılık ilişkisi böyle..

Bir de..

Ceza hukuk sisteminde düzenleme var.

Onu da aktaralım..

Türk Ceza Kanunu’nun “Ceza sorumluluğunun şahsiliği” başlıklı  20. maddesini aktarıyorum:

“Ceza sorumluluğu şahsidir. Kimse başkasının fiilinden dolayı sorumlu tutulamaz.”

Size, Medeni Kanun’dan, Vatandaşlık Kanunu’ndan, Vergi Usul Kanunu’ndan ve Ceza Kanunu’ndan, baba ile oğul arasındaki ilişkiyi düzenleyen maddeleri aktardım..

Ceza hukukunda baba ile oğul arasında hiçbir ilişki yok..

Baba başka.. Oğul başka..

Bu durum, herkes için de geçerli..

Kimse kimsenin suçunu üstlenemez.

Kimse kimsenin cezasını çekmez..

Ama bu kural..

Sadece ve sadece..

Ceza hukuku anlamında geçerli..

Yani..

Birisini cezaevine koyacağınız zaman.. Veya, birisinin sabıkasına suç kaydı düşeceğiniz zaman geçerli..

“Suçu ben değil, babam işlemiş” dediğiniz an..

O suçun kaydı, sizin üzerinize işlenmez.

“O cezayı ben değil, babam almış” dediğiniz an..

Babanızın yatması gerekirken yatmadığı cezayı, kimse oğluna yıkamaz..

Ama bu kural..

Alacaklar, için, borçlar için, vergi borcu için, vatandaşlık kazanımı için uygulanmaz.

Tam aksine..

Babanın alacağı, kural olarak oğluna geçer..

Aynı şekilde borcu da oğluna geçer.

Vergi borcu için de, aynı sistem geçerli..

Devletten vergi iadesi hakkınız var ise..

Onu da, hak sahibi baba öldüğünde,  oğlu alabilir..

Tüm bunları niye anlattım?

CHP’nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na aday gösterilen Tunç Soyer’in, “Babasının işkenceciliğinin, oğlundan sorulmayacağı”na ilişkin yorumları daha sıhhatli değerlendirmek için..

Kimsenin, “Nurettin Soyer ölmüş. O zaman oğlu Tunç Soyer’i yargılayalım, cezayı verip, hapse atalım” dediği yok..

Denilen şey, “Babasının mirasını reddetmeyen, malvarlığından hisse sahibi olan, hatta hayatında yaptığı icraattan kendi hanesine kâr yazılacak ise ona sahip çıkan Tunç Soyer’in, olumsuzluklara da ortak olması gerektiği”nin hatırlatılması..

Verdiğimiz kanun maddelerini uygulayacak olursak..

Aslında sıradan bir askeri savcı olan Nurettin Soyer, ben diyeyim birkaç milyon liralık.. Siz deyin birkaç on milyon liralik Teos tatil köyünü miras olarak Tunç Soyer’e bırakmış ise..

Tunç bey de, o mirası tepe tepe yiyorsa..

Nurettin Soyer’in işkenceciliği hakkında da, iki çift laf etmesi gerekir..

Yok öyle..

Ayşe Arman’a verilen röportajda, “12 Eylül, Türkiye’nin en karanlık dönemlerinden biri. Kardeşin kardeşi öldürdüğü, kardeşin kardeşe kırdırıldığı bir dönem” demekle işin içinden sıyrılmak..

Sana, 12 Eylül askeri darbesinden önce, toplum ne halde diye sorulmuyor..

Sana sorulan, “Darbeden sonra, baban kimlere hangi işkenceleri yaptırttı”.

Adam uyanık..

“12 Eylül” diyor da..

“12 Eylül”ün, darbe sonrasına girmiyor..

Darbe öncesindeki durumu aktararak, babasının işkenceciliğinin üstünü örtüyor..

“Babamın yaptıkları beni bağlamaz” diyor..

Teos Tatil köyü, seni bağlıyor ama..

Paraları alıp, keyifle yiyorsun..

Haydi para işini geçelim..

“O bir asker. Bir memur. Hem önüne sadece MHP davası gelmemiş ki. Dev-Genç, DHKP, tüm bu davalara da iddianame yazmış. Bir askeri savcı olarak hem hukuk hem de demokrat kimliğini korumaya gayret etmiş” diyor..

İfşaatı yapıyor..

Babasının önüne, gerçekten de, sadece MHP iddianamesi gelmemiş. MSP iddianamesi gelmemiş..

Aynı zamanda..

Dev-Yol davası da gelmiş..

Ama işin tuhaflığına bakın ki..

Tek kişilik direkt cinayet suçlaması olmayan MSP davası o tarihte açılmış, yargılama yapılmış, tutuklamalar sonrasında kişiler beraat etmişler..

MHP davasında, büyük oranda benzer sonuç çıkmış.

Ama..

333 kişinin ölümünden sorumlu tutulan Dev-Yol’cuların davasında..

Ne mi olmuş?

Söylersem gülersiniz..

Biraz gülün, “Objektif hukukçunun açtığı dava”ya..

Dava düşmüş!

Bir karar çıkmış, bozulmuş. İkinci karar çıkmış bozulmuş..

Nihayetinde, 2012’de tümü ile düşmüş..

Ne diyordu Tunç bey: “Hem hukuk hem de demokrat kimliğini korumaya gayret etmiş”.

Nasıl olmuş bu?

Milliyetçi insanları, haksız yere cezaevinde çürüterek.. Cezaevinde işkence yaptırarak.. 

Solcu teröristleri ise, dosyalarını düşürttürerek..

 

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YORUM YAZ

  • YaziyorumYaziyorum42 dk önce
    Butun inanlara hayirli cumalar.Allahin rahmeti bereketi uzerinize olsun.bugunu gafletle gecirmeyin.zananinda yedi duvele nam salmis civan mert deli kanli yasarmis bu duyan iyiliginden rahatsiz olan kendine benzeyelerleoldurneyi malina mulkune ailesine sahip cikip bu mert deli kanliyi ortadan kaldirmis fakat herbir hatirasi sahitlik eder olmus hersey degisirken koyun camisini minaresini saklayamislar gun gelmis evlatlari sorgular olmus sonradan bunlara sahip olana sen bize benzemiyon benim ecdadim fes giyerdi sen fotor giyorsun ben mudar et temezken,sen domuz yiyordun ,bu arada koyun yasli amcasina sorar satilmis amca sizde bikuyorsunuz neden konusmursun satilmis amca okuma yazma bilmiyom bu cahil halimle, banami soruyon demis.sahitlik eden olmasada adalet yerini bulmasada,umidini yitirmeden hakli olacagi gunu bekliyor bu zamanda yokmu birinin arsasi var bir baskasi ev yapiyor.
  • HazırlanHazırlan46 dk önce
    O yasalar sadece yandaş ve yalakalar için değil, seçmenler için de kullanılacak. Her ampul sineğinin malı her vatansevere helaldir.
  • Selim UÇARSelim UÇAR1 sa önce
    Bu adamın yakın geçmişinde çukur olaylarına destek var hiç kimse buradan işe giriş yapamıyor
  • aa1 sa önce
    yüzleşmedikçe yapılanın YANLIŞ OLDUĞU AÇIKÇA İTİRAF EDİLMEDİKÇE işkenceci darbe suçunun maşası, ortağı ve milletin maaşıyla millete darbecülük haram lokmasının ortağı olunur...SÖZDE ADALET kumkuması şehirlerarası kolkola yürüyenler! ve özellikle FETÖ trolleri neredeler?
  • YaziyorumYaziyorum1 sa önce
    Eskide adi teyyare simdiki adi ucak,kimisi kotuden kacti kose bucak kimisi rahatsiz olmadi dedi,ne olacak bir para kaybetse bir baskasi bulacak kimisi sorma ihtiyaci duymaz sahibi kim bu benim olacak der .yillar once ismet inonu ,ve osman bolukbasi ucakda yolculuk yaparken ismet inonunun kizi osman bolukbasina,derki osman amca ucakdan para atda,bulan sevinsinde merhametli kiz.osman bolukbasi derki kizim babani atda,turkiye sevinsin der.gulmediniz deyilmi hani gulelim demistiniz niye simdi degistiniz duyduklarimiz,adiyos mersi.
  • fatih fatih 1 sa önce
    333 kişinin ölümünden sorumlu olanlar halen türkiyedemi kominist çin veya rusyadamı yoksa emperyalist kapitalist avrupa ülkelerindemi
  • yunusyunus1 sa önce
    Keske bizim babalarımızda bizlere tatil köyü değerinde miras bırakabilseydi
  • umutumut1 sa önce
    Acun ve ismail küçükkaya dava dosyalarına gizlilik kararı alıyor ama arda alamıyor
  • bakibaki1 sa önce
    Baba ölmüş anne veya üvey anne ile çocuklar anlaşamıyor ortaklığın giderilmesi davası açılıyor fakat uzun süren mahkemeler yüzünden kimse bag bahçeyi işleme ilaçlama maliyetine girmedigi için atıl veya metruk durumuna düşen araziler evler oluşuyor. Bu konuda 10-15 yıl süren davalar var. Bana göre muhtarlarla mahkemelerle tarım il ilçe ile yapılacak irtibatla arazilerin atıl evlerin metruk bina olarak uzun süre kalmasının önüne geçilmeli.
  • ORHAN İNANORHAN İNAN2 sa önce
    KENDİSİNE YAKIŞANI YAPMIŞ..
  • Ömer ADALETÖmer ADALET2 sa önce
    Kunta kürde denen ahlaksız alçak Adnan menderes asılmadan çok önce Hindistan'a sürgüne yollandı. hem cahil hem kıro olanlar kültüre uzak, medeni insanlığa yabancı ve maziyi bilmediklerinden yalan, iftira ile açıklarını kapatmaya alışırlar.Cahil kırolar için hırsızlık ata sporu, Türk düşmanlığı moda, yalan farz, sahtekarlık, dolandırıcılık, namussuzluk normaldir.
  • SelamSelam2 sa önce
    Ali Bey ne desem boş
  • YaziyorumYaziyorum2 sa önce
    Teos tatil koyu on milyonluk tatil koyu hangi vatandas boyle bir varliga sahip 4 yorumcu okudum,camoka,adem mali,kunta kurde 4 yorumcunun,cevabi simdimi aklina geldi catlasanizda patlasanizda,iftira atsanizda chp kazanacak diyor kendilerine gelince,mirasa ortak menfatlar otlak boyle vurguncu kisiyibirakirlarmi,boyle isguzar biri onlarada faydasi olur bir hirsiz hirsizligi ile meshur olur birimafyaliyla kimi katilleriyle biri sabikasiyla 9 lesim var diye hava atar bunlar deveyi hamutuyla yutar boyle kisileriduyurmak bence guzel askerligin peygamber ocagi oldugunu duyardim adam,rabbena hep bana demis chp umudi,tunc,daiyide olsa sucda olsaharam helal tanidiklari yok niye rahatsiz olsunlarki,bizim muhafazakar bildiklerimiz,de iki kelimeyi esirger adamlar geceden cevap yazmislar ilk dorde girdiler diyor sana ne gecen biri yazara soruyor,mehtap yilmazi niye kovdunuz sana ne,niye sordunuz ulkeyi parsellemisler sensen gidenle ugrasiyor, illa tosun bank yesil sermaye diyorsunyabuda sadet halkasi sana kotulermi buda onun kankasi.
  • abbas yolcuabbas yolcu3 sa önce
    Dedem Korkut soy soylamış boy boylamış ve demiş ki:"Hu(g)u(ğ)un olduğu yerde etik aranmaz."Hamdolsun.
  • Oku mayınOku mayın3 sa önce
    Haydi hep bir ağızdan Müslümanım diyelim. yüzde doksan sekizi Müslüman oldugu söylenenülkede içki fuhuşyalan kumar hırsızlık dolandırıcılık
  • RIZARIZA3 sa önce
    Doktor ve iş isteyen vatandaşa:- Doktorunu getirip de çivi ile çakacak halimiz yok. Ben iş bulma kurumu da değilim. Yok öyle avantaya alıştınız. -"Satılık böbrek" pankartı açan vatandaşa:- Kusura bakma hemşehrim, burası sakatatçı dükkanı değil --Bölgelerinin geri kaldığını söyleyen vatandaşa:- Devlet yatıp kalkıp seni mi kalkındıracak-İş isteyen gence:- Ben iş bulma kurumu muyum?DİYEN KİM.
  • Ali Ali 3 sa önce
    Yasadışı bahis sitelerine bakın yapılıyormuş. Dernek adı altında binlerce kumarhane ne olacak .
  • hüseyinhüseyin3 sa önce
    Sadece seçtikleri sloganlar değil iktidar partisinin seçim manifestosu da "16 yılda yaptıkları yapacaklarının teminatı" tadında.Ben canı gönülden inanıyorum;Ezkaza seçildikleri takdirde; bütün şehirleri "en az İstanbul kadar yatay" geliştireceklerdir mutlaka!En az, dere yatağına 7 katlı bina yapılan Rize kadar "planlı şehirler" yaratacaklardır!En az, yağan her bir yağmur damlasını şehre deniz getirmek üzere depolayan Ankara kadar, toplu ulaşım araçlarının raylı sistemde kafa kafaya çarpışabildiği İstanbul, Ankara kadar "akıllı şehirler" planlayacaklardır yine...
  • selcaselca3 sa önce
    ktidar partisi İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adaylarını belirlerken "uzlaşmacı" kimlikler olmalarına özellikle dikkat etmiş. Sayın Binali Yıldırım'ın Başbakanlığında, Başbakanlığın hiçbir toplantısına akredite edilmeyen, her defasında ambargoya uğrayan bir gazetenin yazarı olarak sormak hakkım;Bu nasıl uzlaşma?Kapılarını, kendileri gibi düşünmediği halde, "ikna olma" sinyali vermediği halde açtıkları biri var mı acaba?
  • MustafaMustafa3 sa önce
    Mu'minim diyenler müslüman olduğunu iddia edenler hiçbir haksızlığa göz yummaz ,bilir ki haksıza haklıdiyen müslüman değildir.
  • ihsanihsan3 sa önce
    İlk taşı atma hakkı; 12 Eylül'de ülkücülerin haksız-hukuksuz yargılanmalarının, işkencelere uğramalarının ve idama yollanmalarının müsebbiplerinden olan dönemin askerî savcısı Nurettin Soyer'in oğlu Tunç Soyer'in, CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı yapılmasına tepkilerini ifade etmek üzere basın toplantısı yarışı yapan Milliyetçi Hareket Partisi yöneticileri, 12 Eylül'de ülkücülerin haksız-hukuksuz çarptırıldıkları idam cezalarını -babası değil- bizzat onaylayan dönemin Askerî Yargıtay Başkanı Nursafa Pandar MHP Genel Sekreterliği'ne getirildiğinde de aynı tepkiyi göstermişler mi?
  • ademadem3 sa önce
    Tunç Soyer'in babası adına özür dilemesini bekleyenler, Nursafa Pandar Genel Sekreter yapıldığında ondan da ülkücülere reva gördükleri için özür dilemesini istemişler mi? Yoksa tam tersi şimdi başkalarına yapmamalarını öğütlediklerini yapıp, "dayatılana boyun mu eğmiş, itaat mı etmiş, rıza mı göstermiş, baş mı eğmiş"lerdi?
  • MustafaMustafa3 sa önce
    Fanatik bir takım taraftarı her türlü haksız galibiyete sesi çıkmaz.
  • Okur. Okur. 3 sa önce
    Kimin nerede ne malı mülkü var nereden biliyorsunuz. Başka kimlerin nerelerde malları var.
  • MustafaMustafa3 sa önce
    Soyer gibileri inanmadıkları dinin kavramlarını savunanlar daninançsızliklarini korumuşlar . Müslümanım diyenler inandığı dinin bütün kavramlarının içini boşalttı , kazandığı müddetçe herşey mübah görmeye başladı.
  • OkurOkur3 sa önce
    Nurettin söylerim hakkında verilmiş bu mahkeme kararı var mı. İşkenceci diye.
  • MaliMali3 sa önce
    10 senediir Seferihisar belediye başkanlığını yapan ve herkes tarafından beğenilen ve alkışlanan Tunç Soyer İzmir beldiyesi başkan adayı olunca mı babası aklınıza geldi.? Ali bey boş şeylerle kendinizi üzmeyin.! Çatlasanızda patlasanızda Tunç Soyer İzmir Büykşehir Belediye başkanı o la cak.
  • ahmetahmet3 sa önce
    ilaveten HDPKK'ya açıkça destek veren, 40.000 nüfuslu küçük bir ilçeyi kötü yönetip borca sokan da baba değil ki! Bunu niye reddediyorlar müttefikler
  • CamokaCamoka7 sa önce
    Mukemmel hukuk bilginizle masallah ne guzel anlatmisiniz hepiniz bi ara fetö hainine ovgu diziyordunuz ona ne demeli o zaman cezanizi cekin ali bey insanlari mal gerine koymayin babasi yemisse halti ogluna ne kac yazinizda bunu dillendirdiniz sizi kjm hukukcu yapti!!!!!!
  • AdnanAdnan9 sa önce
    ÇATLASANIZDA PATLASANIZDA, yalan dolan iftira atsanızda İzmiri CHP alacak.
  • Kunta Kürde Kunta Kürde 9 sa önce
    Ya 27 mayıs albaylar cuntası ? Türkeş de darbeciler arasındaki albaylardan bir deyilmiydi ? Adnan Menderes ve Arkadaşları idam edildi ! Tuğrul Türkeş 'i de yargılayalım ! (Çok cahilsin)

Ali Karahasanoğlu

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