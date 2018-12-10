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Tencere-tava, Taksim’de de Paris’te de hep aynı numara!

10 Aralık 2018 Pazartesi

 

Piyanoyu, gösteri alanına getir..

Hani bir evden, diğer eve taşırken bile..

Aman zarar görmesin diye..

Büyük itina gösterilen..

Pedal ayarcısından tutun, akortçusuna kadar, ayrı ayrı uzmanlık alanları gelişmiş olan..

Piyanoyu al, caddenin ortasında bir yere getir..

Getirirken, göstericilerin arasından geç..

Polis barikatlarını geç..

Sonra meydanda, meraklılarına piyano çal..

Meydanda toplanan göstericileri, müziğe önem veren, sanatçı ruhlu insanlar olarak takdim et..

Aynısı 2013’te, Gezi isyanında Taksim’e getirilen piyano ile yapılmıştı..

Şimdi de..

Fransa’da tekrarlanıyor..

Maksat ne?

“Eylemler, gösteriler sivil” havası vermek..

Arabaların yandığı, kaldırım taşlarının yerlerinden sökülüp, çevrede ne kadar uygun malzeme var ise, yerlerinden çıkartılıp cadde başlarına getirilip barikatların oluşturulduğu.. Dükkanların camlarının indirilip, mağazaların içine girilip malların yağmalandığı fotoğrafları gizlemek..

Türkiye’de de numara aynı..

Fransa’da da aynı..

Tencere tava.. Hep aynı numara..

Fransa’daki olaylar sırasında, önünde küçük bir ayı maskotu ile, “duran adam” karşımıza çıktı..

Taksim’deki Gezi isyanı sırasında da, bir “duran adam” vardı..

Öyle ki, yoldan geçenler, “Acaba canlı mı?” diye dönüp dönüp, orasını burasını mıncıklamaya kalkarlardı..

Sonra öğrenildi..

“Duran adam”, canlı..

“Canlı” ama “hareketsiz..”

Mesaj bu..

Tıpkı, Gezi isyanındaki gösteriler gibi..

Gösterilerde her yeri kırıp döktüler..

Polis araçlarını yaktılar..

İtfaiye araçlarına bile zarar verdiler..

Hasta taşıyan ambulansları durdurup, lastiklerini patlattılar..

Belediye otobüslerinin camlarını indirip, sağına soluna illegal örgütlerin sloganlarını sprey boya ile yazdılar..

Adı da..

“Sivil gösteri” oldu..

Sanatçıların katıldığı..

Dizi oyuncularının kol kola girerek başı çektiği..

Barışçıl bir eylem..

“Niye biber gazı sıkıyorsunuz ayol. Biz size ne yaptık ki” sorgulamalarını hatırlıyoruz da..

Hipokrat yemini etmiş doktorların, biber gazı üzerine uzun tahlillerini, biber gazının insan sağlığına ne kadar zararlı olduğuna dair derin analizlerini, bugün dahi hatırlıyoruz da..

Yakılan polis araçlarını, devrilen ambulansları, indirilen cam-çerçeveleri çabucak unuttuk..

Hatırladıklarımız arasında..

Asla unutamayacaklarımız arasında..

Bir de..

Berkin var..

Ali İsmail var..

Sanki polisin şöyle alışkanlıkları varmış gibi!..

3 yılda, 4 yılda bir..

Sokaklara çıkıp.. İnsanları coplamak.. Kendiliğinden oluşan toplulukların üzerine gaz fişeği atmak.. Sonuçta da birkaç sivil insanı öldürüp, rahatlamak..

Yoksa..

Bunalım geçirmek..

Polisin böyle bir alışkanlığı olduğu için(?!)..

Gezi isyanında hiçbir illegalite olmadığı(?!) halde..

Tamamen polisin işgüzarlığı yüzünden..

Halkın üzerine biber gazı sıkıldı..

Gençler, hatta çocuklar öldürüldü..

Göstericilerin ise, hiçbir kusuru yoktu..

Verilmek istenilen, akılda tutulmak istenen tablo bu..

Meydanda çalınan piyanosu ile..

Meydandaki “duran adam”ı ile..

Türkiye’dekiler de aynı..

Fransa’dakiler de aynı..

Tencere tava.. Hep aynı numara!

Fransa’daki olaylarda, topluluk Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na doğru da yönelmiş..

Polis zar zor, grubun önünü kesebilmiş..

Gezi isyanı sırasında, olaylar Ankara’dan ziyade, İstanbul’da organize edilmişti..

Ankara’da Başbakanlık’a, Millet Meclisi’ne yürümeyi göze alamadıkları için..

Kıvırtması.. Başarısızlık halinde “Başbakanlık’ın basılması girişimini nerden uyduruyorsunuz, yok böyle bir şey” savunması daha kolay olacağı için..

Ankara’daki Başbakanlık yerine..

Çoğu kişinin pek bilmediği, İstanbul Dolmabahçe’deki Başbakanlık Çalışma Ofisi basılmak istendi..

Başarılı olsalardı, sorun yoktu..

Yollarına devam edeceklerdi..

Başaramayınca, “Başbakanlık Ofisi’ni basma da nereden çıktı” diyerek, isyan hareketinin üstünü örttüler, masumlaştırdılar..

Tencere tava.. Hep aynı numara..

Fransa’daki gösteriler şimdiden 13-14 milyar avro zarara sebep olmuş..

Kimden çıkacak bu para?

Fransa’daki orta ve dar gelirlilerden..

Akaryakıt zammının geri alınmasını istediler.. Başarılı da oldular..

Ama eylemleri sürdürerek..

Kendi ceplerinden çıkacak paraların organizesini yapıyorlar..

Aynen Türkiye’deki göstericiler gibi.. 

Gezi isyanı başlarken % 4’lere kadar inmiş faiz.. Bugün % 24’lere çıkmış ise. 

Bundan en büyük zararı, burdaki dar gelirliler görmüyor mu?

Fransa’da zarar 13-14 milyar avro..

Bizdeki toplam bilançoyu, henüz kimse hesaplamadı..

Tencere tava.. Hep aynı numara!

 

YORUM YAZ

  • halilhalil10 dk önce
    Kadrolu kaoscular dolmabahçeye geldiğinde bir19.00 akşam haberi sunan zat nerde hangi eczanede gaz maskesi satılıyor diye duyuru yapıyordu
  • metin metin 17 dk önce
    Makaleyi okurkenGene Sharp'ın madde madde eylem teorileri aklınagelmiyen varmı
  • Mehmet ayMehmet ay17 dk önce
    Sayın yazar ... Bu kadar ... olma.
  • akrepakrep31 dk önce
    Gezi ile gözü açıldı bu halkın yanı demem o ki sopa halkta iktidarda değil.Park olarak kalacak desyedi birileri eylemler o an biterdi ... 
  • azem korkmazlıazem korkmazlı43 dk önce
    Ali Karahasanoğlu 'nunyazmış oldugu yazıyı okudum, alttaki yorumları okudum.Ben bir müslüman olarak hak ararken kırmayı, dökmeyi,insanların hizmeti için sunulan her türlü araç ve gereçlerezarar verilmesine zinhar karşıyım. Buna mukabil insanların yaşamı için gerekli olan hak ve hakedişlerinin de adil bir şekilde saglanması gereklidir.
  • Uğur KartalUğur Kartal58 dk önce
    Toplumsal onayları analiz etmek bu kadar kolayise İBN-İ HALDUNbatı dünyasına Sosyoliji'yi ( kendisi o zaman ümran bilimi adını vermiştir) ayrı bir disiplin olarak sınıflandırma zorunluluğunu öğrettiği ve 6 ciltten oluşan giriş bölümünüMUKADDİME diye bildiğimiz vetamamı 18 ciltlik eseri boşuna yazmış demekki. ...
  • ORHAN İNANORHAN İNAN1 sa önce
    DEMEK Kİ GLOBAL BİR ŞEBEKE ,ÇETE BAŞININ VERDİĞİ EMİR GEREĞİ,BELİRLENEN ÜLKELERİ KASIP KAVURUYOR. SİZİN DE BELİRTTİĞİNİZ GİBİ,HEP AYNI NUMARALARI SERGİLİYORLAR. TERÖRİSTLİKLERİNİ GİZLEMEK İÇİN İNSANİ BİR KAÇ FİGÜR SERGİLEMEYİ BECERİYORLAR.AMA EN BÜYÜK BECERİLERİ,DÜNYA TV LERİ DE BUNLARA İTİBAR EDİYOR.YAZINIZDA İFADE ETTİĞİNİZ,HER TÜRLÜ GAYRI İNSANİ FİİLİ YOK SAYIYORLAR.SANKİ YAPILANLAR ÇOK MASUMCA İŞLERMİŞ GİBİ.OLAYLARI SEYREDENLER BİLE YIKIMI,YANAN ATEŞİ GÖRMÜYOR GİBİ.İNSANLIK FERASETİNİ KAYBETTİ.BU GÜNE KADAR OLDUĞU GİBİ, BUNLAR YÜZÜNDENİNSANLIK BU GÜNE KADAR NELER KAYBETTİ.. BAKALIM NEREDE DUVARA TOSLAYACAKLAR ,MERAK ETMİYOR DEĞİLİM. O MELUN ÜST AKIL YENİ DÜNYA DÜZENİNİ TESİS MAKSADIYLA DAHA NE HİNLİKLER YAPACAK VE DÜNYA MİLLETLERİNİN BUNA VERDİĞİ TEPKİ NASIL ŞEKİLLENECEK? ALLAH(CC) HER TÜRLÜ ŞERDEN ÜLKEMİZİ VE İSLAM ALEMİNİ KORUSUN İNŞAALLAH.
  • ihsanihsan1 sa önce
    sn yazar ...  millet bahçesi yapsaydınız gezi parkını kim ne diyebilirdi ama AVM(TOPÇU KIŞLASI ŞEKLİNDE AVM)Yapacağız diye tutturdunuz ...
  • bsy kemalbsy kemal1 sa önce
    demekki doğru bir tane
  • ahiret ahiret 1 sa önce
    yakılan otobüsler belediyenin polis taşıyan otobüsleriydi.bir de yandlı haber yapanmedya nın yayın yapan arabaları.benim gördüklerim bunlar...
  • chp can halvaşichp can halvaşi1 sa önce
    ... emekçi,de 26.3 zam istiyor ...
  • ŞaşkınŞaşkın2 sa önce
    Hakim güce "biat" "farz"dır. Fransa'da Macron'a, Türkiye'de Erdoğan'a, Rusya'da Putin'e, ABD'de Trump'a!.. Liderin takdirini yeterli bulmayıp "hak" arayan herkes "terörist"tir!.. 1600 tl asgari ücreti yeterli bulmayan "potansiyel" teröristler bile var bizim kendi ülkemizde!..
  • ŞEVKİ İNCEŞEVKİ İNCE2 sa önce
    ali isimli yorumcu eminim sen imam hatıp gösterilerini anlamamışsın sultanahmette yediyüz elli bin kişi gösterilere katılmiştı ama görevli polisler kenarda çay içip simit yiyordu ne bir araba çizildi ne bir tane kaldırım taşı yerinden oynadı sen yazarı anlamıyorsun kibir mayıs kadıköyde kutlanmıştı işçilerin ellerinde kazma sapları vitrinlerin camlarını kırıyor arabaların üstüne çıkıp tekmeleyip eziyorlardı lutfen hak aramakla terörü birbirine karıştırmayın derim.tercih sizin
  • emiremir2 sa önce
    asagida ibrahim ak adli yorumcu zihniyete bak iste oyle koyun ve sifir zeka olunca zengin daha zengin bu ibrahim ak gibi daha fakir ve cahil olunuyor
  • emiremir2 sa önce
    hee cok bilmis ve zekisin ali bizde paris hatta tum avrupa numaraci tek sen durust vatanini seven akillisin yavv senin bu ulkeye ne faydan olmus dusmanlik yaratmaktan baska
  • hasanhasan2 sa önce
    ... günü gelince halk hareketini siz de önleyemezsiniz ...
  • AliAli2 sa önce
    Ali efendi bu gösteriler olmasa despotizm ülkeleri sarar halk daha fakir olur. İstersen diktatörlerin , eylem yapılmayan ülkelerin haline bak.Hak sarmak ne zaman teröristlik oldu.Biz de Imam hatipliler olarak çok hak aradık terörist miydik. Sen ne biçim hukukukçusun.Asıl terörist hak arayanlara saldırıp diktatörlerin işini kolaylaştıranlardır senin gibi.
  • ayhanayhan3 sa önce
    Trump diyor ki;"Emmanuel Macron, Avrupa Ordusu kurulmasını öneriyor ama 1. ve 2. Dünya savaşlarında ABD yardıma koşmadan önce Paris'te Almanca öğreniyordunuz. Trumpın twitter yazısı; NATO için istersen ödeme yapma" , Sarı Yelekli isyancılar için yazılan twitter;"Fransa'nın her yerinde protesto ve kargaşa var. İnsanlar doğayı koruma önlemi olarak üçüncü dünya ülkelerine büyük meblağlar ödemek istemiyor. 'Trump'ı istiyoruz' naraları atıyorlar. Fransa'yı seviyorum." ......adam sevgisini gösteriyor işte...
  • elli yaşlıelli yaşlı3 sa önce
    sevgili bekir kardeşimin yorumu güzel ve haklıdır..(Demekki vatandaslarin belli bi bölümünün yönetimden bazi istekleri var birde bu acidan bakin, onlarin sesini duymaktansa vandal ve terörist ilan etmek ne kadar da kolay sizin icin) demiş... fransa için haklıdır. onca sömürülen para nereye gitti?satılan silahların parasıda cabası!ben onlara terorist demiyorum...piyon diyorum...şimdi sorum şu; GEZİ OLAYLARINDA MESELE AĞAÇSA...O TAKSİM PLATFORMU NE ÜZERİNE SÖZCÜLÜK YAPTI? 3.KÖPRÜ YAPILMAYACAK,(köprü dertleri değildi aslında) KANAL İSTANBUL YAPILMASIN(BU KONUNUN TAKSİMDEKİ AĞAÇLARLA İLGİSİ YOK )3.HAVALİMANI YAPILMASIN(İŞTE ZURNANIN ZIRT DELİĞİ BURASI BU BİR; HÜKÜMET PANİKLESİN, BÖLÜNSÜN SEÇİME GİDİLSİN, VE MÜMKÜNSE REİSİ YİYELİM HAMLESİDİR.)HAKLI OLAN EYLEMCİ CAM ÇERÇEVE İNDİRMEZ, KAMU VE ÖZEL MÜLKİYETE ZARAR VERMEZ, OTOBÜS ARABA YAKMAZ, GERÇİ BU ÇİÇEK ÇOCUKLAR DAHA EVVEL 1 MAYISLARDA PARKLARDA ÇİÇEKLERİ BOZUP EZMEK İÇİN ELLERİNDE TAHTA SOPALARLA ÇİÇEKLERE VURUYORDUKIZ ÇOCUĞUYDU ODA HA!!! KIZ VE ÇİÇEK.... gezici eylemcim benim...bunu neyle açıklayacaksın tatlı kardeş?(Dahası dolu dolu saklıdır ben de malzeme çooook)terorist değil vatan haini be bunlar(FRANSIZLAR MÜSTESNA! ONLAR VATAN HAİNLİĞİ YAPMAZ, ONLAR İÇİMİZDEN ÇIKARLAR)
  • AlperAlper3 sa önce
    Yöneticileri halk seçmiyor,sadece seçilmiş lere oy veriyor,o kadar...
  • vatandas sabrivatandas sabri3 sa önce
    Devlet gezi Zekalıların verdiği zararınparasini bunlardan tahsil etmelidir .bir şekilde varsa arabaşı eviyoksa ailesinden verdikleri zararı almalıdır .herkes adam gibiçocuk yetistirsin .yok çek çek çek bizim vegiler neden göçmenlere veriliyorMuş .onlar a sağlık bedava imiş benim vergiden gidiyormuş .ulen senin oğlunungezi parkında . yakıp yıktıgi kirdigi ambulans .polis aracı .itfaiye .belediye aracı .benim verdiğim vergim.i ile alınmadımi .abdden bedavayami geldi .
  • elli yaşlıelli yaşlı3 sa önce
    sn yazar gerçekleri aslında herkes biliyor...biliyor da domuzluk etmeden durmazlar ben yorum yazdığımda iki yorum vardı...ama popüler olduğun için solcu ve fetocu bebeler gene damlar ve TC ile fransayı karşılaştırır sana yine sallarlar. bence bizdeki hınzırların zaten batıyla derdi yok onları besleyen çooook...(.malum devletimiz ihtiyaç sahiplerine kömür makarna veriyor ya bizde yoksulluk o nedenle yok.) ulan sadece heykel israfınız orta bir kentin fakirini doyurur be...Neyse fransaya ooooooohhhhhhhhh olsun! ne işin var fransa doğu akdenizde? LİBYAYI yediniz..yıllarca AFRİKAYI yediniz yetmedi...koş ulan macron abd nin dümen suyuna, yoksa trump gelir haa!!! adam ne diyor fransa halkı trumpı istiyormuş!...eh bizdekilerde almanyayı abdyi istiyorlardı. şimdilik bu kadar bebelerin yorumlarını bir göreyim sonrasına bakarız.
  • BekirBekir4 sa önce
    Demekki vatandaslarin belli bi bölümünün yönetimden bazi istekleri var birde bu acidan bakin, onlarin sesini duymaktansa vandal ve terörist ilan etmek ne kadar da kolay sizin icin.
  • İbrâhim akİbrâhim ak4 sa önce
    Gezi zekalılar dünyanın her yerinde aynı kafada neyi protesto ettiklerini kendilerinde bilmiyor ülkenin ortasını yangın yerine çevirip oraya odun olmaya koşmak çok garip bir zeka
  • İkrarİkrar8 sa önce
    Bunun adina boykot ,hak aramak,gibi yine hak,dan cok zarar birakiyor yakiyor yikiyor bir afet olsa yardima kosulur.bunlar insan deyil ,at arabasina kosulur.bir sokak konseri olsa,herkes hosolur. Acimasiz yikici insanin yuregi ancak tas olur bizede acimadilar belki bundan sonra sirada hangi ulke var.
  • TunahanTunahan10 sa önce
    50bin dolar milli gelirli Fransiz ile 10bin dolarlik Turkleri kiyaslaryan buyuk bir makale, Fetocularin oldurduklerini saymiyoruz,

Ali Karahasanoğlu

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