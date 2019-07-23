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Tek amaçları var ‘anormalliği/ibneliği’,‘normal’ gibi göstermek!

23 Temmuz 2019 Salı

Zaman zaman FETÖ iltisaklısı olduğu da ileri sürülen bir internet sitesi var..

Bazı yazarları/muhabirleri, o suçlama ile aranıyor..

T24 sitesinden bahsediyorum..

Toplumun ahlakını bozmak için, artık gözlerinin hiçbir şeyi görmediğini ispatlayan bir röportajları vardı..

LGBTİ’lerle ilgili..

Bir baba, üç anne ile röportaj yapmışlar..

Çocuklar trans, gay türünden..

Reklamları olmaması için, kurdukları derneğin ismini es geçelim..

Toplumun nasıl esir alındığını, anne babaların cahilliklerini, nasıl bilgiç bilgiç “Biz bilmiyorduk, şimdi öğrendik” pozları ile anlattıklarını aktarayım, sizler de hayret edin..

Oğlunun trans olduğunu, yurtdışına üniversite eğitimi için gittiğinde öğrendiğini belirten baba, bakın neler anlattı:

“Kendisi zaten yurtdışında idi. Üniversite için gitmişti. Bir süre sonra aramıyor etmiyor, iletişim kuramıyoruz.. Bir gün iletişim sıkıntısı yaşadığımız günlerde, beni aradı, ‘Size anlatacağım bir şey var, ama yüzyüze olmalıyız, mimiklerini görmek istiyorum’ dedi..”

Devamında da, oğlunun trans olduğunu açıkladığını ve ilk anda başından kovalarla su döküldüğünü hissettiğini belirten baba, sonrasında birbirlerine destek olduklarını belirtiyor..

Ve bundan sonrasında, esas ezberletilen sözler geliyor:

“Toplumdaki önyargılar, nefrete varan söylemler, esas sorun bu. Çocuk aynı çocuk. Bildiğiniz aynı çocuk.. Ama siz, toplumsal değerlerle mücadele etmek zorunda kalıyorsunuz..”

Baba, hem oğlu ile bir iletişimsizlik, bir şeyler olduğunu anladığı bilgisi ile karşımıza çıkıyor..  

Hem de, sorunun “çocuk”ta değil, “toplum”da olduğunu hemencecik tespit ediyor..

Daha doğrusu, Hacettepe Üniversitesi’nin hocalarının da katıldığı organizasyonlarda, sorunun çocukta değil, toplumda olduğunu anlıyor!

Bu babanın ne kadar kolay aldatılabileceğini belirtmek açısından, şu cümlesini aktarayım:

“Aile derken, çocuklarımızın aile yapısını korumaktan bahsediyorlar, oysa son altı ayda iki-üç tane kadın öldürüldü! Aile içi şiddet almış başını gitmiş..”

Son altı ayda hemen her gün bir kadın, cinayet mağduru olmuş..

Trans oğul sahibi baba, toplumsal olaylara ne kadar yakın ise, altı ayda iki-üç kadın cinayeti olduğunu bir çıkarım yapmak üzere söylüyor..

“Kadın ve erkeğin bir araya gelerek kurdukları ailelerde de sorunlar var” demeye getiriyor..

Doğrudur; kadın-erkek birlikteliğindeki ailelerde sorun var ama..

Bir oranlama yaparsanız..

Milyonlarca bu tür aileden kaç tanesinde kavga var, yüzlerle ifade edilen gayrimeşru birlikteliklerde ne kadar sorun var..

Bu kıyaslamayı yapmazsanız..

Üç tane transın hayatını, güzellemelerle sunmaya kalkarsanız..

Yeni yeni translara davetiye çıkartmış olursunuz..

Yapılmak istenilen de, işte tam bu..

Trans babasının söyleyemediklerini, aynı röportajdaki anne daha rahat söylüyor:

“İlk defa bilgisayardaki konuşmalarından anladım. Yine de inkar ederse kabul ederdim. Üniversite birde idi öğrendiğimde. Tedaviyi önerdim. Düzelebilecek diye düşünüyordum ama, çocuğum benden hazırlıklı idi.. Araştırmış, ‘Bu düzelmez’ diye, ‘Doğuştan’ diye bana anlattı.”

Nasıl ifşa oluyor, gerçek..

Kıskaca aldıkları çocukları..

Sadece yaratılış dışında bir cinselliğe sürüklemekle yetinmiyorlar..

Öncelikle ve zorunlu olarak, “bunun bir tedavisi olmadığın”nı kafasına sokuyorlar..

“Bu yaratılıştan” diyorlar..

18 yaşındaki çocuğun, bilgisi ne ki..

18 yaşındaki çocuğun, hayat tecrübesi ne ki?

Ama, işi sağlam yürütüyorlar..

Önce, “Üçüncü sınıf cinsiyet de diğerleri gibi bir cinsiyet” diyorlar..

“Bu, yaratılıştan” diyorlar..

“Tedavi falan yok” diyorlar..

Ondan sonra mı?..

Aynı “anne”nin ağzından dinleyelim..

“Ben yine de doktora götürdüm.. Ama doktorlar da bunun tedavisi olmadığını söylediler..”

Tezgahın bu aşamasını da çaktınız değil mi?

Hem çocuğun beynini yıkıyorlar..

Hem de, psikolog kisveli hokkabazlar sayesinde, “Bunun tedavisi yok” diyerek, aile yakınlarını çaresizliğe sevkediyor, “Bu hali ile kabullenin” dayatmasında bulunuyorlar..

Ve, olayı ilk duyduğunda bu acıları yaşayan anne, bakın ne hale getiriliyor:

Aynı “anne” konuşuyor:

“Geriye dönüp baktığımda kendime, topluma kızıyorum. Bu konuda hiçbir yerde eğitim almadık. Televizyonda eğitim almadık. Hep kötü yanları ile gösterildi. Keşke daha bilgili anne olsa idim, bu zor süreci daha rahat atlatırdım. Ben fevri davranınca çocuk evden ayrıldı.. Bir yıl sonra çocuk karşıma geldiğinde ne derse peki diyecektim. Yoksa bir daha çocuğumu kaybedecektim..”

Bir “anne”ye neler yaşattırılıyor, görüyor musunuz?

En sonunda, o “anne”ye, en çok sevdiği insan üzerinden, canından, kanından parçası olan çocuğu üzerinden, nasıl bir istismara kalkışılıp, nasıl bir travma yaşatılıyor, nasıl çaresizlik içinde bırakılıyor görüyor musunuz?

Hayır, yanlış anlamayın.

Şu an o “anne”, halinden memnun gibi anlatıyor..

“İlişkimiz iyi” diyor..

Ama o “anne”nin içinde alevlenen yangını, sadece insan olanlar, vicdanı olanlar anlar..

Ve maskeler iniyor.

Bir başka “anne” konuşturuluyor:

“Onların cinsel yönelimleri değil, onların duruşları değil, hayatta onurlu duruşları önemli.. Kızımla konuştuğumuzda her hali ile bağrıma bastım.. Ben onun cinsel yönelimini değil, kızımı bağrıma bastım. Onun derdi aşk idi, sevgi idi. Onun yeri önemli değil, kime yöneldiği önemli değildi.”

Kendisi itiraf ediyor, “Kızım aşk arıyor. Sevgi arıyor” diye..Sevgi arayan, illa kendi cinsinden birisinde mi sevgi bulur?

Milyonlarca, milyarlarca insanın karşı cinste bulduğu sevgi, sırf kıllık olsun diye, kendi cinsinden aranırken, bunu tedavi yerine, niye normalleştirmeye kalkışırız?

 Ve tam da söylenilmesi gereken gerçekleri, son anne söylüyor:

“Onur yürüyüşlerinde çocuklarımızın yanındayız..  Dünyada kutlanan bir şey bu.. Çocuklar küçük yaşta bir eşcinsel görse, bu ailede normal olsa, eğitim görseler, yuva çocuklarından başlanılsa toplumsal cinsiyet eğilimine.. Veya kitaplarda görseler, TV’lerde görseler. Eşcinsellerle ilgili filmler TV’lerimizde yok. Belgeselimiz bile bir-iki TV dışında gösterilmedi. Oysa belgeselin gösterilme yaşı 8 yaştı. Yani görünürlüğün rolü normalleşmenin yönüdür, onur yürüyüşünün de amacı zaten bu.. Bunları görsün, yadırgamasın..”

Daha ne söyleyeyim..

Bu derneklerin, bu röportajların, bu anlatılanların, “Toplumsal cinsiyet” diye ter ter tepinmenin, bakanlığı bile esir almanın, sabahtan akşama kadar LGBTİ diye başımızda boza pişirmenin, sokaklarda “Namus ne ayol” diye afişle yürümenin hepsinin amacı, işte bu “anne”nin söylediklerinde: “İbnelik, gaylik, translık normalleştirilmeli!”

Bunun için çalışıyorlar. Bunun için tepiniyorlar..

“Anormal”i, “normal” göstermek için, doktorları ile, psikologları ile, siyasetçileri ile, akademisyenleri ile çalışıyorlar.

Allah, bunlara fırsat vermesin!

 

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YORUM YAZ

  • hasan...hasan...1 sa önce
    Müslüman Türk Milleti'nin çekirdeği olan "âile"sine, en son ve en şiddetli bir şekilde İstanbul Sözleşmesi'yle maalesef atom bombası atılmıştır..! Onun için Türkiye, bu melûn, mudıl ve çok müfsid sözleşmeden "derhâl" çekilmelidir..! Vesselâm...
  • Fr frFr fr1 sa önce
    Tamam kesinlikle sen haklisin sn yazar öyle kabul ediyorum zaten düşündükçe beynimde fırtınalar midem hop bir inip bir kalkıyor eleştiriyoruz hepimiz tamam ama nasıl olacak çözüm yolları nedir ne yapmamız gerekiyor toplum olarak devlet olarak bunuda bir zahmet anlatın tamam elestriyoruz iyi hoş çözüm ne nedir???
  • AbdullahAbdullah1 sa önce
    m.isyanoglu gibi sapıklar çoğalınca akıbet kötü
  • Zekeriya GÖKÇEZekeriya GÖKÇE2 sa önce
    Bütün yanlışlardan ve yanlışlıklardan dönülür. "Bin kere tövbeni boz sanda GEL" bu kapı ümitsizlik kapısı değil. her derdin bir çözümü var. sen kafanda çözdükten sonra yeniden hayata başlarsın. kendine kötülük etme. sen kıymetli ve annenin gözünde vazgeçilmez sin. kendi gözünde de vazgeçilmez ol.
  • RaufRauf3 sa önce
    Peki kim hortlatti bu ahlaklaksizligi .bu sapkın LGBT feminist vb uzantıları için özel yasalar kanunlar kim çıkardı bunlara dernek kurma propaganda yapma için devletin kaynaklarını kim seferber etti . Siz ak parti ye toz kandırmayın ama gerçek bu hükümetin ahlak politikasiyla chp nin aynı .yakın zamanda göreceksiniz bu sapkinlar sizin kapınıza da dayanacak ve sizde ak partinin tarihi yanlışlarını anlayacaksınız uyku modunda olan islami kesim sizde bu acıları tadacaksiniz RUM 41 okuyun anlarsınız tabi kur an ileyseniz .oy verdiği partiyi denetleneyen koyun olan bir topluluk pisliği hak eder döktüğü göz yaşı kendinide evladından kurtarmaz.
  • İbrahim akİbrahim ak3 sa önce
    Diyelim ki bu tür sapkın eğilimler normal o zaman insan nüfusu nasıl çoğalır Allah helak etmese bile kendi kendine yok olup gideriz
  • MikiforovMikiforov3 sa önce
    Istanbul sozlemesi kaldirilmadan hukumet yaptigi bu yanlistan donmeden aile yapisini islama uygum bir sekilde duzenleyecek uygulamalar getirmeden toplumun gelecegi iyiye gitmeyecek ulkede duzelme soz konusu olamayacak ve akp nin 2023 hayalleri suya dusecek bu sorunu cozecek musluman siyasetcilere destek verecegiz o kadar tv lere cikip istanbul sozlesmesinin hamisi KADEMi aklamalari onlari kurtarmayacak millet keriz degil
  • BekirBekir3 sa önce
    Bazi o.c lar da normal ve anormal ne oldugunu cok biliyorlarmis gibi yazi bile yaziyorlar.
  • Hüseyin Hüseyin 3 sa önce
    Selamın aleyküm alı bey sizi takip ediyorum çık güzel çok dobra konuşmalarınız var. Lakin sadece kendinize bize karşı hiçbirşey bulamıyorum yazılarınızda. Ben khk mağduruyum hiçbir gerekçe delil gösterilmeden ihraç edildim benim ve benim gibi mağdurları neden dile getirmiyorsunuz bu haksızlık vallahi de hepimiz bu haksızlıktan sorumluyuz inşallah bir gün olsUn bizi de düşünürsünüz şimdiden Allah razı olsun
  • şenay doğan şenay doğan 3 sa önce
    AMİN allaha emanet olun
  • FatmaFatma3 sa önce
    Peki, nasıl bir tedavi uygulanabilirmiş, kişiler bu durumdan nasıl kurtulabilirmiş, bu konuda da yazacak mısınız, kaynak gösterecek misiniz, örnekler verecek misiniz?
  • Metin UyulanMetin Uyulan3 sa önce
    Boş hikaye bu toplum kimi seviyorsa o dur . İle yerinde Zeki Müren , Bülent Ersoy ve bununların yeni midelerin Resimlerini Fotolarını asıyorsa onları seviyor benimsiyor demek . Kısaca beni hapise attırmayın ama bu toplumunsayısı az olmamakla beraber bunlardan . Yani Lut kavminin bu Ülkede çok taraftarı var . Bunlarla baş etmek zor . İlahi Adalete bakmak gerekir ki kılıç pek yakında ineceğe benzer .
  • Tekin TurganTekin Turgan4 sa önce
    Kanal D'de ''Benimle Söyle'' adlı programdaki birkaç sunucu belli ki gay. Sakallı sunucu kadın gibi konuşuyor öteki kadın elbisesi giymiş vs. Bu alçaklara kanal D gözy umuyor.
  • NurNur4 sa önce
    Allah belâlarını versin vermiş zati! Vermişte toplumdan ne istiyorlar? belliki bunlarda töröristtliğin bir başka kolunu temsil ediyor amaç tc ni elegeçirmek değilmi buda ibnelikle translıkla lezbiyenlikle sevicilikle ilgili bir saldırıbunlar belâ istiyor Rabbim bizi kaşı diyor Rabbin kurban olduğum Allahım bu lut kavminin devamı olan yaratıklar yüzünden bizi helâk etme birbirlerinin eliyle ver belâlarını yapmak istedikleri kötülükleri ayaklarına dolandır hidayet olmayacak gibiyseler lanet et bunlarayok et bunları Rabbim insanları zehirlemelerine izin vermekahru perişan et bunların reklamını yapanlarıda
  • OkurOkur4 sa önce
    Yazdıklarınızdaki asıl sorun T24’de bu röportajın yapılması mı yoksa bu çocukların durumu mu? .. Birileri eleştirmek için yazmayın. Samimi iseniz, bakanlıkları, diyaneti, üniversiteleri bu konuya duyarlı olmaya davet edin. Çözüm önerisi sunun. Vesselam
  • Gerekirse müslümanlar zorla bastırmalıGerekirse müslümanlar zorla bastırmalı4 sa önce
    Müslümanların yaşamasının gayesi bunlar gibi dine aykırı olan pislikleri engellemek
  • ZeynepZeynep5 sa önce
    Allah bunların bunun mesaisini harcayanların ayaklarına dolasın. Belasını versin diyesim geliyo esasen. Lut kavmiyle haşrolmaktanda korkmuyorlar. Bu nasipsizliğin menbaını kurutmazlarsa bu sözleşmeyi ve stkları lağv etmezlerse vebalimiz çok büyük olur. İktidar çığlıklarımızı niçin duymuyor yoksa başımıza çıkacak bir belamı bir helak mı var?! Yoksa o koltuklarda bize rağmen mi oturuyorlar. Bu azgın azınlığı başımıza bela ettiler. Allah içimizdeki alçaklardan ve sürekli bunlara uyararak dini diyaneti katleden ahmaklardan bizi kurtarsin.
  • Süleyman Sırrı DinçerSüleyman Sırrı Dinçer7 sa önce
    Amin.
  • AkıbetleriAkıbetleri8 sa önce
    "NİHAYET ORTALIK AYDINLANMAYA BAŞLARKEN ONLARI KORKUNÇ BİR SADA YAKALAYIVERDİ VE ARDINDAN YURTLARININ ALTINI ÜSTÜNE GETİRİP, ÜSTLERİNE KIZGIN TAŞLAR YAĞDIRDIK" hicr suresi 73-74
  • Akibetleri feci, ama inanmıyorlar; onlar da inanmamışlardı!Akibetleri feci, ama inanmıyorlar; onlar da inanmamışlardı!8 sa önce
    "İBRAHİM (as); MELEKLERİN ELLERİNİN SOFRAYA UZANMADIĞINI GÖRÜNCE, BUNDA BİR TUHAFLIK OLDUĞUNU HİSSETTİ VE İÇİNE KORKU DOLUP ÜRPERDİ. MELEKLER İSE ONA (hz. İBRAHİM ALEYHİSSELAM' A); 'KORKMA, BİZ LÛT (as)' ın KAVMİNİ İMHA ETMEYE GELDİK' DEDİLER" hud-70

Ali Karahasanoğlu

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