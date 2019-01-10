0553 313 94 23

Taşlar bağlanmış, köpekler serbest!

10 Ocak 2019 Perşembe

Bir atasözümüz var..

“Taşları bağlamışlar, köpekleri serbest bırakmışlar!”

Günümüze ne kadar da uyuyor..

Kayseri’de sokak köpekleri iki liseli gence saldırıyor.

Birisini öldürüyor.

Taş dedi isek, kalkıp da köpeğe taş atacak değiliz.

Köpekleri etkisiz hale getirecek olan belediyeye bakıyoruz..

“Elimiz kolumuz bağlı, bizim yetkimiz yok” diyor..

 “Taşların bağlı, köpeklerin serbest olması” atasözünün, bir defa daha hayatımızdaki gerçeği ile karşılaşmış oluyoruz..

Somut örnek bir tane, iki tane ile sınırlı değil..

Her alanda, onlarca örneği ile karşı karşıyayız..

Her alanda havlayanlar serbest.. Isıranlar serbest..

Tedbir alacak olanlar, müeyyide uygulayacak olanlar bağlı..

Buyrun somut bir örnek daha..

İki ay öncesinde, “Bir ay sonra iflaslar zirve yapacak” diye ahkam kesen bir Sözcü yazarı (Murat Muratoğlu), söylediği bir ay geçmiş.. Ardından bir ay daha geçmiş.. Müjdelediği iflasları biz beklerken..

Bakın o hangi moda geçip, yalanlarını, sahtekarca yazılarını sürdürmüş:

“Halkın parasıyla halka sadaka!”

Neyi kastediyor, “iflasların artacağını müjdeleyip, şimdi tornistan eden” Sözcü’nün sözde ekonomi yazarı?

Aynen şunu.. Kendi ifadeleri ile aktarıyorum:

“Seçim öncesi anketler kötü geldikçe hükümet can havliyle kime ne vereceğini şaşırmış durumda.”

Düne kadar, asgari geçim idi, vatandaş ne ile geçinecekti, emeklilerin imkansızlıkları idi, boy boy dert defteri açan bu adamı, sokakta yakalasanız, yüzüne tükürmez misiniz?

Tükürmeniz gerekir..

“Hükümet, kime ne vereceğini şaşırmış”mış..

Ne güzel işte..

Dar gelirliler, bayram ediyor..

Sabit gelirlilere imkan kapıları açılıyor..

Niye rahatsızlanıyorsunuz ki?

Tepkimi aşırı mı buldunuz?

Yazının devamından haberiniz yok da onun için..

Aktarmaya devam edeyim:

“Vergi indirimleri, sigorta primleri, futbol kulüpleri, aflar, barışlar gırla gidiyor. Şimdi de elektrik yardımı, esnaf kredileri, kredi kartı borçları… Nasıl olsa devletin parası…”

Haydaaa..

“Bu hükümet dar gelirlileri düşünmüyor, zenginlere veriyor da veriyor” diyenler..

Hatta..

Zenginlerden zılgıt yerler diye..

Bu söylemi de terkedip, “Bu hükümet iş bilmiyor. Beceriksizliği yüzünden sabit gelirliler geçinemiyorlar..” diyenler..

Şimdi..

İşverenlere vergi indirimleri.. Prim teşvikleri..

Sosyal destek alanlara elektrik yardımı, esnafa kredi yardımına karşı çıkıyorlar..

Resmen havlıyorlar..

“Nasıl olsa devlet parası” imiş..

Hoştun ordan..

Yönetimdekiler ülkeyi idare etme noktasında, sizin iddia ettiğiniz gibi beceriksiz iseler..

Devletin parasını nerede bulacaksınız ki, dar gelirliye de dağıtasınız..

Kötü yönetilen bir ülkede, devletin parası olur mu ki..

Evine ekmek götürme derdinde olan işsizlere elektrik yardımı yapabilesiniz..

Meydanı boş bulmuşlar..

Atıyorlar da atıyorlar..

Bu da aynı hokkabazın yazısından: “Ülkede 132 milyar liralık kredi kartı borcu var. Bu meblağ Ziraat Bankası’nın boyunu aşar. Aşar da ne olur? Görev zararı yazar. Merkez Bankası da para basar…”

Dansözlük nasıl?

Yönetim açıklama yapıyor..

İcra takibine düşmeyen kredi kartı borçluları için, Ziraat Bankası düşük faizle (Faize bulaşmayın derim ama.. Bulaşmış olanların kurtulmaları için de, böyle bir imkan tanınmış ve yüksek faizin sarmalından kurtulmak isteyenlere bir kapı açılmış ise, bu vesile ile bu haramdan külliyen kurtulun derim..) bir çıkış yolu göstermiş ise..

“Bu Ziraat Bankası’nın boyunu aşar” da ne oluyor?

Aşmıyor ki..

Vereceklerini söylüyorlar..

Seni ne rahatsız ediyor?

Ki..

Hemen devamında da..

“Para basar, görev zararını telafi ederler” çamurluğunu yapıyorsun..

“Görev zararı” dediğin şey, senin zemin hazırlamaya çalıştığın CHP döneminde olur..

Ziraat Bankası’ndan tutun..

Halk Bankası’na, Vakıflar Bankası’na kadar.. Tüm kamu bankalarının, eski iktidarlar dönemindeki “görev zararları”na bakın..

Bir de bugün...

Kamu bankalarının kâr üzerine nasıl kâr ettiklerine bakın.

Bir yılla sınırlı değil.

İki yıla özgü değil..

Yıllardır, kamu bankalarının tamamı, “görev zararı” nedir bilmeden çalışıyorlar..

Ama bu utanmaz adamlar..

Yazdıkları için kimseye bir hesap vermedikleri için..

Ne savcısı..

Ne hakimi..

Ne yöneticisi..

Bunlara tek kelime etmedikleri için..

“Üüüürü üüü” diye ötüyorlar..

Her şeye, “Hav hav hav” diye havlıyorlar..

İşte bir ciyaklama ifadesi daha:

“Olay makarnadan elektriğe döndüğüne göre, oyları bayağı bir düşmüş herhalde! Tam 16 yıldır iktidarda olan partinin seçime 3 ay kala kredi kartı borçlularını düşünmesi… Nedir Türkçe meali? Bildiğin seçim rüşveti!”

Ben de bu maydonoza tersinden sorayım:

Bu kadar yalan. Bu kadar dolan. Bu kadar sahtekarlık yaptığınıza göre. Açık açık çarpıtmalar yaptığınıza göre.. Sırça köşklerinizden çıkıp, sokakta bir dar gelirli ile karşılaşsanız, yüzünüze tükürecekleri kadar hainliğe imza atarak, işçi-memura getirilen kolaylıklara karşı çıktığınıza göre.. 

“31 Mart sonuçlarını şimdiden gördünüz de, siniriniz bundan mı kaynaklanıyor?”

 **

Aynı adamın, bir gün önceki yazısı ne idi biliyor musunuz?

Başlığı veriyorum:

“Koca ülkede bir İzmir grevde!”

İşçiler grev yapıyor..

Hani hak ya..

Bunlar da işçiden yana ya..

“Koca ülkede niye sadece İzmir’de grev var” diye, onun da sorumluluğunu hükümete yıkıyor..

“Senin ana­yasal bir hakkın var; Grev! Kullana­biliyor musun? Hayır! (..)Koca ülkede sadece İzmir’de kullanıla­biliyor” dedikten sonra da:

“Yıllardır İzmir Belediyesi dışında ‘grev’ duymadım. ‘Nasıl izin verildi ona’ diye soracağım ama sebebi belli… İzmir olunca, Hükü­metin bakış açısı değişiyor anında… Hele seçim yakla­şınca!” diyor..

Onun yazısı daha matbaadan çıkmadan..

Cumhurbaşkanı, seçim öncesinde bu grevle ilgili sorunlar olduğunu görüyor..

60 gün erteleme veriyor..

Bu hokkabazın tüm artniyetli anlatımları..

Kasten İzmir’de greve izin veriliyor algısı oluşturma çabası, boşa çıkıyor..

Bunlarda bir utanma emaresi görülüyor mu?

Mümkün değil..

Anında yalanlansalar bile..

Yüzlerine tükürülse bile..

“Yarabbi şükür” der, yollarına devam ederler..

 

Günün Özeti

YORUM YAZ

  • sahravansahravan12 dk önce
    iflaslar artıyor(!). Halk Perişan(!). Kepenkler kapanıyor(!). Herkes her şeyini satıyor(!). Millet aç(!). Türkiye'den kaçan milyonlarca vatandaş Yunanistan sınırına dayandı(!). Tek damla yağmur ve kar yağmadı, barajlar boş. Susuzluk kapıda(!). Kimse serpme kahvaltı yapamıyor (!). Murat 124 sokaklara geri döndü(!). Benzin ve mazot kuyrukları başladı(!). Hastanelerde ölenlerin cenazeleri rehin tutuluyor(!). Ağrı Dağı yerinde yok(!) Karadeniz kurudu(!). velhasıl hükümet istifaaaaa!!!!!! İMF geri gelsin!!!! (Hadi inanın)
  • CelalCelal14 dk önce
    murat muratoglu gecen sene ne yazdiysa hepsi cikti.ayrica ben esnafim 2018 kadar berbat bir sene gormedim.yazdigin masadan bir kalkta birkac gun pazara carsiya in bakalim.dolarin artmasi sorun degil dolarin belirsizligi sorun demusti sanayicinin biri hatirladinmi? Kimse onunu giremiyor
  • NİHALNİHAL17 dk önce
    çok basit zehirleyeceksin bitti işte belediye yapmazsa halk yapsın zehirli eti yiyince nasıl saldırıyormuş başka çaresi yok gelsin hayvanseverler nöbet tutsunlar
  • M.KAMALİN ASKERİYİZ DİYENLEREM.KAMALİN ASKERİYİZ DİYENLERE42 dk önce
    Yoldaşları S.Sakık güzel kapak yapmış. Kamalist,, attatürükçülere , m.kamalin askeriyiz diyenlerin tamamına İT SÜRÜSÜÜ. dediğinde ciddi bir tepki vermemişlerdi.. BU YAZIDA TAM DA O İT SÜRÜÜLERİNE
  • ihsihs45 dk önce
    "Her alanda havlayanlar serbest.. Isıranlar serbest..Tedbir alacak olanlar, müeyyide uygulayacak olanlar bağlı.."Yerinde bir ifade olmuş.
  • AtaturkcuAtaturkcu45 dk önce
    BU SEFER KRIZ COK DERIN.BIZIM SITEDE SATILIK EV ILANI HIC OLMAZDI SU ANDASATILIK EVLER VAR SATILAMIYOR INSAAT CIMENTO BETON SEKTORU MALESEF BITTI.SIZ SOKAGA CIKMIYORMUSUNUZ . ? 2 LIRALIK ISLAK MENDIL 5 LIRA OLMUS AVM LERDE SADECE UCUZ YEME YERLERI DOLU O DA UNIVERSITELI GENCLERLE.ANACADDELER KIRALIK ILANLARIYLA DOLU SIZE TAVSIYEM 1BIRKAC ESNAFLA KONUSUN ANLARSINIZ
  • Nuran DevresNuran Devres46 dk önce
    Konkordato ilan eden şirketlerin sayısını da yazsanıza. Evet, iflaslar patladı. Esnaf ardı ardına kepenk kapatıyor. Emeklilerin hali içler acısı. Maaşa toplam zam 11% .Alay eder gibi. Gerçek enflasyon 40%. Devletin rakamı bile 26%. Yani bu yüzde 26 zam verilse bile gerçekte hiç zam yapılmadı demek. Böyle bir ortamda 1000 muhtarı hacca göndermek seçim rüşveti değil de nedir? Murathan'ın dediği, yazdığı her şey kelimesi kelimesine doğru. Yok yüzüne tükürmekmiş falan. Ne çirkin ifadeler bunlar. Gerçekleri yazana bu ne düşmanlık? Bu ne kin? O yazmasa da biz zaten görüyoruz durumu.
  • ORHAN İNANORHAN İNAN47 dk önce
    BU HOKKABAZLARIN HAKKINDAN SEN VE SENİN GİBİ ZİHNİ AÇIK,YALAN DOLANDAN NEFRET EDEN ,KALEMİ GÜÇLÜ İNSANLAR GELİR.ONLAR ÜRECEK SİZLER DE HOŞT DİYECEKSİNİZ.RABBİM YARDIMCINIZ OLSUN.
  • Kemal KamKemal Kam48 dk önce
    Tartısı doğru olmayanın ölçtüğünden Hak zuhur etmez. Terazinizin ölçüsü Kur'an mı? Maksadınız ne? Korkunuz ne? Kime hesap verecekmiş gibi hüküm veriyorsunuz? Sevdiğiniz ne?
  • malimali1 sa önce
    eyyyyyyy Karahasan sen sokağa çıkta bu söylediklerini anlat vatandaşa da tükürüğün küfrün alasını gör...
  • ademadem1 sa önce
    Mozart ecdadın meşrebine uygundu!Osmanlı padişahları elbette 'meşreplerine uygun olmayan' şeyleri yapmayacak kudrete sahipti. Ama işin ilginç tarafı klasik batı müziğini sevdiler. Yoksa elbette yabancı müzisyenlere ‘paşa’ unvanı verip besteler sipariş etmez, sefaretlerde balolara gitmez, sarayda opera dinlemezlerdi...
  • emre ozturkemre ozturk1 sa önce
    sevgili ali karahasanogullari...Cumhuriyetimiz ilelebet payidar kalsin insalah.
  • Rıfkı YazanRıfkı Yazan1 sa önce
    Mümin rıfk sıfatındadır!.. köpek benzetmesi bizlere yakışmaz. Hakaret duysak hüsnüzan göstereceğiz, kimsenin şerefi yerde değil ama efendiliği de ayaklar altına almayacağız...  Allah cc affetsin her “rıfk” sıfatına ters davranışımızı. Yazınızda bir başka asıl mesele ise sokak köpeklerinin fakir ve orta/alt sınıfın yaşadığı (bizlerin) semtlerde çok ciddi sorun olduğu. İnşallah gazeteciler bu konuya eğilme gereğiduyar ve sorun zarar noktasına varmaz.
  • ayşe gülayşe gül1 sa önce
    olacak olan oluyor sayın dilipak. peygamber efendimiz asırlar öncesi söylemiş ;her ümmetin bir sınavı var benim ümmetim de mal para vs. ile sınanacak , ben bunların ümmetimi bozmasından korkuyorum demiş. mi? demiş.o halde ? insanlardaki görgüsüz müsrifliği görünce duyunca acıyarak gülüyorum sadece. anlasalar zaten miğde bir avuç, ekmek peynir dahi yeseler doyacaklar. kadınlar ihtiraslarını dizginleseler belki eşleri de o kadar hoyrat olmayacak. bilmiyorum neyin gelmesini bekliyorlar akıllarının başlarına gelmesi için.?
  • Ertuğrul EksiErtuğrul Eksi1 sa önce
    Kunta Kürde isimli yorumcu bir alem. hükümet vatandaşa yardım ediyor. Bunlar mızıklamış. 10 yılda 26 bin intihar da durumumuzu gösteriyormuş. bu erdoğan karşıtlarının idol gördüğü ABD'de sadece2016'da 45 bin intihar var.nufusa vurarsanız. bir yılda 11 bin intihar abd'de olur. Vur 10 yıla 110 bin eder. Türkiyede isesadece 26 bin
  • Hakkı kulHakkı kul2 sa önce
    Sayın karahasan, annemin kocadan maaşı var dul kızıyla paylaştığı,reel temel ihtiyaç enflasyonu %80 lerdeyken enflasyon cambazlığıyla % 10 yok yok yalan olmasın küsuratı da var, 100 lira zam aldı,, onuda ev sahibi 100 lira zam yaptı kirasına haklı olarak, aldıııı gittiiii, 85 yaşındaki kadın ne yesin, sanayici kadar değeri yok yani, az aldıkları için kendilerine % 26 zam yapanlar, rüyalarında HZ ÖMERi görüyorlarmıdır,,, şu enflasyon cambazlığınla ilgilide bi kaç sey yazsan,,,
  • EmekliEmekli2 sa önce
    Pardon da emekliye ne verdi bu hükümet, CHP olmasa ikramiye bile olmayacaktı o da sadece 2 adet 1.000 tl burada CHP nin vaadi birer maaş iki kezdi bunun hesabı sandıkta yapılır elbette bu seçim ekonomisinden bir tek emekliye bir şey çıkmadı, enflasyon kadar zam vermek neyin kandırmacasıdır hangi standartı artırır söyleyin.
  • ŞenolingŞenoling3 sa önce
    Ali Bey, Murat Muratoğlu’nun 2017 sonunda 2018 yılının nasıl geçeceği hakkında bir yazısı var, lütfen okuyunuz. Daha ortada kur dengesizliği yokken, krizin k’si yokken 2018’in nasıl olacağı konusunda tahminler yapmış. Bu sene 2019 için yaptığı yorumlar daha da kötü. Şunu demek istiyorum adam boş atıp dolu tutmuyor, belirli ekonomik göstergelere göre yorum yapıyor. Ekonomide atılan her adımın malesef bir sonucu oluyor, 15 senelik harcama döneminden sonra artık malesef bedel ödememiz gereken yere geldik. Allah yardımcımız olsun
  • Yalçın kayaYalçın kaya3 sa önce
    ... Sokakta görürseniz tükürmek de ne oluyor! Bunun bir adım ötesinin neler olabileceğini düşünün lütfen.
  • misafirmisafir3 sa önce
    ... allah aşkına erbakan hocamızın icratlarıyla akp nin alakası varmı ... her şeye af var mahkum affı nerde neden çıkmıyor
  • CananCanan6 sa önce
    memleketen derdine baaak , sizin derdinize bak! En son evine 1 kg et aldığını hatırlanamayan insanlar var !
  • Kunta Kürde Kunta Kürde 7 sa önce
    Görünen o ki hükümet keseyin ağzını açmış, kredi kartları , elektrik , çocuk yardımı , emekliye bol maaşı iktidarın tüm olanakları seferber! Bakalım cumhur ittifak ı yüzde kaç oy alacak ? Son 10 senede ekonomik nedenlerle intihal eden vatandaş sayısı ? Tamı tamına 29 000 ! Bi de yazılı geçeyim YİRMİ DOKUZ BİN !!!! Bu iktidarın gizlediği albümü !şimdi iktidar 16 senedir koltukta inthar son 10 seneyin rakamları! Sormazlar mi şimdi Eniştem beni niye öpüyor ?

Ali Karahasanoğlu

Son Yazılar

Günün Özeti

Bugünkü Yazılar

Saatlerce kapı zilini yaladı! Polis her yerde onu arıyor
Saatlerce kapı zilini yaladı! Polis her yerde onu arıyor
Yanlarında iki ülke daha var! Hedefleri Türkiye
Yanlarında iki ülke daha var! Hedefleri Türkiye
Elektrik vurgunu! 80 milyonun enerjisini çalıyorlar
Elektrik vurgunu! 80 milyonun enerjisini çalıyorlar
HDP belediye başkan adayları 2019 listesi
HDP belediye başkan adayları 2019 listesi
Özgür Özel’den beyin yakan sözler: Binali Yıldırım'ın yerine Bilal Erdoğan geçecek
Özgür Özel’den beyin yakan sözler: Binali Yıldırım'ın yerine Bilal Erdoğan geçecek