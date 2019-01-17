Tam da çekilecek iken: “Boom”!

Ve nihayet Büyük Şeytan, yine yapacağını yaptı..

İsterseniz Trump deyin.

İsterseniz, Trump’a karşı ABD’nin derin devleti deyin..

O kadar ayrıntısına girmeye gerek yok..

Trump ile birlikte ABD’nin derin devleti yapmış olsa da..

Trump’a karşı ABD’nin derin devleti de yapmış olsa..

Tablo şu:

19 Aralık’ta “Suriye’den çekiliyoruz.. DEAŞ’ı yendik.. Suriye’de kalmamıza gerek yok!” diyen Trump...

Dün Münbiç’te yaşanan patlama ile 4 ABD askerinin ölmesi sonrasında..

Bakalım kararını değiştirecek mi?

En başından olayı masaya yatıralım..

ABD’nin, Suriye’de olması için hangi haklı sebebi var?

Hiçbir haklı, mantıklı sebebi yok. Olması mümkün değil..

Suriye, ABD sınırına yakın bir ülke değil..

ABD’nin Suriye’de geçmişe dayalı bir varlığı, bir mensubiyeti yok..

Binlerle, on binlerle ifade edilecek bir nüfusu, Suriye’de yaşamıyor..

Her şey olumsuz..

Ama..

Olsun..

Diyecekler ki, “Suriye, bizim kadim dostumuz İsrail’in sınırında.”

İşte burası doğru..

Ve hepsi hepsi bu..

İsrail’in sınırında olunca..

Suriye hedef haline gelmiş oluyor..

Ve oldu da..

Bunu not edelim..

Bir not daha verelim..

Trump diyordu ya: “DEAŞ’ı yendik.. Suriye’de kalmamıza gerek yok!” diye..

Suriye’deki varlıklarını, DEAŞ’ın varlığına bağlıyorlardı ya..

O zaman soralım: “DEAŞ ne?”

6 yıl kadar önce, mantar biter gibi yerden biten..

Aniden yıldızı parlayan..

Sözümona İslami tabandan kaynaklı gibi tanıtılan, bir terör örgütü.

Kafa kesmesi ile ünlü..

Ama aynı zamanda, ABD’den alınan sıfır cipleri ile ünlü..

Kafamız karışıyor..

DAEŞ, İslami tabana mı dayanıyor? İslami hassasiyetlerle mi hareket ediyor?

Yoksa, çok basit bir anlatımla..

CIA’nin saf Müslümanların eline bedava silah tutuşturarak oluşturduğu bir örgüt mü?

DEAŞ’ın geçmişi olmayan, yönetim katı itibari ile güvenilir olmayan şaibeli konumunu da not edip geçelim..

İlginçlik şurda:

TSK’nın yıllardır dile getirdiği tez aynı: “Güneyimizde, bir terör örgütüne dayalı devlet yapılanması istemiyoruz!”

Bunun için tam bir sene önce Afrin’e girdik..

Bunun için, hemen sonrasında Münbiç’e gireceğimizi ilan ettik..

Tam bir senedir, ABD oyalama taktiğini sürdürüyor..

Türkiye’nin kararlılığını görünce, “Gelin Münbiç’te birlikte devriye yapalım” dedi..

6-7 aydır, devriye yaptırarak, Türkiye’yi oyalıyor..

Türkiye, Münbiç’le yetinmeyip, Fırat’ın doğusunu da masaya yatırınca..

Kem ettiler.

Küm ettiler..

En sonunda, “Biz Suriye’de çekiliyoruz” ile sonucu açıkladılar..

İnandık mı?

İnanmadık..

“Trump çekilse, ABD’nin derin devleti çekilmez” dedik..

Nitekim, “çekiliyoruz” açıklamasının üzerinden nerede ise bir ay geçti..

Ortada çekilen falan yok..

Oysa 24 saatte diplomatik temsilcilerini..

30 gün ve 60 günlük periyotlarla da, askerlerini çekecekti..

En son geldiği noktada ise..

“Kürtlerin güvenliğini sağlamamız lazım” ile karşımıza çıktılar..

Sanki Türkiye’de Kürtler yokmuş.. Kürtlerle Türkler bu ülkede kardeşçe yaşamıyorlarmış da..

Suriye’nin kuzeyindeki Kürtlerin can güvenliği sorunu varmış gibi..

Tabii yapmak istedikleri..

Kürt diyerek, PYD-PKK’nın güvenliğini sağlamak idi..

“Kürtlerin güvenliğini biz temin ediyoruz. PKK için ise, bir sözümüz yok” denilince..

“Ara bölge” tezini ortaya attılar..

“PYD’siz-PKK’sız olursa, tamamdır” cevabımız üzerine..

İş ciddileşti..

PYD’nin, ara bölgeden de uzaklaştırılması gündeme geldi..

Ve..

Bir anda..

“Bommm..”

Münbiç’te 5 ABD askeri öldü..

3’ü yaralandı.

Sivillerden de ölenler var..

Nerede ise daha bomba patlamadan, DAEŞ açıklamayı patlattı(!)..

“Ben bitmedim” dercesine..

“Biz yaptık biz..” dedi..

“Patlamayı üstleniyoruz” dedi..

İyi de..

Bu DEAŞ, nerede ise bir yıldır tek olayları yok..

Çok tartışılan İdlib’te bile, askeri operasyon yapıldı-yapılacak denilmesine rağmen..

İdlib’te dahi bir olay çıkarmaya güçleri yetmedi..

Tam ABD köşeye sıkıştığı an..

Tam, PYD-PKK’nın silahlı unsurlarının Türkiye sınırından daha uzaklaştırılmasının anlaşması yapıldığı anda..

“Nanik” dercesine....

Kafayı çıkarttı..

“Ben buradayım” dedi..

Gerçekten DEAŞ orada mı?

Yoksa..

Artık iyice suyu çıkmış şekilde..

ABD’nin derin operasyonlarına cansuyu olmak üzere..

Her an eli tetikte görev mi bekliyor?

Her an görev üstlenmeye hazır, CIA emrinde bir suni örgüt mü sözkonusu?

**

Trump, her konuda anında tivit atarken..

ABD saatine göre gece vakti yaşanan patlamaya.

Dün öğle saatlerine kadar bir yorum getirmedi..

Anlaşılan o ki..

Oyun büyük..

Belki Trump da hedefte..

Belki Trump da işin içinde..

Bekleyip göreceğiz..

Kesin olan bir şey var ki:

“Çekiliyoruz” denildiğinde de “Hayduta güven olmaz” dedik..

Dünkü patlamadan sonra da, “Hayduta güven yok” diyoruz..