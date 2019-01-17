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Tam da çekilecek iken: “Boom”!

17 Ocak 2019 Perşembe

Ve nihayet Büyük Şeytan, yine yapacağını yaptı..

İsterseniz Trump deyin. 

İsterseniz, Trump’a karşı ABD’nin derin devleti deyin..

O kadar ayrıntısına girmeye gerek yok..

Trump ile birlikte ABD’nin derin devleti yapmış olsa da..

Trump’a karşı ABD’nin derin devleti de yapmış olsa..

Tablo şu:

19 Aralık’ta “Suriye’den çekiliyoruz.. DEAŞ’ı yendik.. Suriye’de kalmamıza gerek yok!” diyen Trump...

Dün Münbiç’te yaşanan patlama ile 4 ABD askerinin ölmesi sonrasında..

Bakalım kararını değiştirecek mi?

En başından olayı masaya yatıralım..

ABD’nin, Suriye’de olması için hangi haklı sebebi var?

Hiçbir haklı, mantıklı sebebi yok. Olması mümkün değil..

Suriye, ABD sınırına yakın bir ülke değil..

ABD’nin Suriye’de geçmişe dayalı bir varlığı, bir mensubiyeti yok..

Binlerle, on binlerle ifade edilecek bir nüfusu, Suriye’de yaşamıyor..

Her şey olumsuz..

Ama..

Olsun..

Diyecekler ki, “Suriye, bizim kadim dostumuz İsrail’in sınırında.”

İşte burası doğru..

Ve hepsi hepsi bu..

İsrail’in sınırında olunca..

Suriye hedef haline gelmiş oluyor..

Ve oldu da..

Bunu not edelim.. 

Bir not daha verelim..

Trump diyordu ya: “DEAŞ’ı yendik.. Suriye’de kalmamıza gerek yok!” diye..

Suriye’deki varlıklarını, DEAŞ’ın varlığına bağlıyorlardı ya..

O zaman soralım: “DEAŞ ne?”

6 yıl kadar önce, mantar biter gibi yerden biten..

Aniden yıldızı parlayan..

Sözümona İslami tabandan kaynaklı gibi tanıtılan, bir terör örgütü. 

Kafa kesmesi ile ünlü..

Ama aynı zamanda, ABD’den alınan sıfır cipleri ile ünlü..

Kafamız karışıyor..

DAEŞ, İslami tabana mı dayanıyor? İslami hassasiyetlerle mi hareket ediyor?

Yoksa, çok basit bir anlatımla..

CIA’nin saf Müslümanların eline bedava silah tutuşturarak oluşturduğu bir örgüt mü?

DEAŞ’ın geçmişi olmayan, yönetim katı itibari ile güvenilir olmayan şaibeli konumunu da not edip geçelim..

İlginçlik şurda:

TSK’nın yıllardır dile getirdiği tez aynı: “Güneyimizde, bir terör örgütüne dayalı devlet yapılanması istemiyoruz!”

Bunun için tam bir sene önce Afrin’e girdik..

Bunun için, hemen sonrasında Münbiç’e gireceğimizi ilan ettik..

Tam bir senedir, ABD oyalama taktiğini sürdürüyor..

Türkiye’nin kararlılığını görünce, “Gelin Münbiç’te birlikte devriye yapalım” dedi..

6-7 aydır, devriye yaptırarak, Türkiye’yi oyalıyor..

Türkiye, Münbiç’le yetinmeyip, Fırat’ın doğusunu da masaya yatırınca..

Kem ettiler.

Küm ettiler..

En sonunda, “Biz Suriye’de çekiliyoruz” ile sonucu açıkladılar..

İnandık mı?

İnanmadık..

“Trump çekilse, ABD’nin derin devleti çekilmez” dedik..

Nitekim, “çekiliyoruz” açıklamasının üzerinden nerede ise bir ay geçti..

Ortada çekilen falan yok..

Oysa 24 saatte diplomatik temsilcilerini..

30 gün ve 60 günlük periyotlarla da, askerlerini çekecekti..

En son geldiği noktada ise..

“Kürtlerin güvenliğini sağlamamız lazım” ile karşımıza çıktılar..

Sanki Türkiye’de Kürtler yokmuş.. Kürtlerle Türkler bu ülkede kardeşçe yaşamıyorlarmış da..

Suriye’nin kuzeyindeki Kürtlerin can güvenliği sorunu varmış gibi..

Tabii yapmak istedikleri..

Kürt diyerek, PYD-PKK’nın güvenliğini sağlamak idi..

“Kürtlerin güvenliğini biz temin ediyoruz. PKK için ise, bir sözümüz yok” denilince..

“Ara bölge” tezini ortaya attılar..

“PYD’siz-PKK’sız olursa, tamamdır” cevabımız üzerine..

İş ciddileşti..

PYD’nin, ara bölgeden de uzaklaştırılması gündeme geldi..

Ve..

Bir anda..

“Bommm..”

Münbiç’te 5 ABD askeri öldü..

3’ü yaralandı.

Sivillerden de ölenler var..

Nerede ise daha bomba patlamadan, DAEŞ açıklamayı patlattı(!).. 

“Ben bitmedim” dercesine.. 

“Biz yaptık biz..” dedi.. 

“Patlamayı üstleniyoruz” dedi..

İyi de..

Bu DEAŞ, nerede ise bir yıldır tek olayları yok..

Çok tartışılan İdlib’te bile, askeri operasyon yapıldı-yapılacak denilmesine rağmen..

İdlib’te dahi bir olay çıkarmaya güçleri yetmedi..

Tam ABD köşeye sıkıştığı an..

Tam, PYD-PKK’nın silahlı unsurlarının Türkiye sınırından daha uzaklaştırılmasının anlaşması yapıldığı anda..

“Nanik” dercesine....

Kafayı çıkarttı..

“Ben buradayım” dedi..

Gerçekten DEAŞ orada mı?

Yoksa..

Artık iyice suyu çıkmış şekilde.. 

ABD’nin derin operasyonlarına cansuyu olmak üzere..

Her an eli tetikte görev mi bekliyor?

Her an görev üstlenmeye hazır, CIA emrinde bir suni örgüt mü sözkonusu?

**

Trump, her konuda anında tivit atarken..

ABD saatine göre gece vakti yaşanan patlamaya.

Dün öğle saatlerine kadar bir yorum getirmedi..

Anlaşılan o ki..

Oyun büyük..

Belki Trump da hedefte..

Belki Trump da işin içinde..

Bekleyip göreceğiz..

Kesin olan bir şey var ki:

“Çekiliyoruz” denildiğinde de “Hayduta güven olmaz” dedik..

Dünkü patlamadan sonra da, “Hayduta güven yok” diyoruz..

 

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YORUM YAZ

  • MazlumMazlum46 dk önce
    Bu topralara girdigimiz 1071 den beri dusmanimiz cok dostumuz yok hep bir dusman uretildi rahat nefes aldirmadilar.Kurulan her turk devletini yiktilar en son osmanli sira TC ye geldi.Ekonomik ve siyasi anlamda guclu hukumetler kurulamadi dirayetli siyasetcilerimiz hic olmadi uretemedik urettirilmedik sen sagci ben solcu diyerek ayristirildik ve emperyallerin ekmegine yag surduk vatan elden gidecek yeni bir ATATURK gelirmi?
  • adem şenadem şen47 dk önce
    Şu an surıye sınırına cok yakın bır yerdeyım , Reisin Dalın kelimesini heyecanla bekliyorum.
  • ORHAN İNANORHAN İNAN1 sa önce
    AMERİKA SÖZÜNE GÜVENİLİR BİR DEVLET DEĞİLDİR VE EVVELİNDE DE HİÇ GÜVENİLİROLMAMIŞTIR ZATEN.YANİ YALANCIDIRLAR.YIKICI GÜÇLERİ NEDENİYLE SALDIRGAN TUTUMLARINI PERVASIZCA SÜRDÜRMÜŞLERDİR.BU BÖYLE DEVAM ETMEYECEK .MUHAKKAK OLAN ŞU Kİ,ZALİMLER ÖYLE VEYA BÖYLE YOK OLACAKLAR.AMERİKA DİYE BİR DEVLETİN KALMAYACAĞINI,YER YÜZÜNDEN SİLİNECEĞİNİ SÖYLEMEK DE KEHANET OLMASA GEREK.ÇÜNKÜ,ÇOK ZALİMLER VE ZULÜMLERİNDE DEVAMLI VE ISRARCILAR.ŞİDDETLERİNİ DE ARTTIRMA EĞİLİMİNDELER.KABA KUVVET İLE HER ŞEYİ YAPABİLECEKLERİNE İNANMANIN VERDİĞİ RAHATLIĞIN ÇOK DA FAZLA SÜRMEYECEĞİNİN FARKINDA DEĞİLLER. AKITILAN HER KANIN RABBİM KATINDA BİR KARŞILIĞI VAR VE MASUM KANINI OLUK OLUK AKITANLAR İÇİN DE BİR KARŞILIĞI OLACAKTIR. AMERİKAYA GÜVENİLİP OPERASYON YAPILAMAYACAĞI GİBİ,ONLARIN ASKERİ GÜCÜNÜ VE KAYPAKLIKLARINI DA GÖZ ARDI ETMEMEK LAZIM.YANİ,ONLARLA KARŞI KARŞIYA GELMEDEN ÖNCE BÜTÜN DÜNYAYA MERAMIMIZ İYİ ANLATILMALI,NİHAYETİNDE ONLARLA ÇARPIŞMA SÖZ KONUSU OLURSA DA CESARETLİ BİR DURUŞ İLE GEREĞİ YAPILMALI.ZERRE MİKTARI TAVİZ VERİLMEMELİ,GERİ ÇEKİLMEMELİ..İŞTE O ZAMAN ,YANİ GERÇEK GÜCÜ GÖRDÜĞÜ ZAMAN MESELE ÇÖZÜLMÜŞ OLACAKTIR.YOKSA DALGASINI GEÇMEYE DEVAM EDECEKTİR.BAŞKANIMIZ DA BUNA MÜSAADE EDECEK BİRİ DEĞİLDİR.ŞAHSİYETLİ VE CESARETLİ BİR TAVIR SERGİLEMEK O NUN MİZACI OLDUĞUNDAN SONUÇ MUHAKKAK İSTEDİĞİMİZ GİBİ OLACAKTIR,İNŞAALLAH.ALLAH(CC) YAR VE YARDIMCISI OLSUN.ELİNİZE SAĞLIK.
  • yolcuyolcu1 sa önce
    kunda kürde!?.(ve tayyip erdoğanla kafayı bozanlara) ..eksik yazmışsın komünüzmü yıktıranda, sonracığıma düşman kuvvetlerin rengini yeşil ilan ettirende, bop hazırlayan ve abd yi zorla bu bu plana ortak ettirende vs vs tayyip erdoğandır. sizi bakırköy e gönderip rehabilite ettirmek lazım.
  • Yunus 16 Yunus 16 1 sa önce
    NE ÇEKİLMESİ ; ALİ BEY, HAÇLI (Abd, İngiltere, Fransa, Almanya, Kanada, İsrail, Çin bile Esad a bir tabur asker gönderdi..... Orada olmayan Avrupa ülkelerini saysak daha kolay olur) YILLARDIR KÖPEKLERİ İLE BİRLİKTE GAZİANTEP, HATAY, URFA SINIRIMIZDA NE ÇEKİLMESİ? BU BÖLGEDE BÜYÜK BİR HARP KOPMADAN BÖLGEYE HUZUR GELMEZ! İNŞAALLAH 27 NİSAN 1909, 13 KASIM 1918 DEN ÇOK ÇOK DAHA GÜÇLÜYÜZ.
  • ayşe gülayşe gül2 sa önce
    aslın da abd , kendisinin bile gerisin de kaldı artık; biz sıradan insanlar emin olsun biliyoruz nerede nasıl davranacaklarını.çok ufak beyinli bunlar aslın da. enin de de sonun da da biz gireceğiz o suriyeye ve asla terör devletine izin vermeyeceğiz.
  • İbrahim akİbrahim ak2 sa önce
    Keşke Türk halkindaki bilincin 40 da biri abdlilerde olsa adamlar goremiyorlar nasıl kullanıldıklarını acaba bizdeki cehapelilerin kökeni ABD'ye mi dayanıyor aynı mantıksızlıkla hareket ediyorlar şizofren bir kitle
  • YaziyorumYaziyorum3 sa önce
    Herkesin bir hesabi varken,Kaniatin sahibini hesaba katmayanlar biz birsey yapmak isterken .her sozumuzun basinda insallah deriz.niyetimizi boyle ederiz biz Allaha tefekul ederiz.kimbilir belki kazdiklari cehennem cukurunda bogulacaklar.hesap gununu sahibi haksizliga zulume ugrayanin hakkini alcak zulum edenler alcak bu kadar olur,ancakgorelim,mevla neyler eylerse guzel eyler .siir gibi de olsa Allah icin soyler hak icin soyler .bir hatirlatmam,da Akp ,yi kucuk cikarlarina alet edim sanki koltuk deynegi gibi kendi cikarina alet edenler.Allahdan korkun birinin yaptigi hatayi hayinlige ortak olma Akp uyede olsa oyda verse Akp kendine guc olarak gorup haksizlik etme herkim Akp,kucuk dusurecek,davranis yapana hakimi helal etmiyom Akp kisi sahis sirketi deyil boyle yapanlar Akp kotuletdi benceAkp turkiye icin ne varsa Akp O ,dur
  • infonetinfonet3 sa önce
    1967 6 gün savaşında Moshe Dayan'ın vurun demesiyle ıdf'in Mısır açıklarında uss liberty'yi vurmasını hatırlattı. Tam aydınlatılmış değil veya us-israil ilişkilerine zarar verecek düşüncesiyle öyle kalması icap ediyor. En mantıklı olan izah ise, amerikan supremist David Duke'in getirdiği izah. Uss Liberty'nin vurulması abd'yi 6 gün savaşında Araplara karşı israil'in yanında savaşa dahil etmek için yapılmış bir false flag operation'ıydı. Abd durumun son anda farkına farkına varmakla oyuna gelmekten kurtulmuştu. Aynı amerika ikiz kulelerde oyuna geldi veya amerika'nın da menfaatleri olduğu için kurulan oyunda co-oyuncuydu.
  • Ali Cengiz Ali Cengiz 3 sa önce
    ABD li pos bıyık ülkemize geldi ! Dünya liderimiz kayda almadı ! Muhatabı ben diyelim dedi ! Bravo dedik ! Şimdi geldik ABD lideri bir açıklama yaptı ;Türkiye yi maf ederiz : muhatabı ? Çıt yok ! Devreye İbrahim Ve çavuşoğlu girdi! Yani fos bu işin Türkçesi fos ettik ! Sonra telefonda takla taktiyi! Gönül isterdi ki bizim lider de Twitter de cevap vermesiydi ama Yusuf Yusuf !
  • OsuranbuğaOsuranbuğa4 sa önce
    Bölgede bir düşman yaratıldı ! Ev sahibi eset ! Bölgeye gelen haydutlar ev sahibini kovmaya yertilendi! Başta israil , ABD, ve Türkiye başta olmak üzere yıllarca kan döktüler ! DEAŞ ME AŞ kafa karıştırma operasyonları . Asıl oyun büyük foto ! İsrail ve uşakları müslüman kanı içme operasyonu! Cut ! Şimdi filmin 2. Bölümüne sıra geldi ! ABD bölgeden çıkacak ve Türkiye bedel ödeyecek ! Namlular Erdoğan'a çevrilecek! Eset yeniden Esad olacak !
  • ŞenolingŞenoling4 sa önce
    Yazınıza bir ifadeniz haricinde tamamen katılıyorum. Deaş’ı saf müslümanların eline bedava silah verilmesi diye nitelemişsiniz. Kafa kesen, tecavüz eden, bombalar patlatan terör örgütü mensupları bırak saf müslümanları bana göre insan bile olarak anılmamalı.
  • Deli KadirDeli Kadir4 sa önce
    Belki de Türkiye topun ağzına girdi ! Bölgedeki abisi gidiyor ne de olsa ! Aman abi gitme bak bitmemiş terör halen var ! Belki de kim bilir ! Bekleyip göreceyiz ! Benim adım deli Kadir döverim !
  • Kunta KürdeKunta Kürde6 sa önce
    Bu BOOMMM çok yakında bizim şehirlerimiz de olacak ! Buraya yazıyorum TÜRKİYEbuna hazır ol ! ABD çekilmesi tek bir ülkeye yaramayacak o da Türkiye! Bu belaya bizi bulaştıran Şam'da namaz kılma hayalleri olan Türk hükümeti MENDAKKK DUKKAAAA Eyyyyy eset !!! Çekenler ! Bunlar kendilerini çok akıllı zann ediyorlar! Her durumda kendilerinin lehine söylemler yaparak politika yaparlar ! Aslında bir israil kuklası olan bu yönetim malesef halkı tv dizileri ve medikal ilaçlarla bir ülkeyi adeta uyuşturmuşlar ! Aklı selim tek kişi yok ! Olanları da ortadan kaldırıyorlar !

Ali Karahasanoğlu

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