SP’de ilk raunt: FETÖ’cülerin avukatı kazandı!

Öncelikle maçın tek raunt olmadığını belirtelim.

İkinci olarak da, maçı kim kazanırsa kazansın, bir de bu işin ahirette verilecek hesap yönü var.

Tartışma, 3 hafta önce Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, SP kurmaylarından Oğuzhan Asiltürk’ü ziyareti sonrasında, henüz kamuoyunda hiçbir açıklama yok iken, SP’li olduğunu iddia eden bir avukatın açıklaması ile başladı.

31 Mart öncesinde, CHP’nin seçim çalışmalarında kullanılmak üzere bağış yapan, kendisi de SP’nin Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Av. Ali Aktaş..

Hatırlatalım...

Bu SP’linin para bağışı yaptığı Ekrem İmamoğlu, atadığı bir genel sekreter yardımcısı eliyle, başörtülü hanımlara hakaret etti. Ben o SP’liden, “Aldatıldım” açıklaması duymadım.

O Ekrem İmamoğlu, gaylere sahip çıkıp, “Eşcinsel evliliklere toplumu hazırlayacağız” dedi.

O SP’li avukattan ben “Yaptığım bağışın hesabını ben nasıl vereceğim” açıklaması duymadım.

Ama bu avukat arkadaş, Oğuzhan Asiltürk ile Erdoğan görüşmesinden hemen sonra, şu paylaşımı yapmıştı:

“Oğuzhan Asiltürk ne yapar eder Abdullah Sevim’in desteğini alır ve sonra Temel Karamollaoğlu’nu değiştirmek ister demiştim. Bunu başarırlarsa sonraki aşama Saadet’i Cumhur İttifakına yamamak olacaktır. YİK diye bir şey yok. Bir adamın kafasına göre takılması var.”

Kafa ne?

“Biz bir siyasi partiyiz. Her türlü teklifi inceler, en uygun olanına karar veririz” yerine..

“Biz, hangi teklif ile gelirse gelsin, AK Parti ile ittifak yapmayız. AK Parti ile yapmayınca da, önümüzde 30 tane alternatif zaten kalmaz. Dolayısı ile biz mutlaka ve mutlaka, CHP ile ittifak yaparız. Yapmalıyız” diyen..

Saadet Partisi’ni CHP ile ittifak yapmaya mahkum eden..

Hem de bu mahkumiyet sırasında, pazarlık imkanını bile ortadan kaldıran bir kafa..

Ekrem İmamoğlu’na para yardımı yaparak, “İstanbul’da seçim kazansın” de..

Oysa Saadet Partisi’nin, İstanbul’da bir adayı var iken bunu yap..

Kendin de, CHP’li adayın karşısında, SP adına Antalya’da aday ol..

Karışık işler..

Karışık olduğu için, insan sorguluyor..

Yoksa..

SP tabanından AK Parti’ye kayacak seçmeni elde tutmak ve AK Parti’ye kazandırmamak, böylece CHP’ye kazandırmak için mi, Antalya’da SP adına aday oldu ve Antalya’da yarışıyor gibi göründüğü CHP’nin, İstanbul’daki adayına para bağışı yaptı bu adam?

Sırf fesat.. Sırf hasetlik için..

Bunu da geçelim..

15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra, yoğun olarak FETÖ’cülerin avukatlığını yapmış olmasını da bir şüphe olarak kenara koyalım..

Devam edelim, Milil Görüş’ten gelen iki ismin buluşması hakkında, “Zinhar bu buluşmayı kabul etmiyoruz. İttifakla sonuçlanmasını kabul etmiyoruz” yaklaşımı ile açıklama yapanların kimliklerine..

En üst perdeden konuşan Mustafa Kamalak idi..

Hani şu, 17-25 Aralık sonrasındaki günlerde, günübirlik FETÖ terör örgütünün televizyon kanallarına çıkıp, Tayyip Erdoğan düşmanlığı yapan Saadet Partisi’nin eski genel başkanı..

Muhterem, oğlunu da İyi Parti’ye disiplin kurulu üyesi olarak transfer etmiş..

Şimdi buyrun..

Söyleyin..

“Vebali büyük olan ile ittifak yapılmaz” derken..

Saadet Partililerin tabanına soralım..

Mağduriyetler yaşayan başörtülü kızlara..

İmam hatipte okuyup, ilahiyat dışında hiçbir fakülteye gidemeyen katsayı mazlumlarına soralım..

Kamalak’ın, başörtüsü ile avukatlık yapamayan eşine soralım..

Bu ülkede yaşadığınız mağduriyetlerde en büyük vebal kimdedir?

Verilecek cevap, “CHP”dir..

“CHP kafası”dır..

Ama Mustafa Kamalak, ordan ustaca bir kıvraklıkla sıyrılıp;, “Vebali büyük olan, AK Parti‘dir” ithamında bulunuyor..

Daha 6 ay önce, Ayasofya’yı açan Erdoğan’a saldırıp, Ayasofya’nın açılmasına açıktan karşı çıkamadıkları için, “Hutbede Atatürk’e lanet okundu” iddiası üzerinden Diyanet İşleri Başkanı’nı hedef tahtasına koyan CHP ve İp’e şirinlik yapıyor..

Vebalin büyüğü, CHP’de değil imiş..

AK Parti’de imiş..

AK Parti dindarların aleyhine, hangi zulmü, kendi isteği ile yapmış ise..

Derseniz ki, İstanbul Sözleşmesi..

CHP ile birlikte yaptı.

Derseniz ki, zinanın yeni kanunda suç sayılmaması..

CHP’nin baskısı ile yaptı.

Derseniz ki, erken yaşta evlilik yapanların cezaevinde kalmaya devam etmesi..

CHP’nin tehditleri ile kanunu değiştiremiyor.

Derseniz ki, faizi kaldırmıyor..

CHP’nin baskısı ile, CHP kafasının alayvari tehditleri ile kaldıramıyor.

Eeee?

Ne eksiklik var ise..

Onların hepsinde, AK Parti’yi geride bırakacak vebal, CHP’de..

Bir de fazladan..

CHP’ye rağmen başörtü yasağını kaldıran AK Parti.. CHP’ye rağmen katsayı zulmünü bitiren AK Parti..

Buna rağmen, vebalin büyüğü AK Parti’nin, öyle mi?

Akıl gitmiş..

Bunlardan daha ne beklersiniz?

Ve sonunda..

Oğuzhan Asiltürk, sessizliğini dün bozdu..

Bir anlamda..

Tehditlerin kimden geldiğinin mesajını da vererek..

Bir açıklama yaptı:

“İleride şöyle mi yaparız böyle mi yaparız demenin zamanı o noktaya geldiğimiz zaman, seçime bir hafta kala buna karar verilir. Yapılır.”

Bence kurt politikacı Asiltürk, parti içindeki şantajcıları da, bu açıklaması ile ele verdi..

Parti içinden, Milli Görüş çizgisinde hareket edilmesini önlemek için tehditler savuranları ifşa etti..

Nasıl mı?

Şöyle..

Hatırlayın..

FETÖ’cülerin 17-25 Aralık öncesindeki söylemlerini.

Sorardık, “Seçimde ne yapacaksınız?”

“Biz siyasetle meşgul değiliz.. Bizim için oy kullanmak, seçim tarihinden bir hafta öncesinde konuşulur.. Hepsi o..”

Tabi sonradan öğrendik ki..

Adamlar sadece gündüz değil, gece bile siyasetle meşguller.. Soru çalmak, şu makama bu adamı, o makamı diğer adamlarını yerleştirmek için, siyasi kadrolarla geceli gündüzlü irtibat halindeler..

Asiltürk de, “Seçime bir hafta kala karar veririz” deyince..

Bence, “Bize FETÖ kaynaklı tehdit var..” demek istedi..

SP’de ilk raundu, FETÖ’cülere avukatlık yapanlar, FETÖ’nün oy verdirdiği/inançlı insanlara zulmeden CHP ile ittifak yapılmasını önerenler kazandı..

Bakalım sonraki raundlarda, aklıselim hakim olacak mı?