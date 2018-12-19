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Söyle Habertürk, sana bu haberi kim yaptırdı?

19 Aralık 2018 Çarşamba

 

Haberin başlığı şöyle:

“SGK’lıysan ilaç yok. Değilsen parasıyla var!”

Sanıyorsunuz ki, SGK’lıların bir sıkıntısı haberleştirilmiş..

Bu ihtimal ile, haberi tıklıyorsunuz..

Bu sefer haberin başlığı, abrakadabra metodu ile..

Bir anda değişiveriyor:

“Döviz kurundaki yükseliş ilaçları vurdu!”

Haberi okumaya başlıyoruz..

“Döviz kuru etkisiyle piyasada yüzlerce ilacın bulanamadığı belirtiliyor” şeklindeki bir cümle ile başlıyor..

Daha bir dikkat kesiliyoruz..

“Acaba, ilaçların isimleri de verilecek mi?” diye..

Yok, onların öyle bir dertleri yok..

“Hastalar için hayati önem taşıyan fiyatı yüksek olan bazı ilaçların kimi piyasada bulunamıyor” diye haberi süslemeye devam etmişler..

Aynı internet sitesinde..

Yakın tarihte..

Kurban Bayramı’nın hemen akabinde..

“Dondurmada şarbon var mı” diye bir köşe yazısı bile çıkmıştı..

O zaman da Habertürk’ü eleştirince..

“Canım bir iddiayı dile getirdik. Ne olmuş yani” dediler..

Profesörlerin, “Hayvanda şarbon olma ihtimali vardır da.. Dondurmada olma ihtimali sıfırdır” açıklamalarını görmezden gelerek..

Yani, onlar bir palavrayı ortaya atacaklar..

O palavranın olabilme ihtimali % 1 bile olsa..

“Ne olmuş? Yüzde sıfır diyebiliyor musun” diye palavralarında ısrarcı olur iken..

İhtimal sıfır ise.. 

Bu sefer de..

“Bir iddia idi..” deyip, meseleyi kapattıklarını sanıyorlar..

“Şarbon aşağı, şarbon yukarı” iddialarının.

Hatta “Dondurmada şarbon var mı” palavrasının üzerinden 2,5 ay geçti..

Var mı “şarbon”dan bahseden Allah’ın bir kulu?

Yok..

 Peki..

“Biz bir zamanlar, şarbon ile yatıp, şarbon ile kalkıyorduk.. Diyarbakır’da kime hizmet ettikleri malum olan sözde oda temsilcilerinin açıklaması dışında.. Bir tane şarbondan ölen insan vakası duymadık. Bu yalanları kimler uydurdu.. Kimler kamuoyunu yanılttı” diye, sorgulama yapan kimse var mı?

Yok..

Unuttuk gitti..

Yalanı atan, attığı ile kaldı.

Kaç kişi tedirginliğe sevkedildi ise..

Kaç kişi endişelendi ise..

Kaç kişi, siyasi iktidara karşı “Acaba her şeyde bir ihmaller zinciri mi yaşıyoruz” diye şüpheye düştü ise..

“Kâr; kârdır” mantığı ile, yollarına devam ettiler..

“Dondurmada şarbon var mı?” yazısından dolayı, kimse hesaba çekilmediği için..

Aynı ekip..

Bu sefer de..

“SGK’lıysan ilaç yok. Değilsen parasıyla var!” başlığı ile karşımıza çıkıyor..

Sorsak Eczacılar Odası Başkanı’na..

Sorsak, Sağlık Bakanlığı’na..

Sorsak bir savcıya..

“Bir eczaneye giden kişi.. SGK’lı olarak bir ilacı istese.. Cevabı ‘Yok’ olsa.. Hemen sonrasında, ‘Nakit para ile almak istiyorum’ dese.. Eczane de biraz önce kalmadığını söylediği o ilacı çıkartıp verse.. Bunun müeyyidesi nedir” diye..

Herhalde herkes ittifakla..

“O eczane kapatılır..”

Hatta “O eczane sahibinin ruhsatı bile iptal edilebilir” diyeceklerdir..

 Böyle vahim bir ihtimal karşısında, Habertürk’ün uyanık muhabirinin ne yapması gerekir?

Varsa böyle bir eczane, yerinde tespitte bulunup, haberleştirmesi gerekir..

Yok, Habertürk muhabirinin böyle bir tespiti yok..

Onun derdi başka..

O habere girerken, “SGK’lıysan ilaç yok. Değilsen parasıyla var!” diye başlıyor.

Sonra sonra..

Yavaştan yavaştan..

Esas derdini açığa vuruyor:

“Eczacılar, ilaç endüstrisinin zor bir dönemden geçtiğini belirterek, 2019 yılında belirlenecek olan kur oranının bu tip sorunlar yaşanmaması adına önemli olduğunu belirtiyor..”

Hah işte..

Bunu baştan söylesene, muhabir hanım..

En başından desene: “İlaç sanayicileri, şöyle güzel bir yüksek kurlu fiyatlandırma istiyor.. SGK’yı hortumlamak istiyor.. Parası ile ilaç alan vatandaşları soymak istiyor.. Bunun için de, bizi aracı kılmak istiyor..” desene..

Niye lafı dolandırıyorsun?..

“İlaç bulunamıyormuş” da..

Bulunan ilaç da, SGK’lıya verilmiyormuş da.

Nakit para ile almak isteyenlere veriliyormuş da..

Bırakın bu palavraları..

Siz bu haber için, hangi ilaç sanayicisi ile konuştunuz, bu haber için ne talep ettiniz, onu söyleyin..

Nitekim haberin sonuna doğru itiraf etmişler zaten..

“Sabit kur ile güncel kur arasında çok büyük bir uçurum bulunmaktadır” ara başlığı ile..

İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası Genel Sekreteri Turgut Tokgöz’den görüş almışlar..

“İlaç endüstrisi olarak zor bir dönemden geçiyoruz” demiş, Tokgöz..

İyi de..

Bu halkın sorunu değil ki..

Bu, patronların sorunu..

Bu SGK’lıların sorunu değil ki..

Bu, ilaç fabrikatörlerinin sorunu.

Her zaman kaymak yenmez..

SGK “Toplu alım yapacağım” deyince, bayram etmek güzel..

Kendiniz anlaşmışsınız.

“Doları, ortalama bir kurdan sabitleyelim” demişsiniz..

Sabitlenmiş.

Bu işte kâr da var.. Zarar da..

Bu sene zarar edersiniz.

Gelecek sene kâr edersiniz..

Ama ilaç patronlarının durumundan daha önemlisi..

Habertürk’ün durumu..

SGK’lıların sorununu dile getiriyormuş gibi yapıp..

Ardından ilaç fabrikatörlerinin derdini haberleştirmesi..

“SGK’lı ilaç bulamıyor” derken..

“İlaç fabrikatörleri, para kazanamıyor”un haberini yapmaları..

Şimdi biz, başlıktaki soruya devam edelim..

O haberi, hastalar mı yaptırdı?

Yoksa..

İlaç üreticileri mi yaptırdı?

Söyleyin Habertürk’ün muhabirleri, editörleri.. 

Patronları..

Söyleyin de bilelim..

 

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YORUM YAZ

  • burakburak14 dk önce
    Reis sadece beşli çete ile değil kendi partisinin içinden dışından 365 çete ile mücadele ediyor
  • KOCATEPEKOCATEPE17 dk önce
    EMPERYAL GÜÇLER BEŞİNCİ KOL FAALİYETLERİNİ "DÖRDÜNCÜ GÜÇ" DENİLEREK DOKUNULMAZLIK KAZANDIRDIKLARIBASIN ve MEDYA MENSUPLARI İLE SÜRDÜRDÜKLERİNİ HATIRLAYARAK YAZIYI DEĞERLENDİRMEMİZ GEREKİR YAZARI TEBRİK EDİYORUM. HEPİMİZ FERASET SAHİBİ OLMALIYIZ. ALLAH BİRLİĞİMİZİ ve AĞIZ TADIMIZI BOZMASIN. AMİN
  • aliali30 dk önce
    Coşkunakademi,ben yazayım:1-Asgari ücretlinin maaşını devlet ödemiyor,zam oranını devlet vermiyor. İş adamlarına söylesen seni dinlerler.onlar zam yaptı da devlet mi engel oldu.2-Emeklilerin en iyi zam aldıkları dönemi yaşıyorlar.Cumhuriyet tarihinde bir ilk olan yılda iki defa 1000 tl ikramiye.3-devlet işçisi 4500 tl maaş+yılda 3 ikramiye+yol parası+giyim veya yemek (kurumuna göre),sen özel sektör işçilerin sorunlarını patronlardan sor.4-Tren kazası:makasçı,hareket memuru ve sinyalizasyon görevlisi şu an tutuklu.kaza tamamen insan hatası veya görev ihmali.
  • Mahir karaMahir kara30 dk önce
    Ali bey ... AK parti devlet oldu artik kendini savunur
  • TunahanTunahan35 dk önce
    Beraat kararina ramen Ergenekon vardir demek ile haberturk yazarinin yaptigi ayni,vatandasi terorize etmek.
  • iğdir boyuiğdir boyu39 dk önce
    Makul bir açıklama bekliyor kamuoyu habertürk yazarı ne karşılığı yazdın yazıyı...Ali bey karnından konuşmuyor teşekkür ederiz ortalama bir zekaya sahip herkes anlıyacağı tarzda yazmış...
  • abdulmuttalib el-Arabi bin Rükneddinabdulmuttalib el-Arabi bin Rükneddin45 dk önce
    .. bizim derdimiz; gecim, fatura kira, cocuk, egitim v.s...
  • AHMET AHMET 50 dk önce
    kıtkanaat geçinen esnaf ve sanayiciler müstesna hırsla fahiş kara alışmışlar emziği alınmış çocuk gibi ağlıyorlar.
  • Ilhan taşdelenIlhan taşdelen51 dk önce
    Iyiki varsınız alit ailesı bu medyakuruluşları yıllardır bizi uyuttu
  • HakanHakan51 dk önce
    Senin yazdıklarının çoğu milleti galyana getirme değilmi sen söylesene asgari ücret ile bu halk nasıl geçiniyor sen söylesene insanlar bu paralarla ancak kirasını ödüyor ve evlenemiyor çalışmayandan devlet gss primi diye para istiyor ben iş bulamıyorum söylesene iş varmı hatta söyle bulduğum işlerin hiçbiri SGK yapmıyor çoğu firma sakallıların oldu ama hepsi asgari ücretten eleman çalıştırıyor bu nasıl müslümanlık ey insanlar diyormusun he söylesene ali hadi anlat bakalım birazda sen dürüst ol görelim
  • tarıktarık1 sa önce
    bir defada emeklinin açlığını haber yap.
  • samim samim 1 sa önce
    eeeee cem küçüğü seversin sevmezsin bu eski darbeci kafalı yazarların yargılanması için adam kelleyi ortaya atıyor yazıyorda yazıyor kaç kişi ona destek veriyor fatih altaylı habertürkün başı değilmi darbe sevet yazar değilmi onlardan kaç tane vat hala darbeye hevesli yazılar yazıyorlar sütunlarından pislik damlıyor kaç kişi bunlar yargılansın diyor kamuoyu yapıyor niye bu konularda birlik değilsiniz
  • Coskunakademi Coskunakademi 1 sa önce
    Ali bey... bir gunde ... mesela asgari icretlileri emeklileri iscileri tren kazasinda ihmali olanlari suriye politikasini yazin ...
  • adem şenadem şen1 sa önce
    Ahaber, atv, trt, kanal7, kanal24, tgrt, akittv, beyaz tv gibi yerli ve milli kanallar varken siz halen o zınddık kanalımı izlersinsiz eyy müslümanlar.
  • İşsiz İşsiz 1 sa önce
    Sayın yazar, Cumhurbaşkanımızın 2. 100 günlük plan konuşmasını dinlemedin mi?Hani hastanede karşılaştığı hastanın poşetindeki hastaya aldırılan sarf malzemeleri ile ilgili kısmı.
  • İşsiz İşsiz 1 sa önce
    Şarbon diye sıkıntı kalmadı, haklısın.Lakin sebep hastalığın ortadan kalkması değil. Milletin et alamaması. Kanıtı mı? İthal edilen etleri gerisin geri ihraç etmeye yer arayanlara sor.
  • Vatan TuranVatan Turan1 sa önce
    20 yıldır iktidara karşı bir haber yapmışlar diye bu kadar kızmasın anlamı yok. Ülkede gerçekleri yazabilen iki gazete bir TV kaldı. Gazeteler Yeniçağ ve Sözcü, TV ise Fox.Diğerleri bir şekilde sarayın pravdası.
  • temel çeküçtemel çeküç2 sa önce
    Alavere dalavere kürt mehmet nöbete hep söylüyoruz bu ülkeningelecegini düşünen bir sanayici ve işadamı yoktur hepsi dikkat kesilmiş devleti ve halkı nasıl soyarım hesabında ondan sonra gelsin ballı krediler olmadımıülke ve halk düşmanı gazete çok yaptırırsın haberi içindehasta yok eczane yokhastane yok magdur yok bunlar hangi gazetelerde yetiştiülke düşmanlarını lanetliyoruz selamlar
  • koraykoray2 sa önce
    Cevap icin cok tesekkurler. Yorumum tamamen samimi idi.
  • münafıkmünafık2 sa önce
    15 temmuz'dan sonra cnn Türk ile haber Türk yer değiştirdi.
  • X horozX horoz2 sa önce
    Isrâ Sûresi / 73.Ayet73. Onlar, bize karşı sana vahyettiğimiz şeyden başka bir şey uydurman için az kalsın seni fitneye düşürecekler (kendi uydurdukları bazı kuralları sana kabul ettirecekler) ve o takdirde seni dost edineceklerdi.873 - (Ey Muhammed!) Az kalsın seni bile, sana vahyettiğimizden başkasını bize karşı iftira edesin diye, fitneye düşüreceklerdi ve o takdirde seni dost edineceklerdi.74 - Eğer biz sana sebat vermemiş olsaydık, nerdeyse sen onlara birazcık meyledecektin.75 - O takdirde, muhakkak hayatın da, ölümün de azabını sana kat kat tattırırdık. Sonra bize karşı kendin için hiçbir yardımcı bulamazdın._____PEYGAMBERini ALLAH CC KORUYOR, SİZİN SEVDİKLERİNİZİ YANLIŞA DÜŞMEKTEN KİM KORUYOR.
  • AbdullahAbdullah3 sa önce
    Ali bey nu hakikat siz hasta olup hiç eczaneye yolunuz düştümü benim düştü 5 eczane gezdim evladıma ilaç bulamadım yurtdışından geliyor depoda kalmamış diyeama isterseniz ona muadil başka ilaç verebiliriz dediler ...
  • Fitne kanalıFitne kanalı3 sa önce
    O kanal zaten fitne için kuruldu. Sadece haber değil tartışma programlarıda öyle
  • BaşeğmezBaşeğmez3 sa önce
    Sözüm ona Türkiye Cumhutiyetini çok sevdiğini iddia eden solaklardan başka ne beklenebilir ki. Medeni kafir toplumunu taklid ederek kendi ülkesini yıkmaya yok etmeye uğraşsın dursun bakalım. Elin Ecnebisi bizim ela gözümüze mi aşık diye bir durup düşünmüyor.Herşey için geç olmadan özümüze dönüp ülkemiz için canla başla çalışma zamanıdır.
  • mahoagamahoaga3 sa önce
    Habertürk kimin taşeronu? BLOOMBERG'in. Bloomberg kimin? Adı üstünde Amerikalı siyonist yahudi Michael Bloomberg'ün, Ve Bloomberg L.P trafından yönetilmektedir. Bir tarafta siyonist yahudi Rupert Murdoch'in FOX'I, diğer yanda yahudi Bloomberg'in HT'si, ve yahudi CNN'i, ülkemizdeki algı operasyonları o derin mason franchise'lara-taşeronlaraemanet.
  • koraykoray3 sa önce
    (Editörden: Mesajınız alınmıştır. Teşekkür ederiz.)
  • MusaMusa4 sa önce
    ... bazı ilaçlar artık fark alıyor, bazı firmalar artık ilaç getirmiyor...
  • şenay doğan şenay doğan 4 sa önce
    insanı laf olsun diye yaratılmışlığa terketmek çok büyük bir zulumdür tabirini açmamaı isteyenler oldu ibadet dua merhamet marifetullah bunu geniş anlayın hem allahı hem habibullahı hem kitabullahı hem islamı hem kainatı tanımak icabet hem sizin allaha icabetiniz hem allahın size icabeti kendinize allahın rızasına uygun bir hadef belirleyip allahın rızasına uygun şekilde yürümek tövbe allahın habibullahın kitabullahın ahlakı ile ahlaklanmak onların vuslatı dünya cennetidir öyle ki yürek onun bu fani hayatla son bulmasına razı olmuyor insan dünyada cehennemden korunmak ve cenneti yaşamak için bahsttiğim fıtratını yaşamak zorunda bu öyle bir haz ki insanı allaha bu hazzı ahiret cennetine ilhak eyle dünya ile birlikte yok olup gitmesin diye duacı kılıyor allaha emanet olun
  • Abdullah okumuş Abdullah okumuş 7 sa önce
    (Editörden: Bu tür şikayetleri zaman zaman almaktayız. Fakat, o reklamlar sitemize ait olmayıp, google tarafından kullanılan reklamlardır. Bilgilerinize...)

Ali Karahasanoğlu

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