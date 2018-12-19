Söyle Habertürk, sana bu haberi kim yaptırdı?

Haberin başlığı şöyle:

“SGK’lıysan ilaç yok. Değilsen parasıyla var!”

Sanıyorsunuz ki, SGK’lıların bir sıkıntısı haberleştirilmiş..

Bu ihtimal ile, haberi tıklıyorsunuz..

Bu sefer haberin başlığı, abrakadabra metodu ile..

Bir anda değişiveriyor:

“Döviz kurundaki yükseliş ilaçları vurdu!”

Haberi okumaya başlıyoruz..

“Döviz kuru etkisiyle piyasada yüzlerce ilacın bulanamadığı belirtiliyor” şeklindeki bir cümle ile başlıyor..

Daha bir dikkat kesiliyoruz..

“Acaba, ilaçların isimleri de verilecek mi?” diye..

Yok, onların öyle bir dertleri yok..

“Hastalar için hayati önem taşıyan fiyatı yüksek olan bazı ilaçların kimi piyasada bulunamıyor” diye haberi süslemeye devam etmişler..

Aynı internet sitesinde..

Yakın tarihte..

Kurban Bayramı’nın hemen akabinde..

“Dondurmada şarbon var mı” diye bir köşe yazısı bile çıkmıştı..

O zaman da Habertürk’ü eleştirince..

“Canım bir iddiayı dile getirdik. Ne olmuş yani” dediler..

Profesörlerin, “Hayvanda şarbon olma ihtimali vardır da.. Dondurmada olma ihtimali sıfırdır” açıklamalarını görmezden gelerek..

Yani, onlar bir palavrayı ortaya atacaklar..

O palavranın olabilme ihtimali % 1 bile olsa..

“Ne olmuş? Yüzde sıfır diyebiliyor musun” diye palavralarında ısrarcı olur iken..

İhtimal sıfır ise..

Bu sefer de..

“Bir iddia idi..” deyip, meseleyi kapattıklarını sanıyorlar..

“Şarbon aşağı, şarbon yukarı” iddialarının.

Hatta “Dondurmada şarbon var mı” palavrasının üzerinden 2,5 ay geçti..

Var mı “şarbon”dan bahseden Allah’ın bir kulu?

Yok..

Peki..

“Biz bir zamanlar, şarbon ile yatıp, şarbon ile kalkıyorduk.. Diyarbakır’da kime hizmet ettikleri malum olan sözde oda temsilcilerinin açıklaması dışında.. Bir tane şarbondan ölen insan vakası duymadık. Bu yalanları kimler uydurdu.. Kimler kamuoyunu yanılttı” diye, sorgulama yapan kimse var mı?

Yok..

Unuttuk gitti..

Yalanı atan, attığı ile kaldı.

Kaç kişi tedirginliğe sevkedildi ise..

Kaç kişi endişelendi ise..

Kaç kişi, siyasi iktidara karşı “Acaba her şeyde bir ihmaller zinciri mi yaşıyoruz” diye şüpheye düştü ise..

“Kâr; kârdır” mantığı ile, yollarına devam ettiler..

“Dondurmada şarbon var mı?” yazısından dolayı, kimse hesaba çekilmediği için..

Aynı ekip..

Bu sefer de..

“SGK’lıysan ilaç yok. Değilsen parasıyla var!” başlığı ile karşımıza çıkıyor..

Sorsak Eczacılar Odası Başkanı’na..

Sorsak, Sağlık Bakanlığı’na..

Sorsak bir savcıya..

“Bir eczaneye giden kişi.. SGK’lı olarak bir ilacı istese.. Cevabı ‘Yok’ olsa.. Hemen sonrasında, ‘Nakit para ile almak istiyorum’ dese.. Eczane de biraz önce kalmadığını söylediği o ilacı çıkartıp verse.. Bunun müeyyidesi nedir” diye..

Herhalde herkes ittifakla..

“O eczane kapatılır..”

Hatta “O eczane sahibinin ruhsatı bile iptal edilebilir” diyeceklerdir..

Böyle vahim bir ihtimal karşısında, Habertürk’ün uyanık muhabirinin ne yapması gerekir?

Varsa böyle bir eczane, yerinde tespitte bulunup, haberleştirmesi gerekir..

Yok, Habertürk muhabirinin böyle bir tespiti yok..

Onun derdi başka..

O habere girerken, “SGK’lıysan ilaç yok. Değilsen parasıyla var!” diye başlıyor.

Sonra sonra..

Yavaştan yavaştan..

Esas derdini açığa vuruyor:

“Eczacılar, ilaç endüstrisinin zor bir dönemden geçtiğini belirterek, 2019 yılında belirlenecek olan kur oranının bu tip sorunlar yaşanmaması adına önemli olduğunu belirtiyor..”

Hah işte..

Bunu baştan söylesene, muhabir hanım..

En başından desene: “İlaç sanayicileri, şöyle güzel bir yüksek kurlu fiyatlandırma istiyor.. SGK’yı hortumlamak istiyor.. Parası ile ilaç alan vatandaşları soymak istiyor.. Bunun için de, bizi aracı kılmak istiyor..” desene..

Niye lafı dolandırıyorsun?..

“İlaç bulunamıyormuş” da..

Bulunan ilaç da, SGK’lıya verilmiyormuş da.

Nakit para ile almak isteyenlere veriliyormuş da..

Bırakın bu palavraları..

Siz bu haber için, hangi ilaç sanayicisi ile konuştunuz, bu haber için ne talep ettiniz, onu söyleyin..

Nitekim haberin sonuna doğru itiraf etmişler zaten..

“Sabit kur ile güncel kur arasında çok büyük bir uçurum bulunmaktadır” ara başlığı ile..

İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası Genel Sekreteri Turgut Tokgöz’den görüş almışlar..

“İlaç endüstrisi olarak zor bir dönemden geçiyoruz” demiş, Tokgöz..

İyi de..

Bu halkın sorunu değil ki..

Bu, patronların sorunu..

Bu SGK’lıların sorunu değil ki..

Bu, ilaç fabrikatörlerinin sorunu.

Her zaman kaymak yenmez..

SGK “Toplu alım yapacağım” deyince, bayram etmek güzel..

Kendiniz anlaşmışsınız.

“Doları, ortalama bir kurdan sabitleyelim” demişsiniz..

Sabitlenmiş.

Bu işte kâr da var.. Zarar da..

Bu sene zarar edersiniz.

Gelecek sene kâr edersiniz..

Ama ilaç patronlarının durumundan daha önemlisi..

Habertürk’ün durumu..

SGK’lıların sorununu dile getiriyormuş gibi yapıp..

Ardından ilaç fabrikatörlerinin derdini haberleştirmesi..

“SGK’lı ilaç bulamıyor” derken..

“İlaç fabrikatörleri, para kazanamıyor”un haberini yapmaları..

Şimdi biz, başlıktaki soruya devam edelim..

O haberi, hastalar mı yaptırdı?

Yoksa..

İlaç üreticileri mi yaptırdı?

Söyleyin Habertürk’ün muhabirleri, editörleri..

Patronları..

Söyleyin de bilelim..