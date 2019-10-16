0553 313 94 23

Sorun “politik işaret” ise, “haç çıkartma”ya ceza ile başlayabilirsiniz!

16 Ekim 2019 Çarşamba

Gazetemiz yazarı Av. Yaşar Baş yazdığında, gerekli önemi vermedik..

“UEFA ve tüm uluslararası spor federasyonları korsandır” başlığı ile gerçekleri hatırlattığında, üzerine gitmedik..

3,5 yıl önce yapılan hatırlatmaya kulak vermemenin sonuçlarını, şimdi yaşayarak öğreneceğiz gibi..

Ne diyordu, Av. Yaşar Baş, o yazısında: “Uluslararası spor kuruluşları, neredeyse tamamına yakını İsviçre hukukuna göre kurulmuş derneklerden ibarettir.”

Yanlış okumuyorsunuz..

UEFA idi, FİFA idi, sayın sayabildiğiniz kadarı ile.

Bu kuruluşların tamamı, birer dernek..

Siz onları, uluslararası kuruluşlar sansanız da..

Devletlerarası oluşturulmuş kuruluşlar gibi düşünseniz de.

Birleşmiş Milletler çatısı altında kurulmuş değişik devletlerin eşit şekilde temsil edildikleri bir organizasyon gibi düşünseniz de..

Gerçek öyle değil.

Sabah erken kalkan bir dernek, organizasyonu yapmış.

Spor alanında etkinlikler düzenlemiş..

Yaptığı organizasyonlar tutmuş..

Herkes bu organizasyonlara katılmak için can atar olmuş..

O da.. “Ben kuralları koydum, şimdi uymak size düşüyor” demiş.

Bu çerçevede, uluslararası alanda spor etkinliklerinin yapılmasında belirleyici olmuş.

İkinci bir dernek de çıkmadığı için..

“Siz UEFA’yı kurdu iseniz. Biz de TEFA’yı kurduk” diyen çıkmadığı için.. 

Daha önemlisi..

Bu konuyu önemseyip, “Bu iş bir derneğe bırakılacak kadar ucuz değil” itirazında bulunacak bir uluslararası kurum çıkmadığı için..

Onlar da almışlar sazı ellerine..

Çalıyorlar, ha çalıyorlar..

Para işlerine girmeye hiç gerek yok..

Götürülen paraların haddi hesabı yok..

Bir yerlere kanalize edilen kara para aklama operasyonlarını ne siz sorun, ne de ben söyleyeyim.

“Futbol, sadece futboldan ibaret değildir” gerçeğinin arkasındaki uyarıları tekrara da gerek yok.

Ama..

Futbolu dünyamızın bir gerçeği olarak kabul etseniz de..

Bir derneğin bu konuda tek söz sahibi olmasını, izah edebilecek kimse bulamazsınız..

O dernek de..

İsviçre hukukuna göre kurulmuş bir dernek.

Dolayısı ile..

Sizin “Resmi bir kurum karar alıyor” zannı ile takip ettiğiniz görüşmelerin sonuçlarında çıkan kararlara, Türkiye’de Kanaryaseverler Derneği’nin aldığı kararından hoşnut kalmadığınız için ne yapmanız gerekiyorsa..

UEFA’nın kararı hakkında da onu yapmak durumunda kalıyorsunuz..

Yani, Türkiye’de kurulu Kanaryaseverler Derneği’nin aldığı kararı iptal ettirmek için Türkiye’deki  mahkemeleri müracaat ettiğiniz gibi.. Türk hukukunun uygulanması ile, o derneğin kararının masaya yatırıldığı gibi.. 

UEFA’nın aldığı kararların iptali için de, İsviçre mahkemelerine gitmek durumda kalıyorsunuz.

İsviçre hukukuna göre müracaat etme  zorunda kalıyorsunuz..

Tüm bunları niye anlattım?

3,5 yıl önce Av. Yaşar Baş’ın yazdığı, ama dünya genelindeki her haksızlığın takipçisi olan, her yanlışı sorumlularının gözüne gözüne sokan Türkiye Cumhuriyeti’nin resmi yetkililerinin dikkatini çekmeyen yazıda anlatılanları niye özetledim?

Türkiye A Milli Futbol Takımı’nın geçen hafta Arnavutluk, önceki akşam da Fransa ile yaptığı  milli maçtaki “asker selamı”nın soruşturmaya konu olması sebebi ile Yaşar Bey’in yazısını sizlere aktardım..

Bugün geldiğimiz noktada karşımızdaki tablo şu:

Bir futbol maçında, gol atan takımın futbolcuları, sevincini belli etmek için, ellerini iki yana açarsa, bu şekilde koşarsa sorun yok..

İşaret parmakları ile göğü gösterirse ceza yok.

Takla atarsa sıkıntı yok.

Timsah yürüyüşü dedikleri tarzda, birbirlerinin ardı sıra dizkapakları üzerinde yürürlerse, onların tanımlaması ile “No problem.”

Uçarak yere kapanırlarsa dert yok...

İstavroz çıkartırsanız mesele değil.

Ama, elinizi alnınıza götürüp, selam verirseniz, soruşturma açılır..

Arnavutluk maçında, A Milliler’in, askerimize gönderme yapmak için verdiği selamdaki gibi, sevinç gösterisi yapılırsa, dün Fransız bakanın yaptığı şikayet üzerine UEFA’nın yaptığı açıklamaya göre, müfettiş tayin edilmesinden anlıyoruz ki..

“Asker selamı vermek” suç!

Şu an ceza çıkmadığı için.

En azından şimdilik diyelim, “suç olabilir!”

Bu neyin kafası?

A Milliler asker selamı verdiği için soruşturma açılmasına karar verenler..

Aynı maçta, Fransa’nın kazandığı gol sonrasındaki sevinç görüntüsünü de mercek altına aldılar mı?

Türk milliler, sadece sağ ellerini başlarına götürerek sevinç gösterisi yaptılar.

Ama Fransız futbolcu, önce sağ elini, sonra sol elini de başına götürerek (kulağına götürerek) sevinç gösterisinde bulundu..

Ne anlamı var, bu hareketin?

Anlamı ne?

Ne ise; o!

Anlamı sana göre bu, bana göre şu!

Boşverin hikayeyi..

Aynı maçta gol atan bir futbol takımının oyuncusunun hareketini normal görüp, bir diğerinin sevinç gösterisini soruşturma konusu yaparsanız..

Ki..

Ortada absürt/argo/müstehcen bir hareket de yok..

Bir sevinç hareketine soruşturma açıp, diğerine açmazsanız..

Soruşturmayı açarken gerekçe gösterdiğiniz, “politik ve provokatif” hareketi, tam da siz göstermiş olursunuz..

Futbolcuların sevinç hareketlerini yorumlayacaksanız..

Haç çıkartmaktan başlayabilirsiniz.

Futbolcuların formalarındaki haç işaretinden başlayabilirsiniz..

Ha, “Müslüman futbolcular da, bazen ‘secde’ ile sevinçlerini yaşıyorlar” derseniz..

Yakında ona da soruşturma açmayacağınızın bir garantisi yok zaten..

İngiliz televizyonu, Mısırlı futbolcu Salah’ın secdesini sansürleyerek işe başlamış zaten..

Sözün özeti, korsan UEFA, korsanlığını yapıyor..

Haçlı kafası, haçlı olduğunu ispatlıyor.

Gerisi, laf-u güzaf!

 

Günün Özeti

YORUM YAZ

  • aaaa12 dk önce
    UEFA bir Avrupa federasyonu ya!.. katıldıysan kurallarina uyarsin… Avrupa Konseyi "savaşa" hayir derken sen onun birleşik kurumlarindan birinde militarizmi olumlayan bir göndermedebulunamazsin… demogoji yapip bu engellemeyi faşizan baski diye aciklamaya calisirsan, elalemi kendine guldurursun....
  • lütfilütfi14 dk önce
    Askeri seviyoruz ama askere gitmeyi sevmiyoruz.Bedelli askerlik için hükümete yapılan baskılar aklıma geldi.Asker selamı veren o futbolcuların hangisi askerlik yaptı acaba?
  • abdulmetinabdulmetin22 dk önce
    Ne acıdır ki! böyle dandik örgütler/dernekler üzerinden bir sömürü mekanizması oluşturulmuş ve akılsız toplumlara dayatılmış, cebinde çay parası olmayanların bile maç izlemek için can attığı dünya da tabi ki birileri bunu kullanacak, bağlıları da paşa paşa uyacak! öyle değil mi yani?
  • SinanSinan29 dk önce
    Müslüman olmada onların gözünde ne olursan ol , o zaman her türlü hakkın var.Müslüman olursan hiç bir hakkın yok.Adaletleri bu kadar...
  • ÖmerÖmer34 dk önce
    Avrupa’nın insan hakları demokrasi hukuk gibi kavramlar hep hikaye . Batının sadece menfaati vardır işlerine gelince yaparlar yoksa engel olurlar krizman asker selamı verince bir şey yok Türk takımı selam verince olmaz Suriye’de filistinde irakra Yemen’de milyonlarca müslüman katledilir ses çıkarmazlar Türkiye haklı müdahale eder olmaz sivil halk zarar görür derler sivil halk şimdi akıllarına geldi
  • Bir önerim selam yerine hazır ol hareketi yapalım Bir önerim selam yerine hazır ol hareketi yapalım 1 sa önce
    Hazır ol hareketi yapalım bakalım bunada ne kılıf uyduracaklar... Gerçek faşist gerçek ırkçılar taaaa kendileri..!.!
  • ASKER MİLLETASKER MİLLET1 sa önce
    7 SİNDEN 70 İNE ASKER MİLLET OLMAMIZ ZORLARINA GİDİYOR.
  • CanCan1 sa önce
    Iyi de o dernegin üyesi olmakta ne can atiyorsun o zaman. Hepsinden cik ama onu da göze alamiyorsun. Bir dernege girdigin zaman onun koydugu kurallara kabullenmis oluyorsun yoksa hayir benim dedigim olacak olmuyor. Bu AB icin gecerli UEFA icin de. Hepsinden ciksan dünyadan kopmus olup kuzey kore olacaksin.
  • AlperenAlperen2 sa önce
    Dantelli kefen giyen erkeklerle fistan giyen erkekler aynıdır onlardan bu ülkeye fayda gelmez, o asker selamı veren futbolculardan bir tanesi bile askerlik yapmadı!
  • Halil Halil 2 sa önce
    Futbol bizim için önemli. Uzun zamandır ilk defa bu kadar yakınız şampiyonaya. Lucescuya helal olsun. Keşke onunla devam etseydik. Ne güzel takım kurmuş. Gençler 10 numara. Selam çakmışlar ne olmuş. Gayet normal.Milli takım bu kardeşim. Selam da çakar esas duruşta da durur İstiklal marşını da söyler. Uzun lafın kısası Reisin arkasındayız. Derdimiz şu :bir gün karşımıza futbol takımı olarak kürt takımı çıkmasın. Her halükarda ezeriz lakin muhatap olmak istemiyoruz. Güçlü devletiz vesselam.
  • ORHAN İNANORHAN İNAN3 sa önce
    BUNLAR BİZİ HİÇ SEVMEDİLER VESEVMEYECEKLER DE..ÖFKELERİNDEN OLUŞTURDUKLARI PUTLARI BİR BİR YEMEYE BAŞLADILAR..SIRA FUTBOL PUTUNA GELMİŞ DEMEK Kİ..
  • Urfa Urfa 3 sa önce
    Allah ordumuza güç kuvet versin ordu muzun yanında Dayız
  • Ali bey Ali bey 3 sa önce
    Kesinlikle katiliyorum bu yaziniza hemde sonuna kadar.iste bu yuzden bizim birbirimize ihtiyacimiz var birlik olmaya sagcisi solcusu yok bu isin bizim bizden baska distumuz yok
  • sadisadi3 sa önce
    Al sana diplomatik vizyon!Dedi ki;- Dünya 5'ten büyüktür..**Dedi ki;- Birleşmiş Milletler, Dünya'ya değil, o 5 ülkeye hizmet ediyor.. Dünyanın geri kalanına yapılan zulmü de meşrulaştırmaktan başka bir işe yaramıyor..**Dedi ki;- Birleşmiş Milletler dünyanın diktatörüdür..**Dedi ki;- Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, aslında bir terör örgütüdür..**Dedi ki;- Nükleer silah hikayelerine alet oluyorlar.. Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu kapatılmalı..**Dünyanın gözünün içine baka baka, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi için, hepsini bir arada topladı ve dedi ki;- Bütün dünya sadece 5 ülke tarafından yönetiliyorken, biz nasıl küresel barış ve güvenlik konusunda mutlu olabiliriz. Biz 192 millet ve ülkeyiz…Biz sadece konuşuyoruz ve kimse bizim kararlarımızı uygulamıyor. Hiçbir önemimiz yok, sadece dekoruz. Konuşur ve kayboluruz. Siz busunuz işte..**Peki sonra ne oldu?20 Ekim 2011'de, sokaklarda linç edildi.. Aslında ettirildi..Kim tarafından ve nasıl?Sözünü ettiği o beşli tarafından, aylar süren psikolojik ve askeri harekatın ardından..**Peki Ak Parti iktidarı ne yaptı o günlerde?Tayyip Erdoğan çıktı dedi ki;- Libya'da söz tükendi. Kaddafi derhal iktidarı bırakmalı, ülkenin geleceği, toprak bütünlüğü için bu tarihi adımı atmalı..**Kim istiyordu Kaddafi'nin gitmesini?Kaddafi'nin "Dünya sizden büyük" dediği o beşli..Erdoğan ne yaptı?O beşliden yana tavır aldı.. Kaddafi muhaliflerine konteyner dolusu para gönderdi, silah gönderdi..**Bugün de çıkmış diyor ki;- Dünya 5'ten büyüktür..**İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ne dedi dün grup toplantısında;- Libya'da, Türkiye'yle uzun yıllar dostane ilişkiler yürüten Kaddafi'nin devrilmesine, ortak olundu. Bunlar, ideolojik saplantılarla alınmış kararlardı ve sonuçları düşünülmedi.Gelinen noktada, Türkiye'nin mevcut Suriye politikasını, bir cümle ile anlatmak mümkün."Suriye'nin toprak bütünlüğü için, Suriye Devletine karşı, Suriye'yi parçalayanlarla birlikte mücadele ediyoruz."**Ak Parti'nin dış politikadaki dehası (!) budur işte..Dünya'ya "Dünya 5'ten büyüktür" diyerek kafa tutan Kaddafi'nin 'Kafasını" alan operasyonda taşeronluk yapar, sonra da çıkıp, Kaddafi'nin sözüyle dünyaya kafa tutar.. Kaynak Yeniçağ: Al sana diplomatik vizyon! - Murat İDE
  • YORUMYORUM3 sa önce
    Ali bey selamlar.Futbol benim için anlamsız.Milyonlarca kişi bir topun nereye gittiğini izlerken kendinden geçip insanlık manasından uzaklaşıyor.Uyutuluyor.İnsanlık ölmüş dedirtiyor.Milyarlar dönüyor bu sektörde.İnsanlığa faydası var mı sizce.Toplumları uyutmanın farklı yöntemi.İnsanlar deli olmuşcasına sadece bir top için neler yapıyor.Yazık.Bu konuda daha başka şeyler söylemenizi beklerdim.Uyut, okutma, anlatma, üretme,düşündürme.Siyasi mesajlarmış bırakalım bunları.Dünyada insanlık adına o kadar yapılacak şey var ki.Müslümanın hayat gayesine fıtratına ters.Neredeyse bir inanç olmuş futbol."Ne anlatıyorum ki ben".Allaha emanet olun.
  • DermanDerman3 sa önce
    Sayin ali bey guzel anlatiyon,bizim Turklerden avrupayi aratmayanlar,da var.gazete aktuelde avrupadaki turkler metroda turkiye diye silagon atmis .yorumcu osmangel burda silagon at ac kopek yazmis bu genc belki alman vatandasi,bunca pkk yandasi turk is yerlerine saldirdi tepki gosteren olmadi diyor ordan havlamak kolay turkiyeye gel diyor bizim icimizdeki,iste teror sevicileri o genc osmana nasil zarar vermis niye rahatsiz olmus sonra uffoyu da sorgulayak onun avrupali oldugu belli bizdekiler zirdeli.
  • Ali kısa Ali kısa 4 sa önce
    Bunların fıtratı bu.domuz pislik yemekten nasıl vazgeçmezseee,bunları kuyruk acıları geçmez
  • ahmerahmer4 sa önce
    di ustunde milli takim...milli duygulari tasimasi birlik beraberlik kenetlenme moral yukseltme icinde olunmasi en dogal sey... tabi bu SADECE HACLI-SIYONIST olan, musluman OLMAYANLAR icin normal! Aksi hslde 2.dunya savasinda L, irak-bosnaoperasyon bolgesindeki amerikan askerlerini ziyaret eden hollywood sanatcilarinin, milli mars okunurken elini kalbine goturen sporcularin vs milli duygularla dolup tasmasi neden elestiri konusu olsun! saha disindaki siyasilerin politika ve provakasyonu UEFA ya tasimasi utanc verici rezillik...tipik ortacag karanlik engizisyon donemi hacli zihniyetine GERI DONUS, irkcilik, dusmanlik, esasen korkaklik ve hazimsizkik
  • Süleyman Sırrı DinçerSüleyman Sırrı Dinçer6 sa önce
    Kaleminize..yüreğinize..sağlık..Av.Yaşar..Baş..Kardeşimizin.de..yüreğine..bilgisine..sağlık..Selamlar.
  • Tata TongaTata Tonga9 sa önce
    korsan ise niye takılıyorsun peşlerine? dünya futbol şampiyonu olsan ne olur olmasan ne olur.brezilya kaç kere dünya şampiyonu oldu da BM de veto hakkı mı verdiler?

Ali Karahasanoğlu

Son Yazılar

Günün Özeti

Bugünkü Yazılar

İYİ Parti'den skandal Bahçeli paylaşımı!
İYİ Parti'den skandal Bahçeli paylaşımı!
Cem Küçük’ten harekata sessiz kalan ünlülere sert tepki!
Cem Küçük’ten harekata sessiz kalan ünlülere sert tepki!
Rus basınından dikkat çeken harekat yorumu! "Görünen o ki Ankara..."
Rus basınından dikkat çeken harekat yorumu! "Görünen o ki Ankara..."
Putin'in temsilcisi terör örgütüyle anlaştıklarını duyurdu
Putin'in temsilcisi terör örgütüyle anlaştıklarını duyurdu
Adana'daki Patriotlara ilişkin İspanya'dan yeni açıklama
Adana'daki Patriotlara ilişkin İspanya'dan yeni açıklama