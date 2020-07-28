  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ali Karahasanoğlu
Ali Karahasanoğlu
TÜM YAZILARI
Abdullah Yıldız
Abdullah Yıldız

Abdullah Yıldız

28 Temmuz 2020

Ayasofya ve Asım
Abdurrahman Dilipak
Abdurrahman Dilipak

Abdurrahman Dilipak

28 Temmuz 2020

Bayrama doğru
Ali Karahasanoğlu
Ali Karahasanoğlu

Ali Karahasanoğlu

28 Temmuz 2020

Solcuların işi bu: Katili mağdur, maktulü suçlu gösterme!..
Emrah Savcı
Emrah Savcı

Emrah Savcı

28 Temmuz 2020

Beşiktaş’ta Sergen Yalçın’ın önemi bir kez daha ortaya çıktı?!
Hüseyin Öztürk
Hüseyin Öztürk

Hüseyin Öztürk

28 Temmuz 2020

Mahzunluğun bitti Ayasofya
Kenan Alpay
Kenan Alpay

Kenan Alpay

28 Temmuz 2020

Mustafa Kemal ve Kemalizm’den Ne İstiyor(sun)uz?

Prof. Dr. Ahmet Maranki
Prof. Dr. Ahmet Maranki

Prof. Dr. Ahmet Maranki

28 Temmuz 2020

“Müslümanların tedavisi”!!?
Sabri Balaman
Sabri Balaman

Sabri Balaman

28 Temmuz 2020

Fransa, Ermenistan’ı Karadeniz’e bağlamak istiyor
Yavuz Bahadıroğlu
Yavuz Bahadıroğlu

Yavuz Bahadıroğlu

28 Temmuz 2020

Yaşamak yerine katlanmak mı?
Ahlaksız filmleriyle tanınan Müjde Ar’dan CHP’li Belediye Başkanını şoka sokan mektup
Gündem

Ahlaksız filmleriyle tanınan Müjde Ar’dan CHP’li Belediye Başkanını şoka sokan mektup

Ahlaksız filmleriyle bilinen Müjde Ar, CHP’li Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’a açık mektup gönderdi.
Bomba iddia: Türkiye Umman ile anlaştı! BAE ava giderken avlandı
Gündem

Bomba iddia: Türkiye Umman ile anlaştı! BAE ava giderken avlandı

Gazeteci Yazar İbrahim Karagül, Türkiye'nin Umman ile anlaştığını öne sürerek BAE'nin ava giderken avlandığını söyledi.

Üniversite tercih kılavuzu yayınlandı mı? TYT AYT puanları başarı sıra kontenjanları
Eğitim

Üniversite tercih kılavuzu yayınlandı mı? TYT AYT puanları başarı sıra kontenjanları

Üniversite tercih kılavuzu yayınlandı mı? TYT AYT puanları başarı sıra kontenjanları merak konusu haline geldi. Milyonlarca öğrencinin terci..
Cihat Yaycı’dan dikkat çeken sözler: Libya'da bu olsaydı durum farklı olabilirdi
Gündem

Cihat Yaycı’dan dikkat çeken sözler: Libya'da bu olsaydı durum farklı olabilirdi

Türkiye ile Yunanistan arasında Doğu Akdeniz ve Ege'de gerilim tırmanırken Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanlığı görevinden alınıp ..
ABD'den Türkiye'ye küstah çağrı
Gündem

ABD'den Türkiye'ye küstah çağrı

15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında CIA ajanı Henri Barkey'le Heybeliada'da görüşen ve FETÖ terör örgütüne ilişkin yürütülen soruşturma ..
Türk-İş açıkladı! İşte açlık ve yoksulluk sınırı
Gündem

Türk-İş açıkladı! İşte açlık ve yoksulluk sınırı

Türk-İş 'açlık ve yoksulluk sınırı' araştırması sonuçlarını açıkladı. Araştırmaya göre, temmuz ayında 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 2 b..
Çocuklara öğretecekler... Okul müfredatında 'Erdoğan' skandalı
Gündem

Çocuklara öğretecekler... Okul müfredatında 'Erdoğan' skandalı

Fransa'da gelecek yıldan itibaren liselerde okutulacak tarih kitaplarında Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili tepki çeken ifadelerin..
Valilik'ten koronavirüs kararı: 15 gün süreyle yasaklandı
Gündem

Valilik'ten koronavirüs kararı: 15 gün süreyle yasaklandı

Denizli Valiliği, ölümcül koronavirüs tedbirleri kapsamında kentte her türlü açık hava toplantısı, yürüyüş, basın açıklaması, çelenk sunma, ..
Koronavirüste son bilançoyu açıklayan Bakan Koca, o illeri paylaştı
Gündem

Koronavirüste son bilançoyu açıklayan Bakan Koca, o illeri paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 27 Temmuz günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 17 kişi hayatı..
Karar verildi! Bakan Albayrak'tan FİKKO açıklaması
Ekonomi

Karar verildi! Bakan Albayrak'tan FİKKO açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi (FİKKO) toplantısında, Finansal istikrarın sürdürülmesi, sist..
28 Temmuz 2020

Solcuların işi bu: Katili mağdur, maktulü suçlu gösterme!..

Gelin de solculara hayran(!) olmayın..

Adamlar cinayet işliyorlar..

Ellerinde tabanca ile olay mahallinde suçüstü olmuş bir halde durur iken..

Birden bire..

Olayın görgü şahidinin eline tabancayı tutuşturup, “İşte bu öldürdü” deyip, kendilerini sorumluluktan kurtarıyorlar..

Katili şahit, şahidi katil yapıyorlar..

Faili mağdur, mağduru fail haline getiriyorlar..

Sabahtan akşama kadar yaptıkları bu..

Bir tekil olayla sınırlı değil..

İki olayla sınırlı değil..

Onlarca olayda, hep aynı taktiği uyguluyorlar..

Ayasofya’nın açılışı ile ilgili olarak yaşadıklarımız da o..

Ali Erbaş’a yönelik haksız isnatlar eşliğindeki suçlamalarda yaşadığımız da o..

Baro seçim sisteminde yaşadıklarımız da o..

Sosyal medya düzenlemesinde yaşadıklarımız da o..

Pınar Gültekin cinayetinde yaşadıklarımız da bu..

HDP’li iki milletvekilinin, tecavüz ve eşini aldatma sonrasında kadını tehdit suçlamalarında da yaşadığımız bu..

İstanbul Sözleşmesi’ne “kadına karşı şiddeti önleme sözleşmesi” tanımı yapmalarında da yaşadığımız bu..

6284 sayılı kanunla zirve yapan kadına karşı şiddeti, kanundan soyutlayarak önümüze koyup, “Alın işte sizin inancınızın, örfünüzün sonucu” algısı oluşturmada da yaşadığımız bu..

Hatta..

CHP Parti Meclisi’ne, bir yanda başörtü yasakçısı isimleri, bir yanda ise kontenjandan başörtülü bir kadını seçmelerinde bile yaşadığımız bu..

Lütfen söyler misiniz?

Ayasofya sorununu çıkartan biz miyiz?

Ayasofya’yı, müzeye çevirip, 86 yıldır bu konuyu tartıştıran biz miyiz?

En nazik ifadesi ile söyleyelim..

Bir hatadır yapılmış..

Bu hatadan dönülüyor..

Bu sırada, ona/buna/şuna had bildirmeye kalkışmak da neyin nesi?

“Sen var ya sen.. O sözün ile, aslında şunu demek istedin” diye, sopa göstermek de ne demek oluyor?

Olayın müsebbibi biz değiliz..

Ayasofya’nın müze olmasına, en baştan beri biz karşı çıkmışız..

Ama gazete köşelerinde.. 

Ama siyasi konuşmalarda.. 

Ama Cuma hutbelerinde..

Camilerin başka amaçla kullanılmasının doğru olmadığını tekrarlamış durmuşuz..

En nihayetinde..

Danıştay da karar vermiş, “Müze yapılmış olması hukuka aykırıdır” demiş..

Sadece yargı kararı ile değil..

Kanunlarla da, hukuksuzluk ortada..

AK Parti iktidarında kabul edilen kanunlara değil..

Cumhuriyetin ilk yıllarında kabul edilen kanunları açıp bakıyorsunuz..

Vakıf statüsündeki bir caminin müzeye çevrilmesinin, hukuka aykırı bir işlem olduğunun tartışmasızlığını görüyorsunuz..

Haydi “Eski yıllarda ne olmuşsa olmuş” diyelim, geçelim..

Ama en azından, bırakın da, bundan sonrasında.. 

Benzer yanlışlıklar yapılmaması için, bir şeyler söyleyelim..

Uyarılarda bulunalım...

Benzer hataların yapılmamasını amaçlayan ikazlarda bulunalım.

Hayır, hem hatayı yapacaklar..

Hem de “Siz var ya siz..” diye başlayan cümlelerle, insanları tehdit edecekler..

Ayasofya ve Ali Erbaş ekseninde yaptıkları bu..

Baro seçim sisteminde yaptıkları da bu..

Adam gibi baro yöneticiliği yaparsınız.. Siyasete girmezsiniz.. Farklı düşüncedeki avukatları rahatsız edecek ideolojik metinlere imza atmazsınız..

“Kim fazla oy almışsa, baroyu tümü ile o yönetsin. Bütün yönetim kurulu üyeliklerini bir fazla oy alan kazansın” diyenlere itiraz etmeyiz..

“Şu anki sistem yerine, başkası olsa ne değişecek ki? Neden rahatsız oluyorsunuz ki?” dediğinizde, cevap verecek bir şey bulamayız..

Ama..

Bir avuç PKK’lıya destek çıkan açıklamalar yaparsanız..

Eşcinsellere destek veren açıklamaları, bütün avukatlar adına yaparsanız..

“O zaman her farklı görüş, kendi barosunu kursun” deme hakkımız doğar..

En azından, “Milletin çoğunluğunu temsil eden TBMM’deki milletvekillerinin, böyle bir düzenleme yapma tercihini kullanma hakkı var” deriz..

Hem dedik..

Hem yaptık..

Sokaklarda yürümeye kalkışanlar.. Gösteri yapmak isteyenler.. Zorla TBMM komisyon odalarına girmeye kalkışanlar..

Şimdi neredeler?

Hangi plajda serinliyorlar?

Hani, o kanun geçerse, avukatlık ölecekti?

Savunma bitecekti?

Mahvolup, gidecektik?

Ertesi günü, İstanbul’da 23 ayrı baro kurulacaktı?

Biri Sünni, diğeri Alevi, bir diğeri başka bir mezhebe dayalı barolar kurulacaktı hani?

Haftası oldu..

Herkes, ince eleyip sık dokuyarak, “Nasıl bir alternatif baro kuralım, nasıl bir temsiliyet içinde olalım” diye, uzun uzun istişareler yaparak, karar almaya çalışıyor..

Ama statükoculara sorduğumuzda, kanun Resmi Gazete’de yayınlandığı gün, Türkiye’yi (Allah korusun) tanıyamaz hale düşürmüş olacaktık.

Sosyal medya düzenlemesinde yol yarılandı.. Onun da kanunlaşmasına az kaldı..

Sosyal medya düzenlemesinde de, solcular yine Ali’nin takkesini, Veli’ye giydirme peşindeler..

Küresel sermayenin şirketlerine, para kazandırma amacı ile, konunun kanuni düzenlemesinin yapılmasını engellemeye çalışıyorlar..

“Sansür gelecek” diyorlar..

Afedersiniz, biz bu söylemi, internet ile ilgili düzenleme yapılır iken.. Radyo televizyonlar ile ilgili düzenlemeler yapılır iken de dinlemedik mi?

Ekranlar ortada.. İnternette yapılanlar ortada..

Yazmadığınız daha ne kaldı? Atmadığınız hangi iftira kaldı? 

“Vakfa dokunan yanar” sözünü aldınız, “Atatürk’e küfretti” diye verip, darağaçları hazırlayıp, insanları sallandırmaya kalktınız..

Hiç utanmadınız, “Vakfa dokunan, tabii ki yanar” demediniz.. Diyemediniz..

Sözü alıp çarpıttınız, “Bundan sonra bir fırsatını bulursak, o vakfı yerle bir edeceğiz” dercesine..

“Vakfa dokunan yanar” sözünü, adeta idamlık suç gibi gösterdiniz..

Materyalist düşünce ile hareket edecek olsak.. Solculara hayran olmaktan, geri duramazsınız..

Ahiret inancımız olmasa. Utanma duygumuz olmasa.. 

“Dünya burdan ibaret.. İlerisi yok” diye düşünüyor olsak..

Biz de solcular gibi, “katili mağdur, mağduru da katil gösterirdik” ama..

Bizim inancımız var. Hesaba imanımız var..

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Mesut

Solcu laikler gibi allahla işi olmayanın yapacağı işleri anlatmış yazar . İmanı vicdanı allahı ahiret günü olmayan bu Laik kamalist densiz ve dinsizlerden ne bekliyorsun ali bey . Kadir mısıroğlu bizim gavurlar yunan gavurundan daha zalim merhametsiz vijdansız derken bunları kastediyordu .
  • Yanıtla

yine bir başka alem yoruldu artık kalem

Vakıf malınna dokunan yanar.kim dokunmuş,sa yansın. dokunmamış,sa niye gocunuyon.niye üstüne alıyon. buna mukabil .sanki atatürkün adı söylenmiş gibi bire nankörler demiş. beddua ,atatürke deyilde edene gelsin demiş.biride amen demiş ayinmi yapıyorlar ne? bu kefereler kendileri yetmez gibi atatürkü,de işiçin içine alıyorlar aglıyorlar istedikleri olursa çifte telliye oynnuyorlar.beni suçlayana yüksek sesle tepki verirdim ,arkadaşım dedi her suçunda sesini yükseltiyn ben sana sadece soruyom dedi.bende haklı çıkmak için deyince .o da sesini yüksetdi. işte benim haklılıgım da bitti.mızıkcılar kim vakıf mmalına dokunursa iş bankası,anlarsınya.
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı