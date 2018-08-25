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Sigara ile bilgisayar aynı mı? Ya da boykotu bile becerememek!

25 Ağustos 2018 Cumartesi

ABD ile Türkiye arasındaki restleşmede, karınca kararınca herkes bir şeyler yapmaya çalışıyor da..

Bir de işi yokuşa sürenler var..

Boykotu provoke etmeye çalışanlar var..

Veya..

Biraz cehaletten kaynaklı..

Biraz da, üzerinde gerekli tefekkürü yapmamadan kaynaklı, absürt önerilerde bulunanlar var..

Menfaatine öyle geldiği için saçmalayanları da ekleyelim..

Konu çok basit gibi görünüyor..

Türkiye üzerinde dolar ile siyaset kurmak isteyen ABD mallarını boykot edeceğiz..

Tüketimden kaynaklı gücümüzle, yapabileceğimiz tepkiyi ortaya koyacağız..

Bunu yaparken..

Somut örnekle başlayalım..

ABD sigarası içen komüniste itiraz ediyoruz..

“Etmeyin eylemeyin.. Bir de komünist olacaksınız.. ABD’nin sigarasını niye içiyorsunuz” dediğimizde..

Hemen atağa geçiyorlar..

Taramalı tüfek gibi..

Vıdı vıdı vıdı..

Kadını, erkeği..

Üniversitelisi, sıradan işçisi..

Hep birlikte bağırıyor:

“Yerli sigara mı kaldı, hepsini ABD’ye sattık ya” diye ahkam kesiyorlar..

İçlerinden bir tanesi de çıkıp..

“Ulan bu da bir vesile olsun. Hazır ABD karşıtıyız, emperyalizm karşıtıyız.. Tayyip Erdoğan öyle istiyor diye değil ama.. Bizim vazgeçilmez söylemimizde olan ABD karşıtlığımız sebebi ile, şu sigarayı içmeyelim.. Hem kesemize zarar.. Hem sağlığımıza zarar.. Hem ailemize zarar.. Hem de ülkemize zarar.. ” demiyorlar da..

“Siz neyin kafasını yaşıyorsunuz? Marlboro da Amerika’nın, Samsun da.. Ne olmuş, Marlboro içiyorsak!” diyerek, bize cevap yetiştiriyorlar..

Marlboro içersen paranın ne kadarı ABD’ye gider, yerli marka içersen ne kadarı gider veya gitmiş sayılır hesabı yapmadan..

Bu vesile ile, hepten bırakırsak, kazancımız ne olur diye düşünmeden..

ABD’ye saydırır gibi, bize saydırıyorlar: 

“Cahil.. Geri zekalı.. Vıdı vıdı vıdı..”

O zaman bir listeleme yapalım..

Derecelendirme yapalım..

Kendi manfaatimizi gözeterek değil..

İşimize öyle geldiği için değil..

Hani imam kürsüden anlatıyormuş, “Mini etek giymek doğru değildir” diye..

Cami çıkışında sormuşlar imama, “Mini etek doğru değil dediniz ama.. Sizin kızınız da giyiyor..” diye.

İmamlarımızın büyük çoğunluğunu tenzih ederek, istisnai de olsa karşılaşabileceğimiz türden, fıkradaki imamın cevabını aktaralım:

“Haspaya da yakışıyor ama!” 

Bu cevaptaki gibi, riyakar tavrı takınarak değil..

Dürüstçe..

Samimi şekilde konuya yaklaşalım...

Önce üst başlıkta uzlaşalım..

ABD’de üretilip, Türkiye’ye gelen ürünler var..

ABD dışında başka ülkelerde üretilip, Türkiye’ye getirilen, ABD markalı ürünler var..

Türkiye’de üretilen, ABD markalı ürünler var.

Bunların hepsinde, tepkimiz aynı mı olmalı?

Hepsini boykot edebileceğimiz bir imkanımız varsa..

Hiç tartışmamıza da gerek yok..

Ama gerçek şu ki..

Bunlar arasında kökten boykot uygulayamayacağımız kadar, günlük hayatımızın parçası olan ürünler var..

O zaman bir sıralamaya geçeceğiz..

O sıralamada da..

Aklın emri şu:

ABD’de üretilip, Türkiye’ye ithal edilen ABD markalı ürünler için en yoğun boykotu uygulamalıyız..

Sonrasında başka ülkelerde üretilen ABD markalılar..

En sonunda da.

Türkiye’de üretilen ABD markalılar yer almalı...

Bu tasnif ile iş biter mi?

Bitmez..

Bu tasnif ile eşzamanlı olarak..

Bir de.. 

ABD malının alternatifi olan yerli ürünler..

İkinci derecede tercih edilebilecek olan, diğer ülkelerin alternatif ürünleri..

Bu başlıklar ile bir tasnif yapmamız lazım...

Yerli bir malımız var ise, ABD’de üretileni de, Türkiye’de ABD markası ile üretileni de tercih etmemeliyiz..

Alternatif yerli malımız yok ise..

Hatta başka dost veya daha az düşman durumundaki diğer ülkelerin alternatif ürünleri yok ise.. 

İhtiyacımız doruk noktaya varana kadar, ABD malından kaçınmaya çalışmak.. 

Vazgeçilmez hale gelince, istemeyerek almanın bilincinde olmak..

Bu ilkeler ışığında..

Somut örnekler verecek olursak..

Sigarada tavrımız ne olmalı?

ABD’den gelenleri, külliyen boykota tabi tutmalı..

Türkiye’de ABD markası ile üretilenleri boykot etmeli..

Sigarayı tümü ile bırakabiliyorsak ne ala. Bırakamıyorsak, en azından sahibi ABD’li de olsa, yerli markalı, Türkiye’de üretileni tercih etmeli..

Bilgisayarda ne olmalı?

Varsa alternatifi, onu tercih etmeli..

Markası, işletim sistemi, parçaları, bir araya getirilmesi ile ABD’de üretilen yerine..

Bunlardan bir bölümü ABD dışında olanları.. Sıralamaya tabi tutup.. Tercihimizi yapalım. 

Ama..

Boykot edeceğiz diye de.. Üretimde kullanacağımız bir ürünü almayarak, adeta kendi ayağımıza kurşun sıkmaya kalkışmayalım..

Burdaki boykot hakkımızı, sigaradaki boykota transfer ederek..

Sigarada ne kadar sert boykot tepkisi verecek isek..

Burda da, mümkün olduğunca, günlük hayatımız etkilemesine izin vermeyecek esneklikte bir boykotu hayata geçirmeliyiz..

Mc Donald’s da ne yapmalıyız?

Türkiye’de üretim yapıyor, Türkiye’de taşınmaz kiralıyor, büyük çoğunluğu Türk çalışanla hizmet veriyor ama..

Sonuçta marka değerini de, alıp ABD’ye götürüyor..

Yemeyiver Mc Donalds’tan..

Hiçbir şey kaybetmezsin..

Veya, yine Türkiye’deki fabrikalarda üretiliyor olsa da.. İçmeyiver Coca-Cola.. Hiçbir şey kaybetmezsin..

Ama..

“ABD mallarına boykot var” diye..

“Ben Boeing uçakla seyahat etmiyorum” diyecek lüksümüzün olmadığını da, kabul etmemiz gerek..

Çok daha kaliteli yerli ürünlerin varlığına rağmen, sırf eziklik kompleksi ile markalı giyim ürünlerinde, hiç tartışmaya gerek yok, en sert boykotu uygulamalıyız!

Bilmem anlatabildim mi, Marlboro düşkünü komünist arkadaşlara..

 

YORUM YAZ

  • Yapma yav?Yapma yav?3 sa önce
    Öyle mi? Açmayıver coca cola fabrikası. Satmayıver tekeli üç paraya Amerikalı'ya. AOÇ arazisini Amerika'ya tahsis etmeyiver. Hatta hatta.. Amerikan askerinin Irak'tan sağ salim dönmesi için dua etmeyiver... De yazsaydınız sayın yazar.
  • SelamSelam37 dk önce
    Abd menşeli muhalefet hükümet yönetici amir memur gazeteci yandaş yalaka dinci kominist faşiste karşıvarmısınız boykota biraz sıkar
  • BatuhanBatuhan4 sa önce
    Sayin yazar her gun yazilarini yazdigin bilgisayarlarin isletim sistemi abd li microsoft firmasina ait.boeing den baska aiebus lar var.abd li cargill firmasi istedi diye tum seker fabrikalari kapatilli.butun icki ve sigara fabrikalari abd lilere satildi.bu yorum akit in yayin ilkelerine uygun bulunup yayinlanmaz
  • UykucuUykucu6 sa önce
    Yeme Mc Donalds, icme kola. Hem amerikaya boykot, hem de onun yerli isbirlikcisi Biraciya.Ha o biraci Babayigit! olmus. Olsun sen yine de biracidan uzak dur.
  • Mehmet CoşkunMehmet Coşkun4 sa önce
    Remzi bey o amerikan mali cipleri devlet kademesindekiler kullaniyor boykot ettiklerini gormedik....suleyman soylunun hulusi akarin elinde aipon telefonlar varken surelli herseyi hslktan istemek biraz yuzsuzlul oluyor...Ayrica Turk sigarasi diye birsey yok tekeli yabancilara sattilar....vestel venus milli yrli diyorlar yazilimi cipi abd den kapartasi hongkongdan geliyor sadece montaj yapiyoruz bu urun mu milli...samsung aliriz diyorlar samsungun samsunda uretildigini saniyorlar heralde onuda koreden yine dolarla aliyoruz.
  • SelamSelam33 dk önce
    Abd menşeli muhalefet hükümet yönetici amir memur gazeteci yandaş yalaka dinci kominist faşiste karşıvarmısınız boykota biraz sıkar
  • remziremzi10 sa önce
    Hayirli sabahlar ali bey sizin boykota davet ettiğiniz insanlarturkiyenin azinlik kalir merak etmeyin gariban zaten paketi 3 lira olan urfa tütünü içiyor sagari ücretle geçinen insan amerikan viskisini kovboy filmlerinde görüyor uçakla seyahat zaten hayal amerikan menseyli Ford markaluks araclar kamu kuruluslari kullaniyor.boykotun muhatabi garibanlar değil. İnşallah yeni yönetim buğday petrol ilaç ihtiyacimizi başka ülkelerden temin eder.sunu belirtiyim her gün bayiden gazetenizi düzenli aliyorum.yorum yapan arkadaslarada tavsiye ederim saygilarimla
  • Ibrahim akIbrahim ak5 sa önce
    Once içimizdeki senin gibileri boykot edecegiz zaten siz gibiler temizlenince sırayla hepsini hallederiz koçum şimdi anladin mi
  • Sancar Sancar 1 sa önce
    Dört gün önceki yazının yorumlarından saçma bir yazı olduğunu farkettin, destekçinin olmadığını gördün. İçine oturmuş, anca mı cevap buldun. Hala saçmalamada, yandaşlıkta direniyorsun. Koministin sigarasına bakacağına soylu ve Akar’ın teline bak. Müminsen seninkilere sor.
  • erginergin5 sa önce
    "efendim üretmiyoruz, dışa bağımlıyız"tamam haklısınız da sanki daha önceleri böyle değildik te, "Tayyip " ten sonra mı böyle oldu. "çağdaşım, ilericiyim, bilgili ve bilinçliyim" diyenler, yeni şeyler keşfettiniz, buldunuz, icat ettiniz ,ürettiniz de , "tayyip" mi sizi engelledi, kabul etmedi. İsmail cem "Türkiye de geri kalmışlığın tarih" ni. Doğan Avcıoğlu "türkiye nin düzeni "ni yazarken, Aziz nesin in anlattıkları şeylerde ….vb."Tayyip " hiç piyasa da yoktuOnun içindir ki geri kalmışsak, bağımlı isek bunda hepimiz sorumluyuz, hepimizin kendine düşenpayı var
  • MemoMemo11 sa önce
    Tam anlatamadın, Rusya PKK yı destekliyor. Doğalgazı boykot etsene! Hangi ülkeyi boykot edeceğimize nasıl karar veriyorsun, detaylı anlat
  • NeyzenNeyzen4 sa önce
    "ABD’ye saydırır gibi, bize saydırıyorlar:“Cahil.. Geri zekalı.. Vıdı vıdı vıdı..” öylemi sayın yazar..Bilidik tavır..Hemen polemik zeminine kaydırıp bulunduğu yeri doğru, farklı bakışı ve gerçeği yazanı ise "vıdı vıdı "ediyor diye suçlamak.Aşağılamak.Ali Bey .Soruyoruz..Y:İ:D ve KÖİ yöntemi ile belli kişlere devet usülü yaptıraln,bu hizmetlerden yararlanılsun tyararlanılmasın bedeli sayı ve para olarak belirlenen.belli süreli borç ödemesi yapmak zorunda olduğumuz.Hastane,otoyol,köprü,tünel,baraj havalanlarınn bedellerineden dolar üzerinden..En azından MÜSİAD başkanı dedi ya köpüklü dolar kuru.Neden 5.00TL den sabitlenmez veya TL ye dönüştürülmez.İşte getirisi büyük kalemler bu..Kalkmış Tütüt ile ABD uğraşıyorsunuz..adamlar gülüyor bize..
  • muhammedmuhammed12 dk önce
    Ne kadar gereksiz yazi, böyle bir haberle zamanini kaybedecegine, otur biir sigara yak, keyfini cikar. Insanlar siagarayi birakabilirmi? Insanlar sigarayi birakamaz, belki 3-5 % birakabilir. ötekileri saymaya gerek yok, cünkü gereksiz yazi olur...
  • KocasolakKocasolak57 dk önce
    Biz bunu kimse demeden DOĞAL olarak yaptığımız gün, özgür ve aydın bir toplum olmuş oluruz. Milli olmak bizde faşist sanılıyor ya, bizi GERİCİ bir toplum yapıyor. Batı toplumu refah düzeyini bu, milli duruşu ve kurllara harfiyyen uymalarına borçlular. Bizim geri kalmişliğımız da kural
  • BekirBekir12 sa önce
    Üretiver kendin kalitelisini hiçkimseye muhtaç olmazsın,kriz çıkmadan hatırlamalısın bunu ve kriz bitince unutmamalısın

Ali Karahasanoğlu

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