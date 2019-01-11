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Savaş, halk sağlığı sorunu idi.. Ya doktorun ahlaksızlığı?

11 Ocak 2019 Cuma

“Savaş, bir sağlık sorunudur” diyordu, Tabibler Birliği.

Bu başlıkla, meşru hükümetin mecbur kaldığı sınır ötesi harekatı itibarsızlaştırmaya çalışıyorlardı..

İtibarsızlık ne kelime..

Halkı, savaşa karşı bilinçlenmeye çağırıyormuş gibi yaparak.. Meşru hükümete karşı isyana davet ediyorlardı..

Savaş, sağlıkçıları hangi açıdan ilgilendirir?

Mecbur kalınan savaş, savaşa mecbur bırakılan milletin sağlıkçılarını ne kadar ilgilendirir?

Bulunduğu ülkenin askerlerini tedavi etme oranında ilgilendirir..

Askerlerin yakınlarının duyacakları üzüntüler sebebi ile sağlıklarını kaybetmeleri oranında ilgilendirir..

Ama bizdeki Tabibler Odası..

Kimden hangi yetkiyi almış ise..

“Savaş’a hayır” sloganları ile..

“Savaş sağlık sorunudur” sloganları ile..

Meşru hükümetin alacağı sınır ötesi harekata bile karıştılar..

Durumdan vazife çıkarmaya çalıştılar..

Hani, görevlerini tastamam yapmış, boş vakti olan, bu boş vakitte de millet yararına ne hizmet yapabiliriz diye didinen bir birlik olurlar..

Yine de, “eyvallah” deriz..

Ama..

“Savaş bir halk sağlığı sorunudur” edebiyatı ile sivil iktidara karşı çıkanlar..

Sadece sınır ötesi harekat da değil..

Açlık grevine yatıp, vitaminle beslenen şu meslekten, bu meslekten kişilere..

Destek verip..

“Öldüler, ölmek üzereler. Azzz kaldı.. Bir günleri ya kaldı ya kalmadı.. Pardon.. Bir gün geçti aman. 12 saatleri ya kaldı ya kalmadı.. Saatler doldu ama.. Pardon.. Ay çok pardon.. Bundan sonrasında kalkıp da 10 dakika kaldı diyecek halimiz yok.. Bizden haydi eyvallah..” diyenler..

Demeye getirenler..

Nerede bir terörist var ise..

“İnsan hakkı” diye söze girip..

Ahkam kestikleri halde.. 

Kendi meslekleri ile ilgili ahlâksızlıklar sözkonusu olduğunda..

Ellerini kıpırdatmıyorlarsa..

Görmezden geliyorlarsa..

“Bize ne, biz devletin polisi miyiz, jandarması mı?” modu ile hareket ediyorlarsa..

Ben de derim ki, “Tabipler Birliği’nin bizzat kendisi, bir halk sağlığı sorunudur.. Bu birlik, bu yapısı ile var olmaya devam ettiği müddetçe, halkın sağlığı bozulur..”

Beni bu sonuca götüren somut örneği vereyim..

Haklı mıyım, siz takdir edin..

Haber, medya organlarında şöyle yer aldı:

“İzmir’de doktordan skandal paylaşım! Kadın hastalarının gizlice görüntülerini çekip...”

Başlık bu..

Haberin içeriğinde ise, iğrençlik zirveye tırmanıyor..

“İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’nde bir doktorun muayene sırasında gizlice çektiği çok sayıda kadına ait görüntüler yabancı bir sosyal paylaşım sitesinde paylaşıldı.”

Ne yapmış, “Savaş, halk sağlığı sorunudur” diyen Tabipler Odası’nın,  “Görmedim, duymadım, bilmiyorum” diyerek görmezden geldiği skandal olayda, doktorumuz?

Kendisi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı’nda doktor ya..

Kendisine muayeneye gelen..

“Sağlık bu.. Sağlık ya.. Erkeği, kadını mı var.. Sağlıkta ayıp mı olur? Ne kadar gericisiniz, ne kadar yobazsınız” denilerek..

Hiçbir mahremiyet, hiçbir hassasiyet gösterilmeden, erkek doktordu, kadın hasta idi, bu tartışmalara girilmemesini öneren Tabipler Birliği’nin verdiği güvencelerle..

Muayeneye gelen kadın hastanın..

Vücudunun şu bölgesinin, bu bölgesinin fotoğraflarını çekip, Rus arkadaşlık sitesinde paylaşmış..

Rezalet ortaya çıkınca, doktorun ifadesi alınmış, adli kontrol kararı ile serbest bırakılmış.

Bu karar da, skandal ama..

Bu karara da, eleştiri getirmemiz gerekir ama..

Aile ve Kadın Bakanlığı’nın, kadına yönelik her türlü şiddet olayında, hemen davaya müdahil olmak üzere harekete geçmesine rağmen..

Muayene sırasında gizlice fotoğrafını çekip, internet sitelerinde kadınların mahrem yerlerinin fotoğraflarını yayınlamak da bir şiddet vakası olduğu için..

Aile Bakanlığı’nın da olaya hemen müdahale etmesini beklememiz ve girişimde bulunmadığı için eleştirmemiz gerekir ama..

Biz işe, Tabipler Birliği’nden başlayalım..

Bu pisliğe imza atan doktor hakkında, niçin tek kelimelik bir açıklamanız yok?

Niçin bir kınamanız yok..

Savcılığın yapacağı işlemleri kolaylaştırıcı nitelikte, bir destek beyanınız yok?

Aile Bakanlığı’nın olaya el atmasını isteyen bir çağrınız yok?

“Bir açıklama yapmışlardır da.. Ben kaçırmışımdır” diyerek, internet sitelerine bir daha bakayım dedim..

Tabipler Birliği’nin son duyurularını tek tek inceledim..

“TTB-HUV katsayısı özel sektördeki sağlık hizmetlerinde ve hekim ücretlerinde dikkate alınmalıdır” açıklaması var..

“Tıpta Uzmanlık Sınavı kamusal hizmettir. Çok yüksek olan sınav giriş ücretleri azaltılmalıdır” var.. 

“Bütün emekli hekimlere ilave ödeme yapılmalıdır” var.. 

“Sağlık Bakanlığı’nın 5 ilde yürüttüğü Çevresel Kirlilik Araştırması Sonuç Raporu ne oldu?” var.. 

Ama..

Bir doktorun yaptığı ahlaksızlıkla ilgili tek bir açıklama yok..

Hatta hatta.

“Behçet Aysan ve Metin Altıok Şiir Ödülleri Töreni İstanbul’da yapıldı” şeklinde bir duyuruları var..

“Cizre’de sağlık koridoru açma çabasıyla yola çıkan 14 sağlık emekçisi beraat etti” açıklamaları var..

Ama..

İzmir’deki doktorun yaptığı ahlaksızlık yok..

Kim bilir belki de..

O doktorun, yarın şu veya bu şekilde beraat ettirilmesini sağlayıp..

Sonrasında da..

“Doktorumuz beraat etti” diye duyurularını da yaparlar..

Ne Tabipler Birliği..

Ne İzmir Tabip Odası..

Kimseden çıt çıkmıyor..

Hatta..

Doktorun ismini tam olarak veren bir medya organı bile yok..

Fotoğrafını flulaştırmadan basan bir gazete bile yok..

Niye ki acaba?

Veya Tabipler Birliği’nin sessizliğini hatırlatarak, şöyle soralım soruyu:

“Savaş, bir halk sağlığı sorunudur” diyen Tabipler Birliği..

“Doktorun ahlâksızlığını, bir sağlık sorunu olarak, görmüyor mu acaba?”

 

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YORUM YAZ

  • Biz Biz 12 dk önce
    S.ALEYKUM. ali bey manşetlerin dilini hergün izlerim.dun bu guy ihlas finans cem uzantı söylüyorsunuz.Avrupada ALLAH cc.adini kullanılarak aldatılan holdingzeleri de anlatın kanal 7 yi de biz kurduk.hasim bayram ve recai kıtanın imzalı demetlerimiz var.akp holdingzedelere sahip ÇIKMIYOR ama hergün kanal 7 grubunun tvlerini kullanıyor.SÖZCÜ müslüman medyanın yapmadığını aldatilalan müslümanların sözcülüğünü yapıyor.Normal mi...aglanacak halimize gülüyoruz...munafiklarin ceza dini inşALLAH dünyada da ahirette cezasını verecektir.S.ALEYKUM. saygılarımla...
  • veliveli12 dk önce
    Tuz kokmuş vaziyette yıllardır...Hadi bi tane doktoru yakaladınız, peki ya diğer 9999 doktor ne olacak!
  • imamarüzgarimamarüzgar22 dk önce
    Devletin görevlendirdiği bir Dr önce halkın ve çevrenin Sağlığı sorumlususdur. O yada Bu şekilde birimlere bölümlere ayrılmış dahi olsalar.Görev ihmalleri ve halkınve çevrenin sağlık koşullarına dikkat eden varmı diyecek olu iseniz yooook.Burada işini namuslu yapana sözümüz yok ama namuszlukla işini götürmeye çalışana çok sözümüz vardır elbetteki.Ama unutmasınlar ki sıra Devletin görevlerini kötüye kulanananlarada gelecektir.Bu tarz hareket edenlerinde ayrı bir FETO olduğunu söylemek isterim. Amaç ve Hedefleri bellidir. Devleti küçük düşürmek ve halkın nebzinde devlet yok mantığı oluşturma gayreti içde olmaktır. Onlar tüm toplumu kucaklayanlar olduğu için haberin yayılmasının da en hızlı şeklidir.Bakın seçim yaklaşıyor.Öncelikle CHP nin belediyelerinin bulunduğu il ve ilçelere bakın göreceksinizki öyle vahim olan durumlar varki.Halk sağlığını ve çevre sağlığını tehdir eden vakkaalar var akıllara ziyan.İllaki bir dilekçe müracatı ile işlerin üzerine gitmek gerekmez devletin yetki ve sorumlulukları vardır görevlendirdikleri kurumların.Bunu birkez daha açıklamaktan kaçınılmaz..
  • SertanSertan29 dk önce
    Sayın yazar...izmirde yaşanılan olay bir hekimin yaptığı adlı bir olaydır.ttb bireysel sorunlarla, ahlaksizliklarls uğraşmasmamali zaten.savas bir halk sağlığı sorunudur demenin neresi yanlış,,insanlar ölmesin demenin neresi kötü.kimse hükümete niye savaşıyorsun demiyor ki zaten.sadece bir istek ve temenni var ortada.evet savaş kötü birşey,insanlar ölmemeli.mecburen sınırötesi harekat yapılıyor,bizler de nobetcigkmizin yanındayız merak etmeyin. Ama sizler çocuklarınızı akrabalarınızı bedelli askerlik kuyruklarında gezdirirken bizler askerliğimizi yaptık.baskalarininacıları üzerinden milliyetçilik yapmayın.afrine gönüllü gitmek isteyip sonradan bedelli askerlik yapan sözde milliyetçileri yazın cesaretiniz varsa
  • Cüneyt BeyazCüneyt Beyaz38 dk önce
    Tabipler Birliği sitesinde açıklama var : Bu kadar hasta bakan birkurumda bir seferlikten birşey olmaz .....demişler
  • tolgatolga1 sa önce
    Vurun doktorlara.nasılsa akşama serbestsiniz. yahu bu tabip odaları tüm doktorları temsil etmiyorki. 28 yıllık uzman hekime sen devlet olarak 3500 tl maaş veriyorsun.Bide anadolu ajansının basına verdiği yalan yanlışsının maaşbordrolarında 8000 tl alıyorlarmış gibi algı oluşturduğunu görmüyorsun.döner sermaye adı altında ahlaksız bir sisteme mahkum ediyorsun.vergisini çatır çatır alıp emekliliğine yansıtmıyorsun.Tabib odalarının yaptığı siyasi açıklamaları tüm doktorlara aitmiş gibi görüyorsun. sonrada hizmet bekliyorsun pes ki pes
  • hayatihayati1 sa önce
    TALHA KARDEŞ......oaSALAK larDEUCHLANDtanEURO kemiğiKARŞILIĞINDA 08.00-18.00 arasındazorlaYoRUM yazdırılan....İTLAF edilmemeleri İÇİN
  • AliAli1 sa önce
    Ali Bey yıne dort dortluk bır yazı yazmıssın. Altına ımzamı atarım. Allah razı olsun.Poşetlerın ucretlendırılmesı meselesi, kopek saldırıları konusunda hukumetın duyarsızlıgı, Aıle Bakanlıgının ataleti... bunlar bardagı tasıran son damla oldu. Kusura bakma Reis partıne artık benden oy yok.
  • emiremir1 sa önce
    .....
  • Cüneyt BeyazCüneyt Beyaz1 sa önce
    Ünlü doktor Mazhar Osman a bir hastası ,sen delisin demiş.Bunun üzerine Mazhar Osmanda ,sen bana deli diyebilirsin önemi yok ama ben sana deli dersem bu hastaneden bir daha çıkamazsın demiş....
  • TalhaTalha1 sa önce
    ....
  • GolgeAdamGolgeAdam1 sa önce
    Iktidarin Ensar skandalindaki aciklamalarini ornek almis tabibler birligi anlasilan Bay Ali
  • ORHAN İNANORHAN İNAN1 sa önce
    ONLAR BU GİBİ KONULARI ÖNEMSEYECEK HASSASİYETE SAHİP DEĞİLLER VE BU GÜNE KADAR HİÇ DE OLMADILAR.BU DÜNYA GÖRÜŞÜNE SAHİP OLDUKLARI SÜRECE DE BİZİM GİBİ MAHREMİYET KAYGILARI HİÇ OLMAYACAK.BUNLARIN ,MAALESEF SAĞLIK CAMİASINDA CİDDİ BİR SAYI FAZLALIKLARI DA VAR.YENİ NESİL HEKİMLER DAHA DUYARLI AMA YİNEDE BU MESLEKTE ÇOĞUNLUĞU SAĞLAYABİLMİŞ DEĞİLLER. SAĞLIKTA YAPILAN BUNCA YATIRIMA RAĞMEN ,BUGÜN YAŞANAN BUNCA KAVGA VE KARGAŞANIN TEMEL SEBEBİ BU TİP İNSANA AİT HİÇBİR ŞEYE SAYGI DUYMAYAN HEKİMLER VE DİĞER SAĞLIK ÇALIŞANLARI.BİRAZCIK ÜSLUP DÜZGÜNLÜĞÜ VE SAYGILI DAVRANIŞ SAĞLIKTA YAŞANAN ŞİDDETİ YÜZDE 90 ORANINDA AZALTACAKTIR. YANİ MESELEYİ ÇÖZMÜŞ OLACAKTIR.ELİNİZE SAĞLIK.
  • Ömer GençÖmer Genç2 sa önce
    Bu ülke belli mesleklerin çok yüksek dokunulmazlığı var.Bağımsız Yargı var Hukuk devleti var...Sağlık personeli ve devlet memuru dokunulmazliği var.Akademik dokunulmazlik var.STK lar dokunulamaz.Dokunulmazlığın dayanılmaz güzellikleri var...
  • Anlamaz Anlamaz 2 sa önce
    Türkiye özgür mü izinsiz s400 alabiliyor mu.Dünyanın bir ucundan gelip Suriye'yi yok ediyorlar.Türkiye izinsiz Sınır ötesine harekât yapabiliyor mu. Dünya kenevir üretiyor Türkiye izinsizüretebiliyor muHindistan'da Türkiye'de araba fabrikası satın aldı . Hindistan Türkiye'ye araba satıyor . Türkiye hâlâ üretim aşamasında .Dünya bir şekilde suçluları idam ediyor, Türkiye de içerde besliyor. Ölenin ailesinin vergileri ile beslettiriyor .
  • YaziyorumYaziyorum2 sa önce
    Sayin ali karahasanogluna ,tesekurlerimi,sunuyom belki makalesine yorum gerektirmeyen fakat bazende bilinmesi de fayda gordugu,catlak ister su kacagi ister hortumda hava kacagi gibi konulari her ne kadar okuyucusuna,duyuruyor fakat esas yetkili mercileri uyariyor birde kimler bu konuda bilgi sahibi.yorumcuyada ihtiyac var destek veren var art niyetli olan var dalga gecen var her sey vatan icin yazdigin yazi seni rahatsiz ederse baskasini cokdan rahatsiz eder bir baskasi da buna guler.
  • ottootto3 sa önce
    Asıl, en büyük sorun kendileri.Soros çocukları....
  • vahit vahit 3 sa önce
    elle tutulur,gözle görülür yorumlar yapta okuyalım ipe sapa gelmez yazılar yazıpta insanları kaçırma efendi !!!!
  • ahmetahmet4 sa önce
    meslek ilkeleri, ulke/millet menfaati ve ahlak miyoksa SIYASET/VESAYET MI sorusuna "eski Turkiye kalintisi" meslek kurulusu, oda, birlik, sendikalardan kactanesi icin ne disunur aziz milletimiz??? bunlar kendilerini gorunmez ve toplumustu zannediyor
  • ahmetahmet4 sa önce
    meslek ilkeleri, ulke/millet menfaati ve ahlak miyoksa SIYASET/VESAYET MI sorusuna "eski Turkiye kalintisi" meslek kurulusu, oda, birlik, sendikalardan kactanesi icin ne disunur aziz milletimiz??? bunlar kendilerini gorunmez ve toplumustu zannediyor
  • ŞenolingŞenoling5 sa önce
    Öyle bir yazmışsınız ki sanki Tabibler Birliği bu adamın yaptığını savunmuş. Artık yazılarınızın tümünde sineğin yağını çıkarıp iktidar gibi düşünmeyen herkese saldırıyorsunuz. Halbuki yaptığınız eleştirilerin binde birini taraf farklı olunca sizden duyamıyoruz. O zaman iki satır yazmaya eliniz varmıyor, gerçekçi ve samimi değilsiniz.
  • MuratMurat5 sa önce
    Acilen bi doktora görünmenizi tavsiye ederim. Zira karşı görüş bildiren herkesi vatan millet düşmanı olarak gören Zihniyet doktorluktur.

Ali Karahasanoğlu

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