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Saadet Partili avukatlar, bu yasakçıyı hatırlar mısınız?

28 Mayıs 2019 Salı

Saadet Partili avukatlar..

Üzüntüsünü daha çok onlar çektikleri için, “Saadet Partili bayan avukatlar” diyeyim..

Sorayım: “Muammer Aydın’ı hatırlar mısınız?”

Mutlaka hatırlıyor olmalısınız..

Başörtü yasağının sürdüğü yıllardı..

Bayan avukatların duruşmaya başörtülü girmesini boşverin.. Çünkü duruşmaya başörtülü olarak girmeye, hemen hemen hiç kimse cesaret bile edemiyordu..

Duruşmada tahkir etmeler.. Karşı tarafın avukatını boşverdik, duruşma bekleyen ve orada tesadüfen bulunan avukatların bile.. Meslektaşlarının bile.. Başörtülü avukatı kolundan tutup, duruşmadan dışarı çıkartmaya teşebbüs ettikleri... Hakimin, zabıt kâtibine, “Dışarı çıkartın bu kadını” diyerek, başörtülü avukatların linç edilmesi talimatı verdiği günleri geçtik..

Daha fazlasını söyleyeceğim..

Adliye içinde, vatandaşın başörtülü dolaşma imkanı olduğu günlerde bile..

Herhangi bir davada menfaati çatışan karşı tarafın avukatı olan kişilerin, başörtülü avukatları adım adım takip edip.

“Şu bayan avukat, adliye binası içinde başörtü ile dolaşıyor” diye ihbarda bulunduğu günleri hatırlatacağım..

İhbar yapılır, İstanbul Barosu da, anında disiplin soruşturması açardı:

“Adliye binası içinde, başörtülü olarak bulunduğunuz ihbar edilmiş olup ....” diye başlar, “Savunmanızı hazırlamanız” diye devam ederdi..

Bizim kadar, Saadet Partili bayan avukatlarımız da bu yaşanılanları çok iyi hatırlıyorlardır.. Sadece bayan avukatlarımız değil, bay avukatlarımız da hatırlıyorlardır..

O acıları Saadet Partisi’ne gönül veren avukatlar, erkeği ile bayanı ile yaşadılar..

Sadece Saadet Partililer de değil.

Her partiye gönül vermiş insanlar, AK Partilisi, MHP’lisi, BBP’lisi, hatta belki CHP’lisi.. O dramı yaşadılar..

Ama..

Benim Saadet Partililere bir mesajım olduğu için “Saadet partililer” vurgusunu yapıyorum.. 

Ve Muammer Aydın’a dönüyorum..

O tarihte bu ülkenin dindar insanlarına bu üzüntüleri yaşatanlardan birisi.. İstanbul Barosu’nun o tarihteki başkanı Muammer Aydın, şimdi DSP’nin İstanbul Büyükşehir belediye başkan adayı.. Daha doğrusu, adayı idi..

Önceki gün itibari ile “Ben çekiliyorum” dedi..

Çekilsin, sorun yok.

“Her şey güzel olacak” diye de devam etti..

İşte orada durup, düşünmeli, Saadet Partili bayan avukatlar..

Onların aileleri..

Biz kimlerle beraberiz?

Kimlerle iş kotarıyoruz.

Katillerimizle aynı safa nasıl geliverdik?

Dirsek temaslarını kimlerle yapıyoruz..

Başörtülü duruşmalara girme imkanını geç de olsa, iktidarının 13. yılında gerçekleştirmiş olan AK Parti’ye, kısmen de haklı olarak, binbir hakareti yaparken, bu başörtü yasakçılarına verdiğimiz sınırsız kredinin gerekçesi ne?

Sormalı... Soruşturmalı.. Ve en azından kendi vicdanlarında, cevabını verebilmeliler..  

**

İstanbul tek örnek değil.

Baro başkanları tek örnek değil..

Ankara’da bir hakim..

Mustafa Karadağ..

Ak Partili bir milletvekilinin falan değil..

Saadet Partisi’nin o tarihteki genel başkanı Prof. Mustafa Kamalak’ın eşi olan Av. Zübeyde Kamalak’ı..

Danıştay, başörtülü olarak avukatların mesleklerini icra edebileceklerine dair karar verdikten sonra bile..

Düşmanlığını belli etmek için..

“Ben gerekirse meslek hayatımı bu uğurda sonlandırabilirim. Kafamdaki yasakçı bakış açısını gerçekleştirmek için, kanunu da takmam, Danıştay kararını da dinlemem.. Kim, beni nereye şikayet ederse etsin” dedi.. 

Duruşmada, Av. Zübeyde Kamalak’a “Başörtülü olarak devam edemeyiz” dedi ve duruşmayı bitirdi.

Duruşma zabtına da, “Başörtülü avukatı duruşmalara giremeyeceğinden, müvekkiline durumun tebliğine” dedi..

Saadet Partisi Genel Başkanı Mustafa Kamalak’ın eşi olan Av. Zübeyde hanımın müvekkiline, “Başka bir avukat tut” ihtarı yolladı.

O tarihlerde, Saadet Partili kardeşlerimiz, haklı olarak, “AK Parti, bir başörtü yasağını bile kaldıramadı” eleştirisi yapıyordu..

Biz de kendilerine katılıyorduk..

Hatta. O hakim hakkında yaptığımız haberler sebebi ile, ceza ve tazminat davalarına muhatap olduk.. 

O başörtü yasakçısı Mustafa Karadağ şimdi ne yapıyor?

“Danıştay kararını bile takmam. Ben başörtü yasağını devam ettiririm” diyen Mustafa Karadağ şimdi ne yapıyor?

HSK başka sebeblerden (Fransa’da, Hz. Peygambere hakaret eden dergi çizerlerine yönelik saldırı sonrasında, o karikatürleri Türkiye’de yayınlayan Cumhuriyet gazetesine soruşturma açıldığında, Cumhuriyet’in binasının önüne gidip, destek açıklaması yapmıştı) ceza verdi..

Yasakçı hakim, baktı ki borusunu öttüremiyor..

Emekli oldu..

Şimdi ne yapıyor?.. 

Yakın tarihteki paylaşımlarından birisini vereyim:

“İstanbul Havalimanında alkollü içki satan yer yok. Tesadüf sanırım. Öyle bir işletme talip olmadı zahir.” 

Kafaya bakın..

Havalimanına gelmiş, Ramazan günü on dakika duracağı havalimanında alkol arıyor..

Ve bu bir hakim.. Bir hukukçu!

Yetinmiyor..

“YSK’nın kararı yanlıştır, Ekrem’in etrafında birleşelim” mesajları ile.

Gayler lezbiyenler, homoseksüeller için özel büro açan Ankara Barosu’nun, YSK kararına karşı, kamu parası ile yaptırdığı afişteki “Hukuksuzluğun tam da karşısındayız” cümlesini sosyal medya hesabına aktarıp “Tebrikler Ankara Barosu” diyor..

31 Mart seçim akşamı, Ankara, Antalya, Adana sonuçları açıklandığında, şöyle diyor:

“Dün güzellik her yere yazıldı, sefa geldin, hoş geldin. Tam da ihtiyacımız olduğunda geldin.”

Şimdi..

Başörtü yasakçısı Muammer Aydın’ın, adaylığını bile geri çekip..

“Benim yerime Ekrem İmamoğlu seçilsin” dediği bir ortamda..

SP eski Genel Başkanının eşini, duruşmadan atan bir hakimin, Ekrem İmamoğlu’na destek verdiği bir ortamda..

23 Haziran seçimlerine gidiyoruz.. 

Acaba bu seçimde, gerçekler görülecek mi?

Oynanan oyunun farkına varılacak mı?

Bekleyelim, görelim..

Bana soracak olursanız..

SP’liler..

Oy kullanmadan önce.. Zübeyde hanıma bir sorsunlar: “Neler yaşadınız?”

Bize inanmayabilirler.. SP eski genel başkanının eşine, herhalde inanırlar.

 

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  • ayşe gülayşe gül4 sa önce
    katiline aşık olma sendromu. yazık.ALLAH elbette soracak hesabını.bir de insanoğlu nankördür. tayyip beye borçludur bütün kapalı çalışan hanımlar. bilmem belki ilerde bir gün ellerinden alınabilir bu nimet.
  • Mehmet AliMehmet Ali4 sa önce
    Her seçim öncesi aynı muhabbet.
  • ArifArif4 sa önce
    AB uyum yasaları 2012 de çatır çatır mecliste geçiyordu. Onlardan bir madde ise şöyleydi. Reşit bay ve bayan nikahsız beraber aynı konutta yaşayabilir. İnandığım İslâma göre bu zinâydı. Nikahsız birliktelik... Cuma vaazına çıktım başladım, Zinâyı nedir ne değildir anlatmaya...Sonra bu mecliste geçen nikahsız birliktelik maddesine geldim anlattım...Sonuç İl Müftülüğü ne çağrıldım, soruşturma geçirdim... Şimdi ülkemde durum başörtüsünü savunanlar hala geçmişte yaptıkları hatayı düzeltme diler...Aileler paramparça. 1+1 1+0 daireler de ne oluyor bilen var mı?Sn.Yazar kimseyi yermek ya da övmek değil şu mübarek Ramazan,da ama birazcık da savunduğun insanların hiç mi günahı yok el İnsâf!
  • Ahmet Necdet Sezer’ i unutma!Ahmet Necdet Sezer’ i unutma!4 sa önce
    A.N.Sezer’i Cumhurbaşkanı seçen RefahPartisi:-O günlerde yaptığı konuşmalar, hukukun üstünlüğüne inanan insan görüntüsü içindeydi. Olabilir dedik. Gerçekler:1-Refah Partisi'nin kapatılmasında imza sahibi. 2-Ak Parti’ye yaptıkları ortada3-Bir Ramazan günü Anıtkabir’de tören sırasında defteri imzalarken canlı yayındakameralar karşısında su içmesini unutmadık.Saadet .CHP bu. Soyadı “imam” olsa da CHP bu.
  • sude gönülsude gönül4 sa önce
    RAHMETLİ ERBAKAN HOCAMIZDAN SONRA GERÇEK SİYONİSTLER PARTİYİ ELE GEÇİRDİ,SİVAS OLAYLARINDA DÖNEMİN SİVAS BEL.BŞK. KARAMOLLAOĞLUNUN GÖSTERDİĞİ LİYAKATSİZLİK ONLARCA MASUMUN MAHKUM VE MAĞDUR OLMASINA SEBEP OLMUŞTU,BÜGÜN YİNE AYINI LİYAKATSIZ İNGİLİZ DAMADI,BÜYÜKŞEHİRLERİN AK PARTİNİN ELİNDEN ÇIKMASINA VESİLE OLDU,YARIN MAHŞER GÜNÜ İKİ ELİM YAKASINDA OLACAK, MÜSLÜMAN MASKELİ BELAMIN, LANETULLAHİ ALEYH
  • Yazar bey sen de iyi bilirsinYazar bey sen de iyi bilirsin5 sa önce
    Biz bugüne kadar şu iki çizgiye ne oy verdik ne de prim. Kim bunlar taklitçi işbirlikçi laik zihniyet(chp çizgisi) diğeride işbirlikçi taklitçi muhafazakar zihniyet(demokrat parti adalet parti anap akp çizgisi). Bu her iki zihniyette ancak işbirlikçilik ve taklitçilik nasıl daha iyi yapılır bunu düşünürler. Egemen güçlerin sömürü düzenine köle düzenine baş kaldırmazlar hatta birlikte hareket ederler. Şimdi bütün bu olanları görmezlikten mi gelelim. Bu iki zihniyetin birbirinden tek farkı biri daha fazla taklitçi diğeri daha fazla işbirlikçi. Bir müslüman sadece Allahtan korkar. Bu iki zihniyette egemen güçlerden korkar. Şimdi hal böyleyken ben nasıl ben neden süt dururken süte benzeyen kireçli suyu içeyimki.
  • necminecmi5 sa önce
    Eskiden bazıları halk %98 oy verse ne yazar derdi. Bizde bu sözle sadece statükoyu kastediyor sanıyorduk. Oysa hangi parti ikdidar olursa olsun her partinin içinde statükonun yanında asıl müesses nizamın bekasının önemi de kasteliyormuş meğer.
  • isaisa6 sa önce
    Sn. Yazar saadet partisinin kenarından köşesinden bir yönetici veya delege olmuş biriyle müdehale etmeden bir dinleseniz inanın koltuk altında sözcü veya cumhuriyet gazetesi taşıyanlardan ve paralelcilerden zerre farklı konuşmadıgını görürsünüz. Ha keza yeniçag okurları aynı argümanları konuşuyorlar paylaşıyorlar
  • GakkoşGakkoş6 sa önce
    İyiki varsınız kardeşim.Allah sizden razı olsun.
  • Zekeriya Gökçe Zekeriya Gökçe 7 sa önce
    Erbakanı, durdurmak İçin köşe başlarını tutmuşlar. 28 Şubat darbesini kerameti isminden menkul bazıları yaptı. Güya Hoca ile Aynı yolda yol arkadaşıydılar. İşte ak koyun kara koyun bu gün ortaya çıktı.
  • alkanalkan7 sa önce
    ali bey YAŞANMIŞ OLAYLARIVE YAŞANAN LARI DEĞERLENDİRİRKEN öl çü miheng taşı ALLAH VE RESULÜ OLMAYINCA MÜSLÜMANDA OLSA İNSANLARIN OLAYLARA BAKIŞ AÇISI BASİT BİR SİYASİ TARAFLILIKTAN ÖTEYE GEÇMEZ.HELE İŞİN İÇİNE BİRDE ÇIKAR MENFEAT GİRERSE SEYREYLESİN MİLLET DALKAVUKLUGU.LAİK KEMALİSTLER ZULMETTİLER HATTA HATIRLARSAN MİLLİYETÇİ BİR PARTİNİN Ö DÖNEM LERDE BİR İLÇE BELEDİYE BAŞKANI KAMUYA AİD OLAN YERE BAŞ ÖRTÜLÜLER VE KÖPEK GİREMEZDİYE İKAZ YAZILARINI NEDE ÇABUK UNUTTUN.O DÖNEM ÜRKEK DEDİKLERİNE ŞİMDİ ERKEK DİYEN OLDUN. MECLİSTE BAŞ ÖRTÜLÜ MİLLET VEKİLİNİN BAŞINI AÇARAK YEMİN ETMESİNİDE UNUTTUN.MUSTAFA KARADAG HAVAALANINDA KENDİGİBİ OLANLAR İÇİN İÇKİ ARAR KEN ELEŞTİRMENDE HAKLISINDA YA MÜSLÜMAN YANİ SİZDEN BİRİ OLAN BİNALİ YILDIRIMIN TIRAKYADA İKİ TANE İÇ.Kİ FABRİKASI VARDI BİZİM DÖNEMİMİZDE 18 OLDU DİYEREK GURUR DUYMASI DAHA EVEL İZMİR ADAYI İKENDE İZMİRİN TÜM SAHİLLERİNİ KONAK SAHİLİ GİBİ YAPACAGINI ( KONAK SAHİLİNDE MÜSLÜMAN BİR AİLE OTURUPDA YEMEK YİYECEK YER YOK.) TAAÜT EDEN BİNALİ VE DAHA YAKIN ZAMANDA İZMİRİN ŞARABINI DÜNYA MARKASI YAPACAGIM BU ÇAGDA İÇKİYE KARŞI GELMEK ÇAGDIŞILIK YOBAZLIKDIR DİYEN ZİH NYETLE LAİK KEMALİSTLERİN ARASINDAKİ FARKI SEN SÖYLE.BİR TARAFDA SOL LAİK KEMALİST DİĞER TARAFTA AB LİKÇİ VE ANAYASAL DÜZENLEMELERİNİ AB UYUM YASALARINA GÖRE YAPAN SAGCI MUHAFAZAR ZİHNİYET VE BUNLARA ALTARNATİF OLARAK BANANE AB DEN ABD DEN DİYEN VE HAKKIN HAKİMİYETİ İÇİN MÜCADELE VEREN BİR AVUÇ AMA İNANÇLI İDAAL SAHİBİ İNSAN .HAYDİ ALİ BEY BİR ZAMAN LAR HAKKIN HAKİMİYETİ İÇN MÜCADELE VERDİĞİNİ SÖYLEDİĞİNİZ İNSANLARADA SORMANIZADA GEREK YOK KENDİNİZDE YANİ AKP LİLEROYKULLANMADAN ÖNCE BİR NEFİS MÜCADELESİYAPARAK DOGRUYU HAKİKATİ BULABİLECEĞİNİZ TEMENNİSİYLE.
  • Çemişgezekli umut Çemişgezekli umut 8 sa önce
    saadet partisi yöneticileri ve ona gönül veren arkadaşlar( tabi bizler de daha önce refah partisini canla başla desteklemiştik. 28 şubatta öğrenci olarak yaşananların tamda göbeğinde olarak) bira an önce akıllarını başlarına alıp sığ düşüncelerden sıyrılıp kendilerine gelmeliler. Ençok üzerinde durdukları nokta neden akp bize grup kuracak kadar vekil vermedi? Neden bizim istediğimizi harfiyyen yapmıyor? Şunu unutmamak gerekir buğun cumhur ittifakının önemli bir ortağı olan mhp şevksiz, şüpesiz, amasız, fakatsız ittifak yaptı. hem kendi kazandı hem de ülke kazandı. saadette bunu yapmalıdır şevksiz, şüpesiz, amasız ittifakta bulunmalıdır. Sonra akp gerekli önemi vermesse biz deo zaman diyelim ki kardeşlerimiz haklı. Bu kadar fedakarlık ettiler ama akp hiç bir yakınlık göstermedi. Ama sağ olsunlar bunlar yanlış yerde duruyorlar ve maalesef bu yanlışlarına da kılıf arıyorlar, hem kendileri inanıyor hem de tabanı inandırıyorlar. Bu kara leke kolay kolay silinmez. Hele müslümanlara zulüm başladığında ne diyecekler merak ediyorum.
  • Bükücü Bükücü 8 sa önce
    Sp liler bunların hepsini unuttu geçmişe bir sünger çekelim dedi çünki erbakan hocayı anma gecesinde bu zulümü yapanların bir çoğuna hocaya inat ödüller kupalar taltifler verildi lanet olsun yalandan mollalara
  • Hasan Abi Hasan Abi 8 sa önce
    Hasan Abi yine çok güzel yazmışsın tamam. Da şimdi bu duygusallığa ne gerek var? Siz chp zihniyetine neden karşıydınız? Ülkenin maddi ve manevi değerlerine uzak olduğu, bu ülke insanını ayrıştırdığı, üretmediği, kamu kaynaklarını israf ettiği, borç batağına soktuğu vs vs... değil mi? Peki gelelim size... bugün bir kutuplaşma var mi?Var. Bugün kamu kaynakları rant uğruna heba ediliyor mu?Evet. İç ve dış borç çevrilemez hale gelmiş mi? Evet. İşsizlik had safhada mı? Evet. Tarım arazilerinin ekililik oranı git gide düşüyor mu? Evet. Velhasıl geriye elinizde kaldı imam hatipler ve başörtüsü. Yahu bunun için ayrı parti kurmanıza ne gerek vardı? Sp ile akp nin ne farkı var? İkisi de başörtüsü ve imam hatiplerden başka bir derdi yok. Niye kavga ediyorlar anlamıyorum.

Ali Karahasanoğlu

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