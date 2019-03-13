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Provokasyon dedi kaçtı, bari yazılı cevaplasın!

13 Mart 2019 Çarşamba

 

HDP’nin Ankara’da bilinçli olarak aday göstermemesini de dikkate alırsak..

CHP, İP ve HDP’nin ortak belediye başkan adayı Mansur Yavaş, dün bir basın toplantısı düzenledi..

Pardon..

Kendi deyimi ile..

Basını bilgilendirme toplantısı yaptı..

Dolayısı ile de..

Soru almadan, toplantıyı bitirdi..

Ama kafalardaki soruları daha da artırdı..

Şunu peşinen söyleyeyim..

Mansur Yavaş ile ihtilaf yaşayan kişi de, sütten çıkmış ak kaşık değil..

Ama..

Mansur Yavaş’ın ne numaralar çevirdiğini göstermede, bize ışık tuttuğunu hatırlatıp, her an Mansur Yavaş ile tekrar kol kola girebileceğini de aklımızda tutarak olayı masaya yatıralım..

Olay ne?

Kayseri Şeker Fabrikası’nın bir şirket ile sözleşmesindeki ihtilaf mahkemeye taşınıyor..

Özel şirket, Necmettin Keskin isimli kişinin danışmanlığında, Kayseri Şeker’den büyük paralar almanın yollarını ararken..

Necmettin Keskin, Mansur Yavaş’ı buluyor..

Yerel mahkemede kısmen özel şirket lehine sonuçlanan dava..

Kayseri Şeker’den daha fazla para koparmak için..

Mansur Yavaş’ın da dahli ile..

Ama dosyaya vekalet koymadan.

Dolayısı ile, aslında avukatlık hizmetinden ziyade..

İş takipçiliği dediğimiz ve daha çok özel ilişkilerle dosyayı istenilen yönde sonuçlandırma diyebileceğimiz bir ilişkiye imza atılıyor.

Sonuçta..

Mansur Yavaş’ın sayesinde, Kayseri Şeker’den alınacak para daha yüksek bir miktara çıkıyor..

Yargıtay kararının tarihini vereyim..

“Acaba”ları atlamayalım..

2013 yılı..

Yani FETÖ’cü Yargıtay üyelerinin, yüksek yargıda büyük işler kotardığı tarih..

Karar Kayseri Şeker aleyhine çıkartıldıktan sonra..

Sıra geliyor özel ilişkiler sayesinde elde edilen kararla tahsil edilen paranın bölüşümüne..

İşte o noktada..

Kimse temiz değil..

Mansur Yavaş, bir dosyada, birkaç özel görüşme sayesinde, (belki de FETÖ’cü Yargıtay üyelerinin de dahli ile) 3,2 milyon lira kazanmanın sevincini yaşarken..

Necmettin Keskin’in uyanıklığı sayesinde..

3,2 milyonluk kazancı, ona kabus haline geliyor..

Mansur Yavaş’ın, lehine girişimde bulunduğu şirketten ve ortağından ve aracı konumundaki Necmettin Keskin’den cirolu olarak aldığı senet kasasında dururken..

Necmettin Keskin, “Sen o senedi bana ver. Ben şirketten tahsilatı yapayım.. Bu arada sana kendi senedimi vereyim..” diyor..

Necmettin Keskin kendi senedi diye, başkasına imzalattığı senedi Mansur Yavaş’a veriyor..

Ama Mansur Yavaş’tan diğer senedi de alamıyor..

Bir belge ile yetinmek zorunda kalıyor.

O belge ile, gidip senetteki alacağı tahsil ediyor, Mansur Yavaş’a ödemiyor..

Sonrasında da.. Bildiğiniz sahte senetle icra takibi..

Sonrasında diğer davalar, ardı ardına geliyor..

Burda önemli olan şu:

Bir yanda Kayseri Şeker Fabrikası var.

Diğer tarafta bir özel şirket..

Mansur Yavaş, Kayseri Şeker Fabrikası’nın haksız çıkması için, devreye giriyor..

Ve başarıyor da..

Bu başarı(!) karşılığında da..

3,2 milyon lira kazanıyor..

Ama tahsil edemiyor..

Tahsil edemese de..

Vergi beyannamesinde, bu kazancını göstermesi gerekiyor..

Mansur bey, bu kazancını göstermiş mi?

Hayır..

Sürmanşet haberimizde okudunuz..

İcra takibinin yapıldığı tarih olan 2015 yılının beyannamesinde, Mansur Yavaş’ın beyan ettiği bir yıllık gelir sadece 100.627 TL..

Tartıştığımız tek bir dosyada 3,2 milyon lira kazanmış olan Mansur Yavaş, iş vergi ödemeye gelince..

“Ben bütün bir yıl boyunca sadece 100.627 TL kazandım” diyor..

Yalan söylüyor..

Sonraki yılda verdiği beyannamedeki kazancı ise, evlere şenlik..

35 yıllık avukat Mansur Yavaş, 2016 yılının tamamında, sadece ve sadece 3,176 TL kazandığını iddia ediyor..

3,176 TL nedir Mansur bey?

Asgari ücretli vatandaşın, o tarih itibari ile iki aylık net maaşı..

Hani diyeceğim ki, avukatlık yapacağınıza, gidip bir avukatın yanında, asgari ücretli olarak çalışsaydınız..

Çok daha fazlasını kazanırdınız..

Tabi yapılanın ne olduğunu tahmin ediyorsunuz..

Kazanç mutlaka daha yüksek ama..

Maliye’nin gerekli denetimleri yapmamasından da faydalanarak..

Çok cüzi bir kazanç gösteriliyor.

Sonra da medyanın önüne çıkıp, ona, buna, şuna ahlak dersi veriyorlar.. 

Mansur bey, dürüst bir şekilde, olayı izah etmeli..

Daha kaç dosyada, böyle danışmanlık adı altında, kaç milyon lira kazanmıştır.

Bu kazançları vergi beyannamelerinde göstermiş midir?

Basını bilgilendirme toplantısında..

“Provokasyon olabilir” diyerek, soruları cevaplandırmadan kaçabilirsiniz..

Buyrun..

Provokasyon ortamı olmayacak şekilde..

Ben sorularımı yazılı olarak sunuyorum..

Siz de yazılı olarak cevaplayın..

Bir tek dosyada 3,2 milyon liralık vekalet ücreti hakeden bir avukat, vergi beyannamesinde bunu niçin göstermez?

Ayrıca bir sorum daha var..

Alacağın kaynağı, niçin açıkça anlatılmaz? Danışmanlık yapıldığı ileri sürülen, hukuki yardım karşılığı olduğu belirtilen 3,2 milyonluk alacağın sebebi nedir? Hangi dosyada, hangi kararın alınması karşılığında böyle bir alacak doğmuştur?

Buyursun, Mansur bey cevaplasın..

Cevabını aynen yayınlayalım..

“Senet sahte değildi. Zaten bir senet daha vardı.. O senet inkar edilince, diğer senedi icraya koyduk” vesair anlatımlar.. İşin hikayesi..

Temel sorun, sahtesi ile, gerçeği ile alacağın nereden kaynaklandığı.. Ve bu alacağın niçin vergi beyannamelerinde gösterilmediği...

Bu vesile ile..

Siyasi iktidara da hatırlatalım..

Sizinle en çok uğraşanlar barolar.. Avukatlar..

Ve sizler, o avukatların gelirlerini bile, doğru dürüst beyan etmelerini henüz sağlayamamışsınız..

Ne diyebilirim ki?

Bilmiyorum!

 

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YORUM YAZ

  • HIZIRHIZIR19 dk önce
    Şimdi bi düşünün. Allah (cc) korusun Chp-İp-Hdp ankarayı kazandı. Doğudaki kazandıkları belediyelerde, devlete ait araçlarla yolları kazıp bomba döşemediler mi? pkk ya silah ve mühimmat taşımadılar mı? şimdi bir DÜŞÜNÜN? Bunu kendi bölgesinde yapanlar acaba ankara yı istanbulu alsalar oralara neler yaparlar? askerimizi polisimizi şehit edenler istanbulda katliam yapmaz mı yada garantisi var mı? uyanık olun. Mevzu sadece belediye seçimleri değil gerçekten ülkenin BEKASI...
  • ismet şenismet şen23 dk önce
    hükümete reise küfür ediyorsa bir yerlere geliyor biz garibanları 15 temmuzda sokaga çıkan 30 gün nöbet tutan bizler eziliyoruz mühendisler proflar avukatlar mütahitler doktorla rmilyon dolar kazanıyor sırça köşklerde oturuyorlarvergi kaçırıyorlar hükümete reise saldırıyorlar ama hiç demiyor maliye gel bakalım sen ne vergi verdin kardeşim ama bana gelince canavar oluyor burda bir yanlış var
  • MUZAFFER TANDOĞANMUZAFFER TANDOĞAN27 dk önce
    ali beyhdp ankarada aday gösterse ne olacak neyi değiştirecek.birde mansurun tam olarak ne dediğini yazsan.
  • YaziyorumYaziyorum34 dk önce
    Bugunki,chp dp ip hdp bunlarin ,adina bakipda aldanma secim yaklastida,iftira atiyor sanma bunlarin rengi ayri olsada kumaslari ayni,yolsuzlugunu,bilenler yorum yapsin fakat ben karekter yapilari yapici deyil yolsuzluk menfati ise cslip cirpmis ise sorgulansin vergiye af yok.chp icin gun gecmiyorki bir sikandal daha duyulmasin ,bize yavas yavas ic yuzlerini gostermeye calistikca bir haber daha duyuyorsin.bartin millet vekili aysu bankoglu halk tv de kimin oylararina talip olduklarini.pkk zillet ittifaki uyesidir biz kimin yaninda yer aldigimiz belli diyor, siz hala bunlarda dusmaninda olsa mert olsun diyorsun,eger dusmanin merdini birak dost sandigin boyleyleyse nasil rahat uyuyak , pkk bir bedende kanser ise hem onu tasiyor onunla yasiyor onula yarisiyor onunla savasiyor aklim almiyor bir millet boyle nasil yasiyor.
  • ademadem40 dk önce
    İslam toplumlarında dinin ilahi ve evrensel amaçları dışında, siyasi iktidar kavgalarında destekleyici bir unsur olarak kullanılmasının tarihi çok eskidir ve İslam’ın ilk nesillerine kadar uzanmaktadır. İslam tarihinde ilk büyük kavga, sünnetin ruhuna fazla itibar etmeyen Muaviye ile İslam’ın evrensel mesajını esas alan Hz. Ali arasında yaşanmıştır. Bu kavganın acı sonuçları, bugün bile hâlâ Müslümanlar arasında derin kırılmaların yaşanmasına vesile olmaktadır.Bugün başta Türkiye olmak üzere İslam dünyasının önemli bir bölümünde yöneticiler siyasal meşruiyetlerini İslam ya da İslam’ın farklı yorumlarını benimsemiş bulunan tarikatlar üzerinden sağlamaktadırlar.Dinin araç olarak kullanılmasının ahlaki olmadığı şeklindeki bir hassasiyetin altını çizerken bir gerçeği de ifade etmekte yarar var; gerek Batı, gerekse Müslüman dünyada toplumların ve devletlerin dini dışlayarak salt seküler bir devlet projesi üretmek mümkün değildir. Yaşadığımız reel dünyadaki örnekler de göstermektedir ki, her iki dünyada da ahlaki ve dünyevi kalkınmanın gerisinde her zaman dinin motivasyonu var olmuştur.
  • Ayşe Ayşe 58 dk önce
    Müslüman cocukları hayvanlara işkence ediyor diyen avukat tan ne beklenir vergi kacirani anasından doğduğuna pişman etmeyen başkanlığı ne edeyim ali bey
  • ORHAN İNANORHAN İNAN1 sa önce
    BU OLAY, MUHAKKAK BAŞKENTE ŞEHREMİNİ OLMAYA ADAY BİR KİŞİ İÇİN ÇOK ÖNEMLİDİR.O NUN HAYATINA DAİR ,İYİ VEYA KÖTÜ OLAN,HER ŞEY SEÇMENLER TARAFINDAN HASSASİYETLE DİKKATE ALINIR. EN AZINDAN AKLINI KİRAYA VERMEMİŞ ,NORMAL İNSANLAR BÖYLE YAPAR. ÖYLE DE OLACAKTIR DİYE DÜŞÜNÜYORUM,ANCAK POLİTİZE OLMUŞ,BİR TARAFA OLAN ÖFKESİ AKLINI KÖRELTMİŞ OLANLAR İÇİN HİÇ BİR ŞEY DEĞİŞTİRMEZ. ADAYI NE YAPARSA YAPSIN HİÇ FARKETMEZ..HER HALÜKARDA MANSUR YAVAŞ I ÇOK YAVAŞLATACAK BİR DURUM.DÜRÜST OLUP GEREĞİNİ YAPSA İNSAN OLARAK İTİBARI ARTAR .AKSİ HALDE,HEM SEÇİM HEM DE İTİBAR GİDER..KENDİSİ BİLİR.BİZDEN SÖYLEMESİ..ELİNİZE SAĞLIK.MALZEME ÇOK,YILMADAN USANMADAN YOLA DEVAM.
  • FerFer1 sa önce
    Hamza ağacı görsen fetöcü sanıyorsun Allah sana kolaylık versin işin zor kardeşim benim.
  • YanıtYanıt1 sa önce
    Şizofrene mi çocuk istismarcısına mı destek veriyorsun anlamadım 3-5 oy için o kadar mı korktunuz kardeşim.
  • ali ihsanali ihsan1 sa önce
    TEBRİKLER MİLLET İTTİFAKI. TAM İTTİFAKINIZ DOĞRULTUSUNDA BİR ADAY GÖSTERMİŞSİNİZ. ÇEK SENETTAHSİLATI, HEM DE VEKALETSİZ. SAHİDEN BUNA NE DENİYORDU BE HALK DİLİNDE ?
  • HamzaHamza2 sa önce
    BuradakiFetöcüler hemen sahtekarlığı yapan Mansur u değil de ortayaçıkartanları suçlamaya başlamış.Amaç Mansurun sahtekarlığını gizlemek. Mansurun sahtekarlığını gizleme çalışmaları,neden seçim öncesi yazıldı diyerek sitemler, amacınMansurun korunması olduğunu ortaya koyuyor. Bu feöcüklertabi alışmışlarsahtekarların peşinden gitmeye , Mansu'uda savunmaları bu yüzden.
  • AndızAndız2 sa önce
    Bırakın bu çirkin siyaset anlayışını be kardeşim. Beim hırsım senin hırsızın, bemim teröristim senin teröristin, benim dindarım senin dindarın... İnsanlık pazara çıkmış, çok para verenin malı oluyor! Yazıktır be kardeşim.
  • Ali beyAli bey2 sa önce
    Düşmanın namuslu olmasını istediğimiz kadar dostların da namuslu olmasını istemeliyiz Ali bey kardeşim. Öbür tarafta bizler düşman gördüklerimizin açıklarınıfıkıh akaid bilgileri vererek değil herkesi Kur’ani çizgide görüp ve kardeşimizbile olsa Kitabullaha uyup uymamak ile tartılacağız!...
  • MuzulmezMuzulmez2 sa önce
    Allah c.c. düşmanın da, rakibin de mertini nasib etsin!
  • UrfaUrfa2 sa önce
    Gözlerinden üperim kardeş helalolsun sana .
  • velevki doğru....velevki doğru....3 sa önce
    velevki bütün iddialar doğru bile olsa bu konuyu seçime 20 gün kalagündeme getirmek hemde bizim mahallenin çocuklarına vallahi hiç yakışmadı... zaten bütün kamuoyu yoklamalarında3-4 puan önde görünen Yavaş bu yapılanlar sayesinde kanımca farkı 7-8 puana çıkarmıştır NOT: ( ayrıca şimdiye kadar Vallahide Billahide Mansur Yavaşa MHP adayıykende CHP adayıykendehiç oy vermedim)
  • SeçmenSeçmen3 sa önce
    Ankara da sonuç belli kumpas aradaki farkı kapamaz boşa yorulma kardeşim sıra İstanbul da.
  • Osman Osman 3 sa önce
    Tamamda neden simdi yazıyorsun bunları aylar önce yazsaydın ya
  • MetinMetin4 sa önce
    ali bey kumarbaz tosuncuklarla ilgili bir yazı yazmışmıydın, yok arşivi karıştırdım bulamadım
  • AbdullahAbdullah5 sa önce
    Bu olayı, bir de aleyhine karar çıkartılan dava tarafı olarak mağdur edilen Kayseri Şeker Fabrikaları ve avukatlarından veya mahkemedeki dosyaları inceleyerek hızlı bir araştırma ile de ortaya çıkarılabilir. Ne olmuş, nasıl olmuş, haksızlık var mı, miktarı ne? Araştırmacı gazeteciliği sadece Müge Anlıya bırakmayalım:)

Ali Karahasanoğlu

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