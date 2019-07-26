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Patlıcan-soğan, dolar-faiz, borsa-enflasyon.. Hepsi ellerinde kaldı!

26 Temmuz 2019 Cuma

Geçen sene bugünlerde ne konuşuyorduk?

Sadece bugünlerde değil.. 

31 Mart seçimlerinin akabine kadar.. 

Hatta kimi konularda 23 Haziran yenileme seçiminden sonrasına kadar..

Daha net söyleyelim..

Dün, Merkez Bankası, faizleri % 24’ten % 19.75’e indirdiğini açıklayana kadar..

“Patlıcan 20 TL oldu..

Soğan 9 TL’ye çıktı..

Dolar 6,5 TL’yi buldu, 31 Mart seçimlerinden sonra 10 TL’yi bulacak..

Faizin % 24’te kalmasını beklemek aşırı iyimserliktir, % 30’lara, % 40’lara hazır olun..

Borsa 80 binin altını test ediyor, bir insin, sonra bakalım 50 binlerde mi, yoksa 40 binlerde mi durulur..

Enflasyon % 26’yı buldu, 2000’li yılların öncesine geri döndük.. Ama burda da durmayacak, enflasyonun % 50’lere tırmanması bekleniyor.. Bu andan sonra, gelsin karaborsa, yokluk, kuyruklar..”

Bu propagandalarla bir yılı geçirdik..

Önce 6 Temmuz günü, Merkez Bankası Başkanı değiştirildi..

Türkiye’de kıyametler koptu..

Denildi ki, “Bu dakikadan sonra, ne dolar tutulabilinir, ne de enflasyon.. Tayyip Erdoğan, faizleri indirmek için başkanı değiştiriyor ama.. Bu görev değişikliğinin sebep olduğu olumsuz ortam sebebi ile faizler tavan yapacak..”

Aslında, Merkez Bankası Başkanı değişikliğinin ilk saatlerinde, gerçekten de bir kafa çıkarma operasyonuna şahit olduk.

Dolar şöyle bir kıpırdamıştı..

Borsa “Nerelere kadar ineyim de, Türkiye’yi iflasa götüreyim” diye açık sulara açılır gibi oldu..

Ardından faizlerin yükselmesi gelecekti.. Plan o idi..

Birkaç saat içinde, “Biz bu blöfleri yemeyiz” cevabı gelince, tuzaklar ayaklarına dolandı..

Sonraki süreçte, yeni Merkez bankası Başkanı’nın artık faizi indireceği konusunda, kimsenin şüphesi kalmamıştı..

Kimisi hâlâ cimrilik yapıyordu.. “2 puan makul” açıklamaları yapılıyordu..

Oysa aynı çevreler, Merkez Bankası’nın başkanı değiştirilmeden önce, “Faizde küçücük bir indirim, çok büyük bir fatura ile bize döner” diyorlardı..

Dün faizdeki düşüş açıklandı: 4,25!

Oysa, Merkez Bankası Başkanı’nın değiştirilmesinden sonra, arada başka olumsuzluklar da yaşanmıştı..

Rusya’dan S-400 alıyoruz diye, ABD’nin yapacağı eşkıyalıklar listesi kapımızda bekliyordu..

Doğu Akdeniz’de doğalgaz arama çalışmalarına başladığımız, orayı Kıbrıs Rum Kesimi’ne terketmediğimiz için, Avrupa Birliği, bizdeki solculara müjdeyi çoktan vermişti: Bu yıl Türkiye’ye açılacak krediler kapanmıştı...

Halkbank eski Genel Müdür Yardımcısı M.Hakan Atilla dosyası ile birlikte, Türkiye’ye 15-20 milyar dolar para cezası da cabası..

Tüm bu ilave olumsuzluklara rağmen.. Dün faizler düşürüldü..

Ama karanlık çetelerin pompaladığı olumsuzlukların hiçbirisi yaşanmadı..

Karanlık ekiplerin tamamı, oturdular yerlerine..

“Acaba daha başka neler olacak” diye, inlerine girip beklemeye başladılar..

Bir de baktılar ki..

Olay, faizlerin inmesi ile sınırlı değil..

Ardından hemen dolarda yine bir kafa çıkarma operasyonu olsa da..

Fazla sürmedi.. Tekrar iniş..

Borsadaki bir haftadır süren yükseliş, yerini koruyor..

Yani faiz kararı, sadece kendi alanı ile sınırlı kalmadı, döviz ve borsaya da olumlu etkileri oldu..

Gözlerim, geçtiğimiz süreç içinde bol bol ekranlara çıkıp, ahkam kesen isimleri aramaya başladı..

Bakıyorum internet haberlerine.

Bakıyorum televizyon ekranlarına..

Hepsi sıvışmış..

Bir tanesi bile kalmamış..

Mesela, büyük ekonomi uzmanı diye tanıtılan Atilla Yeşilada’ya baktım..

“Ne diyor acaba” diye..

Faiz indiriminden sonra ne diyor biliyor musunuz:

“TCMB 425 puanla siftah yaptı. Fazla mı? AMB ve Fed kararlarından sonra söyleyebiliriz ancak.”

Ne diyelim, kıvır kıvırabildiğin kadar, Yeşilada..

Emin Çapa’ya bakıyorum..

Bu yılın başında, ağzını yaya yaya şöyle dediğini hatırlıyorum: “24 Haziran cumhurbaşkanlığı seçimleri ile gizlenen gerçekler, yeni yeni ortaya çıkıyor.. Bundan sonra, her şey daha kötü, her şey daha kötü olacak.”

Kendisini felsefeye vermiş.. Son 24 saat içinde, tek paylaşımı yok..

Saadet Partisi’nden sonra, CHP’ye kapağı atmış, Mehmet Bekaroğlu’na bakıyorum..

“Merkez Bankası Başkanı değiştirilirken, talimatla faiz indirilirken, bir yandan da döviz fiyatları da iniyor, borsa gücünü koruyor, piyasada bir ümit yeşeriyor, bunu ekonomistler yorumlayamadı, belki psikiyatr Mehmet Bekaroğlu yorumlamıştır” diye bakıyorum..

Mehmet Bey de hayretler içinde..

 “425 baz puanlık faiz indirimi dolar kurunda ancak 1 kuruşluk düşmeye neden oldu; oysa en az bir 10 kuruş olmalıydı. Ne oluyor; bir bilen anlatsın!” diyor..

Sizin anlayacağınız, ekonomistlerin dengesi şaştı, pskiyatrlar bile kafayı yedi: “Faizler düşürülünce, döviz çıkacak mıydı, inecek miydi?”

Bizim mahalleden CHP’ye transfer olanlardan devam edelim..

CHP’den milletvekili olan Abdüllatif Şener’e baktım, “Onlarca yıl önce, bu ülkede Maliye Bakanlığı yapmış abimizin bir sözü vardır” dedim..

Başka zaman olsa, dakikada 10 tweet atan Abdüllatif Bey, tam bir gün olmuş, tık yok..

Son yaptığı paylaşım ise tam bir ibretlik: “Sağlığıyla (Erdoğan’ı kastediyor) ilgili dedikodular hep yapılıyor. Hele ölümü hiçbir zaman hiç kimse için temenni etmem. Allah Sn Erdoğan’a uzun ömürler versin! Ama dileğimdir; dünya gözüyle seçim kaybettiğini, .. göreyim!”

Adamın hayatta tek derdi var..

Tayyip Erdoğan’ın seçim kaybettiğini görmek..

Buna kilitlemiş kendisini, dünya yıkılsa, gam değil..

Türkiye uçsa, mutlu değil..

Tayyip Erdoğan seçim kaybetsin, her şeye değer!

Döndüm, Tayyip Erdoğan elinden tutmasa, rüyasında bile Merkez Bankası Başkanı koltuğunu göremeyecek olan Durmuş Yılmaz’a..

Görev değişikliği yapıldığı 6 Temmuz günü, “kanun gereği Merkez Bankası başkanlarının görevden alınamayacağını” belirtmiş ve “tek başına bunun bile güvensizliğe sebep olacağını ve faturasının ağırlığını” ihtar etmişti..

Baktım, yeni başkanın faiz indirme kararından sonra, Durmuş ne demiş, diye..

O da kafayı yiyenlerden: “MB teknik nedenle düşecek enf. nedeniyle büyümeyi önceleyen faiz kararını aldı. Artık enf. ikincil. Kredi büyümesi olur mu?”

Var mı anlayan?

Merak etmeyin, kendisi de anlamadı zaten. Maksat, laf olsun, torba dolsun!

Sonuç mu?

Ülkenin bu kadar kötülüğünü isteyenler var iken.. Yine iyi ayakta duruyoruz!

 

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YORUM YAZ

  • Mertürk Mertürk 19 dk önce
    170 milyar dolar. Bu nedir. Son 15 yılda,sadece ,elektrik üretmek için ,ithal doğalgaza ve kömüre verdiğimiz para. Bu dehşet bir rakamdır. Al yada öde anlaşmalar ile ,Dışardan aldığımız doğalgazın60-70% kadarını ,sadece elektirik üretmek için kullanıyoruz. Kullandığımız elektiriğin 50% den fazlasını ,sadece ithal doğalgazdan ve ithalat kömürden elde ediyoruz. Bu oran bazı yıllar 60% üzerine çıkıyor.Peki bizde kendi elektiriğimizi üretecekkaynak yok mu? VAR. Sadece Afşin-Elbistan bölgesinde ,10 adet büyük termik santrali , enaz 100 yıl besleyecek kapasitede linyit kömür rezervleri var. Üstelik bu kömür rezervleri,somadaki gibi yerin çok altında değil, ince bir toprak tabakasını kaldırdığınızda milyonlarca ton linyit kömür ortaya çıkıyor. Linyit kömür kalorisi düşük ama ,şekil A da göründüğü gibi zaten , bu bölgede mevcut çalışan ,yüksek kapasiteli bir termik santrali zaten var. 2011 yılında BAE devleti burada ,12 milyar dolarlık birden fazla termik santrali kurmak için proje yanı mış ,arap baharı başlayınca bundan vazgemişti. İran yıllarca, türki cumhuriyetlerine giden tırlar için birçok zorluk çıkarırken,Rusya, kendi üreticisi için ,bizim sebzemeyveler için bir çok engellemer çıkarırken, biz alternatifimiz varken , her yıl onmilyarlarca dolarlık doğalgazı elektirik üretmek için,gözümüz kırpmadan tek kalemdebu ülkelerden ithal ediyor. Almanya ,bir kaç yıl öncesine kadar kendi elektriğinin 45% kadarını ,yani Türkiyenin toplam ihtiyacının ,nerdeyse iki katı kadar elektiriği kendi yerli kömüründen elde ediyordu. Şimdilerde ise hızla yenilenebilir enerji, res ve güneş enerjisi yatırımları yapıyor, bizim yarımız kadar güneş görmezken...,.. Almanların aklına bizim gibi alyada öde anlaşmalar ile ithal doğal gazdan elektrik ödemek akıllarına gelmemiş!!!?.........Almanlar sadece alternatifi olmadığı için ,ev ısıtmasında gerektiği kadar doğalgaz ithal ediyor. Biz ise sanki başka alternatifimiz yokmuş gibi ,ithalat için yapılan doğalgaz anlaşmsları ile övünüyoruz, bak ,bu kışta ülkemizi doğalgazsız bırakmadık diye yapılan anlaşmalar ile övünüyoruz, sanki doğalgazı bedava alıyoruz. Başka ülkeler birkaç ülkeden geçerek daha ucuz doğalgaz alırken,bizsınır komşularımızdan ,dünyanın en pahalı doğalgazını alıyoruz. Sahi bunu nasıl becerebiliyoruz?Türkiye ,2 milyar dolar res ve güneş enerjisi ekipmanları üreten yatırımlar desteklense ve elektirk üretimi için yerli panel kulkanımı desteklenirse,Türkiye her yıl , enaz2 milyar dolar ithal doğalgazdan tassaruf eder. Kendi elektiriğimizi üretmek için yerli kömür ve yenilenebilir RES ve güneş enerjisi ekipmanları üreten yatırımlar desteklense ,yüz binlerce insanımıza da iş imkânı doğardı. ...,.IMF ye 23 milyar dolar borcumuzu ödediğimizde bayram etmiştik ,son 15 yılda sadece elektrik üretmek içindışarıya ödediğimiz 170 milyar dolar dır. Bu para onun kaç katı. Dış borçlar ile yaptığımız ,İstanbul havaalanı,osmangazi köprüsü ,yavuzselim köprüsü, marmaray, İzmir otoyolu , şehir hastaneleri vb. hepsini toplayın 70 milyar etmez.Biz kendi elektiriğimizi kendi kaynaklarımız ile üretseydik, 170 milyar dolar cebimizde olacaktı.yüz binlerce insanımıza da iş imkânı doğacaktı. Bu para ile yukarıda saydığım büyük projeleri ,dışborca gerek kalmadan yaptığımız gibi , kanal İstanbul gibi daha başka büyük projeler içinde elimizde kaynak olurdu. Yerli silah sanayine daha çok kaynak aktarabilirdik. Yerli füzemizi,yerli uçağımızı bile dış borca gerek kalmadan yapabilirdik.Elektrik ,sanayinin bütün ekonominin ana girdisidir. Ekonomi canlanınca , doğal olarak elektrik tüketimimizde artıyor,elektrik tüketimi artınca ,elektrik üretmek için doğalgaza verdiğimiz dövizde artıyor.Ekonomi canlanınca ,üretimimiz artıyor, üretim artıkça ,aramal ve hammadde bakımından 70-80% oranında dışa bağımlı olduğumuz için , ithal aramal ve hammaddeye ödediğimiz dövizde artıyor , ülke döviz darboğazına giriyor. Bu seferde üretim duruyor, üretim durunca insanlarişsiz kalıyor, devlet gelirleri azalıyor, artan devlet borçlanma ihtiyacı nedeniyle ,yeterli döviz ve kaynak olmayayınca ,küresel tefeciler faizi istedikleri gibi artırıp ,seni yüksek faize mecbur ediyor.Bu yüksek faiz ,ülkenin geleceğini ipotek altına almak demektir. İş dönüp dolaşıp , üretime geliyor , özellıkle , aramal ve hammadde üretimi bakımından ,enaz dışa bağımlılık hayatıdır. Sürekli ve sürdürülebilir üretimin temel şartı budur. Allah birçok ayette ,akletmezmisiniz diyor, akletmek, aklını kullanıp ,farzdır. Aklımızı kullanıp dış güçlerin tuzağına düşmemek gerekir. Sonra ,Allahtan yardım istediğimizde ,Allah ,ey kulum ,ben size aklınızı kullanın demedimmi , demiyecek mi?Allah aklımızı doğru kullanmayı nasip etsin
  • erhanerhan58 dk önce
    hey gidi durmuş yılmaz "Ayakkabısını kapının dışında çıkarıyor " diye aşağılananadam .şimdi kendini aşağılayanların safında yer alıp,kendini o makama getirenlere atışlar yapıyor
  • temel çeküçtemel çeküç1 sa önce
    Allah nurunu tamamlayacaktır kafirler istemesede
  • İlkerİlker2 sa önce
    İLGİNÇ...Başkalarının ne söylediği aslında beni çok da ilgilendirmiyor. Ama televizyonlara, gazetelere ve bir de çevremize bakalım. Mesela dün televizyonlardan takip ettiğimize göre iki kişi intihar etti. Bu ülkede her gün kim bilir neler oluyor? Tacizcilik mi arasın, intihar mı ararsın, hırsızlık mı ararsın. münferit olay mı ararsın, yani kısaca birçok olayı duyabilirsiniz. Pazarda bile temmuz ayının sonuna gelmemize rağmen birçok şey pahalıdır. Geçen yıllarda böyle değildi. Daha sayayım. Tanıdığım bazı kişiler memuriyete atanamayınca kendini evlenme yoluyla Avrupa'ya atmaya çalışıyor. KPSS'de umut bekleyen binlerce umutsuz insan var. Siz sanırım bunları görmek istemiyorsunuz. Say say problem bitmiyor. Ziya Paşa'yla bitireyim. Osmanlı Türkçeniz iyidir. Kendiniz de anlayabilirsiniz.Diyar-ı küfrü gezdim beldeler kâşaneler gördümDolaştım mülk-i islamı bütün viraneler gördüm
  • 0406 0406 2 sa önce
    Allah boşunamı faizi yasaklamış?
  • Zekeriya GÖKÇEZekeriya GÖKÇE2 sa önce
    Faiz milletin devletin hepimizin başına bela
  • CanCan2 sa önce
    Beklemek lazim ne olacak bir gün sonra ile is tamam degil simdi sevinc naralari atmak erken.. Istanbul icin cok seyler yazdiniz ve sonuc hezimet oldu. Temkinli olalim ve hayirlisi diyelim
  • galipgalip2 sa önce
    Başkanlık sistemi gelince her şey daha iyiye gidecekti.Neler iyi onlarıda yazın da bilelim.
  • DermanDerman2 sa önce
    Sayin baskan erdogani ,Allahin bize sevdir,digi kadar lakin insani,yaratan,Allahi,cc halikini tanimayanda var bizlere rizik yasamayi bahseden birkere hatirlamayanlar hastalandiginda ,doktora hem parasini hemde yalvarisini esirgemeyen insan gercek derman Allahu teladir hayata donderecek ve kurtarici olarak goruyor sayin erdogan istemeden ulke kalkinmasina verdigi gayreti cabayi hice sayanlar var bir insan muhtac olduguna deger veriyor ona amade oluyor buyuk cehalet bu tahsilsizlik deyil basiretsizlik bak chp yaptigi hangi hizmet var ama insan is yapmayana daha sempati duyuyor sayin erdogan secilmis ayricalikli biri ona benzemenler kotuluyor herbiri.gecen biri yazmis sayin erdogan cecenmisbiride diyorki selanikli turk oluyorsa cecen zaten turk diyor benim bir sorunum yok fakat sayin baskana yapilan tahtirsizligi hazmedemiyorum.
  • Ferhat Coşkun Ferhat Coşkun 2 sa önce
    Kaleminize sağlık hocam...
  • DermanDerman3 sa önce
    Merhaba gunaydin selam aleykum Ulkemin asil guzel insanlar,almanya havaalani,na giderken taxi ci polanyali turkiye,yi medederken, guzel bir yolculuk,olmasin sagcilik solcukuk,kayseride en kaliteli sucuk ,mahvetdinkotu ornek ,tosuncuk hava guzel terlersin boncuk boncuk, trafikde bizi getiren taxi sanki ucuyordu .geciz onceligi yayanin diye yola kazimis trafik polisi anosunda trafik kurallarina uyundiye anos yapiyorken bizim soforlar kural hemde kiral kimseye kaptirmiyor iki kirmizi isik ihlali radarda yavas gittigini gordum ,once uygulamayaguzel ornek onunursa bizden sonrakiler de bizleri utandirmazlar hersey guzel birde ,bizim insanimizda menfatlanan iyilik gordugunenankorluk ,eger kisiyi sevmis se ,sevgdine caninida veriyor ustune parada burdaki sir gonule girmek, omrunu feda edene deyilde hic bir faydasi da olmasin ona askim da diye biliyordesen nerden askin oluyor belki esine demiyor cevabi bu sadece ese denmez askim demesi sevgidende ote simdi laf salatasi,hani birsoz varya.nasil deger vermisim degersiz insanlara .hayirli cumalar birlik den ayrilmayin sahtekarlara aldanmayin.
  • ayşe gülayşe gül3 sa önce
    ALLAH o chp li latif şenerin isteğini sinesin de bıraksın . meğerse iliklerine kadar o zihniyetteymiş kendisi . bugüne kadar hangi mevkiden olursa olsun tayyip beyin gölgesinden yararlanan ama sonra dönüp vefasızlık edeni, düşmanlık edeni ALLAH a havale ediyoruz.
  • HaydarHaydar6 sa önce
    Yüreğinize sağlık
  • ayhanduz@gmail.com[email protected]9 sa önce
    Paylaşım yapmak için sadece Twitter yok. Şimdi Yazbee'de var. Bunu da ekleyiniz rica ediyorum...
  • Gurbetçi...Gurbetçi...9 sa önce
    Sayın Cumhurbaşkanı'm, 2015 seçim beyânnâmenizde de va'dedilmiş olduğu üzere, YURT DIŞINDAN BORÇLANARAK EMEKLİ olanlara hiç değilse"MİNİJOB" yani"yarı zamanlı"ÇALIŞMA HAKKInın bir ân önce verilmesini çok ricâ ediyoruz. Teşekkürler, vesselâm..!

Ali Karahasanoğlu

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