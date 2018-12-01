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Özür dileriz çok sayın Ergenekoncular!

01 Aralık 2018 Cumartesi

Ergenekon davasında sona yaklaşılmış.

Danıştay cinayeti ile bağlantılı isimlerden, Alparslan Arslan ve ekibi için ceza istenmiş.

Diğer sanıklar için ise terör örgütü üyeliklerinden beraat talebinde bulunulmuş.

Bazı sanıklar için, resmi evrakta sahtecilik, silah bulundurma veya tehdit gibi suçlardan bireysel olarak cezalandırılmaları istenerek, 10 yılı aşkın süredir Türkiye gündemindeki bir iddialar zinciri hakkında “Artık bu iş kapanmalı” denilmek istenmiş..

O zaman bize de..

Savcımızın, büyük ihtimalle mahkeme tarafından da kabul görecek olan bu talebi gereği, Ergenekonculardan özür dilemek düşüyor..

Özür dileriz, sayın Ergenekoncular..

Biz size haksızlık etmişiz..

“Eşi başörtülü olan birisini cumhurbaşkanlığına seçtirmeyiz.. Seçilse bile o kişi Çankaya’ya gidemez.. Tekerlek patlar, bir şeyler olur” diyenlerin, aslında hiçbir artniyetleri yokmuş.. Demokratik haklarını kullanıyorlarmış.. 

Mustafa Balbay’ından da, Tuncay Özkan’ından da, onlarla paralel olarak benzer tehditlerde bulunanlardan da özür dileriz..

“Tekerlek patlar” derken, “Hiç istenilmeyen şeyler olur” derlerken..

 Aslında hiç de kötü bir niyetleri yokmuş..

Dindar bir cumhurbaşkanı seçilmesini, “Tehlikenin farkında mısınız” manşetleri ile Cumhuriyet gazetesinin sürmanşetinden laikçileri tahrik etmek için günlerce yayın yapanlar, “Ordu göreve” pankartları açarak darbe tahrikinde bulunanlar, aslında kötü niyetle bunları söylememişler.. Cumhuriyet’in Turhan Selçuk’u, domuza, başörtü giydirip, karikatürler çizerken, Müslümanları kasdetmemiş, sanatsal gayelerle İslam’ın haram kabul ettiği hayvana, başörtü takmış..

Özür dileriz, binlerce özür..

Bir avuç laikçinin, sandıkta yapamadıklarını, askere darbe yaptırarak gerçekleştirmek istediklerine yönelik iddialarımız, bizim kumkumacılığımızdan kaynaklanıyormuş..

Özür dileriz Cumhuriyetçiler, özür dileriz, Cumhuriyetçilerle birlikte organizeli işler çeviren paşalarımız..

Mehmet Ali Büyükçelebi teğmenlik vazifesini deruhte ederken, bindiği taksilerde sivil insanlara yönelik istihbaratçılık oyunları tezgahlamamış, Hizbuttahrir mensuplarına kumpas kurmak için küçücük bir gayret göstermemiş, biz uydurmuşuz tüm bunları..

Özür, binlerce defa özür..

Ergenekon davasındaki FETÖ’cü hakimlerin pireyi deve gibi gösterdikleri uygulamaları tabii ki kabul etmeyelim..

Ama lütfen, genç bir avukat bayan ile telefon konuşmaları, ardından Seyfi dede ile yemekli sohbetler sonucu, Bolu’ya atanan hakimin gerçek ve tek kusuru, FETÖ’cülerin istedikleri kararı vermemesi miydi?

FETÖ’cüler önlerine geleni tutuklamak için yargıya baskı ortamı oluştururken, o hakim de Yargıtay üyeliği karşılığında bazı kişileri serbest bırakma muhabbetlerine girmemiş miydi?

Demek ki girmemiş..

Özür, binlerce defa özür..

Fikret Emek’te bulunan 39 el bombası mı?

Yalan canım..

Külliyen yalan..

Ergenekon yok ki, Fikret Emek’in de el bombaları olsun.. 

Bak ne diyor savcımız esas hakkındaki mütalaasında:

“Ergenekon isimli bir terör örgütü gerçekte hiç olmamıştır.”

Yani, sadece bu dosya kapsamında yargılananlar için değil..

Tarihin herhangi bir bölümünde de..

Bu dosya içine giren sanıklar için de..

Bu dosyada ismi geçmeyen sanıklar için de..

“Ergenekon diye bir örgüt hiç olmamıştır.”

Onun için özür dileriz..

Ha, şimdi FETÖ varmış.. Bu Ergenekon kumpası da, aslında FETÖ’nün tümü ile uydurduğu bir iddialar zinciri imiş..

Yarın FETÖ sanıkları da, bu savcımızın esas hakkındaki mütalaasını gösterip, “Ergenekon hiçbir tarihte olmamıştır. Ergenekonvari bir derin yapılanma içinde olduğumuz iddiası ile cezalandırılmamız yanlıştır. Çünkü daha önceki savcılık mütalaasında, ‘Ergenekon hiçbir tarihte olmamıştır’ denilmiştir. O zaman bize de, derin bir yapılanma suçlaması yapamazsınız.. verin beraat kararını, gidelim” derlerse, ne cevap veririz acaba?

Öyle ya..

Hep söylüyoruz..

Derin devletin kolları vardır. Kimisi Ergenekon’dur.. Kimisi Balyoz’dur.. Kimisi Susurluk’tur..

Hani “Bu dosyadaki sanıkların derin yapılanma ile bir ilgileri yoktur” denilse, nihai noktada kabul etmem ama, haydi diyelim ki, deliller toplanamamıştır, yeterli değildir, dolayısı ile bu sanıkların Ergenekon ile bağları derin devlet yapılanması ile ilgileri ispatlanamamıştır kanaatine katılırım da..

Derseniz ki, “Ergenekon hiç olmamıştır”..

Orda durup düşünürüm..

“FETÖ, hiç olmamıştır” diyen birisinin çıkmasına da, hazırlanalım mı acaba?

Hazırlanırken, unutmayalım..

Özürlerimizi tekrarlayalım..

Tüm Ergenekoncular, özür, binlerce özür..

Ya Cumhuriyet Çalışma Grubu?

Gazetemizi direkt hedefe koyan, “Legal ve illegal eylemler” diye başlıklar atıp, gazetenin yazarlarına neler yapılacağını sistemleştiren, gazeteye baskı sırasında sabotaj düzenlenmesini planlayan ve bunu gerçekten de hayata geçiren askeri planlara ne oldu?

“Onlar plan tatbikatı.. Hani olur ya.. Şöyle şöyle olursa, ne yapabiliriz” diye düşünüp, tedbirler alınır ya..

Mesela, “Deprem olduğunda ne yaparız” diye tatbikatlar olur ya..

“Yangın çıktığında, ne yaparız” diye yangın tatbikatları olur ya..

Onun gibi yani..

Onun gibi, Akit’e yönelik olarak, birileri legal ve illegal eylemler düzenleyecek olursa, darbeci generallerimiz düşünmüş taşınmışlar.. Bir tatbikat yapalım demişler.. O tatbikat çerçevesinde, o planlar yayınlanmış. 

Akit’e yönelik değil.. Akit’i korumak için yani..

Ah gözlerim yaşardı..

Binlerce defa değil, milyonlarca defa özür, paşalarım.. Komutanlarım.. Ergenekoncularım..

Sizler bizi ne kadar seviyormuşsunuz da.. Biz bilememişiz..

Ah o FETÖ yok mu o FETÖ..

Siz, “Biz cumhurbaşkanının eşinin başındaki örtüye ne karışırız” dediniz ama..

O FETÖ, çarpıttı dediklerinizi..

Siz, “Üniversitedeki kız öğrencinin örtüsüne karışmak ne haddimize? İsteyen örter, isteyen açar” dediniz ama..

FETÖ yok mu FETÖ..

Onlar size isnat ettiler, başörtü yasağının arkasında yaşanılanları..

Özür darbeci komutanlarım..

Özür sizlerden..

 

YORUM YAZ

  • BerkBerk46 dk önce
    Bu yazı,  ... bunlar çıktı bunların da çıkartılmaması için hiçbir gerekçe yoktur deniyor yazıda resmen! Yahu el insaf be ergenekoncu dediklerin kaç kişiyi öldürdü! Fetö kaç kişiyi öldürdü! Sen nasıl ikisini aynı kefeye koyabilirsin! ...
  • Kerem Kerem 52 dk önce
    ... nasip meselesi
  • ayşe gülayşe gül1 sa önce
    bir müslüman olarak umutsuzluğu hiç sevmezdim ama bu kararlar gelecek açısından umutları yok eder nitelik de. anlaşılan gelecek günler hiç iyi değil. zaten ahalinin eylem ve yaşantılarına baktıkça bu günler dahi çok aranacak.
  • Yunus 66Yunus 661 sa önce
    Evet Karahasanoğlu Fetö(!)hiç olmamıştır...Fethullah Hoca taraftarı diye bilirsiniz ama terör örgütü diyemezsiniz...
  • RmznRmzn1 sa önce
    (Lütfen Ali bey dikkat edelim. O dönemin generalleri namazında abdestinde yılın yarısını oruç tutarak geçiren her yıl ya umreye veya haca giden evliya gibi insanlardı. Onların öncelikli hedefi irticayla mücadele değildi, rahmetli erbakan hocaya küfür ve hakaret yağdırıp imam hatipler ve başörtü yasağı ile ilgili kararları imzalatmakta değildi.)O dönem yapılan zülme eğer sıradan bir olay gibi bakılıyorsa mahşer günü kimin masum kimin nemrut olduğu ortaya çıkar. Çünkü gerçek mahkeme orası Allah cc kanunlarının uygulanacağı mahkeme. Laiklik dinine tapan nemrutlarla hesabımız mahşer günü olacak.
  • Cüneyt Beyaz Cüneyt Beyaz 2 sa önce
    Ergenekoncu diye cezaevine atılıp ölenler ,kozmik odadan uçan bilgiler geri gelecek mi ...sayın yazar ,devlet bagirsaklarini temizledi di mi...
  • Coskunakademi Coskunakademi 2 sa önce
    Özur dilemek yetmez ...
  • MisafirMisafir5 sa önce
    17/25
  • ahmetahmet7 sa önce
    Dünkü bri haberinizde NihatGençin, soroscu Kavalayı kahramanlaştıran kemalistleri konu ettiği bir yazısı vardı. O yazıda bir kitaptan bahsediyor ve "Osmanlı Devleti ve Rumlar (Kitapyayınevi) Kitabın tezi şu, Fatih İstanbul'u fethederken Bizans'ın hepsini mi yoksa yarısını mı fethetti. Evet, Bizans İmparatorluğu bitti ama Ortadoks Kilisesi eskisinden daha kudretli yerinde duruyor, o halde Fatih İstanbul'un yarısını fethetti! Benim tezim değil çok ciddi tarihçilerin halen süren tartışması. Yazar şöyle delillendirip 15 ve 16. yüzyılda Ortadoks Kilisesi'nin özgürlüklerinin Fatih Sultan Mehmet'le büyümesi, kilise ve manastırlarının sayısının çoğalmasını çarpıcı rakamlarla destekliyor.Ve Ortadoks patriklerinin yüzlerce yıl Osmanlı'dan duydukları memnuniyeti rahatlığı hatta İmparatorluğun ortağı gibi davrandıkları tezini işliyor...i"ÖZYURDUNDA GARİP VE MAĞDUR EDİLDİĞİ DÖNEMLERİN YAŞANMASI ve buna MALUM VESAYET ODAKLARININ ALET/ARACI OLMASI kitabın tezini haklı çıkarmıy0r mu?
  • hasanhasan7 sa önce
    Kafayi basortu yasagiyla bozmussunuz vallah...

Ali Karahasanoğlu

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