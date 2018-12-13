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Osmanlı’ya küfür serbest mi?

13 Aralık 2018 Perşembe

  Dolaşmadığı gazete kalmayan bir Rıza var..

Osmanlı’ya kinini dökmüş, padişahları, vezirleri oğlancılıkla suçlamış..

Resmen iftira etmiş..

Kitabı inceleyen, Başbakanlık Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu da bir karar vermiş..

“En azından poşette satılsın. Küçük çocuklar, direkt ulaşamasın” demiş.

Aslında dava açılıp, o Rıza efendiye hakaretten gerekli ceza verilmeli idi..

Hem de..

Hakaret ettiği her kişi için, ayrı ayrı ceza verilmesi gerekirdi..

Yapılmamış..

Ulusalcıların, Osmanlı diye bir dertleri yok ama..

İyi Partililer, M. Kemal’e yönelik küçücük bir eleştiride hemen savcılıkta sıraya giriyorlar ya..

Eğer tarihi kişiliklere azıcık saygıları var ise..

Osmanlı onların da ceddi olduğuna göre..

Seçmenden oy dilenirken, “Bizim ceddimiz” diye övündüklerine göre..

Haydi onlar bilmiyorlarsa, kanundaki maddesini vereyim..

Türk Ceza Kanunu’nun “Kişinin hatırasına hakaret” başlıklı 130. maddesinde, “Bir kimsenin öldükten sonra hatırasına en az üç kişiyle ihtilat ederek hakaret eden kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır” deniliyor..

“M. Kemal’e hakaret edildi” diye, yaptıkları onlarca suç duyurusunun birisini de..

Osmanlı padişahlarına küfür eden bu Rıza için yapmaları gerekirdi ama..

İyi Partililer, “Belediye Başkanı CHP’den mi olsun, bizden mi olsun” kavgası ile meşgul..

Devam etsinler onlar..

Başörtü yasağını tekrar getirmek isteyen Danıştay Savcısı’na tek kelime etmediler..

Osmanlı padişahlarına alenen küfür eden Rıza’ya de sessiz kalsınlar..

Torunu olduklarını iddia ettikleri Osmanlı’ya “Oğlancı” diye iftira atanlara sessiz kalsınlar..

Nasıl olsa, 3,5 ay sonra milliyetçi seçmen, sandıkta onlara güzel bir tokat vuracak.

1 Nisan’da uyandıklarında,  “Böyle şaka da olmaz ki” diyecekler..

Ama sonuçların, 1 Nisan şakası olmadığını gördüklerinde, iş işten geçmiş olacak..

Biz, milliyetçi geçinen İyi Parti’yi bırakıp, Osmanlı’ya “Oğlancı” diyen terbiyesize dönelim..

O terbiyesizin kitabını basan Doğu Perinçek çizgisinin yayınevine bakalım..

Soralım bunlara: Ne yapmak istiyorsunuz?

Osmanlı’ya “Oğlancı” diyerek, yapmak istediğiniz nedir?

50 yıldır girdiğiniz seçimlerde, % 1 bile oy alamadığınızı görmüyor musunuz?

Osmanlı’ya küfür et..

Dine saygısızlık et..

Sonra git, Müslüman seçmenden oy iste..

Seçmen de vuruyor tokadı..

Oturuyorsunuz yerinize.

Ama yine yiyeceğiniz haltlardan, vazgeçmiyorsunuz.

28 Şubat sürecinde, İlhan Arsel isimli bir ateistin kitaplarını yayınlayan Kaynak Yayınları..

Bir yandan ABD karşıtlığı iddiasında bulunur iken..

Bir yandan da..

ABD’de yaşayan İlhan Arsel’in, dine küfreden kitaplarını basıyordu..

Kimin eli, kimin cebinde belli değil..

Şimdi de, aynı yayınevi, İslam’ın Peygamberi’ne ettiği hakaretlerle yetinmemiş.

Osmanlı’ya küfür etmek için yola çıkmış.

Tetikçi olarak da, Rıza efendiyi bulmuş..

Diyeceksiniz ki, “Onlar ne yaparsa yapsın. Bu ülkede devlet yok mu? Mahkeme yok mu? Böyle iftiraları, hakaretleri sorgulayacak savcılık yok mu?” 

Siz de haklısınız.

Onlar ne iftira atarlarsa atsınlar..

Bu ülkede devletin yetkilileri, görevlerini yerine getirdikleri müddetçe, sorun çıkmaz.

Ama devletin görevlileri ne yapıyorlar?

Başbakanlık Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu karar veriyor..

“Açıktan satılmasın, küçükler okumasın.”

Ben bu karara bile itiraz ederim de..

“Büyükler niye okuyormuş, yalanları, iftiraları” derim de..

“Küçükleri koruyorsunuz da, büyükleri iftiralardan niye korumuyorsunuz” derim de..

Geldiğimiz noktayı görünce diyemiyorum.

Çünkü küçüklerin korunmasına yönelik karar da, açılan davada, iptal edilmiş..

Mahkeme, kararı vermeden önce, üç tane bilirkişi tespit etmiş..

Homoseksüelliği, gayliği, lezbiyenliği normal gören sözde bilim adamlarına müracaat etmiş:

“Bakın bakalım, küçüklere zararlı bir şey var mı kitapta” demiş..

Onlar da raporu yazmışlar.

Kitaptan tek cümle almadan, dört sayfalık raporda, “Homoseksülellik, gaylik, lezbiyenlik, 40 yıldır hastalık olarak kabul edilmiyor, tercihtir” demişler.

O zaman..

Affedersiniz ama..

O fiiller..

Lut kavminin helak olmasına sebep olan fiil..

Hastalık değil ise...

Yanlış değil ise..

Bir tercih ise..

Dolayısı ile bu fiili insanlara atfetmek, hakaret değil ise.

Alçaltıcı bir ifade değil ise.

O kararı veren hakimlere..

Ve o raporu veren bilirkişilere, şimdi ben “Oğlancı” diyebilir miyim?

Aman sakın ha..

Kimse demeye kalkmasın..

Hakimi de, bilirkişisi de..

Hemen mahkemeye koşar..

Hem tazminat davası, hem ceza davasını açar..

“Bana hakaret etti” diye, başvurmadığı yer kalmaz..

Ama onlar, Osmanlı’ya “Oğlancıydılar” derler.

Dedirtirler.

“Normaldir bu işler” diyerek, sadece Osmanlı’ya iftira etmezler, sadece Osmanlı’ya hakaret etmezler..

Bugünkü toplumda da, oğlanncılığın yaygınlaşması için rapor hazırlarlar.. Karar verirler..

Oğlancılık hakaret ise, Osmanlı’ya niye o alçaltıcı ifadeyi kullandırtıyorsunuz?

Hakaret değil ise, kendinize söylenmesine niye tahammül edemiyorsunuz?

Bir küçük not da..

Rıza efendinin direkt şahsına..

Kitabındaki hakaretleri haber yaptık diye, Osmanlı’ya hakaret edilmesine izin vermedik diye..

Kendisini “Türk çocuğu”, bizi de “Arap çocuğu” ilan etmiş..

Cevabım net: 

Kendi atasına “Oğlancı” diyen biri Türk çocuğu olamaz.. 

Ne çocuğu olduğunu ise, bana sormayın..

Oğlancılık kitaplarına bakın..

Orda yazar!

 

YORUM YAZ

  • Bayburtlu Bayburtlu 18 dk önce
    Türkiye cumhuriyeti içinde bu vatanın ekmeğini yiyip suyunu içen herkimse emin olun soyu Ermeni soyudur emin olun onlar gerçek kimliklerini saklayarak saldırıyorlar onların kuyruk acısı hiçbir zaman geçmez
  • Mustafa KöseMustafa Köse22 dk önce
    Tarihi doğru anlatılır ise tekerrür etmez.
  • Mustafa KöseMustafa Köse23 dk önce
    Emevilerin abbasilerin doğrularını ile yanlışını anlatmadınız . Hele Raşit halifelerin Rasulullah sav min yönteminin dışına en ufak çıkışla nasıl Rasulu sistem zarar gördüğünü anlatmadınız. Hz Osman ranhiki yıldan fazla Muaviye yi görevde tutmasının getirdikleri ni anlatmadınız. Anlatılsa Osmanlı bu delalete belki düşmezdi . Osmanlı'nın Mısır valisini iki yıl dan fazla görevde tutmasının Osmanlı'da ki zararlarını anlatmadınız. Sistem Rasulullah sav min sisteminin dışına çıktığı zaman homo imamlar çıkması da normaldir. Tarih ders alınırsa tekerrür etmez.
  • AsaAsa23 dk önce
    ... farkında mısın?
  • RmznRmzn32 dk önce
    İnsanın içinde hangi karakter varsa onu pazarlarmış, işte ecdadımıza iftira eden namus yoksunu genelev çocuğu karektersizlerde kendi içlerinde yaşadıkları namussuzlukları ecdadımız osmanlıya yamamaya çalışıyorlar.
  • eminemin33 dk önce
    Evet M.kemal'in şahsı için koruma kanunu çıkarılmış, kendi milletinden itina ile korunuyor! 5816 sayılı dünyada örneği olmayan o yasa da "HATIRASINA Hakaret"e 5 YIL ceza veriyor! Sizin verdiğiniz kanunun galiba mezar gibi şeyleri koruyordu fakat ibare aynı ibare! Öyle ise TCK'ya istinaden, Zelyut ve emsali Osmanlı Düşman müptezel küfürbaz nankörler hakkında "Hatıraya" hakaretten dava açılmalı!!! NEREDE Savcılar? 5816 NÖBETİNDE Mİ?
  • leventlevent35 dk önce
    güzel bir yazı. Teşekkür ediyoruz
  • davadava36 dk önce
    Bak, Osmanlıya küfür bahanesiyle İyi Partiyi eleştireceğine, hukukçu değil misin sen açsana davayı. ...yani meselenİYİ Partiye çatmak değil Osmanlıyı savunmak ise. Ama uyarmadı deme "RİSKLİ İŞ"...
  • TolgaTolga36 dk önce
    Sayin yazar neden iyi partiyi ornek veriyorsunki mhp ve akp den de tik yok.
  • emiremir38 dk önce
    KUFUR AYIP VE GUNAHTIR AMA ...
  • yediemirleryediemirler40 dk önce
    BİZ biliyoruz ne çocuğu olduğunu...gerçi Rahmetli H.karakaya abi hayatta olaydı direkt söylerdi sorospu çocuğu olduğunu ama biz diyemiyoruz.........
  • ihsanihsan43 dk önce
    osmanlıya küfreden kendine eder
  • meltemb41meltemb4145 dk önce
    arkadaş ne çok kinci müslüman düşmanı kişiler bu gazeteyi takip ediyor yorum yazıyor şaşırıyorum gidin kendi fikrinizdeki gazetelere yorum yazın ben sözcü cumhuriyet okumam gidip oralara yorum yazmam şizofren bunlar buraya yorum yazınca egon tavan mı yapıyor ? ya da benim siyasi görüşümü değiştirmiş mi oluyorsun yo ee maksadın nedir, hala bir de iyi parti güzellemesi yapanlar var fetöcüler solcu oldular şimdi de ülkücü kılığına girdiler bizdeki avel sazanlar da öyle sanmaya devam ediyor
  • halil ibrahim yılmaz halil ibrahim yılmaz 48 dk önce
    bu rıza ermeni ... değilmiydi
  • Rıfat Rıfat 48 dk önce
    Osmanlı nın en büyük hatası; Fatih Sultan Mehmet Han 'ın Istanbul u fethettikten sonra Bizans kırıntılarını ülkeden defetmemesidir, ayrıca yahudi dönmelerine(Sabatayist) de kucak açmasıdır. Maalesef Osmanlı hoşgörüsünün kurbanı olmuştur. Osmanlı ya söven ve hakaret edenler de bunların torunlarıdır. Osmanlı ya dil uzatanların soyunun sopunun incelenmesi gerekir.Yunanistan da bile Bizans a söven hakaret eden bir tane bile Yunanlı göremezsiniz.
  • Veysel POLATVeysel POLAT1 sa önce
    Herşeyin politik yandaşlık açısından değer kazandığı , aklın ve vicdanın tatile çıktığı bir zaman dilimini yaşıyoruz. Kur'an bir partiye veya bir gruba dünyevi menfaat temin etsinler diye gönderilmedi. Bütüninsanların sorumluluklarını bilmeleri ve onunla amel etmeleri için gönderilmiştir.Acımasızca kul hakkı yiyip bunu da Kur'an la açıklama gayreti içinde olanları gördükçe gelecek olan umutlarım kara bulutların gölgesinde kalıyor.
  • ali ihsanali ihsan1 sa önce
    MAALESEF, BUNLAR KİŞİLİKSİZ, KİMLİKSİZ, OMURGASIZ MÜSTEMLEKE AYDINLARI. ESKİ TÜRKİYE DE GEÇMİŞE KÜFREDEREKBİR KARŞILIK BULUYORDU. VARLIK SEBEPLERİYDİ. AMA YENİ NESİL BUNLARI TANIYOR. BİZLER BU MÜSTEMLEKE AYDINLARI YÜZÜNDEN,KUTULAMMARE ZAFERİNİ DUYMADIK. OKUYAMADIK. İNGİLİZLER EMRETMİŞ MAJESTELERİ TARİH KİTABINDAN SİLMİŞ KUTLU ZAFERİ. BUNLARIN TARİHE BAKIŞI BU. BUNLAR İÇİN SADECEACIRIZ ve ÜZÜLÜRÜZ.UMARIZ ALLAH HİDAYETE ERDİRSİN.
  • NİHALNİHAL1 sa önce
    Osmanlının Tüm padişahlarınada KORUMA KANUNU çıkarılmalı hemde bunu AKP MHP zamanında yapmalı Nasılki Atatürkün için yapılmışsa Osmanlı içinde tez elden yapılmalı.Abdülhamit,Fatih,Yavuz,Kanuni.......... çok mu değersiz.Filmlerdede seks harem manyağı şeklinde gösterilmelerine izin verilmemeli RTÜK nerede? Derlerki: Atatürk olmasaydı siz olmazdınız Osmanlı olmasaydı Atatürk olmazdı.Atatürkü kim getirdi. Ceddimize tümüyle sahip ÇIKMALIYIZ. Nerde MHP nerde AKP?????
  • İkrarİkrar1 sa önce
    Osmanli tarihini kimlerin yazdigi onemli suan nuran devrisin,yazisi bu sutunlarda yazsada bana samimi gelmedi .iki miklantisin tepkisi gibi geldi kendiler okusun osmanli gonullerde yasayacak bilmeyenler yanlis anlatacak.ecdada sahip cikmak bu kadar olur,ancan kotuluk ararsan her insanda mevcut hicmi iyi yonlerini ,anlamak istemezler cunku iyi yazmak nefret kazandirmaz siz okumaya devam edin,sizin kibleniz abd.
  • DenizDeniz1 sa önce
    Sen git önce kadir mısırlıoğluna bir şey de biz de Osmanlı’ya laf edenlere gereken cevabı veririz. ...
  • SelimSelim1 sa önce
    Ali Bey sen zahmet edip de yazma ben söyliyim böyle adama ... derler
  • Tolga ŞengürTolga Şengür1 sa önce
    Oğlan kelimesi Eski Türkçeden gelmedir. Çocuk, evlat anlamındadır. Göktürkçede erkek evlada URİ OĞLAN, kız evlada KIZ OĞLAN derler. Anadoluda hâlâ kullanımda olduğu görülmektedir. Biraz değişimle bakire için kullanılan KIZ OĞLAN KIZ tabiri de buradan gelmektedir. Edebiyat fakültelerindeki hocalarımız kısa bir makale ile bu tartışma ve iftiralara son noktayı koyabilirler. Geleneksel şiirimizde geçen oğlan tabiride böyledir.
  • NURAN DEVRESNURAN DEVRES1 sa önce
    Reşat Ekrem Koçu'nun Osmanlı Tarihi kitabını okunuz mu? Murat Bardakçı'yı okudunuz mu? Fatih'in içoğlanı İtalyan Angelo'nun hatıratını okudunuz mu? Civelek Taburu ne? Saraydaki 'içoğlanlar' diye kime denir? O dönemden kalma minyatürleri de mi görmediniz? Bu tarihi bir gerçektir, iftira değil. Ne tuhaftır ki padişahların kardeşlerini, çocuklarını, torunlarını sırf kendilerine rakip olmasın, iktidarı elinden almasın diye boğdurmaları size batmıyor da bu mu batıyor? Hadi bu bir nevi sapıklık. Ama o korkunç bir vahşet değil mi? Savunulacak yanı var mı?
  • alkanalkan1 sa önce
    ali bey islama islami değerle kim hakaret ediyorsa elbetde cezalandırılmalı.cezalandırılırkende adaletli olmak gerekmezmi.karşı tarafdan karşı mahalledense cezayı haketti ya başka bir mahalleninyani sagcı muhafazar mahalleden biri islama ve değerleriyle dalga geçmesi cezasız kalması hala müslüman dediğiniz karşı tarafı cezalandıranların içerisinde yaşamına hiç birşey olmamışgibi devam ediyorsa otoplumun islam inancında bir sorunyokmu..zihniyetini hiçbirzaman benimsemediğim chp dahi türk çe ezandan bahseden adamı partiden ihraç ederken akp deise makara dukara diyerek Allahın ayetleriyle dalga geçen peygamber gurura kibire kapıldı biz şu işi.... yaptık gurura kibire kapılmadık derken bir başkası biz erdoganı hergördüğümüzde salli ala muhammet deriz diyenler hala otoplumiçinde ve müslüman dedüğiniz kişiler onları cezalandıracakyerde ödüllendiriyorsa ya o insanların inandıgı dinde bir sorun var yada o insanlarda bir sorun var demektir.
  • VatanYahutSilistreVatanYahutSilistre1 sa önce
    Ecdadına sahip çıkmayan milletler yok olmaya mahkumdur.Lakin bu dünyadan göçmüş gitmiş insanların ardından küfür etmek,onların hatıralarına saygısızlık etmek hiçbir insanın haddi değildir.Ancak insani erdem yoksunu insanların yapacağı şeylerdir bunlar. Osmanlı'yı da eleştirebilirsin, Atatürk'ü de...Ancak ve ancak kendisini savunamayacak insanların arkasından küfür etmek , saygısızlık yapmak sadece o sözü söyleyeni alçaltır.
  • İkrarİkrar1 sa önce
    Biri der sen bizim atamiza ilahimiza kufretdin bende sana,olmaz iyi ile kotu kiyaslanamaz.gecen bir yazi gozume takildi,okuma,yazma ogrenme kursu,kabatinden buyuk kusuru.danisma su,an cogu aklima gelmedi maden ulkeyi kurtardi kahraman,neden,yazimiz degisti.deselerki cin,ce veya rusyadili ogreneceksiniz ihtiraz eden olmazmi.yedi kitada at,oynatmis un salmis, simdikiler bir adim ilerlememis,yerinde saymis .onuda cagdaslik saymis esaret altinda olan birsey isteyemez yaniz emir alir onu da,ilerledim sanir.ve ictigi ickilerlede sallanir.
  • adem şenadem şen1 sa önce
    OSMANLI adı bir spor kulubüne verılıp binlerce insan tarafından koro halinde söylenen sivilmiş OSMANLI küfürlerine dair 1 satır yazmadın.OSMANLI ismi ingiliz icadı bir spor dalına malzeme olmaz olamaz demedin.şimdi de riv riv riv.
  • ORHAN İNANORHAN İNAN1 sa önce
    TÜRK ÇOCUĞU OLDUĞUNU SÖYLEYEN ŞAŞKIN,ÖNCE TÜRK ÜN TÖRESİNDE EDEPSİZLİĞİN MEŞRU KABUL EDİLİP EDİLMEDİĞİNE BAKSIN. UTANMADAN TÜRKLERE HAKARET ETMESİN.EDEPLİ OLSUN VE TÜRK"ÜN ŞAMARINI YEMEK İÇİN ÇOK İSTEKLİ DAVRANMASIN. BU MİLLET KİMİN HANGİ SOYDAN OLDUĞUNU ÇOK İYİ BİLİYOR. KENDİNİ TÜRK OLARAK SANIP DA BU MİLLETİN AYAĞINI KAYDIRMAYA ÇALIŞANLAR BOŞUNA UĞRAŞMASINLAR.SADECE KENDİLERİNİ TATMİN EDERLER..YOL ÇİZİLMİŞ VE İSTİKAMET ÜZERE HIZLA YOL ALINIYOR,ELHAMDÜLİLLAH.
  • ayhanayhan1 sa önce
    tecrübe gösterir ki hadisle sabittir..."bir müslüman kardeşini suçladığı fiili işlemezse ölmez..." bunu açalım; demek ki kişi başka bir kişiye isnat ettiği bir kabahati yapmadan ölmüyor...BU GERÇEKTİR...".uzak doğuda "karma" felsefesi vardır...bir kusur günah ya da yanlış bir işi birisine karşı yaptığında başına bazı şeylerin gelmesi kaçınılmazdır." atalarımız ise bu düşünceyi kapsayan daha genel ve anlamlı bir söz dizisi bulmuştur...EDEN BULUR.
  • ihsihs2 sa önce
    Ali bey; "Hakimi de, bilirkişisi de..Hemen mahkemeye koşar..Hem tazminat davası, hem ceza davasını açar.." demişsin ama nereden biliyorsun belki böyle bir hitap hoşlarına gidiyordur!!!
  • Vatan TuranVatan Turan2 sa önce
    Rıza'nın kitabından dolayı İYİ insanlara saldırabilir oradan Reis'in sıkıntısı çok ...
  • AHMETAHMET2 sa önce
    Kaleminize sağlık Ali bey. Dedesine, atasınaancak geri zekalı birisi küfreder. Bu eğitim sisteminde atalarını seven ve övünen insan yetişmez.Bir T.V kanalında tarihçi bir akademisyen açıklamıştı. Yunanlıların, Atatürke verdiği tebrik belgesinin Topkapı sarayında çerçeveli vaziyette asılı olduğunu söylemişti.
  • akmakm2 sa önce
    NİYE BAHENE BULUP İYİ PARTİDEN MEDEN UMUYORSUNDA ..., HANGİSİNİ ANLATAYIMKİ...
  • BOMBOŞ.BOMBOŞ.2 sa önce
    O kadar...
  • İbrahim akİbrahim ak2 sa önce
    Bu kamalistlerler Osmanlıya her türlü küfürü eder de M.Kamale en ufak eleştiriyi hakaret sayarlar öyle putlastirmislar ki tovbe haşa m.kamal a Allah desen daha büyüğü yok mu derler!
  • Özgür kılıç Özgür kılıç 2 sa önce
    ... Atatürke o kadar çok ... ettinizki bunların olacağını düşünmeden, şimdi osmanlı ya küfür edenlere söylediğiniz sözler ..
  • İkrarİkrar3 sa önce
    Nesil bozuldu Ahir zaman oldu simdikiler gecmisine kufretmedikce,kiyamet kopmaz derlerve her halti yerler gecen millet meclisinde chp ozan arif diye ,siir yazmis oku okuyor.her satiri nefret kokuyor.onceleri oylemiydi eline gecse atese verip yakiyordu uzulme olmaz,ise yasa sana duser uzulmek,kurt kuzu ile dost oldu domuz derisi post oldu zaman Ahir zaman duyariz bunlari her zaman.
  • vatandas sabrivatandas sabri3 sa önce
    Erenler derlerk i katrani kaynatsan olmazki ı şeker .cinsine tukurdugum cinsine çeker .elin oğlu okur yazar memlekete .millete faydası olur .bizimki okur yazar gavura oykunur ,kendini sapitir,atasina kufreder .
  • YAVUZ SELİMYAVUZ SELİM3 sa önce
    5816 Yasaya ekleme yapılıp Ceddimiz Osmanlı padişahlarına yapılan saygısızlık ceza kapsamına girmedikçe bu şahsiyetler türemeye devam edecek maalesef...
  • MisafirMisafir4 sa önce
    Artık ...
  • Ali KarakeseliAli Karakeseli4 sa önce
    cok merak ediyorum su osmanli torunlarina DNA testi yapilsa yuzde kac turk DNA'si cikar.
  • Ali karaAli kara6 sa önce
    ... Ayni formulu ... ye uyarlasaniz yada kendinize inanin hepiniz mahkemeliksiniz.Saygilar
  • Yillar onceydi...Yillar onceydi...7 sa önce
    Yillar once bahsi gecen sahsin, Fatih Sultan Mehmet hakkinda bir gazetede abuk sabuk ifadesi uzerine kendisine bir email atmis; Sana ne Fatih'den bre Ermeni ....i? Karisma, karistirma'' demistim. Bana verdigi cevapta; ölmüş anami niye karistiriyorsun...'' diyordu. Ermeni cocugu oldugunu o vesile ile ogrenmistim.
  • TunahanTunahan8 sa önce
    Oteki mahallede, K.Misirlioglu icin yaziyor sizin yazdiklarinizi karsilikli paslasiyorsunuz:)
  • hercaihercai9 sa önce
    Osmanli ya kufur edenin ... belleriz, her kim olsa bile!

Ali Karahasanoğlu

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