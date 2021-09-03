  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ali Karahasanoğlu
Ali Karahasanoğlu
TÜM YAZILARI
Abdurrahman Dilipak
Abdurrahman Dilipak

Abdurrahman Dilipak

03 Eylül 2021

Mü’min’in 100 hasleti
Ahmet Gülümseyen
Ahmet Gülümseyen

Ahmet Gülümseyen

03 Eylül 2021

Spordaki her dereceyi ‘alkışlamak’ zorunda değiliz!
Ahmet Varol
Ahmet Varol

Ahmet Varol

03 Eylül 2021

Filistin sahasındaki son gelişmeler -1
Ali Karahasanoğlu
Ali Karahasanoğlu

Ali Karahasanoğlu

03 Eylül 2021

“Ordu darbe yapsın” diyen Ferhan Şensoy’un ardından!
Hüseyin Öztürk
Hüseyin Öztürk

Hüseyin Öztürk

03 Eylül 2021

Ah Şu Milli Eğitimimiz
Kenan Alpay
Kenan Alpay

Kenan Alpay

03 Eylül 2021

Afganistan Fiyaskosunun Bileşenleri
Prof. Dr. Ahmet Maranki
Prof. Dr. Ahmet Maranki

Prof. Dr. Ahmet Maranki

03 Eylül 2021

Korona..! Sen de mi Brütüs! Eba Müslim Horasani!
Şevki Yılmaz
Şevki Yılmaz

Şevki Yılmaz

03 Eylül 2021

Adaletin tecelli etmesi için…
Vehbi Kara
Vehbi Kara

Vehbi Kara

03 Eylül 2021

Kurtuluş İstiklal ve Bağımsızlık Kavramları
Yaşar Değirmenci
Yaşar Değirmenci

Yaşar Değirmenci

03 Eylül 2021

Siyaset ve Yozlaşma, Muhalefete de Siyasi Ders
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz oyuncusundan ayrılık açıklaması
Medya

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz oyuncusundan ayrılık açıklaması

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni sezonu merakla beklenirken ortaya atılan ayrılık iddialarının odağındaki isimden flaş bir açıklama gel..
Avrupa ülkesinde kriz büyüyor! 169 gündür hükümet kurulamadı
Dünya

Avrupa ülkesinde kriz büyüyor! 169 gündür hükümet kurulamadı

Hollanda'da 15-17 Mart'ta yapılan genel seçimlerin üzerinden 169 gün geçmesine rağmen halen hükümet kurulamadı.

Endişelendiren görüntü! İnceleme başlatıldı
Aktüel

Endişelendiren görüntü! İnceleme başlatıldı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde sahil ve denizde görülen kirlilik üzerine inceleme başlatıldı. Suriye'den kaynaklı petrol sızıntısı sebebiyle Ku..
Defne Samyeli, koronavirüse yakalandı
Aktüel

Defne Samyeli, koronavirüse yakalandı

Eski haber sunucusu Defne Samyeli, sosyal medyada yaptığı paylaşımla koronavirüse yakalandığını duyurdu.

Hakan Ural ateş püskürdü: Çıldırmış bunlar azmış!
Medya

Hakan Ural ateş püskürdü: Çıldırmış bunlar azmış!

Hakan Ural, sosyal medyadaki hakaret ve saldırılara ateş püskürdü. Provokasyonlarla ilgili, "Bu kadar utanmazlık, bu kadar ar damarı çatlam..
CHP'liler yasakta birbiri ile yarışıyor 'Aşı olmayanı hastaneye almayacağız'
Gündem

CHP'liler yasakta birbiri ile yarışıyor 'Aşı olmayanı hastaneye almayacağız'

CHP'li Mehmet Haberal'in Başkent Üniversitesi Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, tabelalarla yaptığı duyuruda, bir süre sonra, koronavirü..
Altın alacaklar için kritik uyarı! Son tahmini ezber bozdu
Ekonomi

Altın alacaklar için kritik uyarı! Son tahmini ezber bozdu

Stratejist Rıdvan Baştürk, son günlerde normal bir şekilde seyreden altına ilişkin önemli öngörülerini paylaştı.
Koronavirüsü direkt öldürüyor... Resmen başladı
Korona Virüs

Koronavirüsü direkt öldürüyor... Resmen başladı

ABD'de koronavirüse karşı geliştirilen ilacın Faz-3 çalışmalarına başladıklarını dile getiren Prof. Dr. İsmail Balık, bu ilacın virüsü direk..
Turgut Kazan'dan Atatürk'e 'din istismarcısı' suçlaması!
Gündem

Turgut Kazan'dan Atatürk'e 'din istismarcısı' suçlaması!

Adli Yıl açılış töreninde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ve Yargıtay Başkanı Mehmet Akarc..
Bakan Koca, Bakan Özer ve YÖK Başkanı Özvar'dan yüz yüze eğitim için önemli açıklamalar
Gündem

Bakan Koca, Bakan Özer ve YÖK Başkanı Özvar'dan yüz yüze eğitim için önemli açıklamalar

Türkiye'de son günlerde artan koronavirüs vaka ve vefat sayıları bugün gerçekleştirilen Bilim Kurulu Toplantısı'nda ele alındı. Toplantıda a..

“Ordu darbe yapsın” diyen Ferhan Şensoy’un ardından!

03 Eylül 2021


Ali Karahasanoğlu İletişim: [email protected]

Samimi olarak söyleyeyim..

Şahsımla alay eden, kafa bulan, hatta tahkir eden nice okur yorumlarına, “Onaylayın, internet sitesinde yayınlansın” diyen bir bakış açısına sahibim..

Şahıslara tapmayalım..

Egomuza zirve yaptırmayalım..

Kendi kendimizle alay bile edebilelim..

Hepsine eyvallah.

Ama, inancımıza ne kimse laf söylesin..

Ne de biz söyletelim..

Dini kavramlarla, kimse kafa bulmaya kalkışmasın..

Ahiret, cennet, cehennem, din, iman kavramları komediye malzeme yapılmasın..

İnanmayabilirsiniz..

Dini vazifelerinizi hakkıyla yapamıyor olabilirsiniz..

Ama dindar insanları, sırf inançlı oldukları için tahkir edemezsiniz.

Başka insan gruplarına göstermediğiniz nobranlığı, sırf yumuşak huylu insanlar diye, dindarlara göstermeyelim..

Sevgi de, saygı da karşılıklıdır.

Dindar insanlara saygı gösterdikten sonra,  onlardan saygı bekleyebilirsiniz.

“Seni dindarlığın nerede kaldı? Sana saygı göstermeyene de sen saygı göstereceksin ki, onlardan farkın olsun” diyen doğrucu Davut’lara da itiraz etmem..

Ama hatırlatırım..

“Hristiyanlıkta, ‘Sağ yanağına vurana, sol yanağını çevir’ emri vardır.. Ama bizim inancımızda, ancak ‘dervişlik’ aşamasında bu olabilir..”

Sözü, dün toprağa verilen, oyuncu Ferhan Şensoy’a getireceğim..

Ne yalan söyleyeyim..

Hatırası hiç de iyi olmasa da..

Son yıllarda geri plana çekilmiş bir görüntü verdiği için..

Kendisi ile ilgili bir şeyler yazmak da istemiyordum..

“Seveni var, istismar edeni var.. Her ölenin arkasından da, bir şey yazmaya mecbur değiliz” diye düşünüyordum..

Ama gelin de, sabır taşı bile olsanız, çatlamayın..

“Yıllarca beraber dostluk yaptık” şeklindeki girizgahtan sonra, Engin Ardıç’ın hatırlattığı şu: “Televizyon kamerasına yekten ‘Ordu darbe yapsın’ demişti de, ‘Arkadaş sarhoştur, kusuruna bakmayın’ diye kurtarmıştık...” 

“Gelmiş, geçmiş” diye üstü kapatılacak bir konu değil..

O darbeler, yüz binlerce insanın gözyaşı demek..

Özgürlüklerinin kısıtlanması demek..

Bir yandan “Sanat” deyip, bir yandan da “Ordu darbe yapsın” demek..

Benim izah edemeyeceğim bir şey.

Her neyse..

Onu da geçelim.

Ama en azından..

“Kendisini sevenler” olarak takdim edilenler..

Cenaze töreni sırasında bari..

Hem ölene saygı, hem de topluma saygı açısından..

Birazcık kendilerine çekidüzen verseler..

Bizi de, zorla sahaya çağırmasalar..

Ferhan Şensoy konusuna beni zorla değindiren de, tiyatrocu arkadaşı Cihat Tamer!

Bir cenaze töreninde, oraya buraya saldırmanın, ne alemi var, biri çıkıp izah etse..

Saldırmadan, inançlarla alay edilmeden, vefat edenle ilgili hatıraları anlatılıp, görev ifa edilse, ne olur, acaba?

İsmine bakarsanız, dindar bir ailenin çocuğu olması gereken Cihat Tamer, bakın dünkü cenaze töreninde neler diyor:

“70 senedir bu ülkeyi din bağımlısı hükümetler yönetiyor.”

Bana, bu yazımdan dolayı, artık klasikleşmiş şekilde, “Ölülerin arkasından hayırla konuşmak gerekir” tavsiyesinde bulunacak Ferhan Şensoy sevdalılarına sorayım..

Cihat Tamer’in yaptığı, nedir şimdi?

Hani bununla yetinse..

Neyse..

“Bu yetmez.. Bir de cami duvarına işemem lazım” dercesine..

Devam ediyor:

“Ferhan şimdi Rasim’ine, Münir ve Erol ağabeylerine kavuştu. Hep birlikte orada kafayı çekiyorlardır.”

Tekrar söyleyelim..

Ahirete inanmayabilirsiniz.

Kendiniz hesabını verirsiniz..

Ama halkının büyük çoğunluğu Müslüman olan bir ülkede, “Ahirette kafayı çekme” üzerine bir cümleyi, bir cenaze töreninde nasıl kurarsınız?

Sizin sanatınız bu mu?

Sanatın size kazandırdığı ufuk bundan mı ibaret?

Başka bir sözünüz yok mu sizin?

İçmek..

Hayatta iken içmek..

Sonra, ölünce de..

Kafa dengi ölmüşlerle buluşup..

Yine içmek..

Her şey bundan mı ibaret, sizin dünyanızda?

Hangi akıl sahibi, bu adamın, sevdiğini söylediği kişinin cenaze töreninde sarfettiği bu sözleri savunabilir?

Hani mantık sahibi, “Bu sözlerde hiçbir sakınca yoktur” diyebilir?

Tamam, kimsenin arkasından konuşmayalım.

Ama..

Biz kimseden çekindiğimiz için falan değil..

Riyakarlıkları ortaya koymak için, cenaze törenlerinde sergilenenlere değiniyoruz..

Yargıtay’ın yeni bir binaya geçişinde dua edilmesine karşı çıkanlar..

“Laik devlet bitti.. Yıkıldı.. Mahvoldu” diye, ter ter tepinenler..

Afedersiniz..

Öldüğümüzde..

Sizler de, bizler de..

Bir imamın önündeki tabutta uzanmış, yatarken..

Dualar ediliyor..

O dualara, belki de şimdilik ses çıkartamayanlar, hatta katılanlar..

Dünkü cenaze törenine katılanlar için söylemiyorum..

Yargıtay binasındaki duaya karşı çıkan Merdan Yanardağ ve benzeri tipler için söylüyorum..

Hangi mantıkla, hangi akılla, yeni yapılmış bir büyük kompleksin açılışındaki duaya karşı çıkarsınız?

Sosyalist iseniz..

Söyleyin, kendinize de öyle muamele edilmesini isteyin..

Başka bir inançta iseniz..

Onu söyleyin..

Bir binanın açılışındaki “dua”dan rahatsızlığınızı ifade edip, aynı gün de bir arkadaşınızın cenazesini, “kafa çekme” muhabbetleri ile sulandırıp, kendi kafa karışıklığınızın esaretine malzeme yapmayın.

Ölüleri hayırla yad edelim..

Ama ölülerin üzerinden, dindarlara hakaret etmeyelim..

Dini inançlarla kafa bulmaya çalışmayalım..

Şu kişiye yönelik, bu kişiye yönelik ironi yapabilirsiniz.

Ama, inançları, kutsal kabul edilen kavramları ironiye malzeme yapmak.

Sanatçılığın değil; olsa olsa sığ kafalılığın, yeteneksizliğin sonucudur.

“Ben sanat konusunda yetersizim. İşin kolayına kaçıp, saldırayım” demenin tezahürüdür..

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

şuayıp

Dünya ahiretin tarlasıdır ne ekersek onu biçeriz Önemli olan sevaplarla Cenabı hakkın huzuruna gidebilmek inşallah
  • Yanıtla

Eyvvallah güzel insan hangisi olsada, lisan önce insan olmalı

düyada sadece insan yaşamıyor hayvanda yaşıyor. hayvan bu yer içer oldugu yere pisler geçer kimi içer kimi dua ibadet eder vadessi gelir göçer, fwkat hayyatdayken inanmadıgı dinin sahibinin yargılayacagıını muhakkak biliyor buna kustahlıkda denir bazıları söylenir eglenir, mmadem inanmıyor neden camiye? sürün arabbanızı sizi günakar eden meyhaneye.
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay