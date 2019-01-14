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Öğrenciler, Bekri Mustafa’lara mı emanet?

14 Ocak 2019 Pazartesi

Zaman zaman örnekleri ile karşılaşıyoruz..

Solcu bir kişi, sağ cenaha yaklaşıyor.. Eski arkadaşlarını topa tutuyor.. Bizim mahallede el üstünde tutuluyor..

Veya tam tersi oluyor..

Bizim mahallede gibi görünen kişi, sol cenahın hoşuna gidecek sözler sarfediyor.. Rantına rant devşiriyor..

Her iki kesim için de bir kıstas koyalım..

Samimiyet, tutarlılık kıstası..

Kişi tutarlı ise.. Samimi ise..

Solcu da olsa.. Sağcı da olsa.. Solcuya da laf atsa.. sağcıya da laf atsa..

Fikrini dinleyelim, ders çıkarmaya çalışalım..

Tutarsız ise..

Azılı düşmanımızı yerden yere de vursa..

Kaale almayalım..

En azından göklere çıkarmayalım..

**

Bu kapsamda olmak üzere..

Sürmanşetimizdeki haberde de göreceğiniz üzere..

Bekri Mustafa örneği Din kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenliği yapan birisi var..

Bekri Mustafa’yı biliyorsunuz.. Ayyaşlığı ile tanınıyor.. Bir cenaze kaldırılacağı sırada, imam bulunamıyor.. Oradan geçen Bekri Mustafa’ya zoraki imamlık yaptırıyorlar..

Namaz sonrasında (Olay Küçük Ayasofya Camii’nde geçiyor..), Bekri Mustafa tabutun kapağını açar, ölünün kulağına bir şey fısıldar.. Cenazenin yakınları merak eder sorarlar.. “Ne dedin?”

Bekri Mustafa tabloyu özetler: “Gideceğin yerde soracak olurlarsa, ‘Dünyada durum ne?’ diye.. ‘Bekri Mustafa Ayasofya’ya imam olmuş’ dersin.. Onlar anlarlar..”

Tam da bu fıkradaki gibi.. Günümüzde de, Bekri Mustafalar var.. Camilerde imamlık yapmaları biraz daha zor ama..

Rahatlıkla Din kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni olabiliyorlar..

Onlardan birisi de İstanbul’da Rami’de bu görevi ifa ediyor..

Sol medya gruplarına yanaşıp, dindar insanlara küfrediyor. O küfrettikçe, solcular bunu el üstünde tutuyor.. O da cebini dolduruyor.. Tekrar küfür ediyor..

Bu tür olaylarda kıstasımız ne idi?

Samimiyet ve tutarlılık..

Var mı bu adamda azıcık samimiyet, azıcık tutarlılık?

Buyrun birlikte görelim.. Şöyle buyuruyor beyefendi: “Kur’an’ın bazı ayetleri dönemseldir, bugün geçerliliği yoktur, dediğimde çıldıranlara soruyorum: Kur’an’da bazı günahlara keffaret için köle azat edilmesi istenir. Bugün kölelik var mı? Yoksa IŞİD gibi köleliği yeniden mi dirilteceksiniz?”

Bir insanda, azıcık samimiyet olsa, bu sözü sarfetmeden bir sorgulama yapar..

Hz. Peygamber döneminde, herkesin kölesi mi vardı?

Yoo.

Peki, kölesi olmadığı halde, köle azat etmesi gerekenler ne yapıyorlardı?

Önce bir köle edinip, sonra azat ediyorlardı desen, köle edinecek parası yok ki, köle alıp, sonra azat etsin..

Eee?

Bilinmeyen bir şey değil zaten..

“Kölesi olan azat etsin.. Olmayan da ..” denilerek, yüzyıllar önce zaten kural konulmuş..

Bugün de bizlerin kölesi yok ise maddi durumu yerinde olduğu halde köleniz yok ise 1400 yıl önce belirlenen alternatifleri uygularsınız..

Samimi iseniz.. Kur’an’a dil uzatma niyetiniz yok ise bunu yaparsınız..

Ama solculara şirinlik için takla atmaya hazırsanız, “Kölelik artık yok. O zaman Kur’an dönemseldir” der, Allah’ın kitabının zamandan münezzeh olduğunu, kıyamete kadar hükmünün geçerli olduğunu inkar edersiniz..

Bu örneği geçelim..

Bu solculara şirinlik manyağının bir başka saçmalığını aktarayım: “Başörtüsü İslami bir gelenektir ama emir değildir. Emir olsa müeyyidesi olurdu. Var mı bir müeyyide?”

Aklını sürekli şeytanlığa çalıştırırsan.

Böyle maydonozluk yaparsın..

Müeyyide var yok tartışmasına girmeyeceğim..

Karşı örnekler vereceğim..

Namaz kılmak farz mı?

Şimdilik namaza farz değil aşamasına gelmemiş, muhatabımız..

O zaman soralım, “Namaz kılmamanın müeyyidesi ne?”

Kur’an’da açıkça belirtilme şeklinde, başörtü kullanmamanın da müeyyidesi yok, namaz kılmamanın da..

Dolayısı ile aynı mantıkla, namaza da “farz değil, çünkü müeyyidesi yok” demeye adaydır, şirinlik budalamız..

(İslam alimlerinin namaz kılmamaya önerdikleri müeyyideyi ilgili kitaplarda okuyabilirsiniz.. Ben sadece muhatabımızın mantıki tutarsızlığını ispatlamaya çalışıyorum.)

Bir de farklı açıdan örnek vereyim..

Mesela yalan söylemenin de müeyyidesi, aynen namaz kılmama gibi, başını örtmeme gibi..

Şirinlik budalamıza göre (bize göre var ama) yok.. O zaman, yalan söylemek, serbest mi? Ve onun için mi, Din Kültürü öğretmeni olarak aramızda dolaşıp, bir de yalanlar savuruyorsun?

Bir de samimiyet testi yapalım bu Bekri Mustafa’ya..

Mesela, hırsızlığın cezası, Kur’an’ı Kerim’de belirlenmiş..

Ağır ve çok katı şartların gerçekleşmesi halinde, kolun kesilmesi..

Var mısın, o cezanın, uygulanmasını istemeye..

Hemen tornistan edersin değil mi?

Kur’an-ı Kerim’de var olan müeyyidelere, “Dönemi geçti” de..

Müeyyidesi olmayanlara da..

“Müeyyidesi yok ki. O zaman farz değil” de..

Kafana göre, yeni bir din icat et.

Bekri Mustafa yine yumurtlamış: “Bir din kültürü öğretmeni olarak yazayım. Çocuklara 12 yaşından önce hiçbir dini eğitim verilmemelidir.”

O zaman sen, 11 yaşında, 12 yaşında dersine girdiğin çocuklar vesilesi ile aldığın paraların tamamı haram.. Değil mi Bekri Mustafa?..

Bu adamı ciddiye almak gerekir mi bilmem ama, bir defasında da şöyle demiş: “İçki içmek değil, sarhoş olmak haramdır”

İçki içmenin iradi bir olay olduğunu, isteyenin içmeyebileceği, ama sarhoşluğun ise, doğal bir sonuç olduğunu, insan istemese de içkiyi içince sarhoş olacağını bilmiyor adam..

Ve bu adam, okullarımızda öğretmenlik yapıyor!

Ne diyelim? 

En güzel özeti şu:

“Bekri Mustafa, Ayasofya’ya imam olmuş!”

 

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YORUM YAZ

  • ali usta ali usta 16 dk önce
    dediğin gibikuran münezzeh falan değil adam oturmuş yazmış ama o günün şartlarına göre yazmış dünyadan bihaber alemlere gelmiş ama bu alem sadece geldiği bölgekutuplar yok Avustralya yok Kızılderili yok muz avakado portakal hiç geçmez
  • Kocasolak Kocasolak 1 sa önce
    Hocam hepsinin altına imza atarım çok yerinde bir tesbit, HAKLISIN. Ancak biz seni müslüman olarak konumlanmandan memnun, başka bir, SAĞ konum içinde olduğunu YADIRGADIK. Biz seni de, ne sağdan nede soldanız HAK yol islamda MÜSLÜMANIZ, elhamdulillah, diyenlerden sanıyorduk. Yanılmıyoruz değil mi?
  • İSMAİL AYDEMİRİSMAİL AYDEMİR1 sa önce
    Meb Etcep projesiyle meşgul, herhal., MEB den ve camiasından hiç iyi haberler gelmiyor. Hayırdır MEB , ne iş. Hayırdır Karizmatik Bakan ??? Karizma yetmiyo herhal bazı işlere ???
  • emiremir1 sa önce
    ALI SEN KAFANI YORMA MILLI EGITIM VAR ONA BAKAR...
  • turanturan1 sa önce
    Chp hdp sp ip çizgisinde yayın yapan kanallardaki dini programlarda konuşan bazı hocaların söylediklerine karşı cüppeli hocadan başka reddiye yapan yok. En azından diyanetinde zaman zaman islama ve müslümana karşı menfi yorum yapanlara dair söyleyecegi iki çift cevap verenleri olmalı. Ama hiç topa girmiyorlar. Diyanet girmedigi gibi ekranda sık görünen kendilerine saygı duyulan hocalarda hiç topa girmiyor
  • vahapvahap1 sa önce
    Özelliklede sağ cenahtan olupta habertürk cnn ve ntv ye bir ara sık sık çıkmaya başlayanlar belkide o kanallara müdavim konuk olmak veya o kanallarda program yapmak niyetiyle olsa gerek konuşmalarında yalpa yapmaya farklı konuşmaya başlıyorlar. Bir süre de o kanallarda hiç gözükmez oluncada köşe yazılarında ve muhafazakar kanallara çıktıklarında tekrar fabrika ayarlarına dönüyorlar
  • ŞenolingŞenoling1 sa önce
    Ali Bey, sayın cumhurbaşkanımızın bu konuyla ilgili açıklaması var. Dedi ki İslamın güncellenmesi gerekir. Açıklamasının devamında siz şimdi islamı 14-15 asır önceki hükümlülükleriyle kalkıp bugün uygulayamazsınız dedi. Yazınıza konu olan yorumlarla cumhurbaşkanımızın yorumu arasındaki farkı anlatabilir misiniz?
  • kutatgukutatgu1 sa önce
    yok siz en çok eski...seversiniz...
  • ismetismet1 sa önce
    Geçenlerde çok sevdigimiz mustafa karataş hoca showtv deki zaidenin programında kuranda geçen herşey farz degildir dedi belki doğrudur ama insan duyunca bir anda bir ya ne oluyor diye kendine sormadan edemiyor.
  • sefersefer1 sa önce
    Sebepleri nedir bilmiyorum özellikle bu bölücü yıkıcı baascı paralelci mandacı tv ve gazetelerde zaman zaman emevi zaman zaman abbasi müslümanlığına atıf yapılarak islama imana müslümana kitaba kurana dair menfi sözler söyleniyor
  • MUZAFFER TANDOĞANMUZAFFER TANDOĞAN1 sa önce
    dün izmirde EYT toplantısı var sizin sağcı gazetelerden ses yok...
  • ORHAN İNANORHAN İNAN1 sa önce
    BU TİPLERİN HANGİ BİRİNİNİN HERZELERİNİ YAZACAĞINIZI BAZEN KARIŞTIRDIĞINIZI ZANNEDİYORUM.O KADAR ÇOKLAR Kİ ŞAŞIRDIĞINIZ OLUYORDUR.. BU ŞAŞKINI MI KONU ETSEM,ŞU ZIRVACIYI MI YAZSAM BOCALAMASI BİR YAZAR İÇİN BAZEN ZORLUKLAR GETİRSE DE BAZEN DE ,KONU ÇOKLUĞU OLUŞTURMALARI NEDENİYLE İŞİNİZİ KOLAYLAŞTIRIYORLARDIR. TÜRKİYEDE YAŞAMANIN VE MÜSLÜMAN KİMLİĞİ TAŞIYARAK YAŞAMAYA GAYRET ETMENİN IZDIRABI ÇOK,GAİLESİ ÇOK VE TABİ SEVABI DA ÇOK. RABBİM GÜCÜNÜZÜ ARTTIRSIN. ARTTIRSIN Kİ, BU DENGESİZLER SİZİN ELİNİZDEN YEDİKLERİ ŞAMARLAR İLE DENSİZLİKLERİNİN KARŞILIĞINI ALSINLAR.ELİNİZE SAĞLIK
  • kasım ocakkasım ocak2 sa önce
    haklı olabilirsiniz ama sizin göz yumduğunuz eleştirmediğiniz bidatlar ne olacak? Siyasilere (iktidar) ses çıkarmamanız ne olacak? Sorulmayacak mı büyük mahkemede?
  • vahit vahit 2 sa önce
    sayın muhterem,solcular bazen sağcılara yanaşıp solculara saydırıyor demişşin ! HÜSEYİN GÜLERCE denilen sözde gazeteci 30 sene FETÖ cüydü,sonra ben döndüm dedi şimdi ekranlarda fetö'ye saydırıyor.sence bu inandırıcımı acaba ???????????
  • OkurOkur2 sa önce
    Sizin mahalle bizim mahalle diye diye memleketi ne hale getirdiniz.
  • şenerşener3 sa önce
    zübeyde hanımın ölüm yıldönümü bir şeyler yazarsanız sevinirim

Ali Karahasanoğlu

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